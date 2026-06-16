Петър Гецов: В България данъчно-осигурителната тежест е 39,43%

Забелязвам, че тече ускорена подготовка на обществото за сериозно увеличение на данъците. Дебати по телевизията, многобройни (спонсорирани) постове във Фейсбук, плачове как нямало как иначе. Основен обект на атаките е плоският данък, който трябвало да се замени с прогресивен. След като заразената с тежък социализъм Европейска комисия ни го препоръча, родните политикономисти получиха крила. И зоват да се изравним с Германия, Франция и цяла Западна Европа като вдигнем ставките за "богатите".
Това коментира във "Фейсбук" Петър Гецов.
Кои ще се смятат за богати обаче никой не казва. Никой не казва коя заплата ще се облага с повече от 10% и коя с по-малко, за да си направим сметката ще ни бъде ли изгодно или не. И удобно се фокусират само върху данъкa за физическите лица, като премълчават за размера на осигуровките.
Правилно е да се сравнява данъчно-осигурителната тежест - общата сума за данъци и осигуровки, които се отчисляват от всяка заплата. И като се направи това, ще се види, че в България тя съвсем не е толкова ниска.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) всяка година дава справка каква е данъчно-осигурителната тежест върху СРЕДНАТА заплата по страни. За най-точна справка ОИСР използва показателя "данъчен клин" (tax wedge). Това е целият сбор от данъци и осигуровки, които се плащат както от служителя, така и от работодателя, минус получените семейни обезщетения, изразен като процент от общите разходи за труда на работодателя (брутна заплата + осигуровки на работодателя). България още не е пълноправен член на ОИСР и я няма в справката, но нашата данъчно-осигурителна тежест е 39,43% (осигуровките са 32,7% от брутната заплата, а върху останалата сума се удържа 10% плосък данък).
Рекордьор в ОИСР е Белгия е с 52,5% данъчен клин. Следват Германия с 49,3% и Франция с 47,2%. Най-богатата държава Люксембург е само леко пред нас със 40.2%, а след нас са Португалия, Гърция, Норвегия, Нидерландия, Дания, Полша, Ирландия, Обединеното кралство, Исландия.
В САЩ данъчно-осигурителната тежест върху хората със средни доходи е 30%, в Швейцария - 23%. Доста далеч сме от това да станем Швейцария на Балканите, затова трябва да намалим данъци и осигуровки почти наполовина. Вероятността такова нещо да се случи е някъде към 0%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БЪЛГАРИНА ИМА ПРАВО
13:07 16.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Любопитен
13:09 16.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Въведете необлагаем минимум
Коментиран от #13, #14
13:12 16.06.2026
6 Нито една нецензурна дума
Те така работи и тъпата ни държава!
Коментиран от #18
13:12 16.06.2026
7 Мксуда тудей
13:19 16.06.2026
8 Гост
Коментиран от #11
13:19 16.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Слава Україні
13:30 16.06.2026
11 До ГОст
До коментар #8 от "Гост":Ами ако наложат да се плащат осигуровки и над макс прага, това значи да се махне горния праг на пенсиите. Знаеш ли тогава колко ще е рахода за пенсии от бюджета? Щото сега е само 52% отгоре над събраните "осигурителни вноски"?
13:32 16.06.2026
12 Данъкоплатец
13:38 16.06.2026
13 Даааа
До коментар #5 от "Въведете необлагаем минимум":Но проблемът тук е, че 70% от българските тарикат-работодатели (тук вина имат и работниците, разбира се) осигуряват на мин. заплата, а останалите пари в плик....ами не става така, защото едно сега се укриват доходи и спестяват осигуровки, а и като дойде време за пенсия всички "реват", че са им ниски....няма как цял живот да си се осигурявал на минимума, а да искаш пенсия като за пълна осигуровка на голяма заплата...
Коментиран от #26
13:51 16.06.2026
14 Наско
До коментар #5 от "Въведете необлагаем минимум":Давам само пример. Да кажем че необлагаемия минимум е 1000 евро. Тоест вземаш си 1000 евро. А човек с 1100 евро ще го обложат с 10% и ще вземе990 евро. На това ли му казваш спаведливост.
Плоския данък е най справедлив защото човекът с 1000 евро заплата ще плати 100 евро а този с 2000 ще плати двойно . От къде накъде някой ще ползва предимство и да не плаща данъци а другите да го издържат с по-големи налози . Комунизмът фалира точно заради такива глупости.Сега пак искат да ни връщат там.
Коментиран от #20, #23
13:53 16.06.2026
15 КРИБ
13:59 16.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ИМА ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕМИ
До коментар #6 от "Нито една нецензурна дума":ЗА КОИТО Е ЗАБРАНЕНО ДА СЕ МИСЛИ И КОМЕНТИРА...
14:03 16.06.2026
19 българина
Коментиран от #25
14:05 16.06.2026
20 Нещо не си наясно,
До коментар #14 от "Наско":необлагаемият минимум важи и за този който взима 1100€. Този с 1000€ няма да плати нищо, но този с 1100€ ще плати (1100-1000).10%=10€. Този с 10 000 ще плати 900€. Затова плоският данък може да стане например 15%, хайде смятай тия от моя пример.
14:06 16.06.2026
21 Според мен
14:21 16.06.2026
22 Лошо Седларов
Общия размер на осигуровките в България е 13.78%!
Време е хората с доходи до 1000 евро да не плащат нито осигуровки, нито данъци, от там нагоре да се увеличават процентите, като след 5000 евро увеличението да е драстично.
14:24 16.06.2026
23 123
До коментар #14 от "Наско":Пълни глупости си написал!!!
При прогресивния данък примерно този с 1000 евро няма да внася нищо, който взима 1100 евро данъка му ще е 2%, при 2000 евро 15%, при 10000 евро 40%.
14:32 16.06.2026
24 Каква поредна драма
14:39 16.06.2026
25 Улици, ремонт, павета
До коментар #19 от "българина":Потвърждавам ,но само едно не е вярно - не сме точно държава.
14:44 16.06.2026
26 Да ама не
До коментар #13 от "Даааа":Все си мисля, че проблема не е в тези, които се осигуряват на МРЗ, а в онези към милион държавни служители, които не плащат и една стотинка нито данъци, нито осигуровки. Същите тези държавни служители като се пенсионират не само получават големи пенсии, но и куп заплати накуп.
14:47 16.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Някой
Да махнат тавана на осигуровките, или поне на здравните, ако за пенсиите смятат, че трябва да отпадне максималната пенсия.
15:00 16.06.2026