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За ценностите и истинските проблеми на българското семейство

За ценностите и истинските проблеми на българското семейство

16 Юни, 2026 06:01 1 016 30

  • гейове-
  • семейство-
  • ценности-
  • шествие за семейството-
  • гей парад

Националната и културната идентичност не се измерват с броя развети знамена или облечени носии

За ценностите и истинските проблеми на българското семейство - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Деница Тоширова:

За поредна година паралелно със София Прайд се проведе и т.нар. "Шествие за семейството" - този път подкрепено от управляващата "Прогресивна България" и поведено от патриарх Даниил, според когото събитието не било насочено срещу Прайда, а "е един призив към всички човеци да се приобщят към Божията любов".

Между символиката и реалността

Основното послание на организаторите на шествието гласи: подкрепа за семейството, основано на традиционните християнски ценности.

Но когато говорим за традиционни християнски ценности, за кои точно ценности става дума? За любовта към ближния, милосърдието и грижата за слабите? Или целта е просто да се определи кои семейства са "правилни" и кои не? Защото ако традиционните християнски ценности означават състрадание, солидарност и достойнство за всеки човек, то България има спешна нужда от тях.

Реалността за българските семейства е недостиг на места в детските градини, недостатъчна подкрепа в ранното родителство, несигурност в здравната система, усещане, че бъдещето зависи повече от късмета, отколкото от политиката. Защото когато политиката започне да се води от религиозни догми, а не от реалните нужди на хората, обществото губи. А в публичния дебат "семейството" се превръща в лозунг.

При това разминаването е очевидно: политическият дебат често се концентрира върху ценностни и символични жестове, докато реалните проблеми на семействата остават на заден план. А тези проблеми се виждат с просто око. Семействата с деца имат нужда от достъпни детски градини, имат нужда от адекватна финансова подкрепа и от политики, които позволяват съчетаване на работа и родителство. Жените - от сигурност по време на майчинство и ефективна защита. Бащите - от реална възможност да участват в грижата за децата. Младите хора - от перспектива, която не ги тласка към емиграция.

Напоследък често се говори, че младите не искат деца. Но тук се пропуска по-важният въпрос - в какви условия би било разумно да ги имат? В държава, която говори за семейни ценности, но обсъжда съкращения на майчинството? В която бюджетите за полиция и сигурност многократно надвишават инвестициите в образование? В която младите лекари протестират без реален резултат, а системните проблеми в здравеопазването остават нерешени? На този фон каква подкрепа оказва всъщност "Шествие за семейството"?

Лесно е да се говори за семейството като символ. Много по-трудно е да се говори за него като ежедневие - за родителите, които съчетават работа и грижи за децата, за семействата, които разчитат на едно майчинство или една заплата, за хората, които прекарват часове на път, защото не са намерили място в близката детска градина.

Приберете трибагрениците и запретнете ръкави

Искате да подкрепите българското семейство? Тогава приберете балоните в бяло, зелено и червено и запретнете ръкави. Защото една държава е силна тогава, когато е силна социално.

Бъдещето на България е в децата и младите хора - независимо от тяхната религиозна принадлежност или сексуална ориентация. Националната и културната идентичност не се измерват с броя развети знамена или облечени носии. Те се измерват с това доколко една държава е способна да осигури достоен живот и равни права за всички свои граждани.

Време е България да пристигне окончателно в 21 век, където човешките права и свободи не са "тренд", а основен принцип.

И ако много млади хора напускат, други остават или се връщат. И това, което търсят, не са лозунги и трибагреници, а условия, в които животът тук да има смисъл.

Прайд е имало и винаги ще има. Защото искането за достойнство, равни права и човешко отношение не е мода. То е част от същите ценности, за които мнозина от шестващите твърдят, че ги защитават.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    31 1 Отговор
    "Но когато говорим за традиционни християнски ценности, за кои точно ценности става дума?" Така лесно се заобикаля въпроса: "Кои са евроатлантическите ценности?" И моля редакцията да не се крие под лозунга за споделяне на различни гледни точки. Защото гледната точка на ДВ много често се огласява тук. В качеството ѝ на какъв точно фактор?

    Коментиран от #21

    06:15 16.06.2026

  • 4 Марио

    25 3 Отговор
    В държава в която рекламите на шпакловъчна смес и лепила за плочки се изиграват от жени а рекламите на прахосмукачки и котлони се изиграват от мъже е така. Ще има все повече траверси и все по малко деца.

    Коментиран от #7, #9, #24

    06:16 16.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    16 1 Отговор
    Ами Патриархът правилно "бил" казал! Много злоба, мании, доктрини и инфантилизъм в дигиталната ера, а малко обич. Затова няма деца.

