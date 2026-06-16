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Петър Гецов: В България данъчно-осигурителната тежест е 39,43%

Петър Гецов: В България данъчно-осигурителната тежест е 39,43%

16 Юни, 2026 13:00 1 209 28

  • петър гецов-
  • данъци-
  • плосък данък-
  • осигуровки-
  • реформа

Кои ще се смятат за богати обаче никой не казва. Никой не казва коя заплата ще се облага с повече от 10% и коя с по-малко, за да си направим сметката ще ни бъде ли изгодно или не

Петър Гецов: В България данъчно-осигурителната тежест е 39,43% - 1
Снимка: БГНЕС
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Забелязвам, че тече ускорена подготовка на обществото за сериозно увеличение на данъците. Дебати по телевизията, многобройни (спонсорирани) постове във Фейсбук, плачове как нямало как иначе. Основен обект на атаките е плоският данък, който трябвало да се замени с прогресивен. След като заразената с тежък социализъм Европейска комисия ни го препоръча, родните политикономисти получиха крила. И зоват да се изравним с Германия, Франция и цяла Западна Европа като вдигнем ставките за "богатите".

Това коментира във "Фейсбук" Петър Гецов.

Кои ще се смятат за богати обаче никой не казва. Никой не казва коя заплата ще се облага с повече от 10% и коя с по-малко, за да си направим сметката ще ни бъде ли изгодно или не. И удобно се фокусират само върху данъкa за физическите лица, като премълчават за размера на осигуровките.

Правилно е да се сравнява данъчно-осигурителната тежест - общата сума за данъци и осигуровки, които се отчисляват от всяка заплата. И като се направи това, ще се види, че в България тя съвсем не е толкова ниска.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) всяка година дава справка каква е данъчно-осигурителната тежест върху СРЕДНАТА заплата по страни. За най-точна справка ОИСР използва показателя "данъчен клин" (tax wedge). Това е целият сбор от данъци и осигуровки, които се плащат както от служителя, така и от работодателя, минус получените семейни обезщетения, изразен като процент от общите разходи за труда на работодателя (брутна заплата + осигуровки на работодателя). България още не е пълноправен член на ОИСР и я няма в справката, но нашата данъчно-осигурителна тежест е 39,43% (осигуровките са 32,7% от брутната заплата, а върху останалата сума се удържа 10% плосък данък).

Рекордьор в ОИСР е Белгия е с 52,5% данъчен клин. Следват Германия с 49,3% и Франция с 47,2%. Най-богатата държава Люксембург е само леко пред нас със 40.2%, а след нас са Португалия, Гърция, Норвегия, Нидерландия, Дания, Полша, Ирландия, Обединеното кралство, Исландия.

В САЩ данъчно-осигурителната тежест върху хората със средни доходи е 30%, в Швейцария - 23%. Доста далеч сме от това да станем Швейцария на Балканите, затова трябва да намалим данъци и осигуровки почти наполовина. Вероятността такова нещо да се случи е някъде към 0%.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БЪЛГАРИНА ИМА ПРАВО

    18 0 Отговор
    За пореден път да бъде ограбен до голо.

    13:07 16.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Любопитен

    13 4 Отговор
    Тези данни са неверни защото данъчната тежест не включва само преки данъци, но не и акцизите и инфлацията, които също са данък налаган от държавата. Тези двете биха добавили още 12-15% към резултата и биха го направили към 55-60% зависи от годината.

    13:09 16.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Въведете необлагаем минимум

    8 5 Отговор
    както беше преди 20 г. и тази мярка потъна в дълбоко забвение. Не е справедливо някой с МРЗ и друг с €10 000 да плащат 10% плосък данък. Ето например в Гърция МРЗ не се облага с данъци.

    Коментиран от #13, #14

    13:12 16.06.2026

  • 6 Нито една нецензурна дума

    6 0 Отговор
    но автоматично ме изтриват!
    Те така работи и тъпата ни държава!

    Коментиран от #18

    13:12 16.06.2026

  • 7 Мксуда тудей

    6 5 Отговор
    Само да не се окаже че, плоският данък 10% е по-изгоден, тъй като то не е 10 процента а е 15 процента защото има данък дивидент 5 процента. Осигуровките са огромна сума от 150 до 200 евро на работник или собственик.

    13:19 16.06.2026

  • 8 Гост

    9 3 Отговор
    Тоя е смятал като зелето с месото. Да процента е такъв, но ... за хората с доход ДО 2111.64 евро. Всеки получаващ повече струва процентно по-малко на работодателя си и оставя процентно по-малко в ДБ. Колкото повече получаваш, толкова по-малко даваш в бюджета. Ние в ОИСР сме единствената такава страна.

    Коментиран от #11

    13:19 16.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Слава Україні

    0 2 Отговор
    Не трябва да има прошка за миризливите фашисти подкрепящи един нацистки режим.. Ще плащат докато пукнат.

    13:30 16.06.2026

  • 11 До ГОст

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Ами ако наложат да се плащат осигуровки и над макс прага, това значи да се махне горния праг на пенсиите. Знаеш ли тогава колко ще е рахода за пенсии от бюджета? Щото сега е само 52% отгоре над събраните "осигурителни вноски"?

