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Русия сменя тактиката: милиони в Украйна са застрашени
  Тема: Украйна

Русия сменя тактиката: милиони в Украйна са застрашени

16 Юни, 2026 12:36 2 031 51

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • харков-
  • донбас-
  • екоцид

Русия пренасочва атаките си - вместо електроцентрали вече бомбардира предимно язовири, бензиностанции и къщи

Русия сменя тактиката: милиони в Украйна са застрашени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Още през март 2026 украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че язовирите и ВЕЦ-овете могат да станат новата цел на руските атаки и се оказа напълно прав.

Днес снабдяването с ток и вода на милиони хора в градове като Киев, Харков и Николаев е под заплаха. Властите се подготвят за извънредно положение и разработват планове, които трябва да попречат на това цели метрополии изведнъж да останат без питейна вода. Същевременно към населението се отправят призиви да се запасява.

Русия иска да прогони хората от градовете край фронта?

В град Богодухов в региона на Харков в неделя сутрин е доста оживено - хората са тръгнали на покупки или се грижат за градините си. Това им носи надежда - защото съвсем доскоро мнозина искаха да напуснат града завинаги. „Страхуваме се, естествено, но засега се справяме", казва пред ДВ местен жител. Негова съгражданка споделя: „Междувременно всички свикнаха със ситуацията и всеки се старае да се справя. Хората търсят положителното, търсят определен смисъл в живота". Възрастна жена на свой ред казва: „Нашият град беше най-хубавият, най-уютният, най-мирният. Мислехме, че войната никога няма да ни засегне. А днес постоянно сме под обстрел. Много хора заминаха, но ние въпреки това вярваме в доброто и че един ден ще се установи мир".

Богодухов е на север от Харков, само на 20 км от руската граница. Доскоро там е било относително спокойно, но през април всичко се променя - в рамките на четири дни градът е ударен от повече от сто дрона. Всички бензиностанции са разрушени, постарадали са и банка, и кафене в центъра.

"Не искам да заминавам"

Жителката на Богодоухов Людмила разказва пред ДВ, че експлозиите много я плашат. „И преди е имало обстрели, но не като сега. Хората просто продължаваха живота си, макар да беше зле, но сега е много по-зле." Съпругът на Людмила е на фронта, 18-годишната ѝ дъщеря е заминала след атаките. Но тя смята да остане. „Не искам да заминавам - вкъщи винаги е по-добре."

Животът в Богодухов е станал опасен, но и Наталия смята, че е взела правилното решение, идвайки в града да живее при майка си. Нейният собствен дом в селото, което е на пет километра от руската граница, е разрушен изцяло. До началото на годината всичко било спокойно, но сега всички, които познава, вече са заминали - след като от две-три седмици насам руските бомбардировки са зачестили.

Наталия казва пред ДВ, че в нейното село няма никакви военни обекти, а това, което описва, влиза в схемата - Русия атакува къщите в селата и цивилната инфраструктура в градовете с цел да направи необитаеми тези контролирани от Украйна области.

Екологичен геноцид?

Под ударите попада и малкият град Печенихи, отдалечен на около 40 км от фронта. Макар там да живеят само 5000 души, градът е от голямо значение, тъй като разполага с важна инфраструктура. Язовирът край Печенихи неколкократно е бил атакуван от руснаците, последно преди месец - тогава са хвърлени шест планиращи бомби. Този язовир осигурява вода на над един милион души в Харков. Украйна сравни нападението с екологичен геноцид.

Заместник-кметът на Печенихи Юрий Мариненко казва пред ДВ, че напоследък натискът от атаки определено е увеличен. Защитата на язовира е засилена, но градът се подготвя за всички вероятности. „Имаме планове за евакуация на тези, които биха били засегнати от наводнение. Надяваме се това да не се случи, защото ще е ужасно."

Застрашени обаче са не само големите язовири. Повечето украински градове имат централизирани водоснабдителни системи, много от които бяха остарели още преди началото на войната. А новите щети и постоянните атаки срещу градовете на фронта правят ремонтите невъзможни.

Изюм, който през 2022 година бе освободен от руска окупация, е на около 30 км от фронта и играе важна роля във водоснабдяването. Сега обаче е в периметъра на руските дронове, във връзка с което градските власти увеличават мерките за защита от тях. А за да се гарантира, че водата ще става за пиене, е намерено нестандартно решение - таблетки хлор. Обикновено те се използват само от туристите или при извънредни случаи, но в Изюм се прилагат вече от години. „Те са нашето спасение", казва за ДВ Юрий Шевченко от местното водоснабдяване.

