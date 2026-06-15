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Тайният голмайстор: матрицата на случайността

Тайният голмайстор: матрицата на случайността

15 Юни, 2026 23:01 917 12

  • световно първенство-
  • футбол-
  • късмет-
  • случайност-
  • спорт-
  • голмайстор

Ако случайността беше играч, тя навярно щеше да е голмайсторът на Световното първенство

Тайният голмайстор: матрицата на случайността - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Испания е смятана за основен фаворит на тазгодишното Световно първенство по футбол. След нея се нареждат обичайните заподозрени: Англия, Франция, Аржентина, Германия. Но който иска в края на дългия турнир да вдигне световната купа, се нуждае не само умения, но и от късмет. И от най-важния съучастник на късмета - случайността.

Тайният голмайстор

Ако случайността беше играч, тя вероятно щеше да е голмайсторът на първенството. Защото над 40 процента от всички голове се дължат на случайни фактори.

Най-мащабното изследване по този въпрос е направил Германският спортен университет в Кьолн. Даниел Мемерт и неговият екип от Института за спортна информатика са анализирали над 7000 гола от няколко сезона на английската Висша лига. Резултатът: почти половината от всички попадения са били благоприятствани от случайността. С течение на годините делът им леко е спаднал до 42 процента.

Причината за този спад Мемерт вижда в по-целенасочения контрол върху играта, роля за което играе все по-интензивното анализиране на данни. "Случайността е единственото, което не може да се планира и тренира", обяснява ръководителят на изследването. Към това се причисляват например отклонени удари, топки, които се отбиват от гредата и след това влизат в мрежата, голове след неволна асистенция на защитник. И разбира се - автоголовете.

Триумфът на неточността

Силата на случайността е заложена в ДНК на футбола - и е основна съставна част от привлекателността на този спорт. Футболът е триумфът на неточността. Дори най-гениалните техничари на планетата - Меси, Мбапе или Педри - не могат да контролират топката на 100%.

Професорът по физика Метин Толан от Техническия университет в Дортмунд е изчислил, че ако при удар към вратата от 16 метра позицията на крака се промени с един градус, а скоростта на удара - с един километър в час, топката се отклонява с половин метър. Така че малките неточности имат големи последствия. С ръка топката може да се контролира много по-точно, например при хандбала или баскетбола. Към това се добавя и естеството на настилката при футбола: на трева топката не отскача толкова контролирано, колкото на изкуствени терени.

И тъй като футболното игрище предлага много пространство, играта е изключително комплексна. В по-голямата част от случаите владението на топката, контролът върху играта, креативността, а също и шансовете за гол не могат да бъдат адекватно превърнати в отбелязани голове. Докато в баскетбола - с неговите над 100 точки на мач - случайността почти изчезва, във футбола с неговите средно 2,7 гола на мач тя придобива непропорционално голямо значение.

"В този смисъл футболът е единственият спорт, в който например отбор със 70 процента владение на топката все пак може да загуби", казва Даниел Мемерт.

В атака: да провокираш случайността

Изследователският екип на Мемерт е проучил по-подробно определени попадения: автоголове и голове след добавка. С тази тема се занимават две нови изследвания, които сочат, че голяма част от тези голове се отбелязват от определени зони във и пред наказателното поле. Отдавна отборите тренират стратегии, за да превърнат случайността в съотборник, да я провокират, да създадат хаос в наказателното поле на противника. Защото там случайността се чувства най-добре.

Една често срещана ситуация: целенасочено прехвърляне на топката от дълбоката зона на полузащитата към наказателното поле на противника, така че топката да излезе в аут. При вкарването ѝ отново в игра атакуващият отбор насища полето на противника с цел именно да създаде хаос и възможност за гол.

Все по-голямо значение се отдава и на изпълненията на корнери, които съдържат висок потенциал за случайност. Анализаторите на данни на отборите отдавна са разбрали, че критерии като владение на топката или пробягано разстояние са само донякъде показателни. На тяхно място все по-голямо значение придобива "контролът на терена" - една колкото сложна, толкова и абстрактна конструкция. Идеята при нея е, че който държи контрола в зоните с най-много случайности, може да ги привлече на своя страна. Може би.

