Вратата към Европа се затваря! И Гърция иска да връща мигранти в Африка

Гърция, която отдавна е врата към Европа за бежанците, иска да се присъедини към няколко други страни от ЕС в обсъждането на депортирането на отхвърлени лица, търсещи убежище, към Африка. Това заяви гръцкият министър на миграцията Танос Плеврис, цитиран от "Ройтерс".

Гърция беше начело на мигрантската криза в Европа през 2015-2016 г., когато над един милион души от Близкия изток достигнаха бреговете ѝ.

През последните години мигрантският наплив отслабна, но два егейски острова, най-близки до африканското крайбрежие - Крит и Гавдос, който е най-южният край на Европа, отбелязаха рязък ръст на пристигащите от Северна Африка.

Министърът на миграцията посочи, че е обсъдил с Германия въпроса за създаването на т.нар. "центрове за връщане на мигранти" в Африка и Атина официално е изразила интереса си към подобна инициатива.

"Вече има дискусия с някои безопасни африкански страни за приемане на нелегални мигранти, които ние (като държави членки на ЕС) не можем да депортираме", отбеляза той.

През септември нидерландското правителство заяви, че Нидерландия и Уганда са се споразумели да си сътрудничат при връщането на отхвърлени лица, търсещи убежище, през Уганда като транзитен пункт. Тази схема обаче ще се прилага само за хора от страни близо до Уганда.

"Ако тези центрове (за връщане на мигранти) са извън Европа, те със сигурност биха били възпиращ фактор (за мигрантите и бежанците), защото си представете да изпратите египтянин, който се отправя към Европа, в Уганда", обясни Плеврис.

Уганда постигна споразумение и със САЩ да приема граждани от трети страни, които може да не получат убежище в Съединените щати, но не желаят да се върнат в страните си на произход.

Гърция втвърди позицията си спрямо мигрантите при управлението на дясноцентристкото правителство на премиера Кириакос Мицотакис, което разшири оградата на северната си сухопътна граница с Турция и засили морските патрули, откакто дойде на власт през 2019 г.

За да спре потоците към Крит и Гавдос, в периода юли-октомври Гърция спря обработката на молби за убежище от хора, пристигащи по море от Северна Африка въпреки протестите на правозащитни организации.