И тогава цъфна Ленин

Евтим Милошев гостуваше на Жени Марчева - и по някое време тя отвори дума за състоялия се наскоро "римейк" на Асамблеята "Знаме на мира", като вметна нещо иронично. Отговорът на Евтим беше направо забележителен: той отказа да участва в "политически разказ" за въпросното събитие, интересували го неговите "човешки" черти, още повече, че самият той навремето бил участник в Асамблеята.
Дори само заради тези си думи Милошев заслужава да заема поста министър на културата - особено днес, когато невнятните ни политикани се набъркват буквално във всичко и колкото по-безпомощни са, толкова са по-агресивни. От всичко искат да правят "политика", дори от собствената си трогателна невзрачност.
Когато в началото на 90-те години Костов каза, че в България няма култура, това не беше само нелепа констатация за достиженията на Миналото, както решихме в гнева си - а също и прогноза, доста мрачна, но и до голяма степен вярна, ако се има предвид просяшката роля, която бе отредена на културата.
Всичко - от здравеопазването до културата - трябваше да се превърне в търговия, в алъш-вериш - безскрупулен и безмилостен. Така се и случи.
Милошев спомена и прочутата "класическа" гимназия -Националната гимназия за древни езици и култури - и не пропусна да ни напомни, че мнозина от нейните питомци се ползват със завидна популярност - и това е само едно от рутинните чудеса на онова образование, което самата Маргарет Тачър била похвалила.
Интересно е друго: колцина от въпросните питомци все още помнят, че любимото им училище е създадено от Людмила Живкова и проф. Александър Фол?
А аз се сетих за Ленин.
Ето защо. Директор на гимназията в продължение на повече от три десетилетия беше Гергина Тончева - поканих я да гостува в "Събеседник по желание", беше 349-ия участник в тази рубрика, това се случи на 24 май 1987 година. Разговорът вървеше с необичайна за стила на предаването кротост: защо има отлив от учителската професия, как трябва да се поощрява творческата мисия на учителя - и внезапно цъфна Ленин.
Ето как стана това - фрагмент от интервюто:
К.К.: Да не пропуснем и заплащането...
Г. Т.: Разбира се, и материалното заплащане има много голямо значение. Защото аз ще си позволя в този ден да цитирам една Ленинова оценка, че не е благоприятно, когато полицаят получава повече от учителя, никак не е благоприятно за една държава, за едно общество, което допуска едно такова нарушение на много сериозни ценности". /край на фрагмента.
Говореше се, че Тончева се е ползвала с покровителството на Л. Живкова, но нея я нямаше от 6 години - и, все пак, Тончева се осмели да каже това, което си беше намислила да каже.
А идеологическите пазванти нямаха полезен ход - те са безсилни, когато ги уязвяваш с думи на собствените им идоли. Нищо особено не последва – а и с волностите на „Всяка неделя“ бяха донейде свикнали. В крайна сметка, така, малко по малко, се отвоюваше свободното говорене.
Днес обаче, при целия привиден медиен разгул, веднага ще те сръфат, ако кажеш в предаването си, че сме полицейска държава.
Макар че, какво друго да си мислиш, когато напоследък телевизиите непрекъснато дуднат, че МВР е най-важното министерство.
Истории, като тази с Тончева не бяха малко, имаше и далеч по-недопустими неща - кулминацията беше сензационното интервю с Амосов, но и те не бяха проява на някакъв героизъм - просто се сетиш за нещо, пробваш - ако мине, мине, ако не - пак пробваш.
След тази история, добавих към "Законите на К.К. още един:
"Не подритвай Миналото, защото винаги могат да ти го на*укат с някой Ленин!".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #11
10:07 16.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:08 16.06.2026
3 Евгени от Алфапласт
10:10 16.06.2026
4 малък тошко беше алкохолик и безработник
Коментиран от #12
10:11 16.06.2026
5 И тако и вако
Коментиран от #10, #16
10:18 16.06.2026
6 Сила
Не пропуска , просто няма празно про него !!!
10:19 16.06.2026
7 РЕАЛИСТ
Коментиран от #15
10:27 16.06.2026
8 На тоя още му дрънчат петолъчки
10:30 16.06.2026
9 По времето на комунизма
Миф е, че тогава образованието ни беше на високо ниво!
10:32 16.06.2026
10 хъхъ
До коментар #5 от "И тако и вако":Първи се писаха демократи, даже репресирани. А бяха любимци на режима. Май само Йорданка Христова е постъпила достойно, не отишла на онзи митинг на СДС да се снима - другите певци и културни дейци се изтъпаниха там, включително Лилито.
10:40 16.06.2026
11 реалистъ
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":България е с най-много милиция и "дейци на културата". Затуй сме толкова добре...
10:41 16.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Без име
10:48 16.06.2026
14 Артилерист
10:54 16.06.2026
15 имитация
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":на ред и правила, пародия.....
10:57 16.06.2026
16 Цък
До коментар #5 от "И тако и