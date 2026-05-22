Новини
Любопитно »
Водещият Стивън Колбер се пенсионира с едно последно звездно шоу (ВИДЕО)

Водещият Стивън Колбер се пенсионира с едно последно звездно шоу (ВИДЕО)

22 Май, 2026 14:31 640 3

  • стивън колбер-
  • шоу-
  • вечерно шоу-
  • водещ-
  • пенсиониране

Пол Маккартни бе един от последните гости на водещия

Водещият Стивън Колбер се пенсионира с едно последно звездно шоу (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Стивън Колбер сложи край на близо десетгодишния си период като водещ на The Late Show с мащабен и емоционален финален епизод, изпълнен с изненадващи гостувания, музикални изпълнения и препратки към историята на американската телевизия. Последното издание на шоуто беше излъчено от легендарния Ed Sullivan Theater, след като CBS официално прекрати продукцията миналата година.

По време на финалното предаване на сцената се появиха редица известни личности, сред които Брайън Кранстън, Пол Ръд, Райън Рейнолдс, Джон Стюарт и други популярни лица от американската комедия и телевизия. Голяма част от тях участваха в самоиронични скечове около въпроса кой ще бъде „последният гост“ на Колбер.

Публикация, споделена от The Late Show (@colbertlateshow)

В заключителния си монолог 62-годишният водещ благодари на екипа и публиката, определяйки шоуто като „машина за радост“. Той подчерта близките отношения между хората, работили по продукцията през годините, и призна, че именно връзката с публиката е била най-важната част от предаването.

Кулминацията на вечерта дойде с появата на Пол Маккартни, който се включи като специален гост и припомни легендарното участие на The Beatles в същия театър през 1964 г. Маккартни разказа спомени от първото посещение на групата в САЩ и за историческото телевизионно участие в шоуто на Ед Съливан, което се смята за повратен момент в американската попкултура.

Финалният епизод включваше и абсурдни комедийни елементи, типични за стила на Колбер, включително измислен „междуизмерен портал“, който символично поглъща студиото и водещия. В последните минути на шоуто Пол Маккартни, Елвис Костело, Джон Батист и самият Колбер изпълниха класиката на The Beatles „Hello, Goodbye“, докато на сцената се присъединиха членовете на семейството и целият екип на предаването.

Стивън Колбер пое „The Late Show“ през 2015 г. след пенсионирането на Дейвид Летърман, който водеше шоуто повече от две десетилетия. През последните седмици Летърман също се появи в предаването и остро разкритикува решението на CBS да прекрати програмата.

Сред гостите в последните епизоди на Стивън Колбер бяха още Стивън Спилбърг, Брус Спрингстийн, Барак Обама и Кристофър Нолан.

Публикация, споделена от The Late Show (@colbertlateshow)

Прекратяването на шоуто предизвика сериозен отзвук в американските медии, особено след като Колбер публично критикува компанията майка на CBS — Paramount — за извънсъдебното ѝ споразумение с Доналд Тръмп около спорно интервю на „60 Minutes“ с Камала Харис. Малко след това телевизията обяви, че спира шоуто по „финансови причини“, без връзка със съдържанието му.

В интервю преди финалното предаване Стивън Колбер призна, че натоварването от ежедневната работа по шоуто е било огромно и дори заяви, че прекратяването му вероятно е „спасило живота му“. Водещият посочи, че планира да отдели повече време на семейството си и бъдещи творчески проекти, сред които и работа по нов филм, свързан с "Властелинът на пръстените", заедно със сина си Питър.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Не се пенсионира а е уволнен от Тръмп.

    14:57 22.05.2026

  • 2 Историк

    2 0 Отговор
    За съжаление пред очите експресно демокрацията в САЩ се превръща в диктатура и злобното недоразумение Тръмп я превърна в Тръмпландия, където всички традиции,градени 250 г.се превръщат в просташки кич. Остава и статуята на свободата, символ на свободата, да бъде премахната и на нейно място бъде поставен Тръмп, по-висок от нея, рушителя на свободата. Жалко и позорно за всички амириканци, които го натресоха на света.

    14:59 22.05.2026

  • 3 мхмх

    0 0 Отговор
    Тръмп има още няколко месеца да прави пари и войни за собствените си интереси.
    Нюсъм не издържа и най-вероятно ще е следващият президент.

    но дори да се стигне до импийчмънт на Тръмп следващата година и назначат протежетата му... доста трудно светът ще се съвземе след това което един пример за гн Магнитски му причини.

    дано да има последствия за Тръмп след всичко. Лошото за Тръмп е, че след като вече не е президент, къде ще се скрие ? нито в Русия ще може, нито в САЩ, къде ? Той ли ще е първият заселник на Марс ?

    15:17 22.05.2026