Кладенци за вода и генератори за ток

Има и населени места, в които неправителствени организации помагат за гарантирането на водоснабдяването - като например в Зарожне, на 30 км от фронта. Олександър Шаманов от „East SOS" изтъква, че ако няма вода, това ще се отрази съвсем непосредствено на много голяма част от населението. Затова е толкова важна децентрализацията на инфраструктурата - изграждането на по-малки мрежи, което важи не само за водата, а и за тока и отоплението. Организацията на Шаманов подпомага градовете край фронта в изкопаването на кладенци, а и осигурява генератори за случайите, в които токът спира.

Людмила от Зарожне разказва, че веднъж останала без вода в продължение на цели шест седмици, затова се е погрижила да се запаси. „Събирам дъждовна вода в туби - защото това е много важно, ако се стигне дотам, че дълго да нямаме вода".

Автор: Нимиша Джайсвал


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    41 13 Отговор
    Един наркоман дето обеща мир като се кандидатира за президент , а изпотрепа народа си и разпиля държавата . Сега е узурпирал властта като за последно .

    Коментиран от #6, #39, #49

    12:38 16.06.2026

  • 2 Пич

    34 10 Отговор
    Тези от ДВ доказват, че или луд умора нема, или че тъпите срам нямат!!! Скоро ще започне истинският удар по Украйна, защото 14 руски дивизии се струпват до Ореховка!

    Коментиран от #20, #37

    12:39 16.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 23 Отговор
    а ..ЕЙ СЯ с новата тактика-Киев за 3..года..////секундочку..а църкви ще има ли?

    Коментиран от #8

    12:39 16.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 8 Отговор
    зеления брадясалБОКЛУК ДАЛИ Е ДОБРЕ?

    че поляците нещо са го подгонили

    12:40 16.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    не трябваше да напада РФ , нали? оная с коня?

    Коментиран от #11, #43

    12:40 16.06.2026

  • 7 Щом дойчовци го казват

    19 3 Отговор
    Писна ни да ги слушаме, а и да ни манипулират

    12:40 16.06.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    вие дори не можете да се кръстите ама питате за църквите

    12:40 16.06.2026

  • 9 УДРИ С ЛОПАТАТА

    19 5 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    12:41 16.06.2026

  • 10 ото

    28 6 Отговор
    Днес беше обявено окончателното решение по продължилото 10 години дело между Русия и Украйна. Усилията на Киев да оспори суверенитета на Русия над Крим и прилежащите води претърпяха крах. Делото завърши с убедителна победа за Русия

    Коментиран от #12

    12:41 16.06.2026

  • 11 оня с коня

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    вие Сутрин мрази себе си, следобед - завижда на всички.

    моля да се лекувате

    Коментиран от #24

    12:41 16.06.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 5 Отговор

    До коментар #10 от "ото":

    много ясно че русия ще победи

    12:42 16.06.2026

  • 13 Вашето мнение

    22 4 Отговор
    Никога не трябва да забравяме шибеците от майдана, които подскачаха в транс и искаха да бесят москали. Винаги трябва да помним тези картинни, докато четем гьобелсова пропаганда.

    Коментиран от #18

    12:42 16.06.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 2 Отговор
    Абе падаха едни перални и хвърчаха едни лопати цяла нощ по Киев.
    Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
    Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.

    Коментиран от #19

    12:42 16.06.2026

  • 15 Българин

    18 7 Отговор
    Само укрите са изненадани! Путин им обеща унищожението и на укрите, и на украинството и на измислената им държава. Русия решава съдбата на народите, и Путин определя, кой ще живее и кой няма да съществува!
    За това, който не се съобразява със интересите на Русия, няма място на земята!

    Коментиран от #42

    12:42 16.06.2026

  • 16 НА ВАМПИРСКОТО СБОРИЩЕ В ПАРИЖ

    18 2 Отговор
    Настроението било минорно.

    12:43 16.06.2026

  • 17 Факти

    15 2 Отговор
    Спонсорите на София Прайд са същите и на Евровизия! Същата ЛГБТ пропаганда ! Да участваш на двете места си е голям позор отвсякъде!!! За БЕЗ ДАРА, става въпрос конкретно на която, щяхте да кръщавате улици.

    12:43 16.06.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 4 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    добре е да се сетите и за алеята на ангелите колко деца избиха укрите а сега реват че путин ги бие!

    малко им е още бой трябва

    Коментиран от #25

    12:44 16.06.2026

  • 19 галя от козяк

    15 3 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    моля защо пишете за русия ? аз защо ви плащам? нали да плюете по путин

    ще ви спра заплащането да знаете

    Коментиран от #21

    12:44 16.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "галя от козяк":

    от другия отбор плащат повече защото

    12:45 16.06.2026

  • 22 Олга

    14 2 Отговор
    Ето ви, който не вярва, че ЕС е лечебница без персонал за луди с отбити мозъци: Нидерланди построяват лагер (концлагер?) за няколко хиляди руски военнопленници. Почти готови за война с Русия. А горката Русия тя не знае какво да прави с побърканата еврообщност - всеки полудява както може.

