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Д-р инж. Росен Цветков пред ФАКТИ за цената на тока: Над 1,3 млрд. лева бяха насочени към т.н. „зелени олигарси“

Д-р инж. Росен Цветков пред ФАКТИ за цената на тока: Над 1,3 млрд. лева бяха насочени към т.н. „зелени олигарси“

16 Юни, 2026 09:03 2 573 25

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  • батерия

Енергийния сектор е движен от лобистки кръгове, целящи максимизиране на печалбите от „зелени“ енергийни източници за сметка на всички останали централи, коментира анализаторът

Д-р инж. Росен Цветков пред ФАКТИ за цената на тока: Над 1,3 млрд. лева бяха насочени към т.н. „зелени олигарси“ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След като Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложи средно увеличение на цената на електроенергията с близо 3%, отново на дневен ред излизат въпросите кой плаща цената на енергийния преход, защо сметките на домакинствата продължават да растат и кой печели от бума на възобновяемите енергийни източници. Какви са причините за поскъпването на тока, кой печели от батерийните проекти, готова ли е България за либерализиран пазар на електроенергия и как държавата може да защити потребителите от нови ценови шокове. Темата пред ФАКТИ коментира д-р инж. Росен Цветков, експерт по енергетика и бивш зам.-областен управител на Габрово (2017-2021).

- Г-н Цветков, защо цената на тока расте непрекъснато и възможно ли е този ръст да бъде овладян?
- Поскъпването на електроенергията удря директно върху стандарта ни на живот и задълбочава енергийната бедност в страната. През последните години станахме свидетели на масирано навлизане на т.нар. „зелени“ източници. Те дойдоха с обещанието за евтин ток, тъй като „горивото“ им – слънцето и вятърът – на практика е безплатно. Реалността обаче се оказа съвсем различна. Вместо евтина енергия, те донесоха огромна нестабилност в енергийната система. Непредсказуемото им производство нарушава физическите показатели на мрежата и създава постоянна нужда от скъпо струващо балансиране. За съжаление, през изминалите години беше допуснато безконтролното изграждане на огромни фотоволтаични централи (ФЕЦ), контролирани от зелени лобита. Точно това превърна нормалното функциониране и балансирането на енергийната ни система в изключително скъпо удоволствие, което накрая плащаме всички ние.

- Какво се случва с безвъзмездните средства по ПВУ дадени на няколко фирми за изграждане на огромни батерии?
- Първоначалната идея по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) беше изграждането на мегапроект за държавни батерии, които да останат в патримониума на българската държава и да служат на обществения интерес. Това намерение обаче претърпя сериозна трансформация. Вместо единна държавна система, средствата бяха пренасочени към пазарни процедури под формата на безвъзмездна помощ за частни проекти. Така над 1,3 милиарда лева обществен ресурс бяха насочени към шепа фирми, собственост на т.нар. „зелени олигарси“. Докато те публично твърдят, че системите за съхранение ще понижат цената на тока за потребителите, практиката показва нещо съвсем различно.

- Какъв е реалният модел на огромните печалби?
- През деня батерийните комплекси се зареждат с евтина енергия от фотоволтаици на цени от едва 2–3 евро за MWh., а вечер същата тази евтина енергия се продава обратно в мрежата на цени над 130 евро за MWh.
Резултатът? Частни инвеститори реализират колосални свръхпечалби, използвайки изцяло субсидирани съоръжения, платени с парите, които бяха предвидени в полза на цялото общество.

- Какво трябва да се направи, за да ползва българският потребител по-достъпна електроенергия?
- Ролята на държавата тук е не просто да регулира цените, а да се намеси с цялата си законодателна власт. Енергийният сектор в момента е в хватката на „зелени“ лобита, чиято единствена цел е максимизирането на личните им печалби. Това държавно регулиране може да се постигне чрез налагането на таван или ограничение върху свръхпечалбите, генерирани от огромните батерийни комплекси по ПВУ, изградени с безвъзмездни средства. Крайно време е милиардите, които България получи под редица условия, да започнат да работят в полза на обществото. А това трябва да се изрази в едно единствено нещо – реално намаляване на цената на тока за хората и бизнеса.

- Преди години определихте мораториума върху цените на тока като несправедлив. Смятате ли, че днес държавата има по-ефективен механизъм за защита на уязвимите потребители?
- Мораториумът беше временно административно решение, което просто отложи проблемите, вместо да ги реши. Сега държавата разполага с много по-прецизни инструменти, стъпващи върху дефиницията за „енергийна бедност“, която позволява подкрепата да отива целево при най-нуждаещите се, а не да се разпилява на калпак. Ефективността обаче зависи от бързината на администрацията и точното идентифициране на уязвимите домакинства.

