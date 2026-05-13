Копчето на мнозинството срещу мълчанието на депутати

13 Май, 2026 12:30 3 615 21

Ето как един депутатски мандат се превръща не в обществена отговорност, а в защитен механизъм

Копчето на мнозинството срещу мълчанието на депутати - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Политиката понякога ражда абсурди, но българската политическа система вече започва да ги произвежда серийно. Най-новият парадокс е свързан с депутатския имунитет – онзи уж временен щит, създаден да пази парламентаризма, а не личното спокойствие на политиците. Днес той все повече прилича не на гаранция за независимост, а на спасителна капсула за хора с висящи въпроси около себе си.

Ситуацията около Бойко Борисов и Делян Пеевски е особено показателна. Двамата не се отказаха от депутатските си места, защото автоматично губят имунитета си и прокуратурата би могла да възобнови или активира дела, които години наред стоят „на трупчета“. Те останаха в парламента, но свалянето на имунитета им сега зависи от парламентарно мнозинство. И тук идва голямата политическа ирония – това мнозинство в момента се свързва с влиянието около Румен Радев. Копчето на мнозинството срещу мълчанието на депутати!

Така се получава почти сюрреалистична картина: политическите противници на президента се оказват в ситуация, в която политическото им оцеляване зависи именно от мнозинството на Радев. Ако прокуратурата реши да извади от чекмеджетата стари разследвания, всичко вече ще бъде въпрос не толкова на право, колкото на политическа аритметика.

Аритметиката е проста – за сваляне на депутатски имунитет е необходимо обикновено мнозинство в Народното събрание. А партията на Румен Радев има 131 депутата. Но политическият смисъл е далеч по-дълбок. Това означава, че съдбата на едни от най-влиятелните фигури в държавата може да бъде решавана не в съдебна зала, а в пленарна зала.

Ето как един депутатски мандат се превръща не в обществена отговорност, а в защитен механизъм. А въпросът вече не е дали има вина, или няма вина. Въпросът е кой държи копчето на мнозинството, а още по-точно – ще го използва ли.


  • 1 Зевс

    39 4 Отговор
    Това с имунитета на депутатите трябва тотално да отпадне, не трябва да им се търси отговорност единствено и само да думите и действията в самия парламент.

    12:36 13.05.2026

  • 2 да ВНИМАВА

    27 8 Отговор
    Ако борисов и пеевски не са разследвани , Радев ще е на дузпата !!!

    Коментиран от #5, #11

    12:39 13.05.2026

  • 3 Дориана

    21 21 Отговор
    Румен Радев и неговата партия Прогресивна България имат висок морал и ценности така, че ще направят точно това, което е необходимо и добро за хората излезли по площадите. А, що се отнася до Борисов и Пеевски и техните действия всички трябва да са наясно, че грешните решения имат последици. Има Възмездие.

    12:41 13.05.2026

  • 4 Боро

    25 9 Отговор
    Ако прокуратурата иска сваляне на имунитета на двамата и Радев не разреши (защото зависи само от него), наесен пак ще има избори.

    12:44 13.05.2026

  • 5 Така ли ще стане?

    17 8 Отговор

    До коментар #2 от "да ВНИМАВА":

    Няма никаква дуспа, нито мач.
    Това са едни глупости на петроханци за медийна изява.

    12:54 13.05.2026

  • 6 Шиши съм

    12 5 Отговор
    С чичо Румен се разбрахме за пред избирателите му да се откажем от НСО охраната, че и без друго си имаме наша, ако не ни пипа имунитетите.

    12:55 13.05.2026

  • 7 За Дългия нещо чува ли се?

    12 4 Отговор
    Взех да се притеснявам, да не вземе да си посегне туй момче?

    13:10 13.05.2026

  • 8 защо

    13 0 Отговор
    А колко справедливо ще е, всички да сме равни.

    13:17 13.05.2026

  • 9 по същество

    16 0 Отговор
    Авторът да не се фиксира само върху двама души, защото ако погледне към една цяла партия, ще види много престъпници, пазени от имунитет. Даже един подсъдим кмет.

    Коментиран от #10

    13:20 13.05.2026

  • 10 Бялджип

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "по същество":

    Да. Така е.

    13:24 13.05.2026

  • 11 Зъл пес

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "да ВНИМАВА":

    А Мунчо кой ще го разследва?Или мислиш че няма за какво?Чист е като момина сълза?

    Коментиран от #15, #16

    13:34 13.05.2026

  • 12 Голям

    13 1 Отговор
    Ако има производства срещу тях може да ги помолят да си дадат депутатския имунитет и със сигурност биха го дали, както поискаха имунитета на Лена Бориславова, заради фалшивите документи и тя го даде и я осъдиха. Аз не съм чул да са им поискали депутатския имунитет, ами хайде поразшумете се, какви са тези производства на трупчета??? Дайте някаква информация...

    Коментиран от #13

    13:45 13.05.2026

  • 13 4444

    13 2 Отговор

    До коментар #12 от "Голям":

    Производства няма, само лаладжийски приказки.

    13:53 13.05.2026

  • 14 Леля Гошо

    9 0 Отговор
    Абсурдно е имунитетът да предпазва престъпници от разследване и съд.

    15:04 13.05.2026

  • 15 Пешо от панелката

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Зъл пес":

    Сестра ти да го разследва

    15:05 13.05.2026

  • 16 Пилотът Гошу

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Зъл пес":

    Ти сериозно ли съпостави Боко и Шиши, крадящи и с г.за си от десетилетия, мафиоти и тн, с Радев?

    15:12 13.05.2026

  • 17 Хи хи хи . Голям майтап !

    6 1 Отговор
    Къде е шиши да ревне за радев , че е мистър кеш ....???? А сега мълчи като риба , че иначе му отиде имунитета .....тиквата също мълчи и не смее да гъкне ....що тъй ?????

    15:35 13.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Трудна работа, но не невъзможна

    0 0 Отговор
    Не се ли сещате, че тези, които държат в ръцете си уличаващи факти за един или друг, винаги може да ги използват в подходящ момент?! Е, и тези, които знаят(или поне се досещат), че тези факти може да се публикуват, дали ще посмеят да предприемат някакви драстични мерки?! Аз не храня такива надежди, именно поради това!

    16:43 13.05.2026

  • 20 Цвете

    2 1 Отговор
    ЧУДЕСНА СТАТИЯ, БЪЛГАРИТЕ ЧЕТЕТЕ И ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ОТ НОВИТЕ ЗАВИСИ ДА СЕ СВАЛИ ИМУНИТЕТА НА ТИЯ ДВАМАТА ОХРАНЕНИ БЕЗ ОХРАНА ОТ ДНЕС, АКО Е ВЕРНО НАИСТИНА. ИМА ГИ В ПАРЛАМЕНТА, ИСКА СЕ САМО ДОБРОВОЛНО ГЛАСУВАНЕ. ДА ВИДИМ, КОЙ ЯКО ДЪРЖИ КИНЖАЛА В ДЪРЖАВАТА НИ БЪЛГАРИЯ?! С НЕТЪРПЕНИЕ ОЧАКВАМ ДЕЙСТВИЕ.🐑🤔🫡🤷‍♀️👨‍🎓🤦‍♂️✈️🇧🇬🎭

    Коментиран от #21

    17:47 13.05.2026

  • 21 реалност

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    Като съдя по главните букви на текста - голям ентусиазъм Ви е обхванал.И понеже сте достатъчно голям човек, се чудя да се смея ли, или да Ви съжалявам.Какво искате и какво могат да направят днешните управляващи са две различни неща.

    18:25 13.05.2026