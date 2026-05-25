Атаки дълбоко в Русия: "Нова фаза на войната в Украйна"
  Тема: Украйна

25 Май, 2026 19:01 1 429 58

Защо руската ПВО не се справя с украинските дронове?

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ударите на украинската армия все по-често поразяват цели на територията на Русия. А руската ПВО се проваля. Експерти говорят за нова фаза на войната. Какво означава това?

На неспирните руски удари с ракети и дронове, които разрушават гражданската инфраструктура и водят до жертви сред мирното население, Киев започна да отговаря със засилени атаки. Ударите на украинската армия все по-често поразяват цели на територията на Русия. Как стана възможно това, каква е актуалната ситуация на фронта и защото наблюдателите смятат, че става дума за нова фаза на войната?

По думите на военния експерт полковник Маркус Райзнер във войната се наблюдава промяна. "Киев вече води война на стратегическо ниво и, за разлика от последните години, когато руските въздушни удари срещу Украйна преобладаваха, днес е в състояние бързо да отговори на Русия и на нейните въздушни атаки."

"Това не е само временно явление"

"Как стана възможно това? Според мен Украйна научи много през последните години и въпреки известното дистанциране на САЩ, намери съюзници в Европа, които ѝ помагат да произведе толкова дронове, че те да са достатъчно за извършването на ефективни атаки срещу Русия", продължава той. "Украйна трябваше да натрупа сили за ефективни атаки. Това означава, че страната може да изстреля повече дронове, отколкото Русия може да отбие чрез своята система за противовъздушна отбрана", казва Райзнер.

Подобно наблюдение споделя израелският военен експерт Давид Шарп с уточнението, че украинците "не просто са натрупали сили". "Те организираха масово производство на широк асортимент дронове и резултатите от това се отразяват на мащабите на ударите. Това не е временно явление", убеден е Шарп.

Същевременно той отбелязва, че тактиката за използване на дронове с цел спиране на придвижването на противниковите войски, към която прибягват украинците, не е нова. "Дроновете отдавна станаха основно средство за поражение на фронта за двете страни. Но понеже руската армия настъпва по-активно, тя е задействала в по-голяма степен пехотата, респективно целите за украинците са повече."

Оценката на Шарп е, че активното използване на дронове от украинската армия се дължи "не винаги на добри условия", а на факта, че на нея ѝ липсва собствена пехота и качествена, многобройна авиация. "А дроновете са достатъчно ефективно и достъпно за масово производство оръжие, затова и то се използва в пълна степен."

Руските рафинерии - "законна цел" за Украйна

Според експерта от украинския Център за приложни политически изследвания Володимир Фесенко, за Киев активното използване на дронове за атаки срещу Русия, т.е. "асиметричната война, пренасянето на войната на територията на Русия", са един от главните методи за устояване на руската агресия. "За нас това е много важна част от войната - понеже не можем да се конкурираме с Русия в сферата на ресурсите въпреки европейската поддръжка за нашата страна", подчертава той.

"Това, че самите руснаци усещат тази война, е по-скоро страничен ефект. Но от чисто психологическа гледна точка това също е много важно", допълва експертът, който споделя мнението, че въздушните удари дълбоко в територията на Русия са свидетелство за началото на нова фаза на конфликта.

Фесенко напомня, че основни цели на украинските атаки в Русия са военните заводи и рафинериите. "Основните приходи, които позволяват на Русия да продължава войната, са от продажбата на нефт. Затова рафинериите са законна цел за Украйна." Експертът казва пред ДВ, че една от най-привлекателните цели за Украйна в перспектива е икономическата зона "Алабуга", където се намират руските предприятия за производство на дронове, а освен това за Киев е важно да атакува пристанищата в Балтийско море, защото оттам минава основната част от нефтения износ на Русия. Сред целите той изброява и обектите с военно значение в околностите на Москва и Санкт Петербург.

Защо руската ПВО не се справя с украинските дронове?

Руските власти все по-често информират за унищожени украински дронове, наближили Москва или други градове. Защо руската противовъздушна отбрана (ПВО) не се справя? Има и обективни, и субективни причини, коментира израелският военен експерт Давид Шарп. "На първо място, това не е най-съвършената материално-техническа част - въпреки цялата пропаганда руската ПВО не е върхът на технологиите. Освен това тя не е била създадена за борба с дронове, а с класически цели."

На второ място роля играе не най-добрата подготовка на личния състав и командването на ПВО, продължава той и дава като пример недостига на средства за ПВО. Русия съвсем не е единствената страна, която се сблъсква с този проблем, тъй като производството на тези средства е не само скъп, но и технически сложен процес.

