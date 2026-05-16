Войната в Иран разкри на Китай слабостите на САЩ

Все по-трудният за разрешаване конфликт между САЩ и Иран разкрива американските военни и стратегически уязвимости и предлага важни уроци на най-големия им съперник.

Китай наблюдава как САЩ не успяват да пробият иранската блокада и използват тежка огнева мощ, администрацията на Тръмп изпитва трудности да се измъкне от непопулярна война, световните цени на газа се покачват, а стратегическите документи на Пентагона разкриват, че отблъскването на Пекин вече не е основен приоритет.

Докато президентът Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин се готвят за среща с висок залог следващата седмица, САЩ са в капана на крехко примирие. С разочаровани съюзници, отказващи да помогнат, и война, която създава политически проблеми за Тръмп в страната му, настоящи и бивши служители на отбраната на САЩ се опасяват, че на срещата Китай ще е този, който държи картите.

"Китайците с пълно право биха си казали: "Какво ви е останало, за да изградите възпиране?", заяви бивш служител на отбраната. "За да проработи една голяма сделка, ще трябва да имате силата да я подкрепите. Не можете да блъфирате по този въпрос".

Срещата между двамата лидери идва два месеца, след като Тръмп отложи първоначалната среща в Пекин заради необходимостта да се съсредоточи върху тогава зараждащата се война. Но фокусът на военната кампания на САЩ, изглежда, се е изместил от унищожаване на иранските ядрени програми към по-хаотичен и продължителен конфликт, насочен към това кой контролира Ормузкия проток, през който се извършват около 20% от световните доставки на петрол.

"Китайската армия изучава отблизо нашите операции срещу Иран, за да открие уязвимости, които може да използва в конфликт със Съединените щати", отбеляза служител от отбраната.

Той посочи, че Китай следи как американските военни командири планират операции и прилагат плановете си, чак до темпото на ракетните удари и събирането на разузнавателна информация.

Пекин, който бързо трупа запаси от ракети с голям обсег и дронове, почти сигурно е забелязал, че САЩ се затрудняват да отворят отново пролива или да спрат иранските атаки срещу кораби на ВМС и съюзници в целия регион. Пренасочването на кораби, противовъздушна отбрана и войски от Тихия океан към Близкия изток също е знак, че арсеналът на САЩ не е неограничен.

Пентагонът "все още показва силни тактически резултати", заяви служител от отбраната. "Но без ясна политика и стратегия, ние страдаме на оперативно ниво на водене на война. Въпросът, на който те трябва да отговорят, е дали това се отнася само за настоящата администрация, или е по-широк проблем в американската война".

Американските служители на отбраната публично настояват, че преместените активи, които включват ударна група самолетоносачи и няколко кораба на ВМС с 2500 морски пехотинци, не са намалили бойната готовност на САЩ в Тихия океан.

"Не виждам реална цена, наложена на способността ни да възпираме Китай", заяви пред законодателите миналия месец адмирал Самюел Папаро, който ръководи военния екип, наблюдаващ Тихия океан.

По негови думи оперативният и боен опит, натрупан от екипажите на американските кораби, би бил безценен, особено в сравнение с китайските сили, които имат по-малко опит в самозащитата.

Китайските сили са далеч по-напреднали от Иран, но Техеран се е доказал като особено умел в използването на евтини дронове камикадзе за провеждане на мащабни атаки и преодоляване на някои системи за противовъздушна отбрана.

Китайският ракетен арсенал вероятно е много по-голям от този, с който разполага Иран, така че "те могат да се отнасят с някои от ракетите си по начина, по който Иран се е отнасял с дроновете си", предупреди Бека Васер, експерт по отбранителна стратегия, която е била член на назначената от Конгреса Комисия за национална отбранителна стратегия.

"Не е нужно те да използват дронове, за да объркват радарите на противовъздушната отбрана и да претоварват системите по същия начин", уточни тя. "Така че няма да има реално стопанисване на активите, поне в ранните фази на потенциална война със САЩ".

Пекин води свои собствени битки. Китай не е водил война от нахлуването във Виетнам през 1979 г. и е в разгара на обширна военна чистка, която тази седмица доведе до смъртната присъда на двама бивши министри на отбраната - Ли Шанфу и Вей Фън. Репресиите доведоха до уволнението на повече от 100 високопоставени военни офицери от 2022 г. насам.

Но точно както САЩ наблюдават военния растеж на Пекин, китайското правителство провежда подробни проучвания на американските войски в продължение на десетилетия. Това датира поне от операция "Пустинна буря", когато САЩ за първи път използват прецизни оръжия. Китай започна да пуска първите си самолетоносачи след световната финансова криза през 2008 г. и инвестира сериозно в ракети с голям обсег, за да държи американските сили настрана.

"Те знаят как проектираме сила", отбеляза втори бивш служител по отбраната. "Те знаят за нашата зависимост от танкери, от бази, как провеждаме въздушните си удари, некинетичните си удари, използването на електронна война, използването на кибервойна. Те изучават всичко това много внимателно. Това е възможност за тях да се учат на американския начин на водене на война".

Китай вероятно наблюдава и колко бързо Америка изразходва своите висококачествени ракети - от "Томахоук" до противовъздушната отбрана "Пейтриът".

"Те знаят, че всяка ракета, използвана в Иран, е ракета, която не може да се използва за възпиране в Индо-Тихоокеанския регион", подчерта бившият служител.