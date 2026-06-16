Украйна порази един от най-силно защитените обекти в Русия

Украинска атака с дронове нанесе щети по съоръжение в рафинерия на компанията "Газпромнефт" в Московска област, съобщи днес кметът на Москва Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс. Информацията потвърди и украинският президент Володимир Зеленски, който е на срещата на върха на Г-7 в Евиан по покана на домакина Франция, съобщи световната агенция, цитирана от БТА.

Смята се, че тази рафинерия, една от най-големите във федерацията, е сред най-силно защитените от руската ПВО инфраструктура.

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"Този път Московска област изпита докъде може да стигне обсегът на Украйна. Петролна рафинерия беше ударена от 500 километра. Това е просто отговор на руските удари - и на проточването на войната, на което трябва да бъде сложен край", написа Зеленски в социалната платформа Екс.

"При атаката не е имало жертви. Службите за спешна помощ работят на място", написа на свой ред московският кмет Собянин в платформата Телеграм.

Кметът не уточни дали работата на рафинерията е била засегната.

Според последни данни рафинерията, която е най-голяма в Московска област, е обработвала 11,6 милиона тона нефт и е произвеждала 2,9 милиона тона петрол и 3,2 милиона дизел през 2024 г.

Опитът за атака с дронове срещу Москва, предприета от началото на денонощието, е една от най-мащабните през тази година, сочат данни, публикувани от кмета на Москва и цитирани от ТАСС.

Тази сутрин Собянин съобщи, че от 0:00 ч. московско време (също и българско) руската противовъздушна отбрана е свалила 60 дрона, които са летели към Москва. Досега най-много дронове са били свалени в първата половина на денонощието на 17 май, а на 7 май унищожените украински дронове са били 61, припомня ТАСС.

От началото на тази година украинските атаки с дронове по руски рафинерии са се удвоили. Това доведе до цялостно или частично спиране на нефтопреработката и спад в производството на бензин, дизел и авиационно гориво, сочат официални данни, информации в социалните мрежи и собствени оценки на Ройтерс.

Рафинерията на "Газпромнефт" обслужва Московска област, която досега не бе засегната от прекъсване на доставките за разлика от други руски области.