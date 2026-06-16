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Вицепрезидентът на Тръмп: Сигурен съм! Израел ще се присъедини към споразумението ни с Техеран

Вицепрезидентът на Тръмп: Сигурен съм! Израел ще се присъедини към споразумението ни с Техеран

16 Юни, 2026 17:11 862 44

  • израел-
  • сащ-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • джей ди ванс-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Споразумението предизвика критики както от опозицията, така и от представители на управляващата коалиция, които го определят като риск за сигурността на Израел

Вицепрезидентът на Тръмп: Сигурен съм! Израел ще се присъедини към споразумението ни с Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Times of Israel The Times of Israel

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че е уверен, че Израел в крайна сметка ще се присъедини към новото споразумение между Вашингтон и Техеран, докато двете страни се подготвят за нов кръг преговори по иранската ядрена програма, насрочени за петък в Швейцария, пише Times of Israel.

В серия телевизионни интервюта Ванс защити споразумението, обявено от президента Доналд Тръмп, като заяви: "Това, което знаем, е, че това споразумение ще направи Израел по-безопасен; то ще направи целия регион по-безопасен." Той добави, че около документа се разпространява "много дезинформация" и изрази увереност, че израелците ще го възприемат като "път към нов Близък изток, към мир и просперитет в този регион".

Тръмп съобщи в неделя, че САЩ и Иран са подписали дигитално меморандум за разбирателство, който предвижда удължаване на прекратяването на огъня с 60 дни, отваряне на Ормузкия проток и започване на преговори за трайно уреждане на спора около ядрената програма на Техеран. Официалното подписване е насрочено за петък.

Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди началото на новите преговори и предупреди, че евентуални израелски действия в Ливан биха представлявали нарушение на временното споразумение. Според него "двете страни по този меморандум са САЩ и Израел, от едната страна, и Иран и Хизбула, от другата".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху подчерта, че Израел не е страна по меморандума и все още не е запознат с всички негови детайли. Той заяви, че израелските сили ще останат в буферната зона в Южен Ливан "толкова дълго, колкото е необходимо".

Споразумението предизвика критики както от опозицията, така и от представители на управляващата коалиция, които го определят като риск за сигурността на Израел.

Междувременно съдържанието на меморандума остава неясно. Според Ванс документът е "около страница и половина, така че е много общ документ", а детайлите ще бъдат уточнявани по време на техническите преговори.

Тръмп заяви в социалните мрежи, че "Иран се е съгласил никога да не притежава ядрено оръжие!". Ванс посочи, че ключов елемент от договореностите е унищожаването на запасите от високообогатен уран под наблюдението на САЩ и Международната агенция за атомна енергия.

Според медийни публикации част от американските служители, включително директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пит Хегсет, са изразили съмнения дали Иран е готов да изпълни исканите ядрени отстъпки. Белият дом обаче настоява, че споразумението гарантира, че Техеран няма да може да се сдобие с ядрено оръжие или да застрашава световните енергийни доставки.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    3 0 Отговор
    А на бас, че няма, а и не само това Иcpaел, ще взриви това споразумение!

    17:12 16.06.2026

  • 2 Следват

    1 0 Отговор
    дълги и многословни извинения и успокояване към Израел....Но това е малко вероятно да помогне. Правителствата в САЩ от много десетилетия се управляват от еврейското лоби.

    17:15 16.06.2026

  • 3 надявай се

    2 1 Отговор
    В споразумението не се включва Хамас - т.е. няма да се присъединят.

    17:20 16.06.2026

  • 4 ТОЗИ НАИВНИК

    5 0 Отговор
    СЕ НАДЯВА ,НО ЗАБРАВЯ ЧЕ ЕВРЕИНА Е ЧОВЕШКИЯ ВАРИАНТ НА ДЯВОЛА.

    17:21 16.06.2026

  • 5 НЯМА КАК

    2 0 Отговор
    "БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ ДА ПРАВЯТ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТУРЦИЯ И ГЪРЦИЯ". Това е пълна безсмислица.

