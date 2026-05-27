Писториус и Макгинти обсъждат сигурността, Украйна и сътрудничеството в отбраната в Отава

Германският министър на отбраната Борис Писториус ще се срещне днес в Отава с канадския си колега Дейвид Макгинти. Основни теми на разговорите ще бъдат сътрудничеството в областта на сигурността и въоръженията, подкрепата за Украйна и предстоящата среща на НАТО в Анкара, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Освен двустранната среща Писториус ще посети и изложението CANSEC, което се счита за едно от водещите събития в Канада в сферата на отбраната и сигурността.

За разлика от предишни визити в Канада - член на НАТО - този път германският министър няма планирано посещение в САЩ и не са предвидени разговори във Вашингтон, въпреки усилията на Берлин да организира подобни срещи за изясняване на ключови въпроси.

Напрежение в германско-американските отношения се наблюдава след критики на германския канцлер Фридрих Мерц към войната в Иран, което предизвика остра реакция от страна на американския президент Доналд Тръмп. В резултат Пентагонът съобщи за планове за изтегляне на хиляди американски военнослужещи от Германия.

Отношенията с Канада, която също е била обект на търговски натиск от администрацията на Тръмп, остават по-стабилни. Берлин се надява да убеди Отава да поръча подводници от германския производител TKMS като част от съвместен проект с Норвегия.

Трите държави подписаха партньорство за морска сигурност през юли 2024 г., което включва и сътрудничество в областта на въоръженията. По-късно към инициативата се присъедини и Дания.