Киев: Руските сили се опитват да настъпват по всички фронтове
Киев: Руските сили се опитват да настъпват по всички фронтове

27 Април, 2026 12:00 1 496 68

Според говорителя украинските части отблъскват атаките и причиняват загуби на противника, като му пречат да напредва по-дълбоко в отбранителните линии

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските войски се опитват да започнат настъпателни операции и да окажат натиск върху различни участъци от фронта, като променят интензивността на атаките си, съобщи Укринформ, цитирайки говорителят на украинските въоръжени сили Виктор Трегубов, пише БТА.

"Ситуацията е доста нестабилна в момента, защото руснаците се опитват да настъпват по всички фронтове, като коригират тактиката си и променят интензивността на действията си. През последните няколко дни и седмици те се фокусират например върху сектора Лиман или върху придвижването към Вовчанск. Затова не мога да отделя конкретен сектор за седмицата", каза Трегубов по телевизията.

Той отбеляза, че руските войски продължават да оказват натиск в околностите на Купянск, а на източния бряг на река Оскил (на руски Оскол) боевете са постоянни.

Според говорителя украинските части отблъскват атаките и причиняват загуби на противника, като му пречат да напредва по-дълбоко в отбранителните линии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Покрайнъ е Руска

    36 10 Отговор
    Зелената миризливка вече е покойник

    12:01 27.04.2026

  • 2 Варна 3

    9 46 Отговор
    Настъплението на руснаците ще бъде спряно сама с роботи и дронове. Кураж за Украйна!

    Коментиран от #13, #25, #40, #43

    12:02 27.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Госあ

    14 8 Отговор
    Успех !

    12:07 27.04.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    28 5 Отговор
    американците си искат парите, зеленски каза няма да платят, смятал че е безвъзмездно

    Коментиран от #20

    12:08 27.04.2026

  • 6 Не бе Не

    29 4 Отговор
    Ааааа не може да бъде! Украта без глава каза че утре влиза в Москва.

    12:08 27.04.2026

  • 7 Ужас

    30 4 Отговор
    Бандерите пак ли ще освобождават Купянск?! За кой път тази година, че миналата го освобождаваха поне 3-4 пъти?!

    Коментиран от #16, #26

    12:08 27.04.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    33 6 Отговор
    вечна слава на нашата освободителка русия

    12:08 27.04.2026

  • 9 Що тъй бре

    27 4 Отговор
    Уж контранастъпвали а пък ревът?

    12:09 27.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хасковски каунь

    22 2 Отговор
    Ще видим броя на чувалите накрая

    Коментиран от #62

    12:09 27.04.2026

  • 12 хехе

    28 4 Отговор
    не се опитват, а руснаците страхливо настъпват и укрите смело отстъпват-

    12:10 27.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Володимир Зеленски, бивш президент

    37 3 Отговор
    Кога ще пуснете статията и снимките на гладуващите украински войници
    да видим всички тук как изглеждат гордите бандери?
    Цял свят ги пусна, само вие още не.
    Знаем, че сте на хранилка от украинските служби, но поне се опитайте да бъдете малко обективни.

    Коментиран от #30

    12:11 27.04.2026

  • 15 Стоян Георгиев

    31 4 Отговор
    Братята укри ядат пердах по всички фронтове, чак мен ме боли.

    12:11 27.04.2026

  • 16 Разберете това

    7 28 Отговор

    До коментар #7 от "Ужас":

    "Освобождавали"? Това мнение е различно от украинците. Украинците освобождават населени места без разрушения или с много малко разрушения, руснаците "освобождават" с много разруха на сгради и много цивилни жертви, което за руснаците не е никакво "освобождение", а окупация

    Коментиран от #28

    12:12 27.04.2026

  • 17 Историк

    6 28 Отговор
    Злодеят терорист Путин публично многократно е заявявал, че няма такава държава Украйна и че ще води войната до последния украинец. Кой на какво се надява от негова страна? Този "миротворец" показва най-брутално на целия свят и на агент Краснов, който все си води много хубави разговори с него, че няма да спре войната. Възпирането на руската мечта може да стане само със сила и затова всички се въоръжават срещу тази световна заплаха. Руският мир е вечна война.