    12:47 16.06.2026

  • 23 АЙДЕ БАНДЕРПОДЛОГИТЕ

    16 3 Отговор
    На влака и у кииф да правите ток.

    12:47 16.06.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    я кажи за ютуб канала ти , хубавице! Митрофанова знае ли?

    12:48 16.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 гост

    6 13 Отговор
    Русия също има язовири ....

    12:52 16.06.2026

  • 27 Никаква разлика

    5 13 Отговор
    Между Нацистите на АД ОЛФ и КОМ Фашагите на ПЕДРИЛАТА ху .. йло педофила !!
    Затова У ДРИ с новата Балистика по москалбад, Питере, Архангелск... докато не остане жив монгольяк!!
    Тва язовири,централи, летища и задължително мумията и кремля!!
    У ДРИ БАЦЕ...
    АааааааХахахаха

    12:54 16.06.2026

  • 28 ИМА ЛИ БИОЛАБОЛАТОРИИ В БАНДЕРИЯ

    15 1 Отговор
    Лъжливи англосакси.

    12:54 16.06.2026

  • 29 Лорънс Оливие

    14 1 Отговор
    А дано най-после ви е дошъл акъла в главите, четири години се лигавите и гъбаркате с укрите,вместо да ги сгънете на осем.

    12:55 16.06.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    2 12 Отговор
    Най-умното нещо, което може стори Русия е моментално да замени необразования нискоинтелигентен монголо-татарски народ с китайски. Прави търговия, не война ☝️

    12:55 16.06.2026

  • 31 НАМА ДРУГ НАЧИН

    16 2 Отговор
    Фашизираната англосаксонска креатура ще бъде напълно унищожена. После ще започне истинската война.

    Коментиран от #45

    12:56 16.06.2026

  • 32 НАЦИЗМА И БАНДЕРИЗМА

    14 2 Отговор
    Са генетично предавани отклонения.

    Коментиран от #33, #36

    12:58 16.06.2026

  • 33 Руснак без крак...

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "НАЦИЗМА И БАНДЕРИЗМА":

    Най-голямото отклонение е копейка-русофил да прегази 8-годишно дете за шепа череши, баце !!!
    Е няма по-голяма про3дотия от руската. Запомни го ☝️😁

    13:00 16.06.2026

  • 34 АБВ

    7 2 Отговор
    "Русия сменя тактиката: милиони в Украйна са застрашени"

    Това заглавие определено подобри настроението ми.

    Коментиран от #40, #48, #50

    13:00 16.06.2026

  • 35 Е как

    9 1 Отговор
    Не вярвам. Преди 2 години казаха, че са свършили пералните и ракетите. Имали само лопати.

    13:01 16.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Путлето може само подрапа топките

    0 5 Отговор
    Зеленски .

    13:03 16.06.2026

  • 39 Наблюдател

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    DW не сменя тактиката.
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.

    13:04 16.06.2026

  • 40 Гресирана ватенка

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "АБВ":

    Ако си сложиш и грес😁😁😁

    13:04 16.06.2026

  • 41 Серафим Анастасиос

    5 2 Отговор
    Каквото повикало такова се обадило...да са мислили като скандираха Москалях на щиках...

    13:05 16.06.2026

  • 42 Хахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    По-леко ще се на....ш.

    13:05 16.06.2026

  • 43 Копейката се удря с бордюр у главата

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    После се пита.

    13:06 16.06.2026

  • 44 Българин

    4 5 Отговор
    Слава Украина! Героим Слава! Трите дни на Путин станаха 1503!!!

    13:07 16.06.2026

  • 45 Това кога ще стане?

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "НАМА ДРУГ НАЧИН":

    Преди или след като Путин пуkне?
    Сладур.

    13:08 16.06.2026

  • 46 Дребния

    0 3 Отговор
    Не е с всичкия си ще ги издави и умори от глад и жажда но ще спечели войната.

    13:08 16.06.2026

  • 47 Четете Раковски, бе, хайвани

    3 4 Отговор
    "Русия всякогаш ни е лъгала!"

    "Послушайте, братя Българи!
    Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част."

    Георги Сава Раковски

    13:09 16.06.2026

  • 48 Кога стана ол1гофрен?

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "АБВ":

    По рождение или в ранна детска възраст?

    13:09 16.06.2026

  • 49 Ванцети

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Марш за Сибир,ватенко.

    13:09 16.06.2026

  • 50 Прабългарин

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "АБВ":

    Марш за Сибир,ватенко и си карай москвича.

    13:11 16.06.2026

  • 51 Българският народ е на страната на Русия

    1 0 Отговор
    Айнцу цвайнцу дрън, дойчезеле!

    13:13 16.06.2026

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