Политиката понякога ражда абсурди, но българската политическа система вече започва да ги произвежда серийно. Най-новият парадокс е свързан с депутатския имунитет – онзи уж временен щит, създаден да пази парламентаризма, а не личното спокойствие на политиците. Днес той все повече прилича не на гаранция за независимост, а на спасителна капсула за хора с висящи въпроси около себе си.
Ситуацията около Бойко Борисов и Делян Пеевски е особено показателна. Двамата не се отказаха от депутатските си места, защото автоматично губят имунитета си и прокуратурата би могла да възобнови или активира дела, които години наред стоят „на трупчета“. Те останаха в парламента, но свалянето на имунитета им сега зависи от парламентарно мнозинство. И тук идва голямата политическа ирония – това мнозинство в момента се свързва с влиянието около Румен Радев. Копчето на мнозинството срещу мълчанието на депутати!
Така се получава почти сюрреалистична картина: политическите противници на президента се оказват в ситуация, в която политическото им оцеляване зависи именно от мнозинството на Радев. Ако прокуратурата реши да извади от чекмеджетата стари разследвания, всичко вече ще бъде въпрос не толкова на право, колкото на политическа аритметика.
Аритметиката е проста – за сваляне на депутатски имунитет е необходимо обикновено мнозинство в Народното събрание. А партията на Румен Радев има 131 депутата. Но политическият смисъл е далеч по-дълбок. Това означава, че съдбата на едни от най-влиятелните фигури в държавата може да бъде решавана не в съдебна зала, а в пленарна зала.
Ето как един депутатски мандат се превръща не в обществена отговорност, а в защитен механизъм. А въпросът вече не е дали има вина, или няма вина. Въпросът е кой държи копчето на мнозинството, а още по-точно – ще го използва ли.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
12:36 13.05.2026
2 да ВНИМАВА
Коментиран от #5, #11
12:39 13.05.2026
3 Дориана
12:41 13.05.2026
4 Боро
12:44 13.05.2026
5 Така ли ще стане?
До коментар #2 от "да ВНИМАВА":Няма никаква дуспа, нито мач.
Това са едни глупости на петроханци за медийна изява.
12:54 13.05.2026
6 Шиши съм
12:55 13.05.2026
7 За Дългия нещо чува ли се?
13:10 13.05.2026
8 защо
13:17 13.05.2026
9 по същество
Коментиран от #10
13:20 13.05.2026
10 Бялджип
До коментар #9 от "по същество":Да. Така е.
13:24 13.05.2026
11 Зъл пес
До коментар #2 от "да ВНИМАВА":А Мунчо кой ще го разследва?Или мислиш че няма за какво?Чист е като момина сълза?
Коментиран от #15, #16
13:34 13.05.2026
12 Голям
Коментиран от #13
13:45 13.05.2026
13 4444
До коментар #12 от "Голям":Производства няма, само лаладжийски приказки.
13:53 13.05.2026
14 Леля Гошо
15:04 13.05.2026
15 Пешо от панелката
До коментар #11 от "Зъл пес":Сестра ти да го разследва
15:05 13.05.2026
16 Пилотът Гошу
До коментар #11 от "Зъл пес":Ти сериозно ли съпостави Боко и Шиши, крадящи и с г.за си от десетилетия, мафиоти и тн, с Радев?
15:12 13.05.2026
17 Хи хи хи . Голям майтап !
15:35 13.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Трудна работа, но не невъзможна
16:43 13.05.2026
20 Цвете
Коментиран от #21
17:47 13.05.2026
21 реалност
До коментар #20 от "Цвете":Като съдя по главните букви на текста - голям ентусиазъм Ви е обхванал.И понеже сте достатъчно голям човек, се чудя да се смея ли, или да Ви съжалявам.Какво искате и какво могат да направят днешните управляващи са две различни неща.
18:25 13.05.2026