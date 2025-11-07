Новини
Евтино пушечно месо! Повече от 1400 африканци от десетки страни се сражават за Русия на украинския фронт
Евтино пушечно месо! Повече от 1400 африканци от десетки страни се сражават за Русия на украинския фронт

7 Ноември, 2025 20:08

Южна Африка заяви вчера, че ще разследва как 17 от нейните граждани са се присъединили към наемническите сили, след като мъжете са изпратили сигнали за помощ, за да се върнат у дома

Евтино пушечно месо! Повече от 1400 африканци от десетки страни се сражават за Русия на украинския фронт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Над 1400 граждани от десетки африкански страни се сражават на страната на руските сили в Украйна, заяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украински официални лица твърдят, че Русия се е опитала да осигури подкрепление на силите, атакуващи по-малката ѝ съседка, като е набирала бойци от различни страни, понякога чрез измама.

Андрий Сибига заяви, че Русия примамва африканци да подписват договори, които той описа като "равностойни на [...] смъртна присъда", и призова африканските правителства да предупредят своите граждани.

"Чуждестранните граждани в руската армия имат тъжна съдба", написа той в "Екс". "Повечето от тях веднага се изпращат като пушечно месо на фронта, където бързо биват убити".

Южна Африка заяви вчера, че ще разследва как 17 от нейните граждани са се присъединили към наемническите сили, след като мъжете са изпратили сигнали за помощ, за да се върнат у дома.

А Кения заяви миналия месец, че някои от нейните граждани са били задържани във военни лагери в цяла Русия, след като без да знаят как, са се озовали в конфликта.

Сибига заяви, че общият брой на африканските новобранци може да е по-голям от идентифицираните 1436, произхождащи от 36 държави, и че повечето чуждестранни наемници, задържани в Украйна, са били заловени по време на първата си бойна мисия.

Той допълни, че Украйна ще предостави по-конкретна информация за държавите и регионите, от които Русия е набирала войници.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами браво на тях

    27 7 Отговор
    Само до колко е истина, като се има предвид, че новината е от фашистка Украйна.

    Коментиран от #53

    20:10 07.11.2025

  • 2 Пич

    24 6 Отговор
    Да бе ! И изяждат инструкторите на НАТО ! Дори се говори за англичанин с ориз !!!

    Коментиран от #51

    20:11 07.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    15 3 Отговор
    Пингвини.....
    Всеки момент се очакват и пингвини с детонатори с настъпването на Зимния сезон ))

    Коментиран от #14

    20:11 07.11.2025

  • 4 Африканци от Африка или от русия

    8 4 Отговор
    Каква е разликата???

    Коментиран от #49

    20:12 07.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 12340

    5 6 Отговор
    Ама, таквози... нали Лавров е в немилост?! :))

    Коментиран от #15

    20:13 07.11.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    15 3 Отговор
    А колумбийците скъпо месо ли са хахахах

    20:15 07.11.2025

  • 8 Истината

    15 14 Отговор
    ВСУ млати яко агресора и, затова Путлер просеше севернокорейци и ракети от Кимчо. Сега опря и до гладниците от Третия свят.

    20:15 07.11.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 13 Отговор
    Жендърите много удобно забравихте , че много латиноаиериканци воюват за украйна. А на колубийците укрите вообще не им плакать. Колумбия иска да забрани наемничемтвото зареди тези лъжи и висока то смъртност, ха, ха

    Коментиран от #19

    20:17 07.11.2025

  • 10 А кога Русия ще прибегне

    9 9 Отговор
    До безплатното месо на нашите полезни идьоти-копейките???

    20:17 07.11.2025

  • 11 Змията хапе

    3 2 Отговор
    най-много когато усеща, че умира!

    20:17 07.11.2025

  • 12 Бий мръсните....

    3 6 Отговор
    Азиатско-африкански орди и корейски роби, бийте и ги убивайте, руската сган не трябва да припарва в Европа.

    20:18 07.11.2025

  • 13 Те тва

    7 4 Отговор
    май е писано от дойче зеле, или греша?

    20:18 07.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Е да де,

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "12340":

    Ама той и Путин е в немилост. Никой не милее за него а почти всички се молят дано се намери някой да му даде зареден пистолет.

    20:19 07.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чочо

    2 5 Отговор
    То щото за Украйна...само украинци воюват.
    Те самите украинци повечето са извън Украйна.

