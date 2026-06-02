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8 години затвор за шофьора, помел баща на три деца

8 години затвор за шофьора, помел баща на три деца

2 Юни, 2026 21:20 837 9

  • валентин асенов-
  • атв-
  • наркотици-
  • мпс-
  • затвор

И двете страни по делото ще обжалват

8 години затвор за шофьора, помел баща на три деца - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

8 години лишаване от свобода и 10 години без право на управление на МПС получи 19-годишният Валентин Асенов, който след употреба на наркотици помете и уби човек с АТВ в София. Софийският градски съд го призна за виновен, съобщи БНТ.

По-малко от година след трагичния инцидент, при който загина 37-годишният баща на три деца Асен Димитров, убиецът му – 19-годишният Валентин Асенов, получи 8 години затвор и 10 години без книжка. В кръвта на младежа беше открита марихуана. Въпреки това, съдът отхвърли обвинението за евентуален умисъл.

След катастрофата Асен се бори за живота си, но няколко дни по-късно издъхва в болница. Шофьорът Марио е тежко ранен.

Мария Кабалакова, прокурор: „Съдът оправда подсъдимия по повдигнатото му обвинение за умишлено причинено ПТП. Вместо това беше осъден за същото деяние, но по непредпазливост, за което законът предвижда различна санкция.

БНТ: Ще протестирате ли?

– Да."

И двете страни по делото ще обжалват. Близките на Валентин отказаха коментар.

„Няма да ме питаш нищо, бе! Това е несправедливо, стига си снимала!“

Сокол Недков, адвокат на Валентин Асенов: „Наказанието, което следва да му се наложи, трябва да е близко до минималното, което се предвижда в закона – около 5 години, заради изключителния принос на водача на АТВ-то към престъплението.“

Георги Димитров, баща на загиналия Асен: „Не съм доволен от присъдата, той уби цялото ни семейство!“

Петър Дамянов, адвокат на семейството на Асен: „Умисълът е доказан в производството. Първо, че е употребявал наркотици и е управлявал МПС. Всички доказателства сочат, че умишлено е причинил това.“

Валентин беше наказан и с глоба от близо 5000 евро, плюс обезщетения по 1500 евро за близките на загиналия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бах мамму и долна Темида

    10 1 Отговор
    Шведите дадоха куфар с крадени пари на честният ни съд и всичко си дойде на мястото !!

    21:26 02.06.2026

  • 2 А Васил Михайлов

    10 1 Отговор
    прокурорския син-1 година и 8 месеца. Правосъдие под всякаква норма за справедливост.

    21:27 02.06.2026

  • 3 Дзак

    5 0 Отговор
    От написаното нищо не се разбира!

    21:41 02.06.2026

  • 4 За ПБ

    1 6 Отговор
    Не абстрактната корупция е виновна в България, а русофилството - незабавна забрана на всички руски НПО-та, изгонване на всички руснаци и закриване на всички руски медии в България!

    Коментиран от #6

    21:45 02.06.2026

  • 5 Казвам

    4 0 Отговор
    Току що един трещящ прелетя през Центъра с над 100.

    21:47 02.06.2026

  • 6 Радев

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "За ПБ":

    ЗАКРИВАНЕ НА ВСИЧКИ АМЕРИКАНСКИ НПОТА И ИЗГОНВАНЕ НА ВСИЧКИ РУСОФОБИ!

    21:53 02.06.2026

  • 7 Към журналята дращещи тези дивотии...

    3 0 Отговор
    Вие в "Чистотата" ли работите? Какво значи: "...помел баща на три деца"? Да не би да имате в предвид "..убил баща на три деца"? Приканваме ви да се преффърлите на работа при Вълка, на Тиквата "авер". Тамос е подходящо за мазната ви лексика.

    22:01 02.06.2026

  • 8 ъффф

    0 1 Отговор
    марихуаната в кръвта може да е от преди 10 дни.
    а и тези АТВ-та като се кара с висока скорост стават неуправляеми и да се дава АТВ на някакво 19 годишно пишлеме да лети из София...

    така че тук много удобно простолюдието си търси причини.
    нестига че има една трагедия човека е умрял, а това че е имал 3 деца е съдба, можеше и да няма деца, това не бива да е друга причина...

    най тъжното е че това момче на 19 години му унищожавате живота т.е. държавата с нейните закони е даже умишлен убиец.
    по добре задължете това момче да се грижи за тези деца след като започне работам. даже родителите му са виновни че са му дали АТВ.
    влагайте малко мисъл в тези работи вместо да ревете за щяло и нещяло
    трагедията е голяма.

    22:20 02.06.2026

  • 9 Мицкоски

    0 0 Отговор
    Долна мизерна циганска държавица всички сте цигани у БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН

    22:34 02.06.2026