- След поредните увеличения на цената на електроенергията каква трябва да бъде ролята на държавата – да компенсира потребителите или да стимулира повече производство на енергия?
- Ролята на държавата не трябва да се свежда само до регулаторната дейност. Държавата трябва да търси решения, които да осигурят на домакинствата и бизнеса енергия на поносими цени. Държавната политика изисква дългосрочно планиране на енергийния микс и постигане на такъв баланс, който да не позволява ощетяване на едни за сметка на други, трупащи споменатите по-горе свръхпечалби.

- България остава нетен производител на електроенергия, но цените за битовите потребители продължават да растат. Къде е основният проблем – в регулацията, в пазара или в политическите решения?
- Основният проблем е в липсата на последователни политически решения и забавените реформи, които изкривяват работата и на регулатора, и на пазара. Фактът, че сме износител, но гражданите плащат все по-скъпи сметки, показва, че пазарните механизми у нас не работят в интерес на българското общество. Нужна е смела държавна политика, която да защити националния интерес и да спре спекулативните процеси по веригата.

- Как трябва да изглежда балансът между ВЕИ, ядрената енергетика и традиционните мощности в България?
- Балансът изисква ядрената енергетика да остане гръбнакът на нашата система като предвидим базов източник. Той трябва да бъде допълнен от ТЕЦ, тъй като те осигуряват критичните физически характеристики и баланса на мрежата, а и не на последно място работят с изцяло български ресурс. ВЕИ секторът също има своето важно място, но там трябва да се работи в посока за изграждане на малки централи в полза на домакинствата, така че енергията да се произвежда там, където се потребява.

- Предстои пълната либерализация на пазара за битовите потребители. Готови ли са домакинствата за свободен пазар на ток и какви рискове виждате за цените през следващите няколко години?
- Българските домакинства все още не са подготвени за свободния пазар поради липсата на мащабна информационна кампания и ясни правила за защита. Основният риск през следващите години е свързан с непредвидими скокове в цените, които на фона на неконтролируемото стимулиране на ВЕИ сектора могат да хвърлят хиляди семейства в енергийна бедност. Държавата трябва да влезе в ролята си на истински регулатор и да гарантира преходен период с ясни тавани и механизми, които да омекотят този удар.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    41 3 Отговор
    В Белене гният два реактора с евтин ток.

    Коментиран от #2

    09:04 16.06.2026

  • 2 То си беше ясно

    46 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Българският чорбаджия няма наяждане..

    09:12 16.06.2026

  • 3 Свободният

    16 0 Отговор
    пазар ще бъде с различна цифра
    в третия знак след запетаята.

    09:13 16.06.2026

  • 4 Смърфиета

    7 7 Отговор
    Правилното е л-т инж. Деянов, но инж. д-р. Деянов. Така например м-р доц. д.т.н. Деянов. Тогава малкото д-р се изпуска, защото няма как да е д.т.н. без да е д-р. Титлата предшества професионалното звание, защото може да е в друга сфера. Така например може да е не д.т.н., а д.ик.н., или д.в.н. и тогава вече професионалната титла (инж., арх., адв.) остава на заден план пред новопридобитата, която се залепва за името, защото в новото си качество, личността може да е изменила първоначалната си обществена функция. Така напр. адв. д.ю.н. Христо Иванов Бойкикев може да съвместява качеството на проф. д.ю.н. Христо Иванов Бойкикев, но в качеството си на адв. той не е проф. и обратното. И това е изключение. Такава е логиката, шакти!

    09:19 16.06.2026

  • 5 доктор келеш

    24 0 Отговор
    мафията се окопава на територията

    Коментиран от #10

    09:22 16.06.2026

  • 6 ако не бяха и няма зелена енергия

    21 1 Отговор
    тротинетки, високи акцизи , зелени сделки , смяна на храната за ядене и врясъци срещу РФ . срам . за едни 2 милиона заплата на година а за други среден .

    09:23 16.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да бе

    22 0 Отговор
    Зелената олигарска теменуга герберска и гинката - орпето

    09:34 16.06.2026

  • 9 Кондарев

    9 1 Отговор
    Е и...действаИТЕ.Много приказки на пазара.

    09:35 16.06.2026

  • 10 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "доктор келеш":

    Колко му е. Дянков каза, че реформаторите трябва да са млади и аутсайдери. Този го вижте в кои години е бил областен оправител. Но да речем, че той трябва да реформира системата. Единственият начин е да се откачат зелените мощности, и те да отопляват бюджетната сфера, защото те ходят на работа през деня. Тогава пенсионерите, ще се топлят с конвекторите с ток от Кузлодуй. Само ,че ще започнат да му звънят от ДАНС, от прокоратура, от най-високо място и да го предопреждават, че ще пострада той, жена му, дъщеря му ако си позволи от името на държавата да не се придържа към законодателството в зеления пакет. А сега де? Докторът инж. Росен може да се окаже с много неприятна мярка.