Заради всичко това руската ПВО не действа далновидно, отбелязва Шарп, според когото Русия сега се опитва да натрупа ресурси, за да засили натиска и в рамките на лятната кампания да постигне големи резултати. "Постигнатото през пролетта явно не отговаря на очакванията на руското командване и лично на Путин", казва той. Руското ръководство "няма да се откаже от идеята да завладее Донбас, а и каквото друго е възможно да се завладее пътьом", прогнозира той. Затова задължително ще има опити за засилване на натиска по ключовите фронтови участъци.

Ескалация или мирни преговори: какво предстои?

Володимир Фесенко смята, че в условията на патова ситуация Кремъл има две алтернативи. Първата е постепенно да започнат реалистични преговори за прекратяване на военните действия чрез прагматичен компромис. "Другият вариант е много рискован. Това е ескалация на войната, свързана с масова мобилизация. Но това може да засили кризисните тенденции в Русия: недоволството на населението и умората от войната."

Украинският политолог предполага, че в Москва разглеждат и още един вариант – да се опитат да атакуват съседните европейски държави, вероятно в хибридна форма, и така да изпитат стабилността на НАТО и да сплашат западните съюзници на Украйна, за да се откажат те да я подкрепят и да направят отстъпки на Русия. "Всеки от тези варианти е много рискован. Затова мисля, че в Кремъл още не е взето окончателно решение – залага се на летните атаки срещу Украйна с надеждата тя да бъде пречупена, като вече след това през есента ще се вземе решение за по-нататъшните действия", резумира Фесенко.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 чудесно

    10 27 Отговор
    Войната се премести в русийката. Там където и е мястото.

    Коментиран от #15, #36, #38

    19:04 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Защо

    21 6 Отговор
    ли не вярвам на DW-то ?

    Коментиран от #7

    19:06 25.05.2026

  • 4 ЛЕЛЕЕЕЕЕ

    9 10 Отговор
    илиционерът е най-големия срам за човешкия род в световната история. Започна сам война и изпстави армията си да мре, а той се скри вмиша дупка под земята.

    19:07 25.05.2026

  • 5 С радост съобщават

    29 6 Отговор
    Боеприпас произведен на запад, навигиран от НАТО с натовски спътници, не може да се нарича "украински удар". Това, че ще има ядрена война, никой вече не крие, това, че ще е в Европа, също. Не знам журналистите защо си мислят, че са имунизирани срещу радиация?

    Коментиран от #8

    19:07 25.05.2026

  • 6 Въпрос

    20 4 Отговор
    В Киев как е положението ?

    19:07 25.05.2026

  • 7 Пусин

    9 16 Отговор

    До коментар #3 от "Защо":

    Само на мен ще вярваш, копей. Кажи и на колегите ти на скелето и те знаят.

    Коментиран от #13

    19:07 25.05.2026

  • 8 Путин

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "С радост съобщават":

    Децата ни са на Запад. Не можем да ги целим. Ще пратим вас на фронта.

    Коментиран от #14

    19:08 25.05.2026

  • 9 Смърко

    6 4 Отговор
    Кога ще пристигнат мангизите от ЕС ?

    19:09 25.05.2026

  • 10 Ами

    16 4 Отговор
    Днес МВнР на Русия предупреди
    за предстоящи удари по Киев.
    Да няма след това неразбрали :)

    19:11 25.05.2026

  • 11 Клета Бандера

    10 5 Отговор
    Киев отече …

    19:11 25.05.2026

  • 12 очевидно

    21 4 Отговор
    В тази война са намесени все повече западни експерти, техника и сателитна информация. Ударът с Орешник в Бяла Церква не е бил само по "неизползвани гаражи".

    19:11 25.05.2026

  • 13 Ходи

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Пусин":

    се пери центей !

    19:11 25.05.2026

  • 14 Пак ли?

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Изтъркани аргументи на заспали мераклии за пари.

    19:11 25.05.2026

  • 15 Урьешник

    8 17 Отговор

    До коментар #1 от "чудесно":

