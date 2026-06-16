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След срещата с премиера Радев: Превозвачите няма да протестират

След срещата с премиера Радев: Превозвачите няма да протестират

16 Юни, 2026 16:55 746 13

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  • протест

Представители на транспортния бранш заявиха пред журналисти, че до голяма степен очакванията им са били оправдани след срещата им с министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет по-рано днес.

След срещата с премиера Радев: Превозвачите няма да протестират - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Представители на транспортния бранш заявиха пред журналисти, че до голяма степен очакванията им са били оправдани след срещата им с министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет по-рано днес, предават от БТА.

Част от исканията на сектора са свързани с настояване за спешни мерки от регулаторите – Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията – за проверки на съмнения за нарушения на застрахователния пазар, както и за въвеждане на компенсаторни механизми за горивата.

Изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров каза пред медиите, че премиерът е бил запознат с проблемите в сектора. По думите му превозвачите са получили уверение, че до края на седмицата ще заработи схемата за отлагане на лизинговите вноски.

„Най-ключовото за всички нас е, че подпомагането за горива и тол такси ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде внесен следващият месец. За тази година ще бъде предвидено подпомагане за транспортния сектор. Това е най-важното, което получихме като информация“, посочи Димитров.

Той допълни, че ще се търсят възможности помощта да достигне максимално бързо до превозвачите. По думите му към момента не се предвиждат протестни действия.

„За момента протест няма. Ако тези искания бъдат изпълнени, няма да има нужда и от протест“, каза Димитров.

Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев коментира, че за бранша е било важно да получи ясен сигнал от страна на правителството. „Получихме такъв сигнал и подкрепа за транспортния бранш“, заяви той.

Арабаджиев допълни, че по време на срещата е била обсъдена и стратегическата важност на автомобилния транспорт за българската икономика.

„Считаме, че това, което получихме като обратна връзка, удовлетворява сектора на този етап“, посочи той.

Представителите на превозвачите отбелязаха още, че предстои да бъдат уточнени механизмите за предоставяне на помощта, като една от възможностите е използването на схемата de minimis, прилагана и при предходни мерки за подкрепа на сектора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Същата като при Бою

    5 4 Отговор
    Подхвърлят им някоя пачка и сгъват протестния цирк.

    Коментиран от #4

    16:57 16.06.2026

  • 2 честен ционист

    2 4 Отговор
    Превозвачите си мислеха че могат да извиват ръцете на един военен диктатор, както навремето на един друг генерал, макар и паркетен? Радев сигурно им е показал, къде ще са новите големи къщи по проект и превозвачите са се кротнали.

    17:00 16.06.2026

  • 3 Стари

    6 1 Отговор
    номера мухлясали !

    17:01 16.06.2026

  • 4 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Същата като при Бою":

    Всички така правят, ама не успеят ли да укротят цените и инфлацията народа ще излезе,па дако си подхвърлят пачки на синдикати ,превозвачи и други индивиди....

    Коментиран от #5

    17:02 16.06.2026

  • 5 До тука няма признаци и наченки

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    на укротяване на цените, даже напротив - ускориха още повишаването с тия уж договорки с картела на немските и тукашните вериги.

    Коментиран от #10, #11

    17:06 16.06.2026

  • 6 морския

    3 1 Отговор
    тези, пък, какво пак искат !?

    17:08 16.06.2026

  • 7 Тома

    2 1 Отговор
    Сигурно ги е нахранил както беше при боко тиквата

    17:09 16.06.2026

  • 8 морския

    2 1 Отговор
    тези, пък, какво пак искат !? да рушат пътищата и държавата да им плаща за изтритите гуми !?

    Коментиран от #13

    17:10 16.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "До тука няма признаци и наченки":

    Съгласен съм с НикА ти и с коментара ти, точни са.... Но все си мисля, че протести ще има края на есента, А може и да няма заради президентските избори когато гугутката и пилота ще развържат кесиите.... Много смешно ми стана, че пилота не издигна кандидат за кмет срещу дубайската джапанка Трайчо....

    17:28 16.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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