Великобритания се бори с високата инфлация като замразява цените

22 Май, 2026 14:21 1 002 9

  • великобритания-
  • андрю бейли-
  • bank of england-
  • инфлация-
  • замразяване на цените

Идеята, обаче има и своите противници, сред които е шефът на Bank of England

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Управителят на Английската банка Андрю Бейли критикува идеята за замразяване на цените на стоки от първа необходимост като хляб, яйца и мляко. Няколко британски вестника съобщиха по-рано, че правителството, сформирано от членове на Лейбъристката партия, оказва натиск върху супермаркетите да предприемат подобна стъпка.

„В краткосрочен план може да има ползи, но подобни мерки трябва да бъдат внимателно обмислени“, цитира Sky News ръководителя на регулатора, който действа като централна банка на Обединеното кралство.

„Ако правим това постоянно, на практика ще доведем до изкуствено коригиране на цените спрямо разходите, а това не е устойчиво в дългосрочен план“, каза Бейли на заседание на парламентарна комисия.

По-рано правителството обяви, че няма планове да въвежда ограничения на цените, но потвърди, че води преговори със супермаркетите на фона на опасения относно покачването на цените.

До края на април инфлацията на храните във Великобритания се повиши до 3,7% на фона на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, което доведе до повишаване на цените във Великобритания. На 19 май автомобилната компания RAC съобщи, че средната цена на бензина във Великобритания е поставила нов рекорд от началото на конфликта – литър безоловен бензин струва 1,5852 паунда (2,12 долара), в сравнение с 1,32 паунда (1,77 долара) преди 28 февруари.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор
    Путин ли е виновен или Иран🤔❓

    Коментиран от #5

    14:23 22.05.2026

  • 2 честен ционист

    5 3 Отговор
    Днеска го слушах Льотчикът, какви ги каканиже, щял да разширява капацитети на лагери за нелегални мигранти. Такъв бил регламента, чакал пари да дойдат. Щял да бори инфлацията с икономии и мигрантите щели да бачкат като по американските затвори за по долар на ден.

    14:25 22.05.2026

  • 3 като праща милиарди на бункера

    6 0 Отговор
    и харантути милиони гладни скакалци на социал

    Великобритания се бори с високата инфлация

    14:27 22.05.2026

  • 4 Гост

    8 0 Отговор
    Оппаааа! Няма ли да вземем пример от богатите членове на клуба?

    14:31 22.05.2026

  • 5 Не ги слушай

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това е кремълска пропаганда! Всички знаем , че в гей-държавите всичко е по мед и масло, а в Русия е ужасно, разпада се и ежедневно губи войната!🫪

    14:42 22.05.2026

  • 6 иван костов

    6 0 Отговор
    Полека лека стандартът на живот в Западен Пакистан и родината майка- Пакистан, се изравнява! Лондостан по нищо не отстъпва на Карачи, Лахор и Исламабад!🕌

    14:51 22.05.2026

  • 7 глюпусти

    4 0 Отговор
    Откакто Лондон наш, всичко във Великобритания е вино и рози.

    14:59 22.05.2026

  • 8 тъй ли...

    2 0 Отговор
    Да пратят още няколко милиарда на Зеленски, моментално ще им се оправи икономиката.

    15:16 22.05.2026

  • 9 евфве

    2 0 Отговор
    кога ще намалят цените на айфоните и на макбуците ? нужен е закон в БГ да са под 500 евро.
    защо в Германия техниката е с над 50% по евтина от България ?

    кога ще има таван на цените по заведенията.
    цената трябва да е еднаква

    15:21 22.05.2026