    Коментиран от #33

    12:12 27.04.2026

  • 18 1102

    26 4 Отговор
    Май руснаците не си дават много зор. След месец-два на Зелето ще му трябва нов заем. Руснаците гледат на това с кеф. Още година и ЕС ще потъне икономически. Ще дойдат нови управляващи и тогава Украйна ще изчезне от картата. Залога беше две области. Сега е сриването на ЕС и цяла Украйна. Ще оставят до Полша една област която ще връща заемите.

    Коментиран от #42

    12:12 27.04.2026

  • 19 За съжаление

    7 24 Отговор
    джуджето Лилипутин има още много човешки животи за похарчване. Този конфликт показа наяве същността му и това че е готов дори с цената на 10+ млн жертви да не признаее, че се е провалил. Продължаването на този конфликт всъщност го прави още по-голям лузър и нещастник, но Путин е твърде горд и заслепен от имперския си ревизионистичен разложен ум, за да го осъзнае.

    Коментиран от #34

    12:13 27.04.2026

  • 20 ТИГО

    5 17 Отговор

    До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    А СССР плати ли си Ленд Лизата ??

    Коментиран от #38, #41

    12:14 27.04.2026

  • 21 гост

    6 17 Отговор
    ISW: Украйна намери слабо място в отбраната на Русия: горят руски фабрики, потъват кораби . Анализатори отбелязват, че само през последните две седмици Украйна е ударила най-малко 10 обекта на руската нефтена и газова промишленост . Украинските защитници намериха критична уязвимост в руската система за противовъздушна отбрана и са започнали систематични удари срещу нея, с които тя трудно може да се справи, се съобщава в доклад на анализатори от Института за изследване на войната (ISW)
    „Украйнската кампания за дълги удари продължава да използва претоварените руски системи за противовъздушна отбрана, за да нанесе на щети по петролната инфраструктура и военните обекти в Русия и окупирания Крим“, се казва в доклада. Според наличните данни, само през последните две седмици Украйна е атакувала най-малко 10 руски петролни и газови съоръжения. Една от най-скорошните нашумели цели е заводът в Ярославъл. Както съобщи украинският Генерален щаб на 26 април, отбранителните сили успешно са ударили местна петролна рафинерия, причинявайки мащабен пожар. Тази рафинерия е стратегическа, тъй като „притежава рафиниращ капацитет от приблизително 15 милиона тона петрол годишно и произвежда бензин, дизел и авиационно гориво“.

    Коментиран от #29, #46, #48

    12:15 27.04.2026

  • 22 Тропчо

    15 5 Отговор
    Не само се опитват, а и успяват.

    12:16 27.04.2026

  • 23 гост

    5 17 Отговор
    Случаи на канибализъм в руската армия в Украйна: The Times ги описа ! Най-малко пет случая на канибализъм в руската армия са били регистрирани през зимата на 2025-2026 г. в Източна Украйна поради недостиг на храна и проблеми със снабдяването. Това съобщава британското издание The Times в неделното си издание, като се позовава на информация и данни на украинското разузнаване. Разкази за ужасяващи случаи има от Покровското направление, както и от Харковска област. Може би най-знаковият е от Мирноград. По украински данни, руски войник с позивна "Хромовой" е убил двама свои другари и е бил заловен, докато опитвал да изяде един от тях, скрит в мазе с трупа. Това е станало през ноември, 2025 година.
    През лятото на 2025 г. на бял свят излезе аудиозапис от прехваната от украинците комуникация между руски войници. В него се разказва, че руски войник с позивна "Брелок" от 68-ма руска мотострелкова дивизия е убил и ял тялото на свой другар в продължение на две седмици. Не по-малко страшна история има и от Вовчанск. Боевете за намиращия се на по-малко от 10 километра от границата между Украйна и Русия град започнаха през май, 2024 година и до днес градът още не е изцяло превзет от руската армия. Ключови бяха боевете за Агрегатния завод в града. Именно там, в един момент украинците успяха да отвоюват завода, след като стигнаха на позиции, при които го обсадиха. Съответно, вътре останаха няколко десетки руски войници и от глад, заради липсата на доставки, те разказв

    Коментиран от #39

    12:17 27.04.2026

  • 24 Гост

    3 11 Отговор
    Москва трябва да спре. Наказанието на Украйна вече е прекалено сурово.

    12:17 27.04.2026

  • 25 Стара ИИ поговорка

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Дрон, дрона отбива..