    Двоен руски позор: Москва е изстреляла не един, а два "Орешник"-а с комични резултати (СНИМКИ) В нощта срещу 24 май Русия е изстреляла не една, а две ракети със среден обсег "Орешник" срещу Украйна. Това пишат мониторингови канали след анализ на данните. Както е известно, едната ракета се е приземила в град Била Церква в Киевска област, където успешно е поразила... 3 гаража. Обаче е имало още един "Орешник", който по всичко изглежда е ударил в окупираната от руснаците Донецка област, по-конкретно близо до Авдеевка или Ясиновата, предградие на Донецк. Наблюдателите също така не изключват възможността руснаците да са ударили собствените си войски в този район. "И така, както вече знаете, (руснаците, — бел. ред.) изстреляха балистична ракета със среден обсег "Орешник" срещу украинска територия, но има един нюанс", пишат от мониторинговия канал "Радар" в Telegram.
    "По време на масирания ракетен удар в нощта на 24 май, множество мониторингови канали съобщиха за изстрелвания на ракети "Орешник" около 1:00 часа сутринта. По това време не бяха регистрирани съобщения за попадения, така че ние поставихме под въпрос първото изстрелване, което очевидно все пак се е случило", добавят от "Радар".
    Според тях неуспешното първо изстрелване е било последвано от второ, което е попаднало в Била Церква. Това е и причината Военновъздушните сили на Украйна да съобщават само за едно попадение на украинска територия.

    Коментиран от #18, #20, #28, #55

    19:13 25.05.2026

  • 16 Косьо

    6 4 Отговор
    Крайно време е тази война да приключи, защото идва лошо време. За всички.

    Коментиран от #23, #25

    19:13 25.05.2026

  • 17 Питащ

    11 3 Отговор
    Атаките пак ли ще по колежи докато студентите спят ?

    19:14 25.05.2026

  • 18 Верно ли?

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Урьешник":

    Някой хванат на гола кука, е решил да се излага тука...

    Коментиран от #21

    19:15 25.05.2026

  • 19 ФАКТ

    6 7 Отговор
    Бакшиша скоро ще бъде обесен на червения площад от собствените си хора.

    19:15 25.05.2026

  • 20 Минувач

    16 2 Отговор

    До коментар #15 от "Урьешник":

    Ама видеата от Kiiw друго показват …факт !

    19:15 25.05.2026

  • 21 Сорос

    5 12 Отговор

    До коментар #18 от "Верно ли?":

    Ти си от тези дето взехте Киев за дни, нали професоре? Лидерът ви започна война и след това изостави армията си позорно и се скри в дупка под земята. 🙈🙈🙈

    Коментиран от #27, #48

    19:17 25.05.2026

  • 22 Нормално

    6 9 Отговор
    Руското пво не успя да свали нищо във Венецуела, Сирия и Иран.

    Коментиран от #26, #44

    19:18 25.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Учуден

    13 4 Отговор
    Що не публикувате изявленията на международните журналисти разказващи за убийството на студентите ?

    Коментиран от #29, #45

    19:19 25.05.2026

  • 25 Няма

    3 12 Отговор

    До коментар #16 от "Косьо":

    шанс да спре войната сега когато Украйна обърна инициативата. Путин имаше много шансове да преговаря но нарочно се инатеше и протакаше. Е сега времето вече е в полза на Украйна. Оттук нататък ще става все по-тегаво за окупаторите

    Коментиран от #33

    19:20 25.05.2026

  • 26 слава украине

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Нормално":

    Кой е очаквал да свали нещо освен пътнически самолет?

    19:20 25.05.2026

  • 27 Продължавай

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Сорос":

    Още от същото, само че със злоба...

    19:20 25.05.2026

  • 28 Смъркача

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Урьешник":

    Всички орешници ги свалихме …хихи !

    19:21 25.05.2026

  • 29 ФАКТ

    5 7 Отговор

    До коментар #24 от "Учуден":

    Даже и страхливия ви "лидер" не брои руснаците за хора. За какво да хабят интернет за тях?

    Коментиран от #32

    19:22 25.05.2026

  • 30 Наркомана

    8 4 Отговор
    Ще се бием до последната бандера … останаха още двайсетина милиона от шейсет !

    19:23 25.05.2026

  • 31 Гнойчезеле

    7 3 Отговор
    Как ще завърши войната за ЕС и НАТО, след санкциите и подкрепата за фашизоидните зелени терористчета според вас? Не толкова трудно като матура по физическо или НВО за дебили, обаче тролчетата тепърва ще реват здраво.

    19:24 25.05.2026

  • 32 Факт

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "ФАКТ":

    Киев се превърна във втория Техеран … и тока още не е дошъл !

    19:25 25.05.2026

  • 33 Косьо

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Няма":

    Тегавоти ще започне ако минат в отбранителен режим. Поне така е било до сега

    19:26 25.05.2026

  • 34 Истината

    4 2 Отговор
    Ако фашагите си мислят че при война източния фланг ще обере негативите , дълбоко ср лъжат ! Никой не ги бръсне за слива !

    19:28 25.05.2026

  • 35 @@@

    10 3 Отговор
    Прави са експертите!
    Скоро ще има нова фаза на войната,
    Такава, каквато нито Зеленски, нито Рюте, или Урсулите са очаквали!
    Новата фаза е взаимствана от натахяху.