    06:17 16.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баба Кина

    21 2 Отговор
    Някоя умна кратуна да ми обясни защо българката не желае да ражда? Защо стана общо понятие "семейство- отживелица"? Защо тенденцията еднополови бракове се рекламира и легализира? Защо се стигна до там, че християнските традиции да се представляват като ерест или като " отживелица"?

    Коментиран от #11, #12, #15, #23

    06:23 16.06.2026

  • 11 Емил

    19 5 Отговор

    До коментар #10 от "Баба Кина":

    Защото колега обработката трае около 30 години.
    Едно поколение, че дори и второ е вече доста промито с правилните античовешки едноплови бракове хомоизвращения и така нататък DW ценности!!!

    Коментиран от #18

    06:34 16.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тойн

    16 3 Отговор
    Спрете платените публикации от Дойче веле...Не виждате ли че са ви вредят

    06:43 16.06.2026

  • 17 Пловдив

    13 1 Отговор
    Уважаема Деница,как двама мъже или две жени,могат да създадът семейство?Могат да съжителстват заедно,но,за истинско семейство,трябва да бъде между мъж и жена,така мисля.

    Коментиран от #20

    06:50 16.06.2026

  • 18 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Емил":

    Злите лицемери обикновено се крият зад лозунги и доктрини и се съюзяват в групи. И в двете шествия има добри и лоши хора.

    06:51 16.06.2026

  • 19 Ха ха ха

    11 1 Отговор
    Няма по-отвратителна пропагандна,;медия от ДВ.

    06:51 16.06.2026

  • 20 Ккато обикновено,

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Пловдив":

    бъркаш!

    06:55 16.06.2026

  • 21 Много просто

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Семейство има там където се посява семето на любовта и се раждат деца. Бракът е съюз между мъж и жена пред Бога.

    06:55 16.06.2026

  • 22 Хаха

    4 1 Отговор
    ДВ да си гледа немските извратеняци и да не се занимава с българското семейство!

    06:57 16.06.2026

  • 23 Щото едно раждане е над 10 к евра,

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Баба Кина":

    а после няма детска градина. Имам бебе на 11 месеца, второ няма да имам, може да си сигурен, защото само бледолилавите гледат на децат като ресурс за детски...

    Коментиран от #26

    06:58 16.06.2026

  • 24 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Марио":

    Тoвa e caмo върхът нa aйcбeргa! Вcичкo cи върви в кoмплeкт: Ceмeйни нaчaлa, ин витрo-прoцeдури, джeндърcкa филocoфия, глoбaлизъм, Eврoвизия, кoнкурcи нa дупaрeтки, фeшън визия, пoп-музикa, здрaвнa кaca...

    07:01 16.06.2026

  • 25 Готин Джендър

    1 4 Отговор
    "Не народ а мърша" е казал поетът! Значи гейовете били проблемът на Българското семейсто, а не жестоката икономическа мизерия??? Ами къде бяхте тези "за Българското семейство" когато нарушиха конституцията и ви забраниха референдума за еврото? А когато ви натресоха същото това евро с подправена инфлация? Защо тогава не излязохте на як протест, нима икономиката не разрушава българското семейсто? Защо мълчахте като мишки? Но иначе гейовете ви били виновни, понеже знаете че няма да се обърнат и да ви изгърмят един шамар в муцуната! Та затова лаете по тях, а за истинските проблеми си траете. Това сте "истинските мъже" в България. Не народ а мърша!

    Коментиран от #28

    07:05 16.06.2026

  • 26 Дедо Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Щото едно раждане е над 10 к евра,":

    Ай си...... стига бе. Ти кВо роди за 10000 еврА А? А може и 1000000+ да стигне ако го раждаш на Марс примерно или в Дубай.................

    07:07 16.06.2026

  • 27 хахаха

    2 1 Отговор
    Някаква дърта лесбийка ни говори за семейства и деца:)))

    07:07 16.06.2026

  • 28 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Готин Джендър":

    Дженди, и теб не те видях да протестираш за еврото, но на прайда беше в първите редици, носещ само жартиери, наблюдаващ с жаден поглед преминаващи наблизо петгодишни момченца. Време е да отворим Белене отново!

    07:13 16.06.2026

  • 29 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 0 Отговор
    р"ум€н" П€Д€рад€в € Д . Л€Н ЛЯВ П€Д . Л!

    КОЛКО ПРОООЗ ТРЯБВА ДА $и фат мак ,ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА Д € $ И -К . Р ВО ЛЯК?!?!?

    07:14 16.06.2026

  • 30 нЕма А се пУашите!

    0 0 Отговор
    сега другаря генерал Боташ Решетникоф.оф.оф. И деца ще ви народи само да довърши "модела Пеевски Борисов", кошницата/нея май си я изплете/,селското стопанство/българското/ и още купища опашати лъжи.....................

    07:15 16.06.2026