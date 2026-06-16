За ценностите и истинските проблеми на българското семейство

Коментар на Деница Тоширова:
За поредна година паралелно със София Прайд се проведе и т.нар. "Шествие за семейството" - този път подкрепено от управляващата "Прогресивна България" и поведено от патриарх Даниил, според когото събитието не било насочено срещу Прайда, а "е един призив към всички човеци да се приобщят към Божията любов".
Между символиката и реалността
Основното послание на организаторите на шествието гласи: подкрепа за семейството, основано на традиционните християнски ценности.
Но когато говорим за традиционни християнски ценности, за кои точно ценности става дума? За любовта към ближния, милосърдието и грижата за слабите? Или целта е просто да се определи кои семейства са "правилни" и кои не? Защото ако традиционните християнски ценности означават състрадание, солидарност и достойнство за всеки човек, то България има спешна нужда от тях.
Реалността за българските семейства е недостиг на места в детските градини, недостатъчна подкрепа в ранното родителство, несигурност в здравната система, усещане, че бъдещето зависи повече от късмета, отколкото от политиката. Защото когато политиката започне да се води от религиозни догми, а не от реалните нужди на хората, обществото губи. А в публичния дебат "семейството" се превръща в лозунг.
При това разминаването е очевидно: политическият дебат често се концентрира върху ценностни и символични жестове, докато реалните проблеми на семействата остават на заден план. А тези проблеми се виждат с просто око. Семействата с деца имат нужда от достъпни детски градини, имат нужда от адекватна финансова подкрепа и от политики, които позволяват съчетаване на работа и родителство. Жените - от сигурност по време на майчинство и ефективна защита. Бащите - от реална възможност да участват в грижата за децата. Младите хора - от перспектива, която не ги тласка към емиграция.
Напоследък често се говори, че младите не искат деца. Но тук се пропуска по-важният въпрос - в какви условия би било разумно да ги имат? В държава, която говори за семейни ценности, но обсъжда съкращения на майчинството? В която бюджетите за полиция и сигурност многократно надвишават инвестициите в образование? В която младите лекари протестират без реален резултат, а системните проблеми в здравеопазването остават нерешени? На този фон каква подкрепа оказва всъщност "Шествие за семейството"?
Лесно е да се говори за семейството като символ. Много по-трудно е да се говори за него като ежедневие - за родителите, които съчетават работа и грижи за децата, за семействата, които разчитат на едно майчинство или една заплата, за хората, които прекарват часове на път, защото не са намерили място в близката детска градина.
Приберете трибагрениците и запретнете ръкави
Искате да подкрепите българското семейство? Тогава приберете балоните в бяло, зелено и червено и запретнете ръкави. Защото една държава е силна тогава, когато е силна социално.
Бъдещето на България е в децата и младите хора - независимо от тяхната религиозна принадлежност или сексуална ориентация. Националната и културната идентичност не се измерват с броя развети знамена или облечени носии. Те се измерват с това доколко една държава е способна да осигури достоен живот и равни права за всички свои граждани.
Време е България да пристигне окончателно в 21 век, където човешките права и свободи не са "тренд", а основен принцип.
И ако много млади хора напускат, други остават или се връщат. И това, което търсят, не са лозунги и трибагреници, а условия, в които животът тук да има смисъл.
Прайд е имало и винаги ще има. Защото искането за достойнство, равни права и човешко отношение не е мода. То е част от същите ценности, за които мнозина от шестващите твърдят, че ги защитават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Някой
Коментиран от #21
06:15 16.06.2026
4 Марио
Коментиран от #7, #9, #24
06:16 16.06.2026
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6 Дзак
06:17 16.06.2026
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10 Баба Кина
Коментиран от #11, #12, #15, #23
06:23 16.06.2026
11 Емил
До коментар #10 от "Баба Кина":Защото колега обработката трае около 30 години.
Едно поколение, че дори и второ е вече доста промито с правилните античовешки едноплови бракове хомоизвращения и така нататък DW ценности!!!
Коментиран от #18
06:34 16.06.2026
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16 Тойн
06:43 16.06.2026
17 Пловдив
Коментиран от #20
06:50 16.06.2026
18 Анонимен
До коментар #11 от "Емил":Злите лицемери обикновено се крият зад лозунги и доктрини и се съюзяват в групи. И в двете шествия има добри и лоши хора.
06:51 16.06.2026
19 Ха ха ха
06:51 16.06.2026
20 Ккато обикновено,
До коментар #17 от "Пловдив":бъркаш!
06:55 16.06.2026
21 Много просто
До коментар #3 от "Някой":Семейство има там където се посява семето на любовта и се раждат деца. Бракът е съюз между мъж и жена пред Бога.
06:55 16.06.2026
22 Хаха
06:57 16.06.2026
23 Щото едно раждане е над 10 к евра,
До коментар #10 от "Баба Кина":а после няма детска градина. Имам бебе на 11 месеца, второ няма да имам, може да си сигурен, защото само бледолилавите гледат на децат като ресурс за детски...
Коментиран от #26
06:58 16.06.2026
24 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #4 от "Марио":Тoвa e caмo върхът нa aйcбeргa! Вcичкo cи върви в кoмплeкт: Ceмeйни нaчaлa, ин витрo-прoцeдури, джeндърcкa филocoфия, глoбaлизъм, Eврoвизия, кoнкурcи нa дупaрeтки, фeшън визия, пoп-музикa, здрaвнa кaca...
07:01 16.06.2026
25 Готин Джендър
Коментиран от #28
07:05 16.06.2026
26 Дедо Иван
До коментар #23 от "Щото едно раждане е над 10 к евра,":Ай си...... стига бе. Ти кВо роди за 10000 еврА А? А може и 1000000+ да стигне ако го раждаш на Марс примерно или в Дубай.................
07:07 16.06.2026
27 хахаха
07:07 16.06.2026
28 Любопитен
До коментар #25 от "Готин Джендър":Дженди, и теб не те видях да протестираш за еврото, но на прайда беше в първите редици, носещ само жартиери, наблюдаващ с жаден поглед преминаващи наблизо петгодишни момченца. Време е да отворим Белене отново!
07:13 16.06.2026
29 АНТИ-КОМУНИ$Т
КОЛКО ПРОООЗ ТРЯБВА ДА $и фат мак ,ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА Д € $ И -К . Р ВО ЛЯК?!?!?
07:14 16.06.2026
30 нЕма А се пУашите!
07:15 16.06.2026