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Украйна порази един от най-силно защитените обекти в Русия
  Тема: Украйна

Украйна порази един от най-силно защитените обекти в Русия

16 Юни, 2026 10:44 1 774 73

  • украйна-
  • русия-
  • москва-
  • рафинерия-
  • володимир зеленски-
  • газпромнефт-
  • сергей собянин

Рафинерията на "Газпромнефт" обслужва Московска област, която досега не бе засегната от прекъсване на доставките

Украйна порази един от най-силно защитените обекти в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинска атака с дронове нанесе щети по съоръжение в рафинерия на компанията "Газпромнефт" в Московска област, съобщи днес кметът на Москва Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс. Информацията потвърди и украинският президент Володимир Зеленски, който е на срещата на върха на Г-7 в Евиан по покана на домакина Франция, съобщи световната агенция, цитирана от БТА.

Смята се, че тази рафинерия, една от най-големите във федерацията, е сред най-силно защитените от руската ПВО инфраструктура.

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"Този път Московска област изпита докъде може да стигне обсегът на Украйна. Петролна рафинерия беше ударена от 500 километра. Това е просто отговор на руските удари - и на проточването на войната, на което трябва да бъде сложен край", написа Зеленски в социалната платформа Екс.

"При атаката не е имало жертви. Службите за спешна помощ работят на място", написа на свой ред московският кмет Собянин в платформата Телеграм.

Кметът не уточни дали работата на рафинерията е била засегната.

Според последни данни рафинерията, която е най-голяма в Московска област, е обработвала 11,6 милиона тона нефт и е произвеждала 2,9 милиона тона петрол и 3,2 милиона дизел през 2024 г.

Опитът за атака с дронове срещу Москва, предприета от началото на денонощието, е една от най-мащабните през тази година, сочат данни, публикувани от кмета на Москва и цитирани от ТАСС.

Тази сутрин Собянин съобщи, че от 0:00 ч. московско време (също и българско) руската противовъздушна отбрана е свалила 60 дрона, които са летели към Москва. Досега най-много дронове са били свалени в първата половина на денонощието на 17 май, а на 7 май унищожените украински дронове са били 61, припомня ТАСС.

От началото на тази година украинските атаки с дронове по руски рафинерии са се удвоили. Това доведе до цялостно или частично спиране на нефтопреработката и спад в производството на бензин, дизел и авиационно гориво, сочат официални данни, информации в социалните мрежи и собствени оценки на Ройтерс.

Рафинерията на "Газпромнефт" обслужва Московска област, която досега не бе засегната от прекъсване на доставките за разлика от други руски области.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майор Деянов, на всеки километър

    14 10 Отговор
    Русия.....

    Коментиран от #40, #71

    10:43 16.06.2026

  • 2 Тест

    31 55 Отговор
    Това е като стотиците превзети територии ама кои села? Некакви територии там. Пропаганда - истината, е че Русия напредва

    Коментиран от #6, #34, #55

    10:44 16.06.2026

  • 3 ка Путин БОКЛУК

    42 36 Отговор
    Руските ракети поразяват църкви и блокове ежедневно, а свалените украински дронове - рафинерии. Те там е разликата.

    Коментиран от #35

    10:44 16.06.2026

  • 4 матю хари

    33 39 Отговор
    Русия гори и е на колене. Бензиностанцията с ракети свърши бензина и ракетите. Западът трябва да засили военната подкрепа за Украйна в този решаващ момент.

    Коментиран от #38, #43

    10:45 16.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    25 20 Отговор
    аз такава Магучая не съм виждал...тва вече не е ли червена линия?

    Коментиран от #11, #53

    10:45 16.06.2026

  • 6 Сила

    36 21 Отговор

    До коментар #2 от "Тест":

    За Русия не знам , но Китай доста напредна ....в Русия !!!

    Коментиран от #31

    10:46 16.06.2026

  • 7 2222

    24 17 Отговор
    Руските нещастници впечатляват с тъпотата си. Да бяха опънали антидрон мрежи над тия рафинерии, ама явно и такива нямат.

    10:46 16.06.2026

  • 8 полковник

    30 20 Отговор
    Украйна сама успешно демилитаризира и деиндустриализира Русия.
    Ако и НАТО се намеси - ще стане страшно за Русийката.

