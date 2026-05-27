Анна Бодакова: Сарафов за пореден път уж си тръгва, но остава в качеството си на следовател

Смятам, че възрастта не е критерий кой колко работа върши, затова не усещам възрастта като недостатък или предимство. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ депутатът от "Демократична България" Анна Бодакова, която е най-младият народен представител в парламента.
Протестите от края на миналата година носеха искрено желание за смяна на модела "Борисов -Пеевски", но тази реторика в парламента като че ли започна да утихва, заяви тя.
Днес Сарафов за пореден път уж си тръгва, но остава в качеството си на следовател. Ние не сме гласували за по-малко Сарафов. По същия начин, с мирно споразумение, беше освободен и Пепи Еврото. Ние не се фоксуираме върху личността. Предложихме давността на дисциплинарните производтсва да бъде увеличена на две години и човек да не може да си подаде оставката, когато е обект на дисциплинарно производство, а да бъде уволнен, посочи Бодакова.
Трябва да има нови правила за Висшия съдебен съвет, за да не се допускат повече подобни случаи. Каквито и предположения за злоупотреби да има за Сарафов, той е една личност, въпросът е да имаме такава съдебна система, която да не допуска подобни личности. От "Демократична България" още по време на предизборната си кампания и в началото на новия парламент заявихме, че ще бъдем конструктивна опозиция – ще имаме свои предложения за смяна на Висшия съдебен съвет и ще подкрепяме, когато управляващото мнозинство действа в правилната посока, отбеляза депутатът от ДБ.
Към момента се опитваме да дадем на управляващите някакво време, въпреки че с промените в правилника на Народното събрание, например, има много проблеми, като това, че Комисията по демографската политика, която се занимава с такъва важен за обществото въпрос, вече няма да е самостоятелна, а ще стане част от Комисията по труда и социалната политика. Също така днес, по време на правна комисия беше отхвърлено изслушването на Теодора Георгиева във връзка с казуса с избора ѝ за български европрокурор с мотива, че няма пленарно време. Освен с гласовете на "Прогресивна България", предложението беше отхвърлено с фгласовете на ГЕРБ и ДПС. След всички тези промени в правилника, с които се съкращава пленарното време, съкращават се процедури, може би ще е хубаво да започнем да работим малко по-дълго, подчерта Анна Бодакова.
Тя изрази съмнение в уверенията на управляващите, дошли след остра реакция, че бюджетът за култура няма да бъде намален.
Парите за култура действително намаляват, което е огромен проблем. Ще следим изключително внимателоно както бюджета за култура, така и държавния бюджет и въпроса как точно се разпределят парите. Нашите протеснения остават и ние ще ги повдигаме отново. В последно време Културата ни постави на световната сцена, наприомер с постигнатото от дара и Рене Карабаш. Културата не може да бъде последното, за коетос е сещаме, тя рефлектира и върху всчки други сектор.
