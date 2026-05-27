Писториус и Макгинти обсъждат сигурността, Украйна и сътрудничеството в отбраната в Отава

27 Май, 2026 10:55 590 6

Германският министър на отбраната участва в срещи и изложение в Канада на фона на изострени отношения с Вашингтон

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус ще се срещне днес в Отава с канадския си колега Дейвид Макгинти. Основни теми на разговорите ще бъдат сътрудничеството в областта на сигурността и въоръженията, подкрепата за Украйна и предстоящата среща на НАТО в Анкара, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Освен двустранната среща Писториус ще посети и изложението CANSEC, което се счита за едно от водещите събития в Канада в сферата на отбраната и сигурността.

За разлика от предишни визити в Канада - член на НАТО - този път германският министър няма планирано посещение в САЩ и не са предвидени разговори във Вашингтон, въпреки усилията на Берлин да организира подобни срещи за изясняване на ключови въпроси.

Напрежение в германско-американските отношения се наблюдава след критики на германския канцлер Фридрих Мерц към войната в Иран, което предизвика остра реакция от страна на американския президент Доналд Тръмп. В резултат Пентагонът съобщи за планове за изтегляне на хиляди американски военнослужещи от Германия.

Отношенията с Канада, която също е била обект на търговски натиск от администрацията на Тръмп, остават по-стабилни. Берлин се надява да убеди Отава да поръча подводници от германския производител TKMS като част от съвместен проект с Норвегия.

Трите държави подписаха партньорство за морска сигурност през юли 2024 г., което включва и сътрудничество в областта на въоръженията. По-късно към инициативата се присъедини и Дания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    7 0 Отговор
    Пета година как се срещат пуделите от коалицията на импотентните мераклии..... Ама и пета година започна как Путин продължава да се мота в Украйна.... Продължавам да чакам ударите, който обещаха по Киев.... Въобще либералния Путин тотално се изложи в липсата на адекватни решение последните четири години....

    Коментиран от #3

    11:00 27.05.2026

  • 3 Преди ти слагах плюсове

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Вече- не. Прескачам коментарите ти.
    Нещата не са толкова прости и елементарни, колкото си ги обясняваш. Пък и чакането е мъчително за враговете на Путин.

    11:05 27.05.2026

  • 4 Кака Нашева

    7 0 Отговор
    Само на мен ли Пиздориус ми прилича много на Барни Ръбъл от филма семейство Флинтстоун ?

    Коментиран от #5

    11:06 27.05.2026

  • 5 Хунко 98-год .SS нацист.

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кака Нашева":

    Така е.

    11:12 27.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

