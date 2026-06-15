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Споразумението между САЩ и Иран представлява значителен удар по основните стратегически цели на Израел

Споразумението между САЩ и Иран представлява значителен удар по основните стратегически цели на Израел

15 Юни, 2026 20:11 1 267 17

  • иран-
  • руслан трад-
  • сащ-
  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп

Споразумението не изисква разграждане на инфраструктурата за обогатяване на уран – именно резултатът, който Нетаняху публично обяви, че не подлежи на договаряне

Споразумението между САЩ и Иран представлява значителен удар по основните стратегически цели на Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Споразумението между САЩ и Иран представлява значителен удар по основните стратегически цели на Израел, пише във Фейсбук журналистът от De Re Militari Руслан Трад.

Според изтеклите подробности и официалните изявления, меморандумът за разбирателство представлява по същество рамка за удължаване на примирието с 60 дни, която отлага решаването на най-критичните въпроси за второ, всеобхватно споразумение. Все още не говорим за мирно споразумение или договор между Вашингтон и Техеран.

Но това споразумение, обявено през нощта между САЩ и Иран, представлява значителен удар по основните стратегически цели на Израел, макар картината да е по-сложна.

Израел започна военните си операции срещу Иран с три основни цели: сриването на иранския режим, прекратяването на иранските ядрени и ракетни програми, както и унищожаването на мрежата от прокси организации на Иран (преди всичко Хизбула и Хамас). Иранското правителство остава на власт, ракетната му програма е активна, а Техеран ще запази способността си в крайна сметка да възстанови ядрените си възможности. Дори гласове в израелските военни кръгове разглеждат предложената рамка като „лошо споразумение“ и са „дълбоко разочаровани“ от условията му.

Споразумението не изисква разграждане на инфраструктурата за обогатяване на уран – именно резултатът, който Нетаняху публично обяви, че не подлежи на договаряне. Споразумението също разчита в голяма степен на добрата воля на Иран, а не на строги механизми за проверка, и не съдържа ясно решение за съществуващите запаси на Иран от обогатен уран.

Споразумението ограничава и способността на Израел да продължи военните си операции – вероятно най-неотложната му оперативна грижа. Според информации, съобщени от иранските медии, рамката на споразумението включва прекратяване на войните „на всички фронтове“, което би означавало преустановяване на израелската кампания срещу Хизбула в Ливан. Това е особено голям удар за Тел Авив, тъй като израелското военно разузнаване и армия се подготвяха за подновяване на офанзивата часове преди Тръмп и премиерът на Пакистан да обявят постигането на споразумение с Иран.

Най-острата оценка може би е геополитическата: Израел беше напълно изключен от преговорния процес. Израелското обществено мнение широко възприема резултата както като поражение за Израел, така и като лично поражение за Нетаняху, именно защото Тел Авив беше изключен, докато се взимаха решения, засягащи неговата сигурност. Нетаняху може би е подтикнал САЩ към война, но в крайна сметка не успя да постигне стратегическите си цели.

От гледна точка на САЩ, едно ограничено споразумение осигурява временно отсрочване на ескалацията и предотвратява по-широка регионална война, която би могла да излезе извън контрол. Израел все още разполага с внушителна военна сила за възпиране, рамката на Авраамовите споразумения остава непокътната, а мрежата от прокси сили на Иран е значително отслабена през последните две години на конфликта. Въпросът за израелските стратези сега е дали тези тактически военни постижения могат да бъдат превърнати в трайно стратегическо предимство или дали възстановен и освободен от санкции Иран постепенно ще ги оспори.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пънтерата

    15 2 Отговор
    Бай Дончо ще се ядоса и ще каже: Биби, не съм съгласен с теб! Аз се прибирам а Вие си се бийте щом искате!

    20:14 15.06.2026

  • 2 Тръмплин

    7 1 Отговор
    Като ми видяха бобулатора и се мерекландисаха.

