"Извънземните вече са сред нас", категоричен е Стивън Спилбърг. Какво казват учените?

Режисьорът Стивън Спилбърг, създател на едни от най-популярните филми за извънземни в историята на киното, заяви, че е убеден в съществуването на извънземен живот и дори смята, че представители на други цивилизации вече са посещавали Земята.

В интервю за CBS News по повод новия си научнофантастичен филм „Денят на истината“ 79-годишният носител на „Оскар“ каза, че според него извънземните не само са били на нашата планета, но е възможно да присъстват и днес.

„Абсолютно вярвам, че са били тук и че са тук. А кой знае – може би винаги са били тук“, заяви Спилбърг.

Авторът на класиката „Близки срещи от третия вид“ обясни, че мнението му се основава на събраните през живота му свидетелства, документални филми, публични изслушвания в Конгреса на САЩ и различни данни, които според него не бива да бъдат пренебрегвани.

Изказването му предизвика широк отзвук сред учените. Част от тях отбелязват, че вероятността за съществуване на живот извън Земята е висока, но подчертават, че няма убедителни доказателства за посещения на извънземни цивилизации на нашата планета.

Астрофизикът д-р Яко ван Лоон от Университета Кийл коментира пред Daily Mail, че подобна възможност не може да бъде изключена напълно. Според него, ако развита цивилизация е посетила Земята преди стотици милиони или милиарди години, тя би заварила свят, населен единствено с примитивни форми на живот.

„Възможно е да не са оставили следи на Земята, но някои учени допускат, че биха могли да са оставили артефакти на Луната или другаде в Слънчевата система“, отбелязва той.

Повечето специалисти обаче посочват огромните разстояния между звездите като основното препятствие пред междузвездните пътувания. Най-близката известна звезда с планетна система – Проксима Кентавър – се намира на около 4,2 светлинни години от Земята. Според изчисленията на учените дори най-бързият космически апарат, създаван от човека досега, би се нуждаел от около 6500 години, за да достигне до нея.

„Разстоянията в Космоса са толкова огромни, че е трудно да бъдат осъзнати. Дори при съвременните технологии междузвездните пътувания остават практически невъзможни“, обяснява астрофизикът д-р Томас Хоуърт от Университета „Куин Мери“ в Лондон.

Подобно мнение изразява и астрономът д-р Уилям Алстън от Университета на Хартфордшър. Според него скоростта на светлината продължава да бъде фундаментална граница във Вселената.

„Нищо, което притежава маса, не може да достигне или надмине скоростта на светлината. Това означава, че междузвездните пътувания не са само инженерно предизвикателство, а са ограничени и от самите закони на физиката“, посочва той.

Учените отбелязват, че дори ако съществуват технологично развити цивилизации, способни да извършват подобни пътувания, засега липсват каквито и да било надеждни доказателства, че те са посещавали Земята.

Професор Майкъл Гарет от Университета в Манчестър, един от водещите специалисти в програмите за търсене на извънземен разум (SETI), подчертава, че популярните истории за НЛО не могат да бъдат приемани като научно доказателство.

„Спилбърг прави великолепни филми, но това е разказване на истории, а не наука. Ако извънземни действително бяха посещавали Земята, бихме разполагали с много повече от неясни видеозаписи и свидетелски разкази“, казва той.

Подобна позиция заема и професор Карол Оливър от Университета на Нов Южен Уелс в Сидни. Тя подчертава, че необяснените въздушни явления трябва да бъдат изследвани сериозно, но предупреждава, че липсата на незабавно обяснение не означава автоматично извънземен произход.

„Фактът, че не разбираме дадено явление, не означава, че можем просто да го обявим за дело на извънземни“, отбелязва тя.

В подкрепа на тази теза често се цитира и астронавтът от мисията „Аполо 11“ Бъз Олдрин. Въпреки многогодишните спекулации около наблюдаван от него необичаен светлинен обект по време на полета до Луната през 1969 г., самият Олдрин многократно е подчертавал, че не смята видяното за извънземен кораб. Според него най-вероятното обяснение е отражение на слънчева светлина от елементи на космическия апарат.

„Извънредните твърдения изискват извънредни доказателства“, припомня Олдрин думите на астронома Карл Сейгън.

Въпреки липсата на доказателства за посещения на извънземни цивилизации, повечето учени са единодушни, че вероятността живот да съществува и на други места във Вселената е изключително висока. Огромният брой звезди и планети в Млечния път и в милиардите други галактики прави възможността Земята да е единственото място с живот статистически малко вероятна. Досега обаче науката не е открила категорични доказателства за съществуването на друга разумна цивилизация.