"Русия сменя тактиката: милиони в Украйна са застрашени"

Още през март 2026 украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че язовирите и ВЕЦ-овете могат да станат новата цел на руските атаки и се оказа напълно прав.
Днес снабдяването с ток и вода на милиони хора в градове като Киев, Харков и Николаев е под заплаха. Властите се подготвят за извънредно положение и разработват планове, които трябва да попречат на това цели метрополии изведнъж да останат без питейна вода. Същевременно към населението се отправят призиви да се запасява.
Русия иска да прогони хората от градовете край фронта?
В град Богодухов в региона на Харков в неделя сутрин е доста оживено - хората са тръгнали на покупки или се грижат за градините си. Това им носи надежда - защото съвсем доскоро мнозина искаха да напуснат града завинаги. „Страхуваме се, естествено, но засега се справяме", казва пред ДВ местен жител. Негова съгражданка споделя: „Междувременно всички свикнаха със ситуацията и всеки се старае да се справя. Хората търсят положителното, търсят определен смисъл в живота". Възрастна жена на свой ред казва: „Нашият град беше най-хубавият, най-уютният, най-мирният. Мислехме, че войната никога няма да ни засегне. А днес постоянно сме под обстрел. Много хора заминаха, но ние въпреки това вярваме в доброто и че един ден ще се установи мир".
Богодухов е на север от Харков, само на 20 км от руската граница. Доскоро там е било относително спокойно, но през април всичко се променя - в рамките на четири дни градът е ударен от повече от сто дрона. Всички бензиностанции са разрушени, постарадали са и банка, и кафене в центъра.
"Не искам да заминавам"
Жителката на Богодоухов Людмила разказва пред ДВ, че експлозиите много я плашат. „И преди е имало обстрели, но не като сега. Хората просто продължаваха живота си, макар да беше зле, но сега е много по-зле." Съпругът на Людмила е на фронта, 18-годишната ѝ дъщеря е заминала след атаките. Но тя смята да остане. „Не искам да заминавам - вкъщи винаги е по-добре."
Животът в Богодухов е станал опасен, но и Наталия смята, че е взела правилното решение, идвайки в града да живее при майка си. Нейният собствен дом в селото, което е на пет километра от руската граница, е разрушен изцяло. До началото на годината всичко било спокойно, но сега всички, които познава, вече са заминали - след като от две-три седмици насам руските бомбардировки са зачестили.
Наталия казва пред ДВ, че в нейното село няма никакви военни обекти, а това, което описва, влиза в схемата - Русия атакува къщите в селата и цивилната инфраструктура в градовете с цел да направи необитаеми тези контролирани от Украйна области.
Екологичен геноцид?
Под ударите попада и малкият град Печенихи, отдалечен на около 40 км от фронта. Макар там да живеят само 5000 души, градът е от голямо значение, тъй като разполага с важна инфраструктура. Язовирът край Печенихи неколкократно е бил атакуван от руснаците, последно преди месец - тогава са хвърлени шест планиращи бомби. Този язовир осигурява вода на над един милион души в Харков. Украйна сравни нападението с екологичен геноцид.
Заместник-кметът на Печенихи Юрий Мариненко казва пред ДВ, че напоследък натискът от атаки определено е увеличен. Защитата на язовира е засилена, но градът се подготвя за всички вероятности. „Имаме планове за евакуация на тези, които биха били засегнати от наводнение. Надяваме се това да не се случи, защото ще е ужасно."
Застрашени обаче са не само големите язовири. Повечето украински градове имат централизирани водоснабдителни системи, много от които бяха остарели още преди началото на войната. А новите щети и постоянните атаки срещу градовете на фронта правят ремонтите невъзможни.
Изюм, който през 2022 година бе освободен от руска окупация, е на около 30 км от фронта и играе важна роля във водоснабдяването. Сега обаче е в периметъра на руските дронове, във връзка с което градските власти увеличават мерките за защита от тях. А за да се гарантира, че водата ще става за пиене, е намерено нестандартно решение - таблетки хлор. Обикновено те се използват само от туристите или при извънредни случаи, но в Изюм се прилагат вече от години. „Те са нашето спасение", казва за ДВ Юрий Шевченко от местното водоснабдяване.
Кладенци за вода и генератори за ток
Има и населени места, в които неправителствени организации помагат за гарантирането на водоснабдяването - като например в Зарожне, на 30 км от фронта. Олександър Шаманов от „East SOS" изтъква, че ако няма вода, това ще се отрази съвсем непосредствено на много голяма част от населението. Затова е толкова важна децентрализацията на инфраструктурата - изграждането на по-малки мрежи, което важи не само за водата, а и за тока и отоплението. Организацията на Шаманов подпомага градовете край фронта в изкопаването на кладенци, а и осигурява генератори за случайите, в които токът спира.
