Анна Бодакова: Сарафов за пореден път уж си тръгва, но остава в качеството си на следовател

27 Май, 2026 18:52 589 21

  • анна бодакова-
  • борислав сарафов-
  • съдебна власт

Предложихме давността на дисциплинарните производтсва да бъде увеличена на две години и човек да не може да си подаде оставката, когато е обект на дисциплинарно производство, а да бъде уволнен

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смятам, че възрастта не е критерий кой колко работа върши, затова не усещам възрастта като недостатък или предимство. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ депутатът от "Демократична България" Анна Бодакова, която е най-младият народен представител в парламента.

Протестите от края на миналата година носеха искрено желание за смяна на модела "Борисов -Пеевски", но тази реторика в парламента като че ли започна да утихва, заяви тя.

Днес Сарафов за пореден път уж си тръгва, но остава в качеството си на следовател. Ние не сме гласували за по-малко Сарафов. По същия начин, с мирно споразумение, беше освободен и Пепи Еврото. Ние не се фоксуираме върху личността. Предложихме давността на дисциплинарните производтсва да бъде увеличена на две години и човек да не може да си подаде оставката, когато е обект на дисциплинарно производство, а да бъде уволнен, посочи Бодакова.

Трябва да има нови правила за Висшия съдебен съвет, за да не се допускат повече подобни случаи. Каквито и предположения за злоупотреби да има за Сарафов, той е една личност, въпросът е да имаме такава съдебна система, която да не допуска подобни личности. От "Демократична България" още по време на предизборната си кампания и в началото на новия парламент заявихме, че ще бъдем конструктивна опозиция – ще имаме свои предложения за смяна на Висшия съдебен съвет и ще подкрепяме, когато управляващото мнозинство действа в правилната посока, отбеляза депутатът от ДБ.

Към момента се опитваме да дадем на управляващите някакво време, въпреки че с промените в правилника на Народното събрание, например, има много проблеми, като това, че Комисията по демографската политика, която се занимава с такъва важен за обществото въпрос, вече няма да е самостоятелна, а ще стане част от Комисията по труда и социалната политика. Също така днес, по време на правна комисия беше отхвърлено изслушването на Теодора Георгиева във връзка с казуса с избора ѝ за български европрокурор с мотива, че няма пленарно време. Освен с гласовете на "Прогресивна България", предложението беше отхвърлено с фгласовете на ГЕРБ и ДПС. След всички тези промени в правилника, с които се съкращава пленарното време, съкращават се процедури, може би ще е хубаво да започнем да работим малко по-дълго, подчерта Анна Бодакова.

Тя изрази съмнение в уверенията на управляващите, дошли след остра реакция, че бюджетът за култура няма да бъде намален.

Парите за култура действително намаляват, което е огромен проблем. Ще следим изключително внимателоно както бюджета за култура, така и държавния бюджет и въпроса как точно се разпределят парите. Нашите протеснения остават и ние ще ги повдигаме отново. В последно време Културата ни постави на световната сцена, наприомер с постигнатото от дара и Рене Карабаш. Културата не може да бъде последното, за коетос е сещаме, тя рефлектира и върху всчки други сектор.


  • 1 Тая 20 годишна кифла

    13 3 Отговор
    кога стана депутатка?

    Коментиран от #7

    18:54 27.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    16 3 Отговор
    Ахахахахах... щом тая п%кла ще ви оправя държавата - зарежи!
    Няколко години разнасяла кафета в парламента, какво друго е правила за да е там само ще предполагаме - днес вече дава акъли! БЕЗЦЕННО!

    Коментиран от #8, #15

    18:54 27.05.2026

  • 3 уравнение

    2 9 Отговор
    ами ще остане,като мунчовците се прегърнаха с боковците и пеевците!

    18:55 27.05.2026

  • 4 Ужас!

    15 3 Отговор
    Много просто и недоучено момиче! Това ли са градската десница?! Да си я ползва там козилата за предни цели, но да мислят че ще излъжат някой , че стават за нещо....е, няма да стане!

    18:56 27.05.2026

  • 5 Хаха

    14 4 Отговор
    Кухата лейка Анчето! Анче не се напъвай, че някой менискус ще скъсаш. Гледай прането на Белобрадова и клипчетата в ТИК ТОК. НЕ СТАВАШ

    18:57 27.05.2026

  • 6 Хмм

    12 1 Отговор
    след случая с мирчев ДБ нямата право да говорят нито за закони, нито за съд, даден ли е под съд мирчев за лъжесвидетелство, всички го чухме катоказа, че е бит, после в полицията не е бит и каква е тази лека телесна повреда като не е бит, ами блокирането на пътя, мястото на пешеходеца е на тротоара, ами преференциите с които изхвърли кандидати на ПП, млада но вече безскрупулна

    18:57 27.05.2026

  • 7 младо депутатче искам да гледам

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тая 20 годишна кифла":

    дърти и вмирисани като теб , шута на бонищото ходете

    19:04 27.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Е..Б ...А

    1 3 Отговор
    Копейки!

    Коментиран от #11

    19:06 27.05.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор
    тоя сарафов е като кърлеж, където се закрепи няма махане

    всички дърти комунисти сте такива кърлежи не работите ама лежите нагърба на работещите и си вдигате заплатите, докога?

    младите ще ви изритат и браво на младите те са ни надеждата

    19:06 27.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    1 2 Отговор
    това дъртите комуняги сте като кърлежите бе, докопате ли се до властта е доживот+ яко крадене

    аре чупката и у белене заминавайте, време ми е там да си изкарате старените като чукате камъни

    19:08 27.05.2026

  • 13 Гресирана ватенка

    1 1 Отговор
    Айде Анче😁😁😁

    19:10 27.05.2026

  • 14 Дориана

    1 1 Отговор
    Да, но трябва да се признае на Сарафов , че проявява съвест и отговорност , което е похвално. Борисов и Пеевски трябва да вземат пример от него и да напуснат Парламента и политиката.за да не вредят повече. Така, че адмирации към Сарафов постъпил е честно и отговорно и той има право да работи като редови следовател, защото това е неговата професия и негово лично решение.

    Коментиран от #21

    19:15 27.05.2026

  • 15 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    То щото столетниците кво направиха ?

    19:16 27.05.2026

  • 16 Горски

    3 0 Отговор
    Тази е демократична калинка, интересно какво толкова е свършила? Скрий се, че непрекъснато ръсиш глупости!

    19:18 27.05.2026

  • 17 Кирил петков

    1 0 Отговор
    Лена одрътя и си наех нова свурачка😏

    19:21 27.05.2026

  • 18 За Чив ?

    1 0 Отговор
    Ти е Култура !

    Важна Е !

    Твоето Канче !

    Както се Вижда !

    Когато Искаш !

    Да Погребеш !

    Половин !

    България !

    Нищо !

    Не Може !

    Да те Спре !

    19:21 27.05.2026

  • 19 упадъка на всички

    0 0 Отговор
    Докъде стигна държавата такова нещо да е депутатка и да дава акъл поучително с някакви общи заучени либералски клишета.

    19:22 27.05.2026

  • 20 мда

    0 0 Отговор
    Тая е навивала кожени тръби на депутати за да стигнедо тук

    19:23 27.05.2026

  • 21 Дрън ! Дрън !

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    Явно !

    Не си Разбрала !

    19:23 27.05.2026

