Новини
Свят »
Гърция »
Вратата към Европа се затваря! И Гърция иска да връща мигранти в Африка
  Тема: Кризата с бежанците

Вратата към Европа се затваря! И Гърция иска да връща мигранти в Африка

19 Ноември, 2025 22:53 1 603 17

  • гърция-
  • егейско море-
  • средиземно море-
  • африка-
  • мигранти-
  • бежанци-
  • кириакос мицотакис

Атина втвърди позицията си спрямо мигрантите при управлението на дясноцентристкото правителство на премиера Кириакос Мицотакис, което разшири оградата на северната си сухопътна граница с Турция и засили морските патрули

Вратата към Европа се затваря! И Гърция иска да връща мигранти в Африка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Гърция, която отдавна е врата към Европа за бежанците, иска да се присъедини към няколко други страни от ЕС в обсъждането на депортирането на отхвърлени лица, търсещи убежище, към Африка. Това заяви гръцкият министър на миграцията Танос Плеврис, цитиран от "Ройтерс".

Гърция беше начело на мигрантската криза в Европа през 2015-2016 г., когато над един милион души от Близкия изток достигнаха бреговете ѝ.

През последните години мигрантският наплив отслабна, но два егейски острова, най-близки до африканското крайбрежие - Крит и Гавдос, който е най-южният край на Европа, отбелязаха рязък ръст на пристигащите от Северна Африка.

Министърът на миграцията посочи, че е обсъдил с Германия въпроса за създаването на т.нар. "центрове за връщане на мигранти" в Африка и Атина официално е изразила интереса си към подобна инициатива.

"Вече има дискусия с някои безопасни африкански страни за приемане на нелегални мигранти, които ние (като държави членки на ЕС) не можем да депортираме", отбеляза той.

През септември нидерландското правителство заяви, че Нидерландия и Уганда са се споразумели да си сътрудничат при връщането на отхвърлени лица, търсещи убежище, през Уганда като транзитен пункт. Тази схема обаче ще се прилага само за хора от страни близо до Уганда.

"Ако тези центрове (за връщане на мигранти) са извън Европа, те със сигурност биха били възпиращ фактор (за мигрантите и бежанците), защото си представете да изпратите египтянин, който се отправя към Европа, в Уганда", обясни Плеврис.

Уганда постигна споразумение и със САЩ да приема граждани от трети страни, които може да не получат убежище в Съединените щати, но не желаят да се върнат в страните си на произход.

Гърция втвърди позицията си спрямо мигрантите при управлението на дясноцентристкото правителство на премиера Кириакос Мицотакис, което разшири оградата на северната си сухопътна граница с Турция и засили морските патрули, откакто дойде на власт през 2019 г.

За да спре потоците към Крит и Гавдос, в периода юли-октомври Гърция спря обработката на молби за убежище от хора, пристигащи по море от Северна Африка въпреки протестите на правозащитни организации.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕСССР

    20 1 Отговор
    Това трябва да е политиката на целия ЕСССР да връща нашествениците незабавно, защото и без тях отрудения нещастен европролетариат достатъчно страда от Политбюро на Другарката Урсула!

    22:57 19.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    16 6 Отговор
    Защо да се връщат имигранти, като може да се изпратят в Украйна ? Пита здравия разум 😁

    23:02 19.11.2025

  • 3 Нужен подход

    22 1 Отговор
    Но да не се дават соц. помощи (както е било в Америка преди150 г), сега ако не работи след 1/2 година - екстрадация. Който европеец протестира и се застъпва за мигранти да ги издържа в къщи си.

    23:05 19.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Величко

    9 1 Отговор
    Мразя рекламите защото лъжат повече от мен ... ! Никога не купувам нищо , което се рекламира ... !

    23:08 19.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хеми значи бензин

    13 1 Отговор
    Запада се бута да стигне до точка от която няма връщане назад.

    23:15 19.11.2025

  • 9 Моряка

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "БЕЛЕНЕ":

    Разбира се,че в Белене.Свинефермата ще се разрастне.

    23:22 19.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И кво

    11 1 Отговор
    Както ме изтрийте, чер ни лките ще изчезнат ли? Или се надявате че няма да строшат точно вашата глава? Много са изяли дървото заради такива надежди!

    23:23 19.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 бай Колю

    8 3 Отговор
    Късно е чадо! В Европа вече има милиони имигранти,като много от тях са родени в Европа са европейски граждани!

    23:37 19.11.2025

  • 14 само питам

    11 2 Отговор
    Правозащитните организации по колко получават за да ни натрисат терористите?

    23:39 19.11.2025

  • 15 Никой

    3 0 Отговор
    Как така с инженери и доктори и с научни работници.

    Нито 1 емигрант не е неграмотен или мързелив - нито крадлив или криминален.

    Това са хора - които си разнообразяват живота.

    Те ни внасят интензивно цвят в скучнияг ни битов ден.

    01:15 20.11.2025

  • 16 Когато нямаше емигранти Ганчо

    4 4 Отговор
    Търкаш кеенефите у Европа та и сменяш памперса на Ханс. Явно пак това иска да прави

    01:30 20.11.2025

  • 17 Георги Илиев Митев

    0 4 Отговор
    Това е в нарушение с човешките права и свободи . Европа и Република България имат нужда от тези мигранти. Като добавим, че те са много желани от девойките и жените поради голямата си плодовитост това е и расова дискриминация относно тези надарени от природата мъже .

    03:00 20.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания