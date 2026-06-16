Вицепрезидентът на Тръмп: Сигурен съм! Израел ще се присъедини към споразумението ни с Техеран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че е уверен, че Израел в крайна сметка ще се присъедини към новото споразумение между Вашингтон и Техеран, докато двете страни се подготвят за нов кръг преговори по иранската ядрена програма, насрочени за петък в Швейцария, пише Times of Israel.
В серия телевизионни интервюта Ванс защити споразумението, обявено от президента Доналд Тръмп, като заяви: "Това, което знаем, е, че това споразумение ще направи Израел по-безопасен; то ще направи целия регион по-безопасен." Той добави, че около документа се разпространява "много дезинформация" и изрази увереност, че израелците ще го възприемат като "път към нов Близък изток, към мир и просперитет в този регион".
Тръмп съобщи в неделя, че САЩ и Иран са подписали дигитално меморандум за разбирателство, който предвижда удължаване на прекратяването на огъня с 60 дни, отваряне на Ормузкия проток и започване на преговори за трайно уреждане на спора около ядрената програма на Техеран. Официалното подписване е насрочено за петък.
Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди началото на новите преговори и предупреди, че евентуални израелски действия в Ливан биха представлявали нарушение на временното споразумение. Според него "двете страни по този меморандум са САЩ и Израел, от едната страна, и Иран и Хизбула, от другата".
Израелският премиер Бенямин Нетаняху подчерта, че Израел не е страна по меморандума и все още не е запознат с всички негови детайли. Той заяви, че израелските сили ще останат в буферната зона в Южен Ливан "толкова дълго, колкото е необходимо".
Споразумението предизвика критики както от опозицията, така и от представители на управляващата коалиция, които го определят като риск за сигурността на Израел.
Междувременно съдържанието на меморандума остава неясно. Според Ванс документът е "около страница и половина, така че е много общ документ", а детайлите ще бъдат уточнявани по време на техническите преговори.
Тръмп заяви в социалните мрежи, че "Иран се е съгласил никога да не притежава ядрено оръжие!". Ванс посочи, че ключов елемент от договореностите е унищожаването на запасите от високообогатен уран под наблюдението на САЩ и Международната агенция за атомна енергия.
Според медийни публикации част от американските служители, включително директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пит Хегсет, са изразили съмнения дали Иран е готов да изпълни исканите ядрени отстъпки. Белият дом обаче настоява, че споразумението гарантира, че Техеран няма да може да се сдобие с ядрено оръжие или да застрашава световните енергийни доставки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдааа
17:12 16.06.2026
2 Следват
17:15 16.06.2026
3 надявай се
17:20 16.06.2026
4 ТОЗИ НАИВНИК
17:21 16.06.2026
5 НЯМА КАК
17:21 16.06.2026
6 ха ха ха
17:23 16.06.2026
7 Въпрос?
17:24 16.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ФАКТ
Коментиран от #11
17:27 16.06.2026
10 Помнещ
Ти беше сигурен че сте победили и иранците, беше сигурен че сте им унищожили урана.
17:28 16.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДУМИ НА ТРЪМП ОТ Г7 от преди 2 часа
Споразумението, реализирано сред Вашингтон и Техеран, няма да бъде нарушено, даже в случай че Израел продължи да нападна Ливан. Това съобщи през днешния ден президентът на Съединени американски щати в коридорите на срещата на върха на Г-7 в Евиан, Франция, съгласно The Guardian.
Считам това за дребна война, само че в Иран е огромна война, означи Тръмп.
Висш чиновник от американската администрация разясни по-рано през днешния ден, че изтеглянето на израелските войски от Южен Ливан не е било изискване на сделката. Сделката е преустановяване на огъня и няма да бъде едностранна. Ако Иран не успее да управлява Хизбула и те нападат израелски позиции или градове, Израел ще има право да се отбрани и да отговори. "
17:33 16.06.2026
14 кои сме вие?
До коментар #12 от "Учуден":Ние русофилите ли... ми нормално. Защо изкарахме Ашишщани и го направихме техен началник. Ние целуващите кОрана обичаме чалмите. Те са наши приятели. Дори Асадчо го прибрахме.
Коментиран от #20
17:34 16.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ФАКТ
До коментар #11 от "Антитрол":гони Хизбула. Нищо повече. Никой не иска вълци по оградата. Помнят как им изклаха за една вечер над 2000 човека и 500 взеха в плен.