    Коментиран от #54

    10:46 16.06.2026

  • 9 полимер

    19 21 Отговор
    Съдът в Хага призна Крим за руски!

    10:46 16.06.2026

  • 10 мигачев

    10 9 Отговор
    са купончета за соляку и в московията :)

    10:47 16.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 край

    21 17 Отговор
    НАТО и Китай ще си поделят Русия.

    10:48 16.06.2026

  • 14 не се лъжете

    21 12 Отговор
    Русия е много мощна в психоборбата с населението си - сега народа ще му кажат да стяга коланите и те стягат, какво да правят

    10:48 16.06.2026

  • 15 ха ха

    23 17 Отговор
    Малка Украйна с 20 млн жители не може да бъде победена вече 4 години от 150 млн пе де Русия пълна с "безаналогови оръжия и безстрашни войници". С БАТО щели да се борят... Смешници.

    Коментиран от #21

    10:49 16.06.2026

  • 16 Ивелин М

    20 19 Отговор
    Преди обичах Русия, но да унищожи християнска светиня явно е превзета от другите вери, особено Кадиров и брадатите му имат нещо с путин

    10:50 16.06.2026

  • 17 Предишния

    16 17 Отговор
    Свалят ли Путин от власт, войната в Украйна наистина ще свърши за три дни!
    Не съм сигурен дали Зеленски осъзнава това?

    10:50 16.06.2026

  • 18 Без име

    17 17 Отговор
    Чакаме Дончо да набие канчето на Зеля в Париж. Путин, Тръмп и Си се разбраха и дори кварталните кучета го знаят. Само не и неадекватните политици в Брюксел.

    10:50 16.06.2026

  • 19 Барс

    14 13 Отговор
    абе пак някой е пушил някъде и това е битов пожар, какви дронове какви 5 рубли?

    10:51 16.06.2026

  • 20 питащ

    14 18 Отговор
    Украйна няма ли рафинерии и нефтохранилища? Руските некадърници не могат да ударят тях, а удрят жилищни сгради и цървки.

    Коментиран от #23

    10:51 16.06.2026

  • 21 Предпоследния

    17 12 Отговор

    До коментар #15 от "ха ха":

    А дали само "малка Украйна" воюва с Русия?
    Джавелини, Леопарди, Абрамси, Страйкъри, 777, Сезари, Ф-16.................., германски, датски, английски дронове и целият склад на Българската армия!
    Дали?

    Коментиран от #26, #37

    10:55 16.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 име

    13 8 Отговор

    До коментар #20 от "питащ":

    Да, не могат да удрят рафинерии и петролни бази, само цивилни обекти удрят, обаче като едарят три гаража и бандерите чак в ООН реват, а и редовно са без ПВО. Сигурно някой го краде, не че руснаците ги унищожават.

    Коментиран от #27

    10:56 16.06.2026

  • 24 Исторически парк

    10 11 Отговор
    Колкото и да не искам да призная, Русия не е това което беше и трябва да е. Решението е федерализация на които искат референдум за напускане на Русия и птиемане в ЕС/китай

    10:56 16.06.2026

  • 25 Уктрайна удиви целия свят

    12 11 Отговор
    Част паричните помощи дадени на Украйна са вложени в разширяване на пройзводствените мощности благодарение на което в момента Украйна има около 50% свръхпродукция на оръжие, което дори започна да изнася в чужбина. Поради факта че оръжието вече е украинско пройзводство няма ограниченията налагани от партньорите ВСУ да избягва цели в РФ. Зеленски излезна най-умния държавник в света на новото време.

    Коментиран от #51

    10:56 16.06.2026

  • 26 Тихо пико4!

    2 9 Отговор

    До коментар #21 от "Предпоследния":

    Не си компетентен.

    10:56 16.06.2026

  • 27 така е

    12 8 Отговор

    До коментар #23 от "име":

    Според руските критерии, високоточно оръжие е оръжието което може да уцели населеното място....