Людмила от Зарожне разказва, че веднъж останала без вода в продължение на цели шест седмици, затова се е погрижила да се запаси. „Събирам дъждовна вода в туби - защото това е много важно, ако се стигне дотам, че дълго да нямаме вода".
Автор: Нимиша Джайсвал
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #6, #39, #49
12:38 16.06.2026
2 Пич
Коментиран от #20, #37
12:39 16.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8
12:39 16.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
че поляците нещо са го подгонили
12:40 16.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "оня с коня":не трябваше да напада РФ , нали? оная с коня?
Коментиран от #11, #43
12:40 16.06.2026
7 Щом дойчовци го казват
12:40 16.06.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":вие дори не можете да се кръстите ама питате за църквите
12:40 16.06.2026
9 УДРИ С ЛОПАТАТА
12:41 16.06.2026
10 ото
Коментиран от #12
12:41 16.06.2026
11 оня с коня
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":вие Сутрин мрази себе си, следобед - завижда на всички.
моля да се лекувате
Коментиран от #24
12:41 16.06.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "ото":много ясно че русия ще победи
12:42 16.06.2026
13 Вашето мнение
Коментиран от #18
12:42 16.06.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.
Коментиран от #19
12:42 16.06.2026
15 Българин
За това, който не се съобразява със интересите на Русия, няма място на земята!
Коментиран от #42
12:42 16.06.2026
16 НА ВАМПИРСКОТО СБОРИЩЕ В ПАРИЖ
12:43 16.06.2026
17 Факти
12:43 16.06.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Вашето мнение":добре е да се сетите и за алеята на ангелите колко деца избиха укрите а сега реват че путин ги бие!
малко им е още бой трябва
Коментиран от #25
12:44 16.06.2026
19 галя от козяк
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":моля защо пишете за русия ? аз защо ви плащам? нали да плюете по путин
ще ви спра заплащането да знаете
Коментиран от #21
12:44 16.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "галя от козяк":от другия отбор плащат повече защото
12:45 16.06.2026
22 Олга
12:47 16.06.2026
23 АЙДЕ БАНДЕРПОДЛОГИТЕ
12:47 16.06.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "оня с коня":я кажи за ютуб канала ти , хубавице! Митрофанова знае ли?
12:48 16.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 гост
12:52 16.06.2026
27 Никаква разлика
Затова У ДРИ с новата Балистика по москалбад, Питере, Архангелск... докато не остане жив монгольяк!!
Тва язовири,централи, летища и задължително мумията и кремля!!
У ДРИ БАЦЕ...
АааааааХахахаха
12:54 16.06.2026
28 ИМА ЛИ БИОЛАБОЛАТОРИИ В БАНДЕРИЯ
12:54 16.06.2026
29 Лорънс Оливие
12:55 16.06.2026
30 Владимир Путин, президент
12:55 16.06.2026
31 НАМА ДРУГ НАЧИН
Коментиран от #45
12:56 16.06.2026
32 НАЦИЗМА И БАНДЕРИЗМА
Коментиран от #33, #36
12:58 16.06.2026
33 Руснак без крак...
До коментар #32 от "НАЦИЗМА И БАНДЕРИЗМА":Най-голямото отклонение е копейка-русофил да прегази 8-годишно дете за шепа череши, баце !!!
Е няма по-голяма про3дотия от руската. Запомни го ☝️😁
13:00 16.06.2026
34 АБВ
Това заглавие определено подобри настроението ми.
Коментиран от #40, #48, #50
13:00 16.06.2026
35 Е как
13:01 16.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Путлето може само подрапа топките
13:03 16.06.2026
39 Наблюдател
До коментар #1 от "оня с коня":DW не сменя тактиката.
DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
13:04 16.06.2026
40 Гресирана ватенка
До коментар #34 от "АБВ":Ако си сложиш и грес😁😁😁
13:04 16.06.2026
41 Серафим Анастасиос
13:05 16.06.2026
42 Хахаха
До коментар #15 от "Българин":По-леко ще се на....ш.
13:05 16.06.2026
43 Копейката се удря с бордюр у главата
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":После се пита.
13:06 16.06.2026
44 Българин
13:07 16.06.2026
45 Това кога ще стане?
До коментар #31 от "НАМА ДРУГ НАЧИН":Преди или след като Путин пуkне?
Сладур.
13:08 16.06.2026
46 Дребния
13:08 16.06.2026
47 Четете Раковски, бе, хайвани
"Послушайте, братя Българи!
Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част."
Георги Сава Раковски
13:09 16.06.2026
48 Кога стана ол1гофрен?
До коментар #34 от "АБВ":По рождение или в ранна детска възраст?
13:09 16.06.2026
49 Ванцети
До коментар #1 от "оня с коня":Марш за Сибир,ватенко.
13:09 16.06.2026
50 Прабългарин
До коментар #34 от "АБВ":Марш за Сибир,ватенко и си карай москвича.
13:11 16.06.2026
51 Българският народ е на страната на Русия
13:13 16.06.2026