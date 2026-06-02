МОН затяга контрола на ДЗИ, проверява за идентични изпитни работи

С цел противодействие на опити за злоупотреби на настоящата сесия ДЗИ за първи път е въведена възможност за анулиране на идентични текстове в изпитни работи. Това стана след като през 2025 г. е била допълнена Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, съобщиха от МОН.

Става дума за случаи, в които в отделни изпитни работи съвпадат напълно – по структура, отговори, формулировки или решения – до степен, която изключва възможността за самостоятелно изготвяне. В тази връзка оценителите следят за идентични работи и сигнализират на централно ниво при съмнения за такива.

Целта е да се направят допълнителни проверки, в това число за фрази, които показват механично възпроизвеждане на текст или мултиплицирани напълно идентични грешки.

От МОН официално отричат информацията, че са подадени сигнали за над 500 писмени работи, които са идентични.

Към момента под половин процент от всички работи от матурата по БЕЛ са обект на подобна допълнителна проверка. Ако за някои от тях се вземе решение да бъдат анулирани, то ще бъдат публикувани извадки или примери от тях при запазване на анонимността, така че да не остава никакво съмнение в обществото как и защо е приложена тази възможност в наредбата.

Следва да се напомни, че целта на промяната е била да се защити труда на учениците, които самостоятелно са изготвили своите работи, и да гарантира равнопоставеност при оценяването на държавните зрелостни изпити.