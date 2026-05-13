Политиката понякога ражда абсурди, но българската политическа система вече започва да ги произвежда серийно. Най-новият парадокс е свързан с депутатския имунитет – онзи уж временен щит, създаден да пази парламентаризма, а не личното спокойствие на политиците. Днес той все повече прилича не на гаранция за независимост, а на спасителна капсула за хора с висящи въпроси около себе си.

Ситуацията около Бойко Борисов и Делян Пеевски е особено показателна. Двамата не се отказаха от депутатските си места, защото автоматично губят имунитета си и прокуратурата би могла да възобнови или активира дела, които години наред стоят „на трупчета“. Те останаха в парламента, но свалянето на имунитета им сега зависи от парламентарно мнозинство. И тук идва голямата политическа ирония – това мнозинство в момента се свързва с влиянието около Румен Радев. Копчето на мнозинството срещу мълчанието на депутати!



Така се получава почти сюрреалистична картина: политическите противници на президента се оказват в ситуация, в която политическото им оцеляване зависи именно от мнозинството на Радев. Ако прокуратурата реши да извади от чекмеджетата стари разследвания, всичко вече ще бъде въпрос не толкова на право, колкото на политическа аритметика.

Аритметиката е проста – за сваляне на депутатски имунитет е необходимо обикновено мнозинство в Народното събрание. А партията на Румен Радев има 131 депутата. Но политическият смисъл е далеч по-дълбок. Това означава, че съдбата на едни от най-влиятелните фигури в държавата може да бъде решавана не в съдебна зала, а в пленарна зала.

Ето как един депутатски мандат се превръща не в обществена отговорност, а в защитен механизъм. А въпросът вече не е дали има вина, или няма вина. Въпросът е кой държи копчето на мнозинството, а още по-точно – ще го използва ли.