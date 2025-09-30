Амбициозните планове на Путин в Африка се провалиха с гръм и трясък

Русия, която неотдавна беше възходяща военна сила в Африка, сега се бори да запази влиянието си на континента, пише Wall Street Journal.



Новата официална наемна военна сила на Кремъл, Африканският корпус, не успя да повтори финансовия успех и политическото влияние, които някога имаше частната руска наемна организация "Вагнер". Някои от африканските начинания на "Вагнер" се разпаднаха след 2023 г., когато основателят ѝ, Евгений Пригожин, се разбунтува срещу президента Владимир Путин и загина, когато взривно устройство отнесе крилото на самолета му.



Сега, две години след смъртта на ръководителя на наемническата група, Москва се бори да запази присъствието си на континента, докато няколко държави, включително Мали, Нигер и Буркина Фасо, започнаха да съжаляват за прогонването на американски и френски войски през последните три години, приемайки руска помощ в борбата срещу бунтовниците от "Ал Кайда" и "Ислямска държава".



"Те започнаха да молят за помощ – особено малийците", коментира високопоставен военен представител на САЩ пред американския вестник, като добавя, че всяка бъдеща помощ ще бъде под формата на обучение на местните сили.



Стратезите от Пентагона се надяват да изолират още повече руснаците и да се ангажират отново в Западна Африка по въпроси, свързани със сигурността.



Един от плановете включва други страни, като Мароко, да обучават местните армии за борба с екстремистите. Пригожин някога беше една от най-влиятелните фигури, участвали в конфликтите срещу ислямистките бунтовници в региона Сахел.



"Мисията на Русия в Сахел се превърна в хаос още преди наемниците на Вагнер да бъдат заменени от войските на Африканския корпус". През изминалата година близо 11 000 души са убити в резултат на дейността на ислямистките бунтовници в Сахел, а половината от тях са загинали в бой, според данни, анализирани от финансирания от Пентагона Африкански център за стратегически изследвания. Въстаниците вече са разширили присъствието си в страни близо до Гвинейския залив на атлантическото крайбрежие.



Проблемите, с които се сблъскват войските на Африканския корпус, разкриват ограничените военни възможности на Москва, особено когато най-добрите ѝ части се сражават в Украйна.



"Хиляда наемници от "Вагнер“ пристигнаха в Мали в края на 2021 г. Правителството на Мали плащаше 10 милиона долара месечно за подкрепа на борбата срещу бунтовниците – борба, която френските и на ООН войски, подпомагани от американски съветници, не успяха да спечелят дори след много години усилия", посочват авторите на статията.



В Мали бруталните и некоординирани нападения на руски наемници срещу цивилни селища "създадоха хаос и терор във военната йерархия на Мали", което обезкуражи потенциалните информатори да сътрудничат и създаде още повече възможности за набиране на джихадисти. Войските на "Вагнер" не бяха получавали заплати от месеци и не успяха да завземат ценните природни ресурси на Мали, по-специално огромните златни запаси, които планираха да експлоатират.



Наемниците на "Вагнер“ напуснаха Мали през юни, като репутацията им е унищожена, след като успяват да спрат настъплението на ислямистките милитанти и "извършват жестокости срещу цивилното население", според убликацията.



"Неуспехите на групата "Вагнер" в Мали трябва да служат като предупреждение и за други режими в Африка, като показват, че Русия не е нито надежден партньор, нито бързо решение на техните проблеми", заявява изпълнителният директор на американската организация The Sentry, която разследва и се бори срещу мултинационалните мрежи, които се облагодетелстват от насилствени конфликти, репресии и клептокрация.



Само една седмица след пристигането на войските на Африканския корпус в Мали, за да заменят наемниците на "Вагнер", конвой от войници беше нападнат в пустинна област в северната част на страната. Туарегските бунтовници, които понякога се сражават рамо до рамо с ислямистките милитанти, унищожиха половината от 40-те бронирани превозни средства, пътуващи в конвоя, и убиха десетки бойци, според европейски официални лица.



В Судан групата "Вагнер" добиваше злато в партньорство с Мохамед Хамдан Дагало, лидерът на бунтовниците, обвинен в геноцид от Съединените щати. След смъртта на Пригожин Москва изпрати още войници да охраняват мините.



Планът обаче се провали. Групи бойци блокираха достъпа до мините, а военни самолети на суданското правителство бомбардираха няколко от тях. Руските войници, които стояха на стража, напуснаха страната през май, според активисти и местни жители. В Буркина Фасо група от 300 наемници от компанията "Урс" пристигна през май 2024 г., но напусна страната само три месеца по-късно, за да се включи във войната в Украйна.



Малка група руски войници остана в страната, за да обучава местните войски в използването на дронове и да защитава лидера на хунтата Ибрахим Траоре. Проблемите, с които се сблъска Русия, създадоха нова възможност за западните сили да се завърнат в региона на Сахел, докато присъствието на руските войски става все по-ограничено.

