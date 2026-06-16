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Боян Рашев: Дъжд от вечни химикали се излива над планетата

Боян Рашев: Дъжд от вечни химикали се излива над планетата

16 Юни, 2026 16:00 914 8

  • боян рашев-
  • вечни химикали-
  • дъжд-
  • екология-
  • замърсяване

Екологичната победа, която спаси озоновия слой, се оказва с неочаквана скрита цена, която никой не е предвидил – и вече десетилетия наред тихо се излива под формата на дъжд над всяка страна на Земята

Боян Рашев: Дъжд от вечни химикали се излива над планетата - 1
Снимка: Фейсбук/Боян Рашев
Боян Рашев Боян Рашев анализатор
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Дъжд от вечни химикали се излива над планетата: И за това ще се намери решение!

Екологичната победа, която спаси озоновия слой, се оказва с неочаквана скрита цена, която никой не е предвидил – и вече десетилетия наред тихо се излива под формата на дъжд над всяка страна на Земята.

Ново изследване, ръководено от Университета Ланкастър, установява, че хладилните агенти и анестетичните газове, въведени като заместители на разрушителните за озоновия слой CFC (хлорофлуоровъглеводороди), са разпространили огромни количества от дълготрайно химично вещество, известно като трифлуороцетна киселина (TFA), по цялата планета. Изследователите изчисляват, че между 2000 и 2022 г. повече от 335 000 тона TFA са били отложени от атмосферата върху земната повърхност, а нивата продължават да се повишават.

TFA принадлежи към семейството на т.нар. „вечни химикали“ PFAS – вещества, които практически не се разграждат по естествен път и се натрупват трайно във водата, почвата и живите организми. Замърсителят вече се открива в дъждовната вода, в ледовете на отдалечени арктически райони и в екосистеми, намиращи се далеч от всякакви индустриални източници. Очаква се замърсяването да продължи да нараства, тъй като газовете, които го пораждат, се задържат дълго време в атмосферата.

Монреалският протокол – историческото международно споразумение от 1987 г., което спаси озоновия слой – неволно е създал условията за този нов проблем, като е наложил преминаването към хладилни агенти, които впоследствие се разграждат до TFA във високите слоеве на атмосферата.

Колко опасна е TFA за хората?

Засега няма доказателства, че представлява непосредствен сериозен риск за човешкото здраве - затова "raining poison" от картинката е сериозно пресилено - но бързото ѝ нарастване и практически вечната ѝ устойчивост тревожат учените.

Всеки климатик, всеки хладилник и всяка медицинска упойка, които са заменили първоначалните озоноразрушаващи химикали, са допринесли за образуването на невидимо химическо покривало, което безшумно се спуска над цялата планета. Нивата на ежегодно и кумулативно замърсяване бързо растат и все още не са достигнали своя връх (втората картинка от самото проучване).

Решението на един екологичен проблем - разрушаването на озоновия слой - е породило нов. Това не е изненадващо - случва се многократно в историята. Откриването на въглищата спасява горите, но създава проблеми с емисии на серни и азотни оксиди. Откриването на нефта спасява китовете, но води до олово в бензина и емисии на въглероден моноксид. Пластмасите запазват храната много по-дълго време, но се натрупват в реки и морета и влизат в хранителната верига. Фосилните горива изваждат хората от мизерията и подхранват индустриалната цивилизация, но изгарянето им води до емисии на парникови газове и т.н.

През цялата си история човечеството се сблъсква с проблеми, които решава. После се оказва, че решенията водят до нови проблеми.

Обикновено обаче новите проблеми са доста по-леки и по-слабо ни засягат от първоначалния, така че живеем относително по-добре. Точно това всъщност наричаме "устойчиво развитие".

Ако погледнем конкретния случай: Запазването на озоновия слой е критично важно за оцеляването на живота на планетата. Новият проблем с TFA може и да е значим, но със сигурност не може да се сравнява като мащаб на потенциалното въздействие. Независимо от това, той също ще бъде решен - само въпрос на време е.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кемикъл уорфеър

    9 2 Отговор
    То само тия химикали да бяха. Пак се премълчава за безбройните празни "граждански полети" на пръскачките.

    16:04 16.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ми много хубаво

    7 1 Отговор
    да ва так0-в@м в зелените еколози пр0-сти

    16:06 16.06.2026

  • 4 Сталин

    6 2 Отговор
    Химическия гигант Дюпон направи това ,всяка дреха и обувка на която пише водоустойчива е третирана PFSA

    16:07 16.06.2026

  • 5 Маг

    1 2 Отговор
    Още си губя времето с вас, казах ви го ясно, тераформирането започна. За да излязат из под земята се нуждаят от повече горещина и влага. И това се случва пред очите ви, докато спите будни. Нямате много време за да направите нещо, но така и нищо не правите. Просто е - трябва да отстраните слугите им, които изпълняват това унищожение на собствения си вид, защото им е обещана пощада. Дори това което правят с Ел Ниньо не може да ви събуди.

    16:09 16.06.2026

  • 6 Чепо

    0 1 Отговор
    О ,чудо и то има няма само 15-20 години вече , но тогава ,който питаше и се чудеше го изкарваха луд.

    16:30 16.06.2026

  • 7 Милен

    1 1 Отговор
    Ще повярвам на зелените шментикапели, като видя урсулата да отива на някоя от безбройните си срещи с транспорт с ,,нулеви емисии" да речем колело, каручка, платноходка и тем подобни, докато тя се вози на лимузини (с разход от над 10на сто), или със самолети изгарящи стотици тонове изкопаеми горива няма как да повярвам на зеленосделковците.

    16:33 16.06.2026

  • 8 Чепо

    0 0 Отговор
    А добрите новини са , че най вероятно никога няма да спрат да пръскат ... дори и след като са спасили озонновия слой, което означава , че изначало повода е бил лъжа.

    16:36 16.06.2026