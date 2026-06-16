Петър Гецов: В България данъчно-осигурителната тежест е 39,43%

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Забелязвам, че тече ускорена подготовка на обществото за сериозно увеличение на данъците. Дебати по телевизията, многобройни (спонсорирани) постове във Фейсбук, плачове как нямало как иначе. Основен обект на атаките е плоският данък, който трябвало да се замени с прогресивен. След като заразената с тежък социализъм Европейска комисия ни го препоръча, родните политикономисти получиха крила. И зоват да се изравним с Германия, Франция и цяла Западна Европа като вдигнем ставките за "богатите".

Това коментира във "Фейсбук" Петър Гецов.

Кои ще се смятат за богати обаче никой не казва. Никой не казва коя заплата ще се облага с повече от 10% и коя с по-малко, за да си направим сметката ще ни бъде ли изгодно или не. И удобно се фокусират само върху данъкa за физическите лица, като премълчават за размера на осигуровките.

Правилно е да се сравнява данъчно-осигурителната тежест - общата сума за данъци и осигуровки, които се отчисляват от всяка заплата. И като се направи това, ще се види, че в България тя съвсем не е толкова ниска.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) всяка година дава справка каква е данъчно-осигурителната тежест върху СРЕДНАТА заплата по страни. За най-точна справка ОИСР използва показателя "данъчен клин" (tax wedge). Това е целият сбор от данъци и осигуровки, които се плащат както от служителя, така и от работодателя, минус получените семейни обезщетения, изразен като процент от общите разходи за труда на работодателя (брутна заплата + осигуровки на работодателя). България още не е пълноправен член на ОИСР и я няма в справката, но нашата данъчно-осигурителна тежест е 39,43% (осигуровките са 32,7% от брутната заплата, а върху останалата сума се удържа 10% плосък данък).

Рекордьор в ОИСР е Белгия е с 52,5% данъчен клин. Следват Германия с 49,3% и Франция с 47,2%. Най-богатата държава Люксембург е само леко пред нас със 40.2%, а след нас са Португалия, Гърция, Норвегия, Нидерландия, Дания, Полша, Ирландия, Обединеното кралство, Исландия.

В САЩ данъчно-осигурителната тежест върху хората със средни доходи е 30%, в Швейцария - 23%. Доста далеч сме от това да станем Швейцария на Балканите, затова трябва да намалим данъци и осигуровки почти наполовина. Вероятността такова нещо да се случи е някъде към 0%.