    12:17 27.04.2026

  • 26 ТИГО

    4 16 Отговор

    До коментар #7 от "Ужас":

    Ама верно бе ! Колко пъти "Гъзopъkитe безаналогови " ще завземат Купянск та после да ядат бой ?? И изобщо могучая какво се върти 4 години в Украйна ,нали пророкувахте че ще я "Приключва" ! Па нещо подкараха 5 та година

    Коментиран от #36, #37

    12:19 27.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 разбирам и друго

    14 5 Отговор

    До коментар #16 от "Разберете това":

    Укаинското "освобождение" им струва 1000 чувала на всеки макс 50 руски. За липсата на разрушения при украинските "освобождения" няма смисъл да коментирам.

    Коментиран от #32

    12:21 27.04.2026

  • 29 Домакин

    16 3 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Цитираш някакви американски миcиpkи.
    Не знам защо си мислиш, че американските миcиpkи имат по-адекватна информация от всички нас.

    Вчера се появиха снимки и кадри от американските миcиpkи,
    поканени на вечерята от президента Доналд Тръмп.
    След опита за атентат и след като Сикрет Сървиз прибраха
    президента и вицето му и вечерята беше прекратена,
    американските миcиpkи се нахвърлиха над бутилките със скъпо вино.
    Има кадри и снимки как американските миcиpkи крадат бутилки от вино,
    а други се наливат като алкохолици от бутилките.
    Тия ли ще ми кажеш, че ми дават обективна информация?

    12:22 27.04.2026

  • 30 ТИГО

    4 12 Отговор

    До коментар #14 от "Володимир Зеленски, бивш президент":

    И кво ??И КВО като ги пуснат ,да не е ватенките да печелят нещо срещу "Гладуващите" ?? Ти нали не си гладен?? А и никой не те кара да защитаваш родината(пазиБоже)!!

    Коментиран от #52

    12:22 27.04.2026

  • 31 Будител

    12 4 Отговор
    А бе така да ви настъпят , че да нямате хал да квичите. Урсула нали в даде 90 милиарда. Кво още искате???

    12:22 27.04.2026

  • 32 Диктор

    5 12 Отговор

    До коментар #28 от "разбирам и друго":

    Искам да обърнете внимание на това: за завземане на територия на Украйна коства цената на живота на 10000 руски войници

    12:22 27.04.2026

  • 33 Борис Джонсън каза

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Историк":

    до последния украинец.
    Къв си историк бре?
    И укрите изпълняват безропотно.

    Коментиран от #44

    12:22 27.04.2026

  • 34 Добре че си ти умника да ни обясниш

    14 4 Отговор

    До коментар #19 от "За съжаление":

    Понеже Зеленски е 2 метра висок та обиждаш на ръст. Ха ха ха. И всъщнос Украйна намаля с повече от 10млн.

    12:23 27.04.2026

  • 35 Евроасматик с нервен тик

    10 4 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм. 😅

    12:23 27.04.2026

  • 36 да ТИГО

    9 3 Отговор

    До коментар #26 от "ТИГО":

    Върти се, ама мине се не мине някой и друг месец, и плащаш по 50-100 милиарда за златни тоалетни. Отделно от 34 хиляди денацифицирани бандери на месец.

    12:23 27.04.2026

  • 37 ТИГО

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "ТИГО":

    Нали си знаеш урока ,въпреки че си дрттт от пад дъккк поразен от алц Хай Меррр ,директно по темата -на сууухоо и много дълбоко , та чак да стърже и дррррассскаа ,като рашшшпилан....

    Коментиран от #53

    12:23 27.04.2026

  • 38 да ТИГО

    11 3 Отговор

    До коментар #20 от "ТИГО":

    То, затова се казва лендлийз, платили са си го с тяхна продукция, не с пари.

    12:24 27.04.2026

  • 39 Будител

    12 3 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    Най известният човекоядец в историята на човечеството е УКРАИНЕЦ- наречен - ЧИКАТИЛО. А не пиши глупости.

    12:26 27.04.2026

  • 40 ами, тaпeйко

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    До сега защо не спряха настъплението с роботи и дронове, че чак сега се налага да разтягаш поредното ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ...

    12:27 27.04.2026

  • 41 Да, още

    10 3 Отговор

    До коментар #20 от "ТИГО":

    1976 г. Целия. За сведение: Великобритания, чийто лендлийз е четири пъти по-голям от този на СССР, успя да го плати напълно чак в началото на 21 век. Чети малко Уикипедия бе, човек, преди да се изхождаш по темата

    Коментиран от #49

    12:29 27.04.2026

  • 42 ТИГО

    3 11 Отговор

    До коментар #18 от "1102":

    Ама прав си бе ! Никъв зор само 1000000 дехуманизирани ватенки и милиони тонове разчистена техника ! Инак всичко е тихо и спокойно 4 години,путин си прочиства народа !

    Коментиран от #51

    12:29 27.04.2026

  • 43 Варна морето

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Терминаторът много удъртя, няма да свърши работа, освен да рекламира некви винтоверти за друго не става.

    Коментиран от #47

    12:29 27.04.2026

  • 44 Будител

    10 2 Отговор

    До коментар #33 от "Борис Джонсън каза":

    Ба , изпълняват...10 милиона избягаха в Русия и над 10 милиона в Европа..

    12:29 27.04.2026

  • 45 Бай Доню дарвара

    4 11 Отговор
    Руснаците само се опитват да напредват, а опитите им се отплащат с екстра yмряли вaтянки! Е немоа са въздаржа да нсъ изцепя, па 💩 ако ще кoпейките да ми са сърдат : СЛАВА УКРАИНЕ! ХЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

    12:30 27.04.2026

  • 46 а стига, бе

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Аз мислех, че горенето на руски фабрики и потъването на кораби започна още през 2022г, но излиза че бандерите все намират слабото място на руснаците и все на запад настъпват смело-смело!

    12:31 27.04.2026

  • 47 Варна 3

    3 6 Отговор

    До коментар #43 от "Варна морето":

    Има един единствен терминатор - Путин.

    12:31 27.04.2026

  • 48 И какво от това?

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Руснаците понасят загуби, но имат -ЕС гордо и свободно дава - и има инфлация и призиви домакинските съдове да се измиват веднъж седмично и с хладка вода за икономия...

    12:31 27.04.2026

  • 49 ТИГО

    3 5 Отговор

    До коментар #41 от "Да, още":

    Аз съм прочел ама ти явно гледаш само картинки!!!Дългът на СССР по програмата ленд-лиз (Lend-Lease) е изплатен, но на изключително ниска цена спрямо получената помощ и след десетилетия преговори. Процесът приключва окончателно през август 2006 г. от Руската федерация като правоприемник на Съветския съюз.
    Ето основните факти около плащанията:

    Условията на договора: Според закона САЩ не изискват плащане за техника и материали, унищожени в битка. Трябва да се заплати само оборудването, което е оцеляло и е пригодно за цивилни цели след войната.
    Стойност на помощта: СССР получава доставки на стойност около 11,3 милиарда долара (тогавашни пари), което днес се равнява на над 150-160 милиарда долара.
    Хронология на преговорите:
    1947–1951 г.: САЩ първоначално искат 2,6 млрд. долара, по-късно намаляват сумата на 1,3 млрд. и накрая на 800 млн. долара. Сталин отказва, заявявайки, че СССР е платил дълга си с „кръвта на своите войници“.
    1972 г.: Сключено е споразумение за изплащане на 722 млн. долара до 2001 г.. СССР прави плащания за около 48 млн. долара, но спира заради дискриминационната поправка „Джаксън-Веник“.
    1990 г.: Михаил Горбачов и Джордж Буш-старши договарят нов краен срок – 2030 г., и сума от 674 млн. долара.
    2006 г.: Русия, поемайки дълговете на всички бивши съветски републики, изплаща остатъка от тези 722 млн. долара накуп към Парижкия клуб на кредиторите.

    В крайна сметка е платена сума, която пре

    12:33 27.04.2026

  • 50 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    Войната е позиционна.русия се опитва да пробие неуспешно с цената на огромни загуби.новата украинска тактика е да атакува руснаците в дълбочина даже още от тила .удари на 60 км от фронта са нещо ежедневно.

    Коментиран от #55

    12:33 27.04.2026

  • 51 Алексбг

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "ТИГО":

    Тихоо !Тихо бе тъмносин дрррт пррр деллл, живи набори нямаш останали и яко вече на пррррст мррришешш ,тръгнал тъмносиниидеи да защитава !Пиши си завещанието ,че оная с косата вече ти се хили,а тъмносин паметник може и да имаш но боядисан и през година -две трябва да се подновява .

    Коментиран от #59

    12:35 27.04.2026

  • 52 ОГИТО

    10 3 Отговор

    До коментар #30 от "ТИГО":

    Айде, защитнико, на фронта да пазиш укро-родината си! Аман от укрохрантутници само плющите чорба на аванта, и ми разправяте колко са ви велики мишите душици!

    Коментиран от #58, #65

    12:35 27.04.2026

  • 53 ТИГО

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "ТИГО":

    ТИ сеемм Утата ,да лaпaш oBHA С лопата

    Коментиран от #56

    12:37 27.04.2026

  • 54 морския

    7 2 Отговор
    и не само "се опитват" .

    12:38 27.04.2026

  • 55 Десислава Димитрова

    7 1 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Любими твоята тактика на попарения от сланата праз вече 3 години я знаем 🕡.Дай нещо ново ,че ми писна на рижата ,а и много колеги контрольори деликатно намекват ....хахах.

    12:38 27.04.2026

  • 56 Да ти е сладко.

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "ТИГО":

    Бон апети!

    12:39 27.04.2026

  • 57 1102

    5 1 Отговор
    Ще дойде момент когато украйнци на фронта ще свършат! Ще се пробват да изпратят от избягалите в Европа. Ама и те няма да са много. А целта е да се победи Русия. И тогава от ЕС ще започнат мобилизации, това значи и у нас. Е тогава писачите под 65 години слагат хляба у торбата, турят пушката на рамо и със злобата която имат отиват да бият руснаци! Ще чета за тях и техните победи и ще викам: Слава на героите!

    Коментиран от #61

    12:40 27.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ТИГО

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Алексбг":

    Сух салам за теб!! И другите подлоги путлерски !!

    12:44 27.04.2026

  • 60 1945

    1 2 Отговор
    при такива офанзиви и атаки се дават най-много жертви

    12:44 27.04.2026

  • 61 Митко бонбата

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "1102":

    Сега на много места руснетата много качествено ги лoбутят ламаринени украинци!

    12:44 27.04.2026

  • 62 Гледай бройката на

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хасковски каунь":

    убитите, а не на замразените тела в чувалите.

    12:46 27.04.2026

  • 63 Артилерист

    3 0 Отговор
    Укроинформ се опитва тактично да признае трагичното състояние на укрофронта. Руските войски не само настъпват, но вече няма кой да ги спира. Отнемането на части от едно направление за запушване пробивите на друго, веднага се използва от руските щурмоваци за напредване в отслабената отбрана. За първи път срещам съчетанието "проникващо присъствие", което руските пехотинци прилагат в Константиновка. Това са малки щурмови групи, които проникват в дълбочина, закрепват се и изчакват следващите сили, за да продължат напред. Основна роля се поставя в случая на нзаобиколимата все още класическа АРТИЛЕРИЯ, която съдейства за прохождане и закрепване на щурмоваците. Другото което следва да се подчертае е, че реските войски не настъпват НА ВСЯКА ЦЕНА, а методично смилат противника, съчетавайки го с обходни маньоври, обграждане и преодоляване съпротивата на отбраняващите се. Не подценявам дроновете, но когато дивизион 24бр.152мм гаубици изсипе 100 снаряда за няма и минута, на участък от 400/300м, той буквално е дълбоко изоран...

    12:47 27.04.2026

  • 64 ТИГО

    0 2 Отговор
    Всеки руснак в ГЛАВМЯСО

    12:50 27.04.2026

  • 65 Будител

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "ОГИТО":

    Миналата седмица , Мерц предложи на зельо , да прати на фронта годните украинци от 800 хилядите които са на социал в Германия . Мяча обаче нито един желаещ.

    12:50 27.04.2026

  • 66 У КРАНА РОСИ

    1 0 Отговор
    КЪРВАВИЯ ОСТРОВ ТРЯБВА ДА ГО НЯМА ЗА ДА ИМА МИР НА ЗЕМЯТА.

    12:51 27.04.2026

  • 67 Киев: Руските сили се опитват да

    0 0 Отговор
    Киев: Руските сили се опитват да настъпват по всички фронтове
    ДААА ДОБРА НОВИНА ЗА ЧЕРВЕИТЕ, ЩЕ ИМАТ ПРОЛЕТНО ПИРШЕСТВО С ПУШЕЧНО МЕСО.

    12:52 27.04.2026

  • 68 ТИГО

    0 0 Отговор
    Всички родни Русофили в Реввоенсовет

    12:52 27.04.2026

