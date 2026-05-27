Писториус и Макгинти обсъждат сигурността, Украйна и сътрудничеството в отбраната в Отава

Германският министър на отбраната Борис Писториус ще се срещне днес в Отава с канадския си колега Дейвид Макгинти. Основни теми на разговорите ще бъдат сътрудничеството в областта на сигурността и въоръженията, подкрепата за Украйна и предстоящата среща на НАТО в Анкара, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Освен двустранната среща Писториус ще посети и изложението CANSEC, което се счита за едно от водещите събития в Канада в сферата на отбраната и сигурността.
За разлика от предишни визити в Канада - член на НАТО - този път германският министър няма планирано посещение в САЩ и не са предвидени разговори във Вашингтон, въпреки усилията на Берлин да организира подобни срещи за изясняване на ключови въпроси.
Напрежение в германско-американските отношения се наблюдава след критики на германския канцлер Фридрих Мерц към войната в Иран, което предизвика остра реакция от страна на американския президент Доналд Тръмп. В резултат Пентагонът съобщи за планове за изтегляне на хиляди американски военнослужещи от Германия.
Отношенията с Канада, която също е била обект на търговски натиск от администрацията на Тръмп, остават по-стабилни. Берлин се надява да убеди Отава да поръча подводници от германския производител TKMS като част от съвместен проект с Норвегия.
Трите държави подписаха партньорство за морска сигурност през юли 2024 г., което включва и сътрудничество в областта на въоръженията. По-късно към инициативата се присъедини и Дания.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Европеец
Коментиран от #3
11:00 27.05.2026
3 Преди ти слагах плюсове
До коментар #2 от "Европеец":Вече- не. Прескачам коментарите ти.
Нещата не са толкова прости и елементарни, колкото си ги обясняваш. Пък и чакането е мъчително за враговете на Путин.
11:05 27.05.2026
4 Кака Нашева
Коментиран от #5
11:06 27.05.2026
5 Хунко 98-год .SS нацист.
До коментар #4 от "Кака Нашева":Така е.
11:12 27.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.