    17:21 16.06.2026

  • 6 ха ха ха

    0 0 Отговор
    САЩ много обичат с чужда пита бащин помен да правят. Каквото се договаряте е м/у вас. Никой отстрани който не е бил в преговорите не ви е длъжен да се съобразява с вас.

    17:23 16.06.2026

  • 7 Въпрос?

    0 5 Отговор
    Пише ли в споразумението, че Хамас трябва да се разоръжи и разпадне? НЕ?! И защо тогава Израел да се съобразява с мераците ви за печелене на пари?

    17:24 16.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ФАКТ

    0 2 Отговор
    Израел се интересува от сигурността на жителите си. Няма да се съобрази с мерака ви за правене на пари. Споразумението е м/у САЩ и Иран, не м/у Израел и Ливан. Още по-малко м/у Израел и терористите от Хамас.

    Коментиран от #11

    17:27 16.06.2026

  • 10 Помнещ

    2 0 Отговор
    "Сигурен съм! Израел ще се присъедини"

    Ти беше сигурен че сте победили и иранците, беше сигурен че сте им унищожили урана.

    17:28 16.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДУМИ НА ТРЪМП ОТ Г7 от преди 2 часа

    2 0 Отговор
    "Тръмп: Сделката с Иран няма да бъде нарушена, ако Израел атакува Ливан
    Споразумението, реализирано сред Вашингтон и Техеран, няма да бъде нарушено, даже в случай че Израел продължи да нападна Ливан. Това съобщи през днешния ден президентът на Съединени американски щати в коридорите на срещата на върха на Г-7 в Евиан, Франция, съгласно The ​​Guardian.

    Считам това за дребна война, само че в Иран е огромна война, означи Тръмп.

    Висш чиновник от американската администрация разясни по-рано през днешния ден, че изтеглянето на израелските войски от Южен Ливан не е било изискване на сделката. Сделката е преустановяване на огъня и няма да бъде едностранна. Ако Иран не успее да управлява Хизбула и те нападат израелски позиции или градове, Израел ще има право да се отбрани и да отговори. "

    17:33 16.06.2026

  • 14 кои сме вие?

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Учуден":

    Ние русофилите ли... ми нормално. Защо изкарахме Ашишщани и го направихме техен началник. Ние целуващите кОрана обичаме чалмите. Те са наши приятели. Дори Асадчо го прибрахме.

    Коментиран от #20

    17:34 16.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ФАКТ

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Антитрол":

    гони Хизбула. Нищо повече. Никой не иска вълци по оградата. Помнят как им изклаха за една вечер над 2000 човека и 500 взеха в плен.

    17:36 16.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "кои сме вие?":

    "Дори Асадчо го прибрахме"

    Да си виждал Асад с чалма или пък жена му с бурка. За разлика от тях главорезите които подкрепихте въведоха шериата и избиха над 3 милиона неверници като 2 милиона от тях християни. В Саудитска Арабия миналата година убиха жена с камъни защото се заглеждала по чужди мъже ама са ви първи приятели.

    Защо получихте амнезия как Хиларито посрещаше Осама бин Ладен или пък че талибаните ви бяха "братята ни талибани".

    Коментиран от #29

    17:41 16.06.2026

  • 21 не помниш

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Помнещ":

    Персите са много по-стари от чалмите които са едва от 700 след христа. Персите са нямали такива проблеми преди да дойдат чалмите на власт. Странно че това беше изтрито. ти ли натисна удивителната?

    17:41 16.06.2026

  • 22 Вече ще си патентовам

    2 2 Отговор
    коментарите във Факти, понеже от три месеца и кусур разправям буквално същото, което днес всички повтарят!
    И пак ще кажа- все още нищо не е сеършило!
    Израел изобщо няма да се съобразява с вълненията Тръмпови и ще се води само от собствените си цели!
    Главният въпрос за иранския атом не е решен.
    Хусбула пък ще чака само сигнал от Иран да обстреля Израел.
    Тръмп не само обърка всичко, ами сериозно влоши отношенията си с най важния съюзник на САЩ- Израел.
    Да не говорим за Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн и Катар. И Оман- една държава от Ормузкия проток.