    09:35 16.06.2026

  • 11 Либерализация НО умна

    10 1 Отговор
    Пълната либерализация на пазара за битовите потребители едва след :
    Пълна подмяна на електромерите със смарт такива !
    - умни с почасово отчитане и инкасиране на енергията !
    По този начин свободния пазар ще е от полза за битовите потребители ,а не за собствениците на огромни батерийни мощности !!!

    09:39 16.06.2026

  • 12 Инженер

    6 10 Отговор
    Абе момче просто , кой ти даде титла за глупостите които ръсиш най - научно , наляво - надясно . Веднага да ти отнемат всички титли . Не може един " д-р инж. " да плещи подобни елементарни глупости . " Уязвими домакинства " . Оди да учиш журналистика в СУ . Индианче , излез от тръстиката и прочети повече за новата руска АЕЦ която се строи в Узбекистан . Специално проектирана за изключително земетръсен район . Нещо да ти напомня за Вранча ? Два 200S реактора , т.е 400 МВт. мощност , работеща в променлив режим . Сутрин , обед и вечер произвежда различна енергия , според потреблението в мрежата , на автоматичен режим. Въвеждат бързи забавители , на основата на натриеви соли . Само русите и хамериканците правят опити в момента на тази иновативна технология и чакат МААЕ да я лицензира . А нашите 400 МВт реактори отдавна са спрени в Козлодуй . Защо ли ?... А прочете ли , че Реакторите в Белене , могат да ги монтират на голяма баржа в Дунава и да заработят до две години , тоест превърнати в мобилни АЕЦ . Отдавна го правят в Заполярието - Чукотка и т. н. Късай си дипломите веднага и ги хвърляй в Янтра !

    09:39 16.06.2026

  • 13 36 години грабежи

    5 1 Отговор
    Към новия собственик на Левски или по-точно към неговите началници.

    09:46 16.06.2026

  • 14 маршал-академик

    11 1 Отговор
    Държава на генерали и професори. Вече започнаха и с двете титли да се появяват разни гении. Не произвеждаме дори картофи, но пък произвеждаме титли.

    Коментиран от #18

    09:54 16.06.2026

  • 15 Ха сега де...

    3 7 Отговор
    А защо никой не говори за 15 милиона евро всеки месец за Боташ, които също влизат в месечните разходи и сумата се калкулира в сметките на потребителите?

    10:01 16.06.2026

  • 16 Гост

    5 0 Отговор
    ПВУ, МВУ.....
    Абе наливайте още бюджетни пари в бездънната каца ВЕИ с "гарантирани" печалби за фирмите на политици и олигарси, а същевременно се чудете колко хора и заплати да съкращавате....

    10:10 16.06.2026

  • 17 Артилерист

    9 0 Отговор
    Самата истина от този експерт за олигархичната демокрация у нас. Обърнете внимание как 2-3евро влизат в джобовете на мафиотите умножени по 130. Това колониално граабителство прилича на изкупната цена на урана от Франция за 0,28$ за кг от колонията си Нигер при цена на международния пазар от 280$. Вие смятайте дали 100 или 1000 ПЪТИ ПОВЕЧЕ Е ПЕЧАЛБАТА НА КОЛОНИЗАТОРА. Вчера тук Домусчиев върти суче, който как солидарно да се осигурява в бедна България, но ни дума не казва за мошениците богаташи, които най-цинично източват държавата със спекулантските си номера. Е, как няма да го правят, като авера им мутрата Борисов, каскета Гешев и шайката им години наред им слагаха държавен чадър докато бяха на власт...

    10:12 16.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хихи

    6 0 Отговор
    "Над 1,3 млрд. лева бяха насочени към т.н. „зелени олигарси“"
    Поименно и в южоното крило на СЦЗ при бай Ставри - строг но справедлив

    Коментиран от #20

    10:16 16.06.2026

  • 20 хихи

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "хихи":

    насочилите парите Поименно и в южоното крило на СЦЗ при бай Ставри - строг но справедлив

    10:17 16.06.2026

  • 21 Факти

    2 4 Отговор
    Зелените олигарси са червени олигарси.

    10:21 16.06.2026

  • 22 Д-р Хаус

    3 0 Отговор
    Така и не се разбра защо Е Р М Запад спира тока през нощта и през деня без да предупреди потребителите.

    10:41 16.06.2026

  • 23 Политиците са корумпирани!

    0 0 Отговор
    Симулират дейност с "калашниците"!

    10:45 16.06.2026

  • 24 гледам отгоре

    0 0 Отговор
    ПЪЛНА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

    10:48 16.06.2026

  • 25 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    1 0 Отговор
    Е така. Бгати сте - ще плащате яко.

    11:04 16.06.2026