    10:58 16.06.2026

  • 28 Мдаа

    10 8 Отговор
    Русия спечели международен арбитражен спор относно правата си на крайбрежна държава в Черно море, Азовско море и Керченския проток. Украйна поиска демонтирането на Кримския мост. Ключови моменти от изявлението на руското външно министерство: Днес беше обявено окончателното решение в 10-годишния спор между Русия и Украйна. Делото приключи с решителна победа за Русия; многобройните искания на Украйна, обвиняващи Русия в нарушаване на десетки членове от Конвенцията на ООН по морско право, бяха отхвърлени. Усилията на Киев да оспори суверенитета на Русия над Крим и прилежащите води се провалиха. Хагският арбитражен съд отказа на Киев каквото и да е „обезщетение“ или „репарации“ от Русия за експлоатацията на природни ресурси в кримските води. Опитът на Украйна, с подкрепата на западните страни, да обяви Керченския проток за „международен“, позволяващ преминаване на кораби на всяка държава, включително военни кораби, също се провали. Хагският арбитражен съд отхвърли абсурдното и цинично искане на Украйна за демонтиране на Кримския мост. Всички украински обвинения в предполагаеми екологични щети от Русия в кримските води също бяха отхвърлени.
    „Това арбитражно решение е значително поражение за Украйна и Запада в „правната война“, която те разгърнаха срещу Русия“, заключи дипломатическото ведомство.

    Мдаа....

    Коментиран от #30, #32, #39, #49

    10:58 16.06.2026

  • 29 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    11 8 Отговор
    Който разбрал,разбрал.

    11:00 16.06.2026

  • 30 испражненето гайтанджиева

    8 8 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа":

    Руски фейкове колега.

    11:00 16.06.2026

  • 31 м да

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    в мечтите ти🤣

    11:01 16.06.2026

  • 32 Ол1гофрен,

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа":

    Източник?

    11:01 16.06.2026

  • 33 путин Враг Народу

    10 5 Отговор
    Жужето вечния Президент си отива!

    11:01 16.06.2026

  • 34 Напредват към концертите

    17 5 Отговор

    До коментар #2 от "Тест":

    на Кобзон рашистите.
    Ти ще чакаш ли на опашка за череши, ако имаш черешова градина? 😂 За какво са и на Русия опожарени земи при положение, че има незаселена територия в излишък? Путлер погуби стотици хиляди руснаци за нещо което изобщо не е нужно на Русия.

    11:02 16.06.2026

  • 35 Това ли било?

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "ка Путин БОКЛУК":

    А старите американските ракети Пейриът какво поразяват?

    11:02 16.06.2026

  • 36 Бункера!

    7 5 Отговор
    ЦЕЛЕТЕ БУНКЕРА на Путин!

    11:02 16.06.2026

  • 37 всички срещу руския Агресор

    7 6 Отговор

    До коментар #21 от "Предпоследния":

    Украйна получава заслужена помощ, срещу руските Терористи!

    Коментиран от #70

    11:03 16.06.2026

  • 38 Ще, ще

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "матю хари":

    Тъй като гледам, запада най- много загрижен, дали ще има хора за фронта.

    11:03 16.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 продължението

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    ...от тук, до края на света!

    11:04 16.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ммммм

    4 5 Отговор
    Тия боклуци все поразяват и все е...и ходят

    11:05 16.06.2026

  • 43 Кое...

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "матю хари":

    Точно от остатъчна Украйна да подкрепят?

    11:05 16.06.2026

  • 44 така,така

    6 0 Отговор
    По църкви ще стреляте.Нещастни ,пропаднали,алкохолизирани орки.

    11:07 16.06.2026

  • 45 В.В.П.

    6 0 Отговор
    Ъъъъ... имам разстройство, стисках, стисках доколкото мога и накрая гръмнах в бункера, хиперзвуково се получи, сега пожарникарите мият бункера, и всичкото това заради Зеления. 😡🥴😢

    11:07 16.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Механик

    6 0 Отговор
    А на мен ми бяха надулли главата, че Русия била сила.

    11:08 16.06.2026

  • 48 Дон Корлеоне

    3 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    11:08 16.06.2026

  • 49 Мда и без име

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мдаа":

    Измисляш и лъжеш.
    Той съда и Украйна да им даде ,щото не могат да я превземат.