Автор: Патрик Зайбел (АРД)


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    3 2 Отговор
    ДВ е фекална маса! Тръмп трябва да спре финансирането им и Румен Радев сериозно трябва да се замисли над това!

    23:04 15.06.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌🌈

    3 2 Отговор
    що да си голмайстор
    като може да си геьмайстор

    23:06 15.06.2026

  • 3 Стига с тези глупости от Дойче зеле

    2 0 Отговор
    Испания винаги тръгва трудно но.......
    Не мога да повярвам че се изказва неподготвен някакъв идиот пишещ за тази идиотия и в световното първенство.
    Невероятни европейски тъпотии срещу собствените партньори

    23:12 15.06.2026

  • 4 Модерен, ляв и фалциран

    0 0 Отговор
    Освен от секси психоложка, която да утешава футболистите след загуба, футболните клубове ще се нуждаят и от IT инженер, за разборите и анализите след мача.

    23:21 15.06.2026

  • 5 О да, 😁❤️🇩🇪😝

    1 0 Отговор
    Аз съм сигурен че някой си Университет и Екип са направили и анализирали Еврейските Черепи, те Германците даже си бяха направили Колекция от Еврейски Черепи, може би Дойче Веле ще ви разкаже за Колекцията от Еврейски Черепи в Третия Райх на неуспелия художник и Ефрейтора от WWI ❤️‍🔥Адолф Хитлер😁, може и за Еврейския Сапун да ни разкаже Дойче Веле и за извадените златни коронки от зъбите на Еврейските Конслагеристи?
    Дойче Веле разкажете за постиженията Германската Индустриална Химия?😁❤️‍🔥🇩🇪

    23:50 15.06.2026

  • 6 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Да! Пълна случайност е вкарването на головете!! Никой на терена с всяко свое действие не се опитва да вкара гол за отбора си! Един е тръгнал за кебапчета, друг за бира, трети за разсад за доматки, но в 40 процента от случаите отбелязва гол! Все пак там не са излезли да побеждават и да бележат!

    Коментиран от #7

    23:59 15.06.2026

  • 7 Да ве случайност в очите на Германския

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    Университет, да се чуди човек?

    00:10 16.06.2026

  • 8 Тотално посредствени футболисти

    0 0 Отговор
    Вече няма изявени звезди. Всички са еднакви!

    00:21 16.06.2026

  • 9 Good luck, Случайност и

    0 0 Отговор
    Randomness и Добър Късмет са нека на който може да си напишете Дипломната Работа в Квантовата Механика или там някаква друга.

    ⚽️Головете не са производни на Случайността 40% а на Добрият Късмет който е активно търсен и тук няма никаква Случайност❗️

    Някой професор да им обясни на Немчугите моля, но те предпочитат да правят колекции от Еврейски Черепи.

    00:25 16.06.2026

  • 10 ⚽️Головете са производни на Добрият

    0 0 Отговор
    Късмет + който е активно търсен в структурата/схемата на 22 participants в процеса на Мача/the Game❗️

    Шото има и лош Късмет, например да си дебел като Пеевски, примерно.

    00:30 16.06.2026

  • 11 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    ...След нея се нареждат обичайните заподозрени: Англия, Франция, Аржентина, Германия...

    В групата на заподозрените Германия е с четири титли, Аржентина е с три, Франция - с две, но първото подозрение е / разбира се/ за славната Англия с нейната едничка подарена титла от 1966... Всичко в това инфо е на цитираното равнище.
    Смееех🤣🤣🤣

    00:42 16.06.2026

  • 12 Мда, Дойче Веле и на

    0 0 Отговор
    снимка да го видиш, да му удариш Шамар.

    Простотии Германски и златни коронки.

    00:54 16.06.2026