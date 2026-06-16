Украйна порази един от най-силно защитените обекти в Русия

Украинска атака с дронове нанесе щети по съоръжение в рафинерия на компанията "Газпромнефт" в Московска област, съобщи днес кметът на Москва Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс. Информацията потвърди и украинският президент Володимир Зеленски, който е на срещата на върха на Г-7 в Евиан по покана на домакина Франция, съобщи световната агенция, цитирана от БТА.
Смята се, че тази рафинерия, една от най-големите във федерацията, е сред най-силно защитените от руската ПВО инфраструктура.
"Този път Московска област изпита докъде може да стигне обсегът на Украйна. Петролна рафинерия беше ударена от 500 километра. Това е просто отговор на руските удари - и на проточването на войната, на което трябва да бъде сложен край", написа Зеленски в социалната платформа Екс.
"При атаката не е имало жертви. Службите за спешна помощ работят на място", написа на свой ред московският кмет Собянин в платформата Телеграм.
Кметът не уточни дали работата на рафинерията е била засегната.
Според последни данни рафинерията, която е най-голяма в Московска област, е обработвала 11,6 милиона тона нефт и е произвеждала 2,9 милиона тона петрол и 3,2 милиона дизел през 2024 г.
Опитът за атака с дронове срещу Москва, предприета от началото на денонощието, е една от най-мащабните през тази година, сочат данни, публикувани от кмета на Москва и цитирани от ТАСС.
Тази сутрин Собянин съобщи, че от 0:00 ч. московско време (също и българско) руската противовъздушна отбрана е свалила 60 дрона, които са летели към Москва. Досега най-много дронове са били свалени в първата половина на денонощието на 17 май, а на 7 май унищожените украински дронове са били 61, припомня ТАСС.
От началото на тази година украинските атаки с дронове по руски рафинерии са се удвоили. Това доведе до цялостно или частично спиране на нефтопреработката и спад в производството на бензин, дизел и авиационно гориво, сочат официални данни, информации в социалните мрежи и собствени оценки на Ройтерс.
Рафинерията на "Газпромнефт" обслужва Московска област, която досега не бе засегната от прекъсване на доставките за разлика от други руски области.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #40, #71
10:43 16.06.2026
2 Тест
Коментиран от #6, #34, #55
10:44 16.06.2026
3 ка Путин БОКЛУК
Коментиран от #35
10:44 16.06.2026
4 матю хари
Коментиран от #38, #43
10:45 16.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11, #53
10:45 16.06.2026
6 Сила
До коментар #2 от "Тест":За Русия не знам , но Китай доста напредна ....в Русия !!!
Коментиран от #31
10:46 16.06.2026
7 2222
10:46 16.06.2026
8 полковник
Ако и НАТО се намеси - ще стане страшно за Русийката.
Коментиран от #54
10:46 16.06.2026
9 полимер
10:46 16.06.2026
10 мигачев
10:47 16.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 край
10:48 16.06.2026
14 не се лъжете
10:48 16.06.2026
15 ха ха
Коментиран от #21
10:49 16.06.2026
16 Ивелин М
10:50 16.06.2026
17 Предишния
Не съм сигурен дали Зеленски осъзнава това?
10:50 16.06.2026
18 Без име
10:50 16.06.2026
19 Барс
10:51 16.06.2026
20 питащ
Коментиран от #23
10:51 16.06.2026
21 Предпоследния
До коментар #15 от "ха ха":А дали само "малка Украйна" воюва с Русия?
Джавелини, Леопарди, Абрамси, Страйкъри, 777, Сезари, Ф-16.................., германски, датски, английски дронове и целият склад на Българската армия!
Дали?
Коментиран от #26, #37
10:55 16.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 име
До коментар #20 от "питащ":Да, не могат да удрят рафинерии и петролни бази, само цивилни обекти удрят, обаче като едарят три гаража и бандерите чак в ООН реват, а и редовно са без ПВО. Сигурно някой го краде, не че руснаците ги унищожават.
Коментиран от #27
10:56 16.06.2026
24 Исторически парк
10:56 16.06.2026
25 Уктрайна удиви целия свят
Коментиран от #51
10:56 16.06.2026
26 Тихо пико4!
До коментар #21 от "Предпоследния":Не си компетентен.
10:56 16.06.2026
27 така е
До коментар #23 от "име":Според руските критерии, високоточно оръжие е оръжието което може да уцели населеното място....
10:58 16.06.2026
28 Мдаа
„Това арбитражно решение е значително поражение за Украйна и Запада в „правната война“, която те разгърнаха срещу Русия“, заключи дипломатическото ведомство.
Мдаа....
Коментиран от #30, #32, #39, #49
10:58 16.06.2026
29 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
11:00 16.06.2026
30 испражненето гайтанджиева
До коментар #28 от "Мдаа":Руски фейкове колега.