17:36 16.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Учуден
До коментар #14 от "кои сме вие?":"Дори Асадчо го прибрахме"
Да си виждал Асад с чалма или пък жена му с бурка. За разлика от тях главорезите които подкрепихте въведоха шериата и избиха над 3 милиона неверници като 2 милиона от тях християни. В Саудитска Арабия миналата година убиха жена с камъни защото се заглеждала по чужди мъже ама са ви първи приятели.
Защо получихте амнезия как Хиларито посрещаше Осама бин Ладен или пък че талибаните ви бяха "братята ни талибани".
Коментиран от #29
17:41 16.06.2026
21 не помниш
До коментар #15 от "Помнещ":Персите са много по-стари от чалмите които са едва от 700 след христа. Персите са нямали такива проблеми преди да дойдат чалмите на власт. Странно че това беше изтрито. ти ли натисна удивителната?
17:41 16.06.2026
22 Вече ще си патентовам
И пак ще кажа- все още нищо не е сеършило!
Израел изобщо няма да се съобразява с вълненията Тръмпови и ще се води само от собствените си цели!
Главният въпрос за иранския атом не е решен.
Хусбула пък ще чака само сигнал от Иран да обстреля Израел.
Тръмп не само обърка всичко, ами сериозно влоши отношенията си с най важния съюзник на САЩ- Израел.
Да не говорим за Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн и Катар. И Оман- една държава от Ормузкия проток.
17:41 16.06.2026
23 таняху подчерта
17:42 16.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Читател
Коментиран от #27
17:44 16.06.2026
27 пффффф
До коментар #26 от "Читател":предния мух льо който не чете. вчера имаше 5 статии за това да се порадвате.. малко след падналия руски бомбанировач....
Коментиран от #44
17:45 16.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Русофил
До коментар #20 от "Учуден":така е - талибаните са ни братя. За това се радваме когато САЩ си заминаха на определената 2 години по-рано от тях дата от Афганистан и сега там нашите талибански братя налагат шерията.
17:47 16.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Учуден
До коментар #25 от "ФАКТ":"Ясно си бил от тези предали Левски и застреляли Ботев антибългарино"
Що бе главорезите от Ал Кайда които подкрепихте в Сирия някак си по добри ли са от другите "чалми". Или те са от вашите чалми.
Коментиран от #34
17:50 16.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 е не..
До коментар #28 от "Антитрол":"Хамас нападна окупираните от Израел територии ама това го пропускате."
Е няма такава наглост. ЛЪЖЕЦ И ПОЛОВИНА!!!!
С хора които не знаят фактите нямам намерение да им отварям очите. М ри си в невежество. Дори нямаш идея в кои територии клаха деца на концерт. Отврат си тро ле
17:51 16.06.2026
34 ФАКТ
До коментар #31 от "Учуден":НЕ... не си българин. Нямаш място тука.
Коментиран от #39
17:52 16.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 абе мухъл
До коментар #35 от "Антитрол":Ливанските медии м е увериха... ти да не си бил там бе? Сигурно за тебе луната е плоска лампа щото не си ходил да я видиш. дееее ма ло умното ти бе.
Коментиран от #43
17:54 16.06.2026
37 ха ха ха
определено нямаш знания за конфликта.
Коментиран от #40
17:55 16.06.2026
38 голем смех
17:56 16.06.2026
39 Антитрол
До коментар #34 от "ФАКТ":Обаче ако обичам главорезите от Ал Кайда в Сирия вече съм "българин" нали. Ако талибаните са ми "братята ни талибани" вече съм "българин". Абе важното е господарите каквото кажат - едни са "чалми" а други "чалми" са ни приятели че иначе глад.
17:57 16.06.2026
40 Антитрол
До коментар #37 от "ха ха ха":"определено нямаш знания за конфликта"
Ами от къде да имам "знания" - аз не ходя на оперативки в посолството да ми дават "знания". Само ми е интересно защо на опорките казваш знания.
Та ще ми кажеш ли кой въоръжава Хамас и как с тежко въоръжение щом според опорките евреите не се биели срещу армията на Ливан.
18:01 16.06.2026
41 Цялата администрация н САЩ,
18:01 16.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Антитрол
До коментар #36 от "абе мухъл":"Ливанските медии м е увериха"
Хайде бе и кои са тези "ливански" медии които са те уверили - дай линк.
18:03 16.06.2026
44 Читател
До коментар #27 от "пффффф":Защо обиждаш бе вероятно съм го пропуснал и не радвам.
18:14 16.06.2026