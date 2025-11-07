Евтино пушечно месо! Повече от 1400 африканци от десетки страни се сражават за Русия на украинския фронт

Над 1400 граждани от десетки африкански страни се сражават на страната на руските сили в Украйна, заяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Украински официални лица твърдят, че Русия се е опитала да осигури подкрепление на силите, атакуващи по-малката ѝ съседка, като е набирала бойци от различни страни, понякога чрез измама.
Андрий Сибига заяви, че Русия примамва африканци да подписват договори, които той описа като "равностойни на [...] смъртна присъда", и призова африканските правителства да предупредят своите граждани.
"Чуждестранните граждани в руската армия имат тъжна съдба", написа той в "Екс". "Повечето от тях веднага се изпращат като пушечно месо на фронта, където бързо биват убити".
According to available information, at least 1436 citizens from 36 African countries are currently fighting in the ranks of Russia's invasion army in Ukraine. The number represents those identified, though the actual number could be higher.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 7, 2025
Russia recruits nationals of African…
Южна Африка заяви вчера, че ще разследва как 17 от нейните граждани са се присъединили към наемническите сили, след като мъжете са изпратили сигнали за помощ, за да се върнат у дома.
А Кения заяви миналия месец, че някои от нейните граждани са били задържани във военни лагери в цяла Русия, след като без да знаят как, са се озовали в конфликта.
Сибига заяви, че общият брой на африканските новобранци може да е по-голям от идентифицираните 1436, произхождащи от 36 държави, и че повечето чуждестранни наемници, задържани в Украйна, са били заловени по време на първата си бойна мисия.
Той допълни, че Украйна ще предостави по-конкретна информация за държавите и регионите, от които Русия е набирала войници.
1 Ами браво на тях
Коментиран от #53
20:10 07.11.2025
2 Пич
Коментиран от #51
20:11 07.11.2025
3 Pyccкий Карлик
Всеки момент се очакват и пингвини с детонатори с настъпването на Зимния сезон ))
Коментиран от #14
20:11 07.11.2025
4 Африканци от Африка или от русия
Коментиран от #49
20:12 07.11.2025
6 12340
Коментиран от #15
20:13 07.11.2025
7 Ивелин Михайлов
20:15 07.11.2025
8 Истината
20:15 07.11.2025
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #19
20:17 07.11.2025
10 А кога Русия ще прибегне
20:17 07.11.2025
11 Змията хапе
20:17 07.11.2025
12 Бий мръсните....
20:18 07.11.2025
13 Те тва
20:18 07.11.2025
15 Е да де,
До коментар #6 от "12340":Ама той и Путин е в немилост. Никой не милее за него а почти всички се молят дано се намери някой да му даде зареден пистолет.
20:19 07.11.2025
17 Чочо
Те самите украинци повечето са извън Украйна.
20:20 07.11.2025
18 Пе де Ра
Коментиран от #22
20:21 07.11.2025
19 я пак!
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Бате, дай един гащи плява на нашту магари да го ядеш.
Коментиран от #25
20:21 07.11.2025
20 Ристе кьоравото
А оня Узкоглазия ,...ху ЙЛО ЧЛЕН-- ОСОСА е .Ариец
Хихихихихи
20:21 07.11.2025
21 Лут
20:21 07.11.2025
23 Тома
20:22 07.11.2025
24 И как една българска копейка....
Коментиран от #27, #29
20:22 07.11.2025
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "я пак!":Нали съм в Москва. Руския редактор на телефона ми слага руска дума, щото мисли че съм сгрешил.,Чети " Плащат"
20:23 07.11.2025
26 Какво се случва в главите им
Скоростта на пътническия Boeing 747 е 930 км./ч. Демек пътническият Боинг може да лети до руската ракета и да я цапардоса с крила.
Съвремен изтребител ще подмине руската ракета като куршум.
Скоростта на съветската Стрела-2 от 60-те години е 1800 км./ч.
На шведската RBS 70 е 2400 км./ч.
Скоростта на американската противоракетна система MIM-104 Patriot е 5000 км./ч. с обхват от 100 км.
Произвежда се още през 1984 г.
Ще настигне и свали руската ракета за няколко секунди.
По-новите версии достигат скорост над 6000 км./ч.
И у нас естествено възниква въпроса защо Русия прави ракета с ядрен двигател, който ще ръси радиация над всички нас и над нашите деца?
Защо вместо ракети и танкове не започнат да произвеждат нещо, от което всеки има нужда като храни, вина, телефони, телевизори, автомобили, дрехи?