    20:19 15.06.2026

  • 3 "основните стратегически

    16 3 Отговор
    цели на Израел" са да нямат изобщо съседи. Те да владеят териториите на Иран, на Палестина и на всичките араби там!
    Това е тяхната представа за "нормалност" и "справедливост"! Ама виж, Рижият не се справи военно с Иран и тези вече плачат, че Иран го има още...

    20:21 15.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да,бе

    13 2 Отговор
    Израел тотално загуби и ако не тръгнат с мойсей тотално ще останат под пясъците на времето...Пропиляното време да се имат за богоизбран,а всъщност са богупрезрян ген...Само тор за пясъците.

    20:40 15.06.2026

  • 6 Овчар

    4 2 Отговор
    Това споразумение да ще издържи до края на годината..?

    Коментиран от #10

    20:57 15.06.2026

  • 7 Удри

    2 12 Отговор
    Израел е суверена държава. Може да удря Иран и Либия както си поиска и когато си поиска.

    21:02 15.06.2026

  • 8 Хмм

    2 10 Отговор
    Нетаняху е вдигнал мерника на Иран. Засега Тръмп го спира, но ако го остави ще им спре тока в държавата.

    21:04 15.06.2026

  • 9 трезвомислещ

    4 1 Отговор
    Споразумението дава възможност на участниците в конфликта да си поемат дъх, да анализират реалните възможности на противника и да кроят планове за краен успех. Не е ясно, колко полувремена ще продължи този мач.

    Коментиран от #11

    21:06 15.06.2026

  • 10 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    Ако не издържи, Израел ще бъде изтрит от картата на земята

    21:11 15.06.2026

  • 11 Ахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "трезвомислещ":

    Е Тръмп нали спечели 31 пъти.. Още ли ще печели

    21:11 15.06.2026

  • 12 Доналд Тръмп, президент

    3 2 Отговор
    Утре Шести флот поема към Одеса и затваря Черно море ☝️

    21:14 15.06.2026

  • 13 Осведомете се преди да пишете

    6 1 Отговор
    Първоначалното споразумение бе по-изгодно за Израел. Но след като Израрел акакува нагло пак, за провали договора, и Иран каза че ще избомби Израел жестоко, Тръмп помоли Иран да не го правят като в замяна им предложи отстъпки.
    Въпросът е дали Нетаняху ще миряса или, ако не, дали Тръмп ще остави Израел сам срещу Иран както обеща

    21:14 15.06.2026

  • 14 обаче

    4 1 Отговор
    Исpaел, ще провали всичко в последния момент!

    21:16 15.06.2026

  • 15 Милен

    1 6 Отговор
    Защо според вас Израел не присъства на сключването на така нареченото споразумение. Според мен, защото така Израел си оставя правото да си продължи както си знае. Това е и козът на Тръмп срещу Иран. Ако не им хареса на иранците споразумението, пускаме Нетаняхо да си работи как си знае, а те(израелците) този мач го знаят най добре. Да не говорим и за блокадата над пристанищата. Иранците в момента са мат. Това което ще се обяви като споразумение всъщност ще се разминава много реално. Защо? Защото реално ще излъжат иранският народ или поне привържениците на аятоласите, че всичко едва ли не ще е на ред. Всъщност това ще е наградата за аятоласите. Всъщност ще им вземат всичко.

    Коментиран от #16

    21:28 15.06.2026

  • 16 Какъв

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Милен":

    Мат бе водолаз?! Нали Иран и Оман ще събират транзитни такси след 60 дни като тръгне трафика. А ако не тръгне, няма да има повече Израел. Искам мн ясно са разбереш следното. Иран има 70% от всичките си ракети и пускови обстановки. Израел няма нищичко с което да се брани. Пий една студена вода и беги

    21:38 15.06.2026

  • 17 Ха ха

    1 0 Отговор
    Смотаняху му клепнаха ушите.Тоя евреин трябва най скоро да бъде натикан в затвора за убйството на 25 хиляди деца и още толкова жени .

    21:44 15.06.2026

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