    17:41 16.06.2026

  • 23 таняху подчерта

    1 0 Отговор
    таняху подчерта, че Из аел не е страна по меморандума и все още не е запознат с всички негови детайли.................а води вой на срещу Ии ран

    17:42 16.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Читател

    1 0 Отговор
    Абе факти новини от Калифорния нещо или ви е забранено да пишете.Всички агенции информират за паднал Б52 или не е потвърдена информация

    Коментиран от #27

    17:44 16.06.2026

  • 27 пффффф

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Читател":

    предния мух льо който не чете. вчера имаше 5 статии за това да се порадвате.. малко след падналия руски бомбанировач....

    Коментиран от #44

    17:45 16.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Учуден":

    така е - талибаните са ни братя. За това се радваме когато САЩ си заминаха на определената 2 години по-рано от тях дата от Афганистан и сега там нашите талибански братя налагат шерията.

    17:47 16.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ФАКТ":

    "Ясно си бил от тези предали Левски и застреляли Ботев антибългарино"

    Що бе главорезите от Ал Кайда които подкрепихте в Сирия някак си по добри ли са от другите "чалми". Или те са от вашите чалми.

    Коментиран от #34

    17:50 16.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 е не..

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Антитрол":

    "Хамас нападна окупираните от Израел територии ама това го пропускате."
    Е няма такава наглост. ЛЪЖЕЦ И ПОЛОВИНА!!!!
    С хора които не знаят фактите нямам намерение да им отварям очите. М ри си в невежество. Дори нямаш идея в кои територии клаха деца на концерт. Отврат си тро ле

    17:51 16.06.2026

  • 34 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Учуден":

    НЕ... не си българин. Нямаш място тука.

    Коментиран от #39

    17:52 16.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 абе мухъл

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Антитрол":

    Ливанските медии м е увериха... ти да не си бил там бе? Сигурно за тебе луната е плоска лампа щото не си ходил да я видиш. дееее ма ло умното ти бе.

    Коментиран от #43

    17:54 16.06.2026

  • 37 ха ха ха

    0 1 Отговор
    "Хамас имат само автомати и най-много някое РПГ"
    определено нямаш знания за конфликта.

    Коментиран от #40

    17:55 16.06.2026

  • 38 голем смех

    2 0 Отговор
    А с Каракас споразумение? Или те не могат да бият по американските обекти и ще играят каквото им се свири?

    17:56 16.06.2026

  • 39 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "ФАКТ":

    Обаче ако обичам главорезите от Ал Кайда в Сирия вече съм "българин" нали. Ако талибаните са ми "братята ни талибани" вече съм "българин". Абе важното е господарите каквото кажат - едни са "чалми" а други "чалми" са ни приятели че иначе глад.

    17:57 16.06.2026

  • 40 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "ха ха ха":

    "определено нямаш знания за конфликта"

    Ами от къде да имам "знания" - аз не ходя на оперативки в посолството да ми дават "знания". Само ми е интересно защо на опорките казваш знания.

    Та ще ми кажеш ли кой въоръжава Хамас и как с тежко въоръжение щом според опорките евреите не се биели срещу армията на Ливан.

    18:01 16.06.2026

  • 41 Цялата администрация н САЩ,

    3 0 Отговор
    начело с баш пълководеца Тръмп, са пълни аматьори.

    18:01 16.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "абе мухъл":

    "Ливанските медии м е увериха"

    Хайде бе и кои са тези "ливански" медии които са те уверили - дай линк.

    18:03 16.06.2026

  • 44 Читател

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "пффффф":

    Защо обиждаш бе вероятно съм го пропуснал и не радвам.

    18:14 16.06.2026