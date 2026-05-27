Новини
България »
Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“

Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“

27 Май, 2026 10:43 1 604 13

  • стефан бакалов-
  • агенция митници

Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“, а Георги Господинов се връща като ръководител на Митнически пункт "Капитан Андреево"

Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“ - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“ със заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев. Бакалов има над 35 години стаж в системата на Агенция „Митници“ в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Заемал е различни позиции в системата на митниците. Има повече от 24 години ръководен опит като началник отдел „Борба с наркотрафика“. Магистър е по „Международни отношения“.

Преминал е множество международни обучения - в САЩ, включително в Академията на Агенцията за борба с наркотиците в Куантико (САЩ), в Сикрет Сървиз и други, както в различни европейски държави. Представител е на Агенция „Митници“ в групата „Помпиду“ към Съвета на Европа. В ролята си на експерт към ООН – Офис за наркотици и престъпления (UNODC) има десетки мисии в страни от Африка, Азия и Европа по мониторинг, обучение, създаване и организиране на полицейски и митнически структури за борба с наркотрафика.

Назначаването му е в съответствие с приоритетите на Агенция „Митници“ за засилване на борбата с трафика на наркотични вещества, повишена координация с националните и международни правоприлагащи органи и развитие на административния и на оперативния капацитет на митниците в областта на борбата с митническите нарушения и престъпления.

Георги Господинов се връща като ръководител на Митнически пункт Капитан Андреево. Господинов има над 14 години стаж в митническата администрация. В периода 2021 г. - 2024 г. е титулярен ръководител на Митнически пункт Капитан Андреево, след което е командирован да изпълнява задълженията си в други звена на Митница Бургас, включително като ръководител на Митнически пункт Пристанище Бургас- Център. Има диплома по публична администрация. Магистърската му степен е по национална сигурност с тема „Същност на митническия контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    6 6 Отговор
    Тоя е пич.

    10:46 27.05.2026

  • 2 честен ционист

    1 5 Отговор
    В тази агенцийка съм ходил навремето. То там само женички се мотаеха по коридорите.

    10:46 27.05.2026

  • 3 Ехеей!

    6 9 Отговор
    Как се е зарадвал само!😃😃😃

    10:47 27.05.2026

  • 4 Каква е Тази

    3 8 Отговор
    Каква е Тази ?

    Доказана !

    Издънка !

    Гълъб Донев !

    Отново Примата !

    На Власт !

    10:49 27.05.2026

  • 5 Безпристрастен

    10 4 Отговор
    Уважавам хора с такава служебна биография.Започват от най- ниската част на служебната стълбица,и така с десетилетия.От такъв ръководител,не можеш да " покриеш" дори дребна заигравка.

    10:51 27.05.2026

  • 6 новата работа ще му помогне за

    9 0 Отговор
    кариерата . мигрантите и контрабандата не могат да свършат . но може да хванат някой кат Паскал . крал 50 г. недосегаем бандит . през границата нелегално си щъкат пепо еврото , галев и ружа . а тук все ги търси някой . много смешно .

    10:53 27.05.2026

  • 7 Единственият

    2 2 Отговор
    ...който ще сложи ред в митниците е....ГРИШАТА ЗДРАВКОВ :)))

    11:06 27.05.2026

  • 8 Дзак

    2 0 Отговор
    Митническият контрол на пратки под 2000 Евро трябва да отпадне и да се замени с проверка на случаен принцип по метод на анализ на риска.

    11:13 27.05.2026

  • 9 Цвете

    3 0 Отговор
    ВЪПРОС, ЗАЩО БАКАЛОВ НЕ Е ШЕФЪТ НА МИТНИЦИТЕ С ПО БОГАТИЯТ СИ ОПИТ ,А Е ГЕОРГИЕВ ? ОСОБЕНО СКАНДАЛНАТА МИТНИЦА " КАПИТАН АНДРЕЕВО " ,ЗА КОЕТО СА ЗАПОЗНАТИ ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ, ЗА ДАЛАВЕРИТЕ НА ТАКИ И МАГНИТСКИ? МОЖЕ ЛИ ВЪПРОСЪТ МИ ДА СТИГНЕ ДО ДЕМЕРДЖИЕВ? 🤷‍♀️🚔👨‍🎓👍🇧🇬

    11:30 27.05.2026

  • 10 Фикрет стираро

    2 0 Отговор
    Поредният Бъдещ милионер

    11:59 27.05.2026

  • 11 Данчо Педофила

    1 0 Отговор
    Жив и здрав да е пари ще има да си ги харчи със здраве цял живот

    12:01 27.05.2026

  • 12 Перо

    3 0 Отговор
    Некадърен подмазвач и агресивен натегач! Блъфира за професионализъм, куфар в митниците! Куха и напудрена биография! Недоразумение в сегашното правителство!

    12:03 27.05.2026

  • 13 шакадъм

    2 0 Отговор
    Как се засмял, все едно е взел 20 заплати накуп.

    12:04 27.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове