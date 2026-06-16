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Носителят на Купата на Чехия МФК Карвина изхвърлен от елита заради корупционен скандал

Носителят на Купата на Чехия МФК Карвина изхвърлен от елита заради корупционен скандал

16 Юни, 2026 17:08 591 0

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Градският кмет с 12-годишна забрана, клубът глобен с милиони – бъдещето на отбора под въпрос

Носителят на Купата на Чехия МФК Карвина изхвърлен от елита заради корупционен скандал - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Чехия осъмна с невиждан скандал – носителят на националната купа МФК Карвина бе изваден от елитната дивизия след разследване за уреждане на мачове. Решението, взето от Етичната комисия към Чешката футболна асоциация (FACR), разтърси не само феновете на отбора, но и цялата спортна общественост в страната.

В епицентъра на скандала се оказа не кой да е, а самият кмет на Карвина – Ян Волф, който е и член на управителния съвет на клуба. Според официалните данни, именно той е предложил подкупи на двама съдии и двама футболисти, с цел да се манипулират резултатите от ключови срещи през 2024 година, включително плейофите за оставане в елита срещу Влашим. За действията си Волф получи 12-годишна забрана да се занимава с футбол и солидна глоба от 3 милиона чешки крони (около 144 000 долара).

Наказанията не спират дотук – клубът е санкциониран с внушителните 10 милиона чешки крони (близо 480 000 долара). Освен това, на МФК Карвина е даден петдневен срок за обжалване на решението, което може да се окаже фатално за бъдещето на отбора в професионалния футбол.

Скандалът хвърля сянка и върху евентуалното участие на Карвина в европейските клубни турнири. Чешката футболна централа вече е препоръчала на УЕФА да не допуска отбора до Лига Европа, за да не се петни имиджът на страната. Въпреки това, окончателното решение ще бъде взето от европейската футболна централа, тъй като Чехия има висок коефициент и Карвина по право трябваше да стартира директно от плейофите на Лига Европа.

Този случай е само върхът на айсберга – още през март стана ясно, че 47 лица и клуба от четирите най-високи дивизии са обект на дисциплинарни проверки заради съмнения в корупция. Полицията вече е задържала десетки заподозрени, а петима футболисти от по-ниските лиги са получили забрани за участие в мачове от 15 месеца до 12 години.

Изваждането на Карвина от елита оставя вакантно място в Първа лига. Сега федерацията е изправена пред дилема – дали да върне изпадналия Дукла Прага, или да даде шанс на отбор от втора дивизия. Междувременно, сензационната победа на Карвина с 3:1 над Яблонец във финала за купата вече изглежда като далечен спомен, помрачен от тежките обвинения.


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