11:00 16.06.2026
31 м да
До коментар #6 от "Сила":в мечтите ти🤣
11:01 16.06.2026
32 Ол1гофрен,
До коментар #28 от "Мдаа":Източник?
11:01 16.06.2026
33 путин Враг Народу
11:01 16.06.2026
34 Напредват към концертите
До коментар #2 от "Тест":на Кобзон рашистите.
Ти ще чакаш ли на опашка за череши, ако имаш черешова градина? 😂 За какво са и на Русия опожарени земи при положение, че има незаселена територия в излишък? Путлер погуби стотици хиляди руснаци за нещо което изобщо не е нужно на Русия.
11:02 16.06.2026
35 Това ли било?
До коментар #3 от "ка Путин БОКЛУК":А старите американските ракети Пейриът какво поразяват?
11:02 16.06.2026
36 Бункера!
11:02 16.06.2026
37 всички срещу руския Агресор
До коментар #21 от "Предпоследния":Украйна получава заслужена помощ, срещу руските Терористи!
Коментиран от #70
11:03 16.06.2026
38 Ще, ще
До коментар #4 от "матю хари":Тъй като гледам, запада най- много загрижен, дали ще има хора за фронта.
11:03 16.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 продължението
До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":...от тук, до края на света!
11:04 16.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ммммм
11:05 16.06.2026
43 Кое...
До коментар #4 от "матю хари":Точно от остатъчна Украйна да подкрепят?
11:05 16.06.2026
44 така,така
11:07 16.06.2026
45 В.В.П.
11:07 16.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Механик
11:08 16.06.2026
48 Дон Корлеоне
11:08 16.06.2026
49 Мда и без име
До коментар #28 от "Мдаа":Измисляш и лъжеш.
Той съда и Украйна да им даде ,щото не могат да я превземат.
11:09 16.06.2026
50 Архимандрисандрит Бибиян
11:10 16.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ЮРО ФОРЕВЪР
Коментиран от #72
11:11 16.06.2026
53 във факти
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":едва ли ще видиш нещо повече,..
ако има нещо, ще се чуе навсякъде..
11:11 16.06.2026
54 До8
До коментар #8 от "полковник":Ти в личен план,и ние като държава,какво печелим от такава безмислена русофобия.На геврека дупката.
Коментиран от #62
11:11 16.06.2026
55 Отговор
До коментар #2 от "Тест":Няма други такива идиоти като рашистите (и техните фенове). Поведоха се по акъла на един тотално изперкал дъртак. Сега ги избиват като хлебарки в Украйна.
Коментиран от #63
11:11 16.06.2026
56 Доктора
11:13 16.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 хихи
11:13 16.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
11:14 16.06.2026
61 Дядо ви Курти от село пиперково
Един ядрен удар над Киев и всичко ще приключи веднъж за винаги...
Коментиран от #66, #68
11:14 16.06.2026
62 Хм...
До коментар #54 от "До8":С русофилия не печелим нищо със сигурност. А дали е русофобия или путинофобия, ти кажи. Но е трудно да си обективен, след като си закърмен с руската пропаганда.
11:16 16.06.2026
63 Цеко
До коментар #55 от "Отговор":Много руска смрадт измре.Много нещо.И още ще измре.
11:16 16.06.2026
64 Няма такъв кеф
11:16 16.06.2026
65 ПОДОБНИ СТАТИИ СЕ ПУСКАТ
Коментиран от #73
11:17 16.06.2026
66 Спас
До коментар #61 от "Дядо ви Курти от село пиперково":Барабар с теб тъпако
11:17 16.06.2026
67 Ко ъ цъ
11:17 16.06.2026
68 БайБоцимир
До коментар #61 от "Дядо ви Курти от село пиперково":Умнико, ако вземе някой, че удари по същия начин масква? Ще я приключваме ли тази планета?
11:17 16.06.2026
69 Механик
11:18 16.06.2026
70 Ами...
До коментар #37 от "всички срещу руския Агресор":Тя получава "заслужена помощ" и от бащите и сродниците на убитите деца и близки в Донбас. И много благородно го правят. Когато закараха донбаския корпус да отблъсква укротерористите в Курска област, те заявиха "Пленници няма да вземаме".
11:19 16.06.2026
71 Путин
До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":Аз съм най-големия гл пак във видимата Вселена и единствения ба в н0 ра 3 виващ сред милиардерите.
11:20 16.06.2026
72 Хм...
До коментар #52 от "ЮРО ФОРЕВЪР":Кой век точно ше изчезне? Че с тези темпове на настъплението ви, няма да е скоро.
11:20 16.06.2026
73 Тихо пико4!
До коментар #65 от "ПОДОБНИ СТАТИИ СЕ ПУСКАТ":Не си в час с тенденцията на зануляване на рашистите!
Тихо!
11:20 16.06.2026