    13:32 16.06.2026

  • 12 Данъкоплатец

    7 1 Отговор
    Ние данъкоплатци сме обект на систематизиран геноцит от социалистическите правителства на Европа, които не желаят да правят реформи, да намаляват бюрокрация, да спират помощи за маргинали и НПО. Плащаме данък върху това което печелим (ДОО), плащаме данък върху това което си купуваме (ДДС и акцизи), плащаме данък върху собственост (движима и недвижима), плащаме данък за осигуровки (Пенсия, ЗО, ДЗПО - и трите са фалирали пирамиди, служат само да крадене на пари от страна на администраторите). Реално до края на юни месец всяка година работим за данъци. Всичко останало е демагогия и лековати лъжи, на които се връзват наивниците.

    13:38 16.06.2026

  • 13 Даааа

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Въведете необлагаем минимум":

    Но проблемът тук е, че 70% от българските тарикат-работодатели (тук вина имат и работниците, разбира се) осигуряват на мин. заплата, а останалите пари в плик....ами не става така, защото едно сега се укриват доходи и спестяват осигуровки, а и като дойде време за пенсия всички "реват", че са им ниски....няма как цял живот да си се осигурявал на минимума, а да искаш пенсия като за пълна осигуровка на голяма заплата...

    Коментиран от #26

    13:51 16.06.2026

  • 14 Наско

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Въведете необлагаем минимум":

    Давам само пример. Да кажем че необлагаемия минимум е 1000 евро. Тоест вземаш си 1000 евро. А човек с 1100 евро ще го обложат с 10% и ще вземе990 евро. На това ли му казваш спаведливост.
    Плоския данък е най справедлив защото човекът с 1000 евро заплата ще плати 100 евро а този с 2000 ще плати двойно . От къде накъде някой ще ползва предимство и да не плаща данъци а другите да го издържат с по-големи налози . Комунизмът фалира точно заради такива глупости.Сега пак искат да ни връщат там.

    Коментиран от #20, #23

    13:53 16.06.2026

  • 15 КРИБ

    1 0 Отговор
    и другите кърлежи. Нас какво ни пука? И какво е това данъчна тежест!?

    13:59 16.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ИМА ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕМИ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нито една нецензурна дума":

    ЗА КОИТО Е ЗАБРАНЕНО ДА СЕ МИСЛИ И КОМЕНТИРА...

    14:03 16.06.2026

  • 19 българина

    5 0 Отговор
    В България , преки и косвени данъци са около 67 % .Който не вярва да се хване да смята или да пита счетоводител . България се превърна в много скъпа държава .

    Коментиран от #25

    14:05 16.06.2026

  • 20 Нещо не си наясно,

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Наско":

    необлагаемият минимум важи и за този който взима 1100€. Този с 1000€ няма да плати нищо, но този с 1100€ ще плати (1100-1000).10%=10€. Този с 10 000 ще плати 900€. Затова плоският данък може да стане например 15%, хайде смятай тия от моя пример.

    14:06 16.06.2026

  • 21 Според мен

    2 0 Отговор
    като човек фирма, понякога с 1-2служители... мисля че реално държавата прибира около 60% от прихода на такава микро фирма. По документи може да са 40% но реално ако се огледаш и замислиш внимателно ще установиш че са към 60%.

    14:21 16.06.2026

  • 22 Лошо Седларов

    1 1 Отговор
    Пешо плащал ли е през живота си осигуровки?
    Общия размер на осигуровките в България е 13.78%!
    Време е хората с доходи до 1000 евро да не плащат нито осигуровки, нито данъци, от там нагоре да се увеличават процентите, като след 5000 евро увеличението да е драстично.

    14:24 16.06.2026

  • 23 123

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Наско":

    Пълни глупости си написал!!!
    При прогресивния данък примерно този с 1000 евро няма да внася нищо, който взима 1100 евро данъка му ще е 2%, при 2000 евро 15%, при 10000 евро 40%.

    14:32 16.06.2026

  • 24 Каква поредна драма

    3 0 Отговор
    Петър Гецов е активен участник в 3 фирми като член на управителен съвет , а освен това участва в още 8 компании.

    14:39 16.06.2026

  • 25 Улици, ремонт, павета

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "българина":

    Потвърждавам ,но само едно не е вярно - не сме точно държава.

    14:44 16.06.2026

  • 26 Да ама не

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даааа":

    Все си мисля, че проблема не е в тези, които се осигуряват на МРЗ, а в онези към милион държавни служители, които не плащат и една стотинка нито данъци, нито осигуровки. Същите тези държавни служители като се пенсионират не само получават големи пенсии, но и куп заплати накуп.

    14:47 16.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Някой

    1 0 Отговор
    С "плоския" данък, ако работиш два пъти повече, плащаш два пъти повече данък. Но ползваш същата полиция, лекари и т.н. А сега искат да плащаш 10 пъти повече, за два пъти повече труд. Взимам по-малко от максималния осигурителен доход и пак не виждам логика; и на прoст човек като мене му е ясно, че данъка ми няма да намалее.
    Да махнат тавана на осигуровките, или поне на здравните, ако за пенсиите смятат, че трябва да отпадне максималната пенсия.

    15:00 16.06.2026