Споразумението между САЩ и Иран представлява значителен удар по основните стратегически цели на Израел, пише във Фейсбук журналистът от De Re Militari Руслан Трад.
Според изтеклите подробности и официалните изявления, меморандумът за разбирателство представлява по същество рамка за удължаване на примирието с 60 дни, която отлага решаването на най-критичните въпроси за второ, всеобхватно споразумение. Все още не говорим за мирно споразумение или договор между Вашингтон и Техеран.
Но това споразумение, обявено през нощта между САЩ и Иран, представлява значителен удар по основните стратегически цели на Израел, макар картината да е по-сложна.
Израел започна военните си операции срещу Иран с три основни цели: сриването на иранския режим, прекратяването на иранските ядрени и ракетни програми, както и унищожаването на мрежата от прокси организации на Иран (преди всичко Хизбула и Хамас). Иранското правителство остава на власт, ракетната му програма е активна, а Техеран ще запази способността си в крайна сметка да възстанови ядрените си възможности. Дори гласове в израелските военни кръгове разглеждат предложената рамка като „лошо споразумение“ и са „дълбоко разочаровани“ от условията му.
Споразумението не изисква разграждане на инфраструктурата за обогатяване на уран – именно резултатът, който Нетаняху публично обяви, че не подлежи на договаряне. Споразумението също разчита в голяма степен на добрата воля на Иран, а не на строги механизми за проверка, и не съдържа ясно решение за съществуващите запаси на Иран от обогатен уран.
Споразумението ограничава и способността на Израел да продължи военните си операции – вероятно най-неотложната му оперативна грижа. Според информации, съобщени от иранските медии, рамката на споразумението включва прекратяване на войните „на всички фронтове“, което би означавало преустановяване на израелската кампания срещу Хизбула в Ливан. Това е особено голям удар за Тел Авив, тъй като израелското военно разузнаване и армия се подготвяха за подновяване на офанзивата часове преди Тръмп и премиерът на Пакистан да обявят постигането на споразумение с Иран.
Най-острата оценка може би е геополитическата: Израел беше напълно изключен от преговорния процес. Израелското обществено мнение широко възприема резултата както като поражение за Израел, така и като лично поражение за Нетаняху, именно защото Тел Авив беше изключен, докато се взимаха решения, засягащи неговата сигурност. Нетаняху може би е подтикнал САЩ към война, но в крайна сметка не успя да постигне стратегическите си цели.
От гледна точка на САЩ, едно ограничено споразумение осигурява временно отсрочване на ескалацията и предотвратява по-широка регионална война, която би могла да излезе извън контрол. Израел все още разполага с внушителна военна сила за възпиране, рамката на Авраамовите споразумения остава непокътната, а мрежата от прокси сили на Иран е значително отслабена през последните две години на конфликта. Въпросът за израелските стратези сега е дали тези тактически военни постижения могат да бъдат превърнати в трайно стратегическо предимство или дали възстановен и освободен от санкции Иран постепенно ще ги оспори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пънтерата
20:14 15.06.2026
2 Тръмплин
20:19 15.06.2026
3 "основните стратегически
Това е тяхната представа за "нормалност" и "справедливост"! Ама виж, Рижият не се справи военно с Иран и тези вече плачат, че Иран го има още...
20:21 15.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да,бе
20:40 15.06.2026
6 Овчар
Коментиран от #10
20:57 15.06.2026
7 Удри
21:02 15.06.2026
8 Хмм
21:04 15.06.2026
9 трезвомислещ
Коментиран от #11
21:06 15.06.2026
10 Абе
До коментар #6 от "Овчар":Ако не издържи, Израел ще бъде изтрит от картата на земята
21:11 15.06.2026
11 Ахаха
До коментар #9 от "трезвомислещ":Е Тръмп нали спечели 31 пъти.. Още ли ще печели
21:11 15.06.2026
12 Доналд Тръмп, президент
21:14 15.06.2026
13 Осведомете се преди да пишете
Въпросът е дали Нетаняху ще миряса или, ако не, дали Тръмп ще остави Израел сам срещу Иран както обеща
21:14 15.06.2026
14 обаче
21:16 15.06.2026
15 Милен
Коментиран от #16
21:28 15.06.2026
16 Какъв
До коментар #15 от "Милен":Мат бе водолаз?! Нали Иран и Оман ще събират транзитни такси след 60 дни като тръгне трафика. А ако не тръгне, няма да има повече Израел. Искам мн ясно са разбереш следното. Иран има 70% от всичките си ракети и пускови обстановки. Израел няма нищичко с което да се брани. Пий една студена вода и беги
21:38 15.06.2026
17 Ха ха
21:44 15.06.2026