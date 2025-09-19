Росен Цветков пред ФАКТИ: Полицията се е превърнала в преторианска гвардия на власта и следва всяка заповед

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кабинетът „Желязков“ преодоля петия вот на недоверие, внесен от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Неуспехът на вота някак бе предопределен, но какво показаха с гласуването си партиите в парламента… Пред ФАКТИ говори д-р инж. Росен Цветков, университетски преподавател и бивш зам.-областен управител на Габрово (2017–2021).



- Г-н Цветков, кабинетът „Желязков” оцеля след петия вот на недоверие. Това бе очаквано, но видяхме обединена опозиция. Как гледате на това?

- Опозицията има признаци на обединяване и някакви съвместни действия, но според мен това все още не е достатъчно, за да събори правителството. Според мен основните линии, по които трябва да бъде атакувано правителството, са следните - че въвлича държавата ни все повече като фронтова линия в конфликт между два братски народа. Също така трябва да бъдат атакувани за това, че целенасочено изкриви данните за инфлацията и дефицита, за да получи заветното „да“ за еврозоната, в която, според мен – както много пъти съм казвал –



ни предстои сходен с гръцкия сценарий, а именно дългова спирала и поднасяне на публичните ресурси на близки до власта фирми.

Това са едни от най-големите щети, които това правителство е направило. Доколкото следях дебатите, не чух достатъчно критика в тази посока, а това са проблеми, засягащи всеки българин.

- Зад петия вот на недовериe стоят три от формациите в Народното събрание - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Виждаме ли близост вече между тези формации?

- Възможна е такава близост, но не виждам и много линии, по които те да имат разломи в основните си политики и позиции. Разбира се, времето ще покаже дали биха могли да осъществят някакви по-сериозни съвместни действия.

- „Възраждане“ и ПП-ДБ гласуват заедно. За кого е по-добре това?

- За мен това е чисто ситуационно гласуване. Двете формации имат коренно различни виждания по основни въпроси. Не смятам, че могат да извлекат дивиденти от това съвместно гласуване, тъй като електоратите на двете формации са коренно различни.

- Темата на вота беше „правосъдие и вътрешна сигурност”. Кметове в ареста, пребит шеф на полицията… В сигурна среда ли живеем?

- Не. Нямаме елементарно създадени условия човек да се чувства сигурен както на улицата, така и при движение с кола. Виждаме, че полицията, за жалост, се е превърнала в преторианската гвардия на власта и сляпо и сервилно следва всяка заповед. А чисто визуално виждаме редови полицаи, които откровено изглеждат като „мутри“ от 90-те (татуировки, бради и др.). Не мисля, че тези хора, които трябва да са пример за поведение и морал, спомагат за по-сигурна среда.

- Делян Пеевски гарантира пълен мандат на кабинета. Ще се случи ли?

- Възможно е и да се случи, ако целият ни народ спи непробудно. Вярвам, че имунните сили на народа ни ще сработят и това правителство ще си подаде оставката преждевременно. Те просто се опитват да отложат точката на неизбежното.

- Кога да очакваме следващия вот на недоверие?

- Това зависи от опозицията, но силно се надявам той да е на тема бавното ни, но сигурно превръщане във фронтова държава – както ни определиха вече много чуждестранни издания. От войната по-страшно няма – това не е разходка в парка, както ни го представят говорещите глави в медиите ежедневно.

- Приключи ли ерата на разделението на властите, след като парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи на първо гласуване председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) да се избират с решение на Народното събрание и да не се назначават с указ на президента?

- Това са поредните постъпки за отвличане на властта и концентрирането ѝ в ръцете на един човек, който методично овладява не само институции, но и кметове на малки и средни общини. Всичко това се случва пред очите ни, а ние, за жалост, гледаме апатично на тези процеси. Един ден просто ще се събудим и всички ние ще живеем не само в овладяна държава, но и ще се превърнем в хора, живеещи в страх – а това е най-тъжното.

- В какво се превръща длъжността държавен глава?

- Опитват се да превърнат президентската институция в чисто представителна, но смятам, че с тези си действия, които са конкретно насочени спрямо президента Радев, те само му дават повод за последващи действия и може би не е далеч моментът, в който ще последват ответни мерки.