    Коментиран от #42

    19:33 25.05.2026

  • 36 Трудна работа

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "чудесно":

    Тия дрончета пластмасови радар не ги лови, летят низко, така че ще продължават проблемите, но това се отнася за всяка една страна по света.
    Зареждаме се с търпение и трупаме запаси от първа необходимост и Бог да пази!

    19:35 25.05.2026

  • 37 вярно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    такъв си, но си смени ника, не ти отива .

    19:36 25.05.2026

  • 38 едва ли

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "чудесно":

    ще е само там

    19:37 25.05.2026

  • 39 Киев и Лвов

    5 5 Отговор
    Дълбоко в територията ли да на Бандерия ?

    19:43 25.05.2026

  • 40 Z-ахарова

    3 1 Отговор
    Добре дошла у нас война!

    19:54 25.05.2026

  • 41 Мишел

    1 4 Отговор
    Илюстрирано със снимка на стрелби на северокорейска реактивна артилерия от 18.04.2021г.

    19:55 25.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Българин

    3 3 Отговор
    Бункера и мумията на Ленин!

    19:59 25.05.2026

  • 44 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Нормално":

    Нито една от тези държави няма руско ПВ О

    Коментиран от #47

    19:59 25.05.2026

  • 45 Кои журналисти бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Учуден":

    ТролскаСмрат?

    20:01 25.05.2026

  • 46 Фори

    1 3 Отговор
    ВСВ само две страни подкрепяха Хитлер. Италия и Япония. Сега само две страни подкрепят Путин. Иран и С. Корея.

    20:02 25.05.2026

  • 47 Верно ли бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    ТролскаСмрат?

    20:02 25.05.2026

  • 48 Учуден

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Сорос":

    Как издържа нищожеството путин 5 години в мазето?

    20:05 25.05.2026

  • 49 Из падмасковие

    2 3 Отговор
    Няма кво да лапаме тука в русия,пенсията 80 евро ,кило агурци в петьоръчка 10 евро,стоим на студено

    20:06 25.05.2026

  • 50 Стопанин

    3 0 Отговор
    Нима достигаме фазата, за която Путин каза: Защо ще съществув светът, ако Русия я няма в него.

    И познайте с кого ще започне с нас, защото
    1. С нас - ние сме им под ръка, най - близко
    2. Най-големите евратлантици, даже когато не ни го иска - това сме ние
    3. Следват Прибалтика, Англия, Франция Германия

    Коментиран от #51, #57

    20:07 25.05.2026

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Стопанин":

    Чакаме Путин да са тества с НАТО /България/
    Ако му стиска де.

    20:11 25.05.2026

  • 52 1234

    0 2 Отговор
    В раша хората живеят в кашони по улиците,сега на пролет ги намират като се стопи снега

    20:17 25.05.2026

  • 53 Иван 1

    1 2 Отговор
    Терориста си е терорист на фронта нищо ново яде бой на почивка но бил ударил тук там и ура ,а народа му под 20 милиона вече и лови хора за фронта, защото никой не иска да се бие за Украйна, това е истината.

    Коментиран от #54

    20:18 25.05.2026

  • 54 Ол1гофрен,

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Иван 1":

    Американските самолети си стоят на летището.Нещо като референдуми ли протест няма ли да правите?

    20:28 25.05.2026

  • 55 БПФ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Урьешник":

    Грешиш. ЧЕТИРИ орешника изстреля. Третият влезе отзад на зеленски, а четвъртият ти влезе отзад на тебе. Наркоманчето е свикнало, а ти?

    20:30 25.05.2026

  • 56 Тоя, пък.

    2 0 Отговор
    Ако укрия е толкова силна и побеждава, защо ли укропците и техните поддръжници квичaт на yмряло вече втори ден?

    20:31 25.05.2026

  • 57 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Стопанин":

    При конвенционална война първи го отнасят Полша и Румъния.
    Балтийските джуждета, Молдова и ние не сме никаква заплаха.
    При ядрена война отново първи го отнасят Полша и Румъния,
    заради радарите. След това са базите на САЩ в Европа и Англия.
    И всичкото това ще се случи в рамките на половин - един час.
    Но в интерес на истината, по ред причини не ми се вярва
    да се стигне до ядрена война докато Путин командва парада.
    Но за този който ще го наследи ... Едва ли ще е толкова смирен.

    Коментиран от #58

    20:37 25.05.2026

  • 58 Фори

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ами":

    Той па и Путин един миротворец!

    20:39 25.05.2026