    20:20 07.11.2025

  • 18 Пе де Ра

    0 2 Отговор
    Да ти ипа ма Ма та

    Коментиран от #22

    20:21 07.11.2025

  • 19 я пак!

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Бате, дай един гащи плява на нашту магари да го ядеш.

    Коментиран от #25

    20:21 07.11.2025

  • 20 Ристе кьоравото

    4 0 Отговор
    Тия двамата на фотката са етнически Викинги и русняци!
    А оня Узкоглазия ,...ху ЙЛО ЧЛЕН-- ОСОСА е .Ариец
    Хихихихихи

    20:21 07.11.2025

  • 21 Лут

    3 4 Отговор
    Московците и африканците са братя. Само дето африканците вече не ядат човешко месо.

    20:21 07.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тома

    4 4 Отговор
    Само да споменем че наемническите сили са за укронацистите.Освен африканците плачат да се върнат и южноамериканците защото са излъгани от хунтата на зельо след като са им изпели пари няма действайте.

    20:22 07.11.2025

  • 24 И как една българска копейка....

    5 5 Отговор
    .... русороб и идиот не отиде да живее и умре в родината си Русия бре?, само драсканици и закани по форумите, нали сте руски патриоти бе копейки, обичате Русия повече от България, защо не сте в Покровск?, за да се отървем от вас.

    Коментиран от #27, #29

    20:22 07.11.2025

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "я пак!":

    Нали съм в Москва. Руския редактор на телефона ми слага руска дума, щото мисли че съм сгрешил.,Чети " Плащат"

    20:23 07.11.2025

  • 26 Какво се случва в главите им

    6 4 Отговор
    Хмммм...Скоростта на руската ядрена ракета 9М730 „Буревестник“ е 900 км./ч.

    Скоростта на пътническия Boeing 747 е 930 км./ч. Демек пътническият Боинг може да лети до руската ракета и да я цапардоса с крила.

    Съвремен изтребител ще подмине руската ракета като куршум.

    Скоростта на съветската Стрела-2 от 60-те години е 1800 км./ч.

    На шведската RBS 70 е 2400 км./ч.

    Скоростта на американската противоракетна система MIM-104 Patriot е 5000 км./ч. с обхват от 100 км.

    Произвежда се още през 1984 г.

    Ще настигне и свали руската ракета за няколко секунди.

    По-новите версии достигат скорост над 6000 км./ч.

    И у нас естествено възниква въпроса защо Русия прави ракета с ядрен двигател, който ще ръси радиация над всички нас и над нашите деца?

    Защо вместо ракети и танкове не започнат да произвеждат нещо, от което всеки има нужда като храни, вина, телефони, телевизори, автомобили, дрехи?

    Сами си отговорете на този въпрос, за да разберете какво се случва в главите на руснаците...

    чрез Геоги Георгиев

    Коментиран от #33, #38

    20:24 07.11.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "И как една българска копейка....":

    Как един цент не отиде в украйна, а?

    20:25 07.11.2025

  • 28 Санде Глухия

    3 1 Отговор
    А ония Оризо-Гризачи на... викинга --- КИМ,.. Оги ги нема на снимката

    20:25 07.11.2025

  • 29 Епааа

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "И как една българска копейка....":

    Оно идиотино ти да не би да пишеш от Украйна?! Я , дай снимка я , да те видиме каков аслан си у ВСУ!

    20:25 07.11.2025

  • 30 е и кво

    1 0 Отговор
    само толкова ли, много са малко, очаквах много повече, след като още през 2022 г. в няколко африкански държави имаше митинги и декларации, че са готови(митингуващите) да се бият за Русия. А укропа защо скимти, малко ли наемници прилъгаха и те или мисли, че руснаците им отнемат от техния собствен контингент.

    20:26 07.11.2025

  • 31 Шойгу открадна парите

    2 2 Отговор
    Десетки хиляди кубинци, севернокорейци, латиноамериканци, чеченци, африканци, чукчи, мукчи и всякакви други наемнически орки се сражават срещу Велика Украйна.

