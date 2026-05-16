"Остров на стабилността": Турция иска да спечели от войната

Ердоган се опитва да използва войната в Иран, за да превърне Турция в кръстопът на енергийните и търговски вериги. Експертите обаче са скептични. Защо?

Войната в Иран предизвика икономическа несигурност в целия свят. Много държави се тревожат от растящата инфлация и недостига на суровини. Но докато страните от Персийския залив губят своя имидж на "сигурни пристанища", Турция се възползва от ситуацията. С големи данъчни облекчения и други икономически стимули Анкара се опитва да привлече големи чуждестранни инвеститори и капитали.

20-годишно освобождаване от данъци и други мерки

Още в края на април президентът Ердоган вкара пакет от мерки, който беше обсъден и в парламента. Целта е страната му да стане по-привлекателна за чуждестранен капитал и квалифицирана работна ръка.

Законът е насочен към лица и компании, които не са плащали данъци в Турция в последните три години. Ако те изберат да регистрират своите капитали, злато или ценни книжа в Турция до 14 юли 2027 година, получават 20-годишно освобождаване от данък върху доходите, реализирани в чужбина. Те ще дължат и едва един процент данъци върху наследството и даренията. За сравнение: за останалите групи ставката при наследството е между 1 и 10%, а при даренията - между 10 и 30 на сто.

Предвидени са и други облекчения - имущество в страната, което до момента не е било декларирано пред данъчните власти, ще може да бъде декларирано без налагане на санкции, ако бъде инвестирано за определен период в държавни облигации или подобни инструменти.

Външната търговия, която отбеляза спад от 6,4% през март 2026 година, също ще бъде стимулирана. За целта правителството възнамерява да намали корпоративния данък за местните предприятия. За износителите, които произвеждат, данъчната ставка ще се понижи от 25 на 9 процента, за останалите - на 14 процента.

Турция иска да стане световен финансов хъб

Правителството иска да превърне Истанбул във финансов хъб по подобие на Сингапур и Хонконг. Компаниите, регистрирани в града, ще бъдат освободени напълно от данъци върху печалбите от международна транзитна търговия. Глобалните корпорации, които преместят регионалните си административни седалища там, също няма да плащат данъци за период от 20 години.

Властите искат да намалят и бюрокрацията, за да направят страната по-привлекателна за инвестиции. Планира се създаването на централизирана дигитална платформа, която да обедини и ускори всички процеси - от учредяването на фирмата през разрешенията за работа и пребиваване до екологичните проверки.

Ердоган обяви, че Турция вече няма да е мост между Изтока и Запада или Севера и Юга. Вместо това страната трябва да се превърне в кръстопът за енергийните и търговски вериги в региона. На фона на кризите от последните години страната се е превърнала в "остров на стабилността" в "един променящ се многополюсен свят".

"За да не потъне корабът"

Експертите обаче са скептични. "Това е просто опит да се намерят свежи пари. Няма повече пари и ресурси, които да бъдат използвани", казва икономистът и експерт по недвижими имоти Емре Сирин. Според него правителството се опитва да използва всички лостове, за да привлече капитал. Данъчните облекчения за чуждестранни компании и частни лица са отчаяни мерки. "За да не потъне корабът", обобщава Сирин. Според него в страната почти не постъпват чуждестранни преки инвестиции, докато местните компании или фалират, или се изнасят. Друга критика експертите отправят към липсата на контрол върху произхода на средствата, който често води до парични потоци, генерирани от криминална дейност.

Правителството на "Партията на справедливостта и развитието" вече седем пъти е представяло подобни облекчения. През 2008 г. такава програма е била реализирана за първи път, а според данни на правителството тогава са били декларирани активи на стойност 31 милиарда щатски долара. По този начин капиталът на турски граждани от чужбина е бил върнат в страната и пазарът е бил укрепен, твърди министърът на финансите Мехмет Шимшек.

Тежки проблеми в икономиката и правовата държава

Войната между Иран, САЩ и Израел действително доведе до несигурност в района на Персийския залив. Но е слабо вероятно опитите на Турция да се представи като алтернатива да са наистина успешни, предупреждават наблюдатели. Страната трябва да постигне напредък в гарантирането на правоватата държава и медийната свобода, подчертава пред ДВ икономистът Синан Алчин.

Турция e в тежка икономическа криза от години. Политиката на Ердоган за поддържане на ниски лихви вкара страната в криза през 2019 г. и оттогава тя отбелязва двуцифрени равнища на инфлация. През изминалия месец инфлацията беше 32,4 процента, а през май 2024 г. на моменти дори надхвърли 75 процента. Независими икономисти освен това изразяват съмнения относно официалните данни на турската статистическа служба. През уикенда турският президент с указ смени ръководителя ѝ. Независимостта на турската централна банка също е предмет на дебати от години.