Има ли Доналд Тръмп реално влияние върху Нетаняху и може ли да го използва?

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Последното изостряне на военните действия между Израел и Иран разкри това, което някои анализатори определят като най-значителната пукнатина досега в отношенията между израелския премиер Бенямин Нетаняху и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, разкривайки все по-различни интереси между двамата лидери. Това пише Каолан Магии за Ал джазира.

Но други анализатори се питат дали публичните търкания между двамата представляват истинско разочарование от страна на САЩ и дали очевидното неподчинение на Нетаняху на Тръмп предполага, че влиянието на Вашингтон върху Израел е по-ограничено, отколкото често се предполага.

Някога двамата изглеждаха политически неразделни. Нетаняху описа Тръмп като "най-големия приятел, който Израел някога е имал в Белия дом". Тръмп отвърна на похвалата. По време на посещение в Израел през 2025 г. той се пошегува: "Той не е лесен - не е най-лесният човек за работа, но това го прави велик."

Тръмп вече не се шегува. Миналата седмица той нарече Нетаняху "луд" по време на телефонен разговор, обвини го в подкопаване на американската дипломация и предупреди, че военната ескалация на Израел рискува да провали мирните преговори с Иран. Напрежението стана очевидно, когато Иран изстреля залп от ракети към Северен Израел на 7 юни, след израелски удар в южните предградия на Бейрут, въпреки уверенията на САЩ само няколко дни преди това, че това няма да се случи. Ракетната атака, първата от страна на Иран, откакто два месеца по-рано между САЩ и Иран беше постигнато крехко прекратяване на огъня с посредничеството на Пакистан, заплаши да провали месеците преговори.

"Той няма да има избор", заяви Тръмп пред Financial Times, когато бе попитан за вероятността Нетаняху да одобри евентуално мирно споразумение с Иран. "Аз командвам. Аз командвам всички. Той не командва."

Иран и Израел оттогава спряха взаимните си атаки. Но конфронтацията повдигна въпроси дали Нетаняху може да продължи войните си срещу Иран и Ливан без подкрепата на САЩ.

Каква е същността на разногласията между САЩ и Израел?

Според наблюдателите, двамата лидери са водени от собствените си политически интереси, които са на път да се сблъскат. В САЩ войната с Иран е силно непопулярна, така че Тръмп трябва да постигне сделка с Иран, за да я прекрати. Нетаняху, от друга страна, би могъл да спечели политически у дома, ако тя продължи.

Всъщност, веднага щом Тръмп и Нетаняху съвместно започнаха ракетни удари срещу Иран в края на февруари, целите им започнаха да се разминават. Израелското ръководство предполагаше, че конфликтът може да доведе до бърза победа, потенциално отслабвайки или дори сваляйки иранското правителство, като същевременно осакатявайки ядрените и балистичните му ракетни програми.

Йоси Мекелберг, анализатор за Близкия изток в Chatham House, посочи, че всякакви подобни предположения, които стояли в основата на кампанията, бързо са се провалили. "Войната не протече по начина, по който искаха, отбеляза той. "Най-големият провал бе допускането, че ще бъде лесно и бързо и ще постигнат целите си. Те си мислеха, че войната ще доведе до смяна на режима и че впоследствие ще сложи край на ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. Очевидно това беше пълен провал."

Конфликтът създаде и икономически последици, които заплашват вътрешнополитическите интереси на самия Тръмп. Когато Иран на практика затвори Ормузкия проток, през който се доставят една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ (LNG) по време на мирно време, световните енергийни пазари бяха разтърсени и цените на петрола скочиха.

Мекелберг смята, че Вашингтон изглежда неподготвен за сценарий, за който много анализатори отдавна предупреждават, че е неизбежен, отбелязвайки: "Съединените щати изглежда не мислят стратегически как ще запазят Ормузкия проток отворен. Това показва неспособност за стратегическо мислене в тази администрация."

С покачващите се цени на горивата и демократите, които се стремят към победа на междинните избори за Конгрес през ноември, Тръмп има силен стимул да осигури бърза сделка и няма голям апетит за продължителна криза в Близкия изток, докато се готви да бъде домакин на Световното първенство по футбол. В крайна сметка, въпреки дългогодишните отношения между Израел и САЩ, отношенията на Тръмп с Нетаняху остават фундаментално транзакционни, добавя Мекелберг.

"Тръмп е егоистичен и самовлюбен", посочва той. "Това са транзакционни отношения. Зависи колко добра е транзакцията и кога не работи за теб - както виждаме при Тръмп, това е неговият метод. "Аз съм ти приятел", докато вече не служи на интересите му.

"Но на по-дълбоко ниво има сериозен проблем, а именно, че те разнищиха Близкия изток. Сега, тъй като интересите им се различават и тъй като всяка страна преследва свои собствени интереси, те се сблъскват по много асиметричен начин."

Колко лостове за влияние има Тръмп?

Тъй като Израел става все по-изолиран в международен план заради геноцидната си война срещу Газа, опитите си за анексиране на Западния бряг и войните си в региона, САЩ остават най-важният му дипломатически защитник и основен военен доставчик и финансов поддръжник. Това става все по-важно, тъй като традиционните европейски съюзници на Израел започнаха да се дистанцират от правителството на Нетаняху.

