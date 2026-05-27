НС отхвърли изслушване на правосъдния министър за двама украински военни, задържани за шпионаж край военен обект

“Възраждане” внесе искане за изслушване на министъра на правосъдието от “Прогресивна България” на основание чл. 111, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Необходимостта за провеждането му беше аргументирана от вносителите с поставената тема: Осигуряване сигурността на българските граждани на територията на Република България, мерки за предпазване от диверсии на обекти от стратегическо значение за националната сигурност на България и осигуряване на независимостта на българската правосъдна система по дела на чужденци и предпазване от вмешателство на съответната чужда държава.
В мотивите си вносителите посочиха, че през месец януари тази година украинските бивши военни Олегсий Тимофеев и Роман Зозуля са задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България. У тях са открити масиви със секретни данни и точни координати на компресорната станция „Расово“ край Монтана, която служи за повишаване на налягането по трасето на „Балкански поток“, както и пълни технически характеристики и точното разположение на три газотурбокомпресорни агрегата в България. Тимофеев и Зозуля са обследвали невралгични точки от трасето на газопровода „Балкански поток“.
Арестите на двамата украински граждани са пазени в пълна тайна в продължение на 2 месеца, когато съдът засекретява делото заради опасност за националната сигурност. Тимофеев и Зозуля, които официално живеят в Испания, са влезли у нас в края на 2025 г. Въпреки че защитата ги представя като инвалиди от войната и търговци на части за телевизори, обвиненията са по Глава първа от Наказателния кодекс – престъпления против републиката.
Олегсий Тимофеев е лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи“ в украинската армия (ВСУ), който е пенсиониран поради раняване. Роман Зозуля е служил в десантно-щурмовите войски на ВСУ, като също е пенсиониран заради нараняване. Тимофеев живее в Испания със семейството си. Има издадено временно разрешително за пребиваване и работа. Зозуля също живее в Испания, като и двамата са в провинция Аликанте, град Гуардамар дел Сегура.
"На третия месец от задържането им се иска изменение на задържането по здравословни причини, каквито очевидно са нямали докато са пътували в Европа и са обикаляли трасето на газопровода", подчертават от партията-вносител..
От "Възраждане" отбелязаха, "че по информация в медиите случаят предизвика и дипломатическо напрежение, като сред дипломатическите среди у нас се носят слухове, че украинският посланик Олеся Илашчук е притискала служебния премиер Андрей Гюров заради делото за шпионаж срещу двамата арестувани украинци и е лобирала за задържаните, отричайки Киев да е взел на прицел трасето, носещо на България 100 милиона евро годишно".
"Във връзка с изложеното, с оглед сигурността на българските граждани, считаме че трябва да бъде отговорено на доста въпроси, свързани с тези терористи", настоява вносителят.
И попита: "В България ли са или вече са пуснати двамата украински атентатори? Имало ли е вмешателство от страна на представляващи украинската държава по този случай? Имало ли е и все още има ли натиск върху българските власти и в какво се състои този натиск?"
Единствено “Възраждане” подкрепи внесеното от тях искане за изслушване, останалите партии - ПБ, ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС гласуваха против или “Въздържал се.”
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ
Става все по жалък .
Коментиран от #11
18:59 27.05.2026
2 Българин
Така че, единственият начин да си осигурим мира и спокойствието е да изпълняваме незабавно всички искания на Зеленски. В противен случай, много имаме да страдаме!
Коментиран от #8, #10, #14, #43
19:00 27.05.2026
3 Сатана Z
19:00 27.05.2026
8 Търновец
До коментар #2 от "Българин":Украйна е нещо средно между възродена Отоманска империя и втори Израел и зад Зеленски е Хилари Клинтън и банка Ротшилд. Украйна е по същество анти Европа и дори враждебна на ЕС
19:07 27.05.2026
9 Манол
До коментар #4 от "военен неможач":Като не искаш украинците да ти отмъщават, ще се съобразяваш с тях и техните интереси. В противен случай, сам си просиш наказанието!
Коментиран от #13
19:08 27.05.2026
11 Някой
До коментар #1 от "КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ":И защо така реши? Нима не повдига важен въпрос? Подготвяне на диверсия на национална критична инфраструктура. Която сме платили с наши пари 💸 носи на държавата над 100 млн евро на година.
Хайде, обоснови се, моля!
19:09 27.05.2026
12 Търновец
До коментар #4 от "военен неможач":Възможно е Руското разузнаване да се интересува от случая защото това е последният Руски газопровод и Русите си водят свое разследване
19:10 27.05.2026
13 Някой
До коментар #9 от "Манол":А защо украинците не се съобразяват с нашите интереси? Защо ние трябва да се съобразяваме с техните, че и да се страхуваме от отмъщение, ако не го направим? Те ли са господарите на България? Отговори, моля.
Коментиран от #20
19:11 27.05.2026
14 Ххххххххххх
До коментар #2 от "Българин":С терористи, не се преговаря. Единственото им място е под тревата.
19:11 27.05.2026
20 Манол
До коментар #13 от "Някой":Украинците се бият за Украйна и загиват с хиляди, за да си опазят държавата. Колко българи ще излязат в полето, за да защитят България?
Коментиран от #21, #23, #41
19:23 27.05.2026
21 Ха ХаХа
До коментар #20 от "Манол":Да се бият, чий то търсят тук?
Връзват ги и ги карат на фронта където за 2 дни са трупове
19:28 27.05.2026
23 Стенли
До коментар #20 от "Манол":Като се бият за Украйна да стоят в Украйна , какви правят в България а пък и по клипчетата виждаме колко желание имат да умират за фашистката хуннта в Киев , бус патрули , нали така ги наричат и отвличат човека докато е отишъл да си купи хляб от магазина🤨
19:32 27.05.2026
26 Миречев селски регулировчик движение БКП
До коментар #24 от "Мирчев Комсомолеца":И така до края на света! Или поне до края на бълxapите (според едно укpoXаяши).
19:44 27.05.2026
38 Значи ,, гномът" зален
До коментар #28 от "Честита "промяна" (поредната)":Дошъл тука да пакости , а ти ,, боташ, та боташ!
20:30 27.05.2026
40 Едно е сигурно- Терористи са !
До коментар #32 от "дали":А за тях само - ,,изчезнал по време на Акция!
20:33 27.05.2026
41 Някой
До коментар #20 от "Манол":Какво общо има отговора ти с поставените от мен въпроси?
Иначе, повярвай ми, че тези които се бият, да пратени насила там. Иначе щеше да има точно 0 защитници.
20:39 27.05.2026
43 54321
До коментар #2 от "Българин":Еми наведи им се без вазелин и не се наричаи Българин у подлого
20:52 27.05.2026