    11:09 16.06.2026

  • 50 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Путилифона бат Пундю изкянка каде искал ма не можел! Друго не ми савецките паляци каде гният на фронта не искат да гиберясат бърже,крият се ка мишки по мазета в покрайнините на селата и дигат татароменгянски знамена набърже преди да ги утепат весеушниците. Те за това медал не давали ма те биле за филмите за пемберляците фатмашки, да се радват и те и за малко да си вадат главите из фундулите! Внетен ли е деа?

    11:10 16.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ЮРО ФОРЕВЪР

    1 1 Отговор
    Бавдерия пак побждава у факти, а кииф започна да изчезва.

    Коментиран от #72

    11:11 16.06.2026

  • 53 във факти

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    едва ли ще видиш нещо повече,..
    ако има нещо, ще се чуе навсякъде..

    11:11 16.06.2026

  • 54 До8

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "полковник":

    Ти в личен план,и ние като държава,какво печелим от такава безмислена русофобия.На геврека дупката.

    Коментиран от #62

    11:11 16.06.2026

  • 55 Отговор

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тест":

    Няма други такива идиоти като рашистите (и техните фенове). Поведоха се по акъла на един тотално изперкал дъртак. Сега ги избиват като хлебарки в Украйна.

    Коментиран от #63

    11:11 16.06.2026

  • 56 Доктора

    2 0 Отговор
    Ето това е едно наистина добро начало на деня!

    11:13 16.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 хихи

    2 1 Отговор
    ВСУ поразява, поразява и настъпва на запад. Скоро ще порази и Киев и Одеса..

    11:13 16.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 аz СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Киев за два дня и все.
    🤣🤣🤣

    11:14 16.06.2026

  • 61 Дядо ви Курти от село пиперково

    1 2 Отговор
    Защо ги жали Путин тея фашисти..
    Един ядрен удар над Киев и всичко ще приключи веднъж за винаги...

    Коментиран от #66, #68

    11:14 16.06.2026

  • 62 Хм...

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "До8":

    С русофилия не печелим нищо със сигурност. А дали е русофобия или путинофобия, ти кажи. Но е трудно да си обективен, след като си закърмен с руската пропаганда.

    11:16 16.06.2026

  • 63 Цеко

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Отговор":

    Много руска смрадт измре.Много нещо.И още ще измре.

    11:16 16.06.2026

  • 64 Няма такъв кеф

    2 0 Отговор
    Браво на украинските братя, те заедно с нас истинските радели за свобода на изтрадалия руски народ искаме мир и благоденствие за Русия, но БЕЗ престъпника Путин и крадливата му олигархична шайка. Времето за съдния ден на същите наближава с всеки украински дрон

    11:16 16.06.2026

  • 65 ПОДОБНИ СТАТИИ СЕ ПУСКАТ

    1 1 Отговор
    Виноги когато бандерите са изяли яко дървото. Какво точно е станало ще разберем утре.

    Коментиран от #73

    11:17 16.06.2026

  • 66 Спас

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Дядо ви Курти от село пиперково":

    Барабар с теб тъпако

    11:17 16.06.2026

  • 67 Ко ъ цъ

    2 0 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!

    11:17 16.06.2026

  • 68 БайБоцимир

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Дядо ви Курти от село пиперково":

    Умнико, ако вземе някой, че удари по същия начин масква? Ще я приключваме ли тази планета?

    11:17 16.06.2026

  • 69 Механик

    1 0 Отговор
    Ууудриии!

    11:18 16.06.2026

  • 70 Ами...

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "всички срещу руския Агресор":

    Тя получава "заслужена помощ" и от бащите и сродниците на убитите деца и близки в Донбас. И много благородно го правят. Когато закараха донбаския корпус да отблъсква укротерористите в Курска област, те заявиха "Пленници няма да вземаме".

    11:19 16.06.2026

  • 71 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Аз съм най-големия гл пак във видимата Вселена и единствения ба в н0 ра 3 виващ сред милиардерите.

    11:20 16.06.2026

  • 72 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "ЮРО ФОРЕВЪР":

    Кой век точно ше изчезне? Че с тези темпове на настъплението ви, няма да е скоро.

    11:20 16.06.2026

  • 73 Тихо пико4!

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "ПОДОБНИ СТАТИИ СЕ ПУСКАТ":

    Не си в час с тенденцията на зануляване на рашистите!
    Тихо!

    11:20 16.06.2026

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