    Коментиран от #37

    20:27 07.11.2025

  • 32 Ами

    2 3 Отговор
    Според западни експерти на които може да се има доверие :
    "Чуждестранните граждани стажаващи се на руската страна са по-малко от 2% от състава.
    Чуждестранните граждани стажаващи се на окраинска страна са над 10% от състава.
    Загубите в личния състав на чуждестранни граждани е пропорционален със загубите".
    Всеки сам да си прави изводите. Математиката я оставям за Вас :)

    Коментиран от #45, #54

    20:28 07.11.2025

  • 33 Много

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Какво се случва в главите им":

    Си праззз паветник. На ракетата беше направено изпитание не за скорост , а за това как лети на 30 метра над релефа. Тогава никакво натовско ПВО не я засича , защото не засичат нищо което лети под 50 метра ! А шведите , глу па ко , и въобще никой няма хиперзвукови ракети освен Русия!

    20:30 07.11.2025

  • 34 Анал@@толия,

    2 2 Отговор
    Анал@@толия, много си злобна мас@тия, сигурно защото никой не те иска !!

    20:31 07.11.2025

  • 35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 36 Очакваме статията за

    2 3 Отговор
    броя на загиналите Натовски офицери, инструктори и наемници в Украйна. И после за останалите живи и прибрали по държавите си ранени и инвалиди от изброените офицери, инструктори и наемници и служители на държави от НАТО. Монетата има 2 страни..Тази статия е има и е очакваме.

    Коментиран от #48

    20:36 07.11.2025

  • 37 Атина Палда

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Шойгу открадна парите":

    Рускините масово раждат нигерийчета, кубинчета, непалчета.

    Коментиран от #42

    20:37 07.11.2025

  • 38 Ами

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Какво се случва в главите им":

    Когато с Boeing 747 отидеш до Луната и се върнеш, ела да ми се обадиш.
    Когато Патриот свали Искандер или Кинжал ... Също.
    Иначе ... Всички знаем, че пропагандата е за ... Абе пробвай да се сетиш :)

    Коментиран от #46, #50

    20:38 07.11.2025

  • 39 Когато

    1 3 Отговор
    Украинците имат големи загуби и загиват много от тях. Живите останали се предават се появяват такива изкривени статии.

    20:38 07.11.2025

  • 40 Смешки ​

    0 0 Отговор
    Е къде да отидат, ако не в северната💩Нигерия с ядрени ракети?

    20:39 07.11.2025

  • 41 Ганчев

    1 1 Отговор
    Копейките грабвайте куфарите, гарата Сибир.

    20:40 07.11.2025

  • 42 Коко

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палда":

    Е и ти завиждаш ли?

    20:40 07.11.2025

  • 43 Обтегач

    2 1 Отговор
    Изправям криви русофилски кратуни!

    Коментиран от #44

    20:41 07.11.2025

  • 44 Пооооо

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Обтегач":

    Колко взимаш?

    20:43 07.11.2025

  • 45 Хм Хм

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    Ето ти една математика от днес.
    „Загубихме 27 наши. В замяна унищожихме 24 895 руски войници и 76 950 цели. Това са цели два армейски корпуса. За всеки наш - 1000 техни.“ - Мадяр

    Коментиран от #47, #52

    20:43 07.11.2025

  • 46 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    Създателите на Кинжал са в Сибир.

    20:46 07.11.2025

  • 47 Ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Хм Хм":

    Прекалил си с някои вещества.

    20:46 07.11.2025

  • 48 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Очакваме статията за":

    Едва ли подобна статия ще се появи точно в тоя вид медия.
    Не изключвам някога това да се случи, но едва ли ще е скоро :)
    Пък знам ли ... Може и да греша. Въпреки че все по-рядко ми се случва.

    20:46 07.11.2025

  • 49 Амиии

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Африканци от Африка или от русия":

    В Раша неандерталците са повече🐒🙈

    20:46 07.11.2025

  • 50 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирони.

    Коментиран от #55

    20:47 07.11.2025

  • 51 Фен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Това че си глупав не е твоя вината.

    20:48 07.11.2025

  • 52 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хм Хм":

    Математика за разлика от пропагандата е наука. Точна наука :)

    20:49 07.11.2025

  • 53 фашистки рашастан в изолация

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами браво на тях":

    Най кой да се вярва? На русофашистките терористи ли ? Етествено,че е истина.Май не виждаш,че окynaтоеите са изгубили 2 милиона opка досега ?

    20:49 07.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Остави

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Ги руснаците, време е ти да направиш 2 еднакви пирона. Последните ти пирони имаха разлика 3 см

    20:50 07.11.2025

  • 56 нннн

    0 0 Отговор
    И Русия, и Украйна ползват наемници. Разликата е, че Русия плаща за своите, а за украинските плаща ЕС(с България).

    20:51 07.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

