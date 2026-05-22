Великобритания се бори с високата инфлация като замразява цените

Управителят на Английската банка Андрю Бейли критикува идеята за замразяване на цените на стоки от първа необходимост като хляб, яйца и мляко. Няколко британски вестника съобщиха по-рано, че правителството, сформирано от членове на Лейбъристката партия, оказва натиск върху супермаркетите да предприемат подобна стъпка.

„В краткосрочен план може да има ползи, но подобни мерки трябва да бъдат внимателно обмислени“, цитира Sky News ръководителя на регулатора, който действа като централна банка на Обединеното кралство.

„Ако правим това постоянно, на практика ще доведем до изкуствено коригиране на цените спрямо разходите, а това не е устойчиво в дългосрочен план“, каза Бейли на заседание на парламентарна комисия.

По-рано правителството обяви, че няма планове да въвежда ограничения на цените, но потвърди, че води преговори със супермаркетите на фона на опасения относно покачването на цените.

До края на април инфлацията на храните във Великобритания се повиши до 3,7% на фона на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, което доведе до повишаване на цените във Великобритания. На 19 май автомобилната компания RAC съобщи, че средната цена на бензина във Великобритания е поставила нов рекорд от началото на конфликта – литър безоловен бензин струва 1,5852 паунда (2,12 долара), в сравнение с 1,32 паунда (1,77 долара) преди 28 февруари.