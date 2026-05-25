Зеленски: Ново самочувствие и стари проблеми с корупцията

Преди седем години Зеленски стана президент на Украйна и обеща да прекрати войната в Крим и руската окупация в Донбас, а и да обуздае корупцията. И макар че не изпълни нито едно от тях, подкрепата за него е висока.

"За четири година Украйна построи нова военна промишленост", казва Володимир Зеленски в бляскаво видео, публикувано от кабинета му. Показани са дронове от всякакъв вид - причина за новата увереност на Украйна. Зеленски е президент вече седем години - две повече, отколкото по принцип трябваше. Причината е, че във военно положение избори не се провеждат, както е записано в украинската конституция, обяснява АРД.

Украйна все по-малко е в позицията на просител

Бившата телевизионна звезда стана президент на Украйна през 2019 г., но доби световна популярност, когато Русия нападна страната през 2022. Въпреки информацията, че руските специални сили се опитват да го елиминират, той остана в родината си. Оттогава Зеленски обикаля света и се опитва да осигури подкрепа за нападната страна - политическа, финансова и военна.

Войната обаче вече е в петата си година, а Украйна изглежда все по-малко е в ролята на молещ за помощ, пише АРД. Киев подписва договори за военно сътрудничество и разбирателство с държавите от Залива и с европейските си партньори. Германия също иска да подсигури стратегическо партньорство за производство на оръжия с голям обсег. Дълго време Украйна се молеше на Германия за ракети "Таурус”. Многократно страната водеше преговори с партньорите си за използването на оръжията им за нанасяне на удари по вътрешността на Русия. Сега обаче Киев изгради собствени оръжия, както каза и министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров при последното си посещение в Германия.

Украйна все по-често атакува военни цели и петролни рафинерии на хиляди километри от фронтовата линия - със собствени оръжия. Президентът на страната коментира последното масивно украинско нападение по множество цели в Русия - включително в Москва, с думите: "Това е ясен знак, че никой не бива да започва несправедлива война срещу Украйна”. Зеленски каза още, че капацитетът на руските петролни рафинерии е бил намален с 10% в последните месеци. "Руски петролни компании сега са принудени да затварят петролните си кладенци”, твърди украинският държавен глава.

Сянката на корупционните проблеми

Въпреки отложените президентски избори Зеленски продължава да има висок рейтинг, показва проучване на Киевския социологически институт - 61% от украинците казват, че имат доверие на Зеленски. Това е така, независимо от неизпълнените предизборни обещания на президента, пише АРД.

През 2019 година тогавашната телевизионна звезда Зеленски проведе популистка кампания, в която обещаваше, че лесно ще сложи край на войната в Източна Украйна, като преговаря с Владимир Путин. Обеща и да сложи край на корупцията в страната. Един от най-големите корупционни скандали в най-новата история на Украйна обаче се разиграва точно сега. Антикорупционните институции в страната говорят за престъпна организация, а основните заподозрени са близки приятели и бизнес партньори на Зеленски - включително дългогодишният му съветник и доскорошен началник на кабинета на президента Андрий Ермак.

"Никога преди не се е случвало на хора от вътрешния кръг на президента да бъдат повдигани обвинения”, казва журналистът Данило Мокрик от "Киев Индипендънт”. Скандалът с подкупи около държавната енергийна компания "Енерхоатом” и строенето на луксозни апартаменти близо до Киев шокира страната и доведе до оставки и уволнения на най-високо политическо ниво в последните месеци, припомня АРД. Много наблюдатели са на мнение, че тези разкрития имат и положителна страна. "Този случай показва, че антикорупционните органи могат да работят, дори в ситуация на война”, коментира политологът Олех Саакян. Сега зависи от Зеленски как ще се отнесе към последните обвинения.

Доверието към президента страда от тези обвинения

Независимите антикорупционни органи не разследват украинския президент лично, уточнява АРД. Това е невъзможно законово. Но откакто скандалът през миналата година стана публичен, хората в Украйна се питат колко е знаел Зеленски и до каква степен той самият е замесен. Популярният разследващ журналист Михайло Ткач е убеден, че Зеленски най-малкото е знаел за случващото се. Един от луксозните апартаменти, които се разследват, е трябвало да е за "Вова”, се казва в телефонни разговори, които са част от разследването. Ткач е убеден, че "Вова” е Володимир Зеленски. Това обаче не може да бъде проверено от независими източници към момента.

Скандалът води до ерозия на доверието към Зеленски, смята Даря Каленюк - антикорупционна активистка, която обвинява президента на Украйна в лицемерие. "Той обеща на хората, че ще промени системата, така че онези, които са обвързани помежду си чрез бизнес, вече да не получават преференциално отношение. Това беше много хубаво обещание, но той не го спази”, коментира Каленюк пред АРД. Тя се надява, че европейските партньори на Украйна ще окажат натиск над Зеленски и смята, че ЕС трябва да обвърже финансовата помощ за Киев с въвеждането на конкретни реформи.

Очаквани реформи

В края на миналата година Европейският съюз и Украйна постигнаха споразумение по десет конкретни стъпки за реформи в областта на върховенството на правото и подсилването на независимите институции. "Това ще е истинска защитна преграда, която да гарантира, че финансовата подкрепа от Европа няма да бъде открадната, а ще бъде ефективно използвана в Украйна”, казва Каленюк. Въпреки че критикува президента Зеленски, активистката изразява и благодарност към него. Според нея той е много добър комуникатор, а това как Украйна се представя пред света в момента е важно и за отбраната на страната.