Вашингтон предоставя на Израел най-малко 3,8 милиарда долара годишно по силата на 10-годишно споразумение за военна помощ, валидно от 2019 до 2028 г. Този пакет включва 3,3 милиарда долара чрез Програмата за чуждестранно военно финансиране и още 500 милиона долара за съвместни програми за противоракетна отбрана. Разследване на Ал Джазира наскоро установи, че 42% от оръжията, влизащи в Израел, са с произход от Съединените щати.

Гидеон Леви, израелски журналист и автор, заяви пред Ал Джазира, че зависимостта от САЩ оставя на Нетаняху малко място за маневриране. "Израел не е в позиция да каже "не" на Доналд Тръмп, а Нетаняху не е в позиция да каже "не"", казва Леви. "Зависимостта на Израел от САЩ в момента е достигнала безпрецедентен етап и Израел не може да се справи с Иран без Съединените щати.

"Реалността на място е, че каквото и да каже Тръмп на Нетаняху, той ще трябва да направи точно както го е формулирал."

Но ако случаят е такъв, какво обяснява решението на Нетаняху да продължи с ударите срещу Иран в ранните часове на понеделник, въпреки че Тръмп му е казал да се въздържа от атаките?

Къде стои Нетаняху?

Отговорът, според анализатори, може да се крие във факта, че настояването на Тръмп за прекратяване на огъня се сблъсква с вътрешните амбиции на Нетаняху. Това стимулира израелския лидер да изпробва докъде може да разшири границите с Тръмп, който също разчита до голяма степен на влиятелни произраелски лобита в САЩ за политическа и финансова подкрепа.

Войната с Иран се оказва популярна в Израел, където обществената подкрепа за военни действия остава огромна. Леви отбелязва, че проучванията показват, че подкрепата за атаката срещу Иран е около 93 процента. "Традиционно в Израел може много по-лесно да се постигне консенсус за мнозинство чрез започване на нова война, отколкото чрез каквото и да е дипломатическо споразумение", добави Леви.

С насрочените избори в Израел преди края на октомври, някои анализатори твърдят, че продължаващата конфронтация обслужва политическите интереси на Нетаняху. Проблемът е, че Вашингтон изглежда все по-ангажиран да търси дипломатическо споразумение с Техеран.

Преговорите между САЩ и Иран се провеждат непряко, чрез пакистански посредници, но без никакво участие на Израел. Докладите сочат, че всяко бъдещо споразумение би оставило иранското правителство непокътнато, като същевременно би позволило ограничена, но продължаваща ядрена програма.

Според твърденията, Техеран е поискал всяка сделка да попречи на Израел да започне бъдещи военни операции срещу Хизбула в Ливан. При такава сделка, израелски удар срещу Бейрут би могъл да провокира ирански ответни мерки без гарантирана подкрепа от САЩ - сценарий, от който Нетаняху не би бил доволен.

"Нетаняху е в определена безизходица", посочи Леви. "Проектът на живота му беше Иран и вярата, че Иран може да бъде победен със сила. Това се оказа невярно в последните два кръга в Иран."

Сделка между САЩ и Иран, която забранява на Израел по-нататъшни военни действия в Ливан, би рискувала да навреди на внимателно култивирания от Израел имидж на военно господство, като същевременно задълбочи разделенията в коалицията на Нетаняху, а тези напрежения вече се появяват в израелските политически кръгове.

Според съобщенията докато Нетаняху е призовавал министрите да избягват всякакви публични конфронтации с Вашингтон, неговият собствен министър на отбраната е заявил, че военните цели на Израел ще продължат въпреки коментарите на Тръмп. Крайнодесният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, на чиято подкрепа правителството на Нетаняху разчита, за да остане на власт, наскоро предупреди, че Израел трябва да определи ясни граници с Вашингтон. "Трябва да изясним на Тръмп, че имаме червени линии и ако бъдем атакувани от Ливан или от Иран, това е червена линия и ние трябва да отговорим", каза той.

Конфликтът също така разсейва вниманието от процеса за корупция срещу Нетаняху, който навлиза в шестата си година. А с надвисналата над него заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС) за действията на Израел в Газа, загубата на власт може да го изложи на безпрецедентни правни сътресения, ако не бъде преизбран. Анализатори предполагат, че запазването на поста може да е основната военна цел на израелския премиер, оставяйки Нетаняху да ходи по все по-тясно въже.

Това реален разрив ли е или политически театър?

Много анализатори се съмняват, че очевидният разрив между Израел и САЩ представлява някаква смислена промяна в отношенията между двете страни. Филис Бенис, сътрудник в Института за политически изследвания във Вашингтон и международен съветник на активистката група "Еврейски глас за мир", твърди, че критиките на Тръмп не са съпроводени с действия.

"Думите биха могли да бъдат значими, ако бяха съпроводени с действия", посочи тя пред Ал Джазира. "Това, което виждаме сега, е набор от думи - "По-добре бъдете внимателни; ще се окажете, че действате сами" - които не са подкрепени с действия."

Бенис отбеляза, че Вашингтон продължава да предоставя милиарди долари военна помощ, за да предпази Израел от отговорност в Международния съд (МС) и МНС и да поддържа потока от оръжия.

Тя сравни подхода на Тръмп с този на бившия президент на САЩ Джо Байдън по време на първите етапи на войната на Израел срещу Газа. "Ръководството би казало: "Моля, спрете да убивате толкова много палестинци", заяви Бенис. По думите ѝ то същевременно продължава да доставя оръжия и финансиране. Думите просто не означават много, допълни тя.