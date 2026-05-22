Водещият Стивън Колбер се пенсионира с едно последно звездно шоу (ВИДЕО)

Стивън Колбер сложи край на близо десетгодишния си период като водещ на The Late Show с мащабен и емоционален финален епизод, изпълнен с изненадващи гостувания, музикални изпълнения и препратки към историята на американската телевизия. Последното издание на шоуто беше излъчено от легендарния Ed Sullivan Theater, след като CBS официално прекрати продукцията миналата година.

По време на финалното предаване на сцената се появиха редица известни личности, сред които Брайън Кранстън, Пол Ръд, Райън Рейнолдс, Джон Стюарт и други популярни лица от американската комедия и телевизия. Голяма част от тях участваха в самоиронични скечове около въпроса кой ще бъде „последният гост“ на Колбер.

В заключителния си монолог 62-годишният водещ благодари на екипа и публиката, определяйки шоуто като „машина за радост“. Той подчерта близките отношения между хората, работили по продукцията през годините, и призна, че именно връзката с публиката е била най-важната част от предаването.

Кулминацията на вечерта дойде с появата на Пол Маккартни, който се включи като специален гост и припомни легендарното участие на The Beatles в същия театър през 1964 г. Маккартни разказа спомени от първото посещение на групата в САЩ и за историческото телевизионно участие в шоуто на Ед Съливан, което се смята за повратен момент в американската попкултура.

Финалният епизод включваше и абсурдни комедийни елементи, типични за стила на Колбер, включително измислен „междуизмерен портал“, който символично поглъща студиото и водещия. В последните минути на шоуто Пол Маккартни, Елвис Костело, Джон Батист и самият Колбер изпълниха класиката на The Beatles „Hello, Goodbye“, докато на сцената се присъединиха членовете на семейството и целият екип на предаването.

Стивън Колбер пое „The Late Show“ през 2015 г. след пенсионирането на Дейвид Летърман, който водеше шоуто повече от две десетилетия. През последните седмици Летърман също се появи в предаването и остро разкритикува решението на CBS да прекрати програмата.

Сред гостите в последните епизоди на Стивън Колбер бяха още Стивън Спилбърг, Брус Спрингстийн, Барак Обама и Кристофър Нолан.

Прекратяването на шоуто предизвика сериозен отзвук в американските медии, особено след като Колбер публично критикува компанията майка на CBS — Paramount — за извънсъдебното ѝ споразумение с Доналд Тръмп около спорно интервю на „60 Minutes“ с Камала Харис. Малко след това телевизията обяви, че спира шоуто по „финансови причини“, без връзка със съдържанието му.

В интервю преди финалното предаване Стивън Колбер призна, че натоварването от ежедневната работа по шоуто е било огромно и дори заяви, че прекратяването му вероятно е „спасило живота му“. Водещият посочи, че планира да отдели повече време на семейството си и бъдещи творчески проекти, сред които и работа по нов филм, свързан с "Властелинът на пръстените", заедно със сина си Питър.