Сами си отговорете на този въпрос, за да разберете какво се случва в главите на руснаците...
чрез Геоги Георгиев
Коментиран от #33, #38
20:24 07.11.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "И как една българска копейка....":Как един цент не отиде в украйна, а?
20:25 07.11.2025
28 Санде Глухия
20:25 07.11.2025
29 Епааа
До коментар #24 от "И как една българска копейка....":Оно идиотино ти да не би да пишеш от Украйна?! Я , дай снимка я , да те видиме каков аслан си у ВСУ!
20:25 07.11.2025
30 е и кво
20:26 07.11.2025
31 Шойгу открадна парите
Коментиран от #37
20:27 07.11.2025
32 Ами
"Чуждестранните граждани стажаващи се на руската страна са по-малко от 2% от състава.
Чуждестранните граждани стажаващи се на окраинска страна са над 10% от състава.
Загубите в личния състав на чуждестранни граждани е пропорционален със загубите".
Всеки сам да си прави изводите. Математиката я оставям за Вас :)
Коментиран от #45, #54
20:28 07.11.2025
33 Много
До коментар #26 от "Какво се случва в главите им":Си праззз паветник. На ракетата беше направено изпитание не за скорост , а за това как лети на 30 метра над релефа. Тогава никакво натовско ПВО не я засича , защото не засичат нищо което лети под 50 метра ! А шведите , глу па ко , и въобще никой няма хиперзвукови ракети освен Русия!
20:30 07.11.2025
34 Анал@@толия,
20:31 07.11.2025
36 Очакваме статията за
Коментиран от #48
20:36 07.11.2025
37 Атина Палда
До коментар #31 от "Шойгу открадна парите":Рускините масово раждат нигерийчета, кубинчета, непалчета.
Коментиран от #42
20:37 07.11.2025
38 Ами
До коментар #26 от "Какво се случва в главите им":Когато с Boeing 747 отидеш до Луната и се върнеш, ела да ми се обадиш.
Когато Патриот свали Искандер или Кинжал ... Също.
Иначе ... Всички знаем, че пропагандата е за ... Абе пробвай да се сетиш :)
Коментиран от #46, #50
20:38 07.11.2025
39 Когато
20:38 07.11.2025
40 Смешки
20:39 07.11.2025
41 Ганчев
20:40 07.11.2025
42 Коко
До коментар #37 от "Атина Палда":Е и ти завиждаш ли?
20:40 07.11.2025
43 Обтегач
Коментиран от #44
20:41 07.11.2025
44 Пооооо
До коментар #43 от "Обтегач":Колко взимаш?
20:43 07.11.2025
45 Хм Хм
До коментар #32 от "Ами":Ето ти една математика от днес.
„Загубихме 27 наши. В замяна унищожихме 24 895 руски войници и 76 950 цели. Това са цели два армейски корпуса. За всеки наш - 1000 техни.“ - Мадяр
Коментиран от #47, #52
20:43 07.11.2025
46 Ами
До коментар #38 от "Ами":Създателите на Кинжал са в Сибир.
20:46 07.11.2025
47 Ха ха ха
До коментар #45 от "Хм Хм":Прекалил си с някои вещества.
20:46 07.11.2025
48 Ами
До коментар #36 от "Очакваме статията за":Едва ли подобна статия ще се появи точно в тоя вид медия.
Не изключвам някога това да се случи, но едва ли ще е скоро :)
Пък знам ли ... Може и да греша. Въпреки че все по-рядко ми се случва.
20:46 07.11.2025
49 Амиии
До коментар #4 от "Африканци от Африка или от русия":В Раша неандерталците са повече🐒🙈
20:46 07.11.2025
50 Механик
До коментар #38 от "Ами":Руснаците не могат да направят два еднакви пирони.
Коментиран от #55
20:47 07.11.2025
51 Фен
До коментар #2 от "Пич":Това че си глупав не е твоя вината.
20:48 07.11.2025
52 Ами
До коментар #45 от "Хм Хм":Математика за разлика от пропагандата е наука. Точна наука :)
20:49 07.11.2025
53 фашистки рашастан в изолация
До коментар #1 от "Ами браво на тях":Най кой да се вярва? На русофашистките терористи ли ? Етествено,че е истина.Май не виждаш,че окynaтоеите са изгубили 2 милиона opка досега ?
20:49 07.11.2025
55 Остави
До коментар #50 от "Механик":Ги руснаците, време е ти да направиш 2 еднакви пирона. Последните ти пирони имаха разлика 3 см
20:50 07.11.2025
56 нннн
20:51 07.11.2025
