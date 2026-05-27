Tesla отново смени името на усъвършенствания си автопилот

Tesla прави поредна промяна, доказвайки, че дори и майсторите на маркетинга в бранша не могат да заобиколи строгите изисквания на китайските регулаторни органи. Американският автомобилен производител тихо премахна спорното наименование „Full Self-Driving“ от официалните си конфигуратори в Китай, като го замени с определено по-прагматичното „Tesla Assisted Driving“. Семантичната промяна бележи обрат за марка, която прекара десетилетие в изграждането на астрономическата си пазарна оценка въз основа на обещанието за автономни роботаксита, само за да се сблъска с регулаторния контрол от Пекин поради подвеждащи твърдения за асистиране на водача.

Моментът на тази стъпка е всичко друго, но не и случаен, като идва само няколко дни след като автомобилният производител използва официалния си канал в X, за да потвърди, че неговата система за автономно шофиране под надзор най-накрая е активна на десет глобални пазара, включително континентален Китай. Обявлението бележи кулминацията на интензивни политически маневри зад кулисите, като дойде веднага след като главният изпълнителен директор на Tesla Елон Мъск се включи в официалната бизнес делегация на президента Доналд Тръмп по време на високопрофилна държавна среща на върха с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин.

И все пак, докато софтуерът се приближава към реалното пускане на пазара, Tesla се оказва в необичайната позиция да наваксва. Докато Мъск прекара години в разплитане на юридическите въпроси около локализираното съхранение на данни, препятствие, което най-накрая беше преодоляно с откриването на центъра за обучение на изкуствен интелект на марката в Шанхай Линанг през февруари, местни конкуренти като Xiaomi, Huawei и BYD прекараха това време в превръщането на усъвършенствани системи за навигация в градски условия в стандартни характеристики.

За да намали този конкурентен дефицит, отделението на Tesla в Шанхай стартира масивна и спешна локализирана тестова кампания, публикувайки вълна от незабавни обяви за работа за оператори на тестове за интелигентно шофиране, натоварени с валидирането на софтуера в известните с хаоса си и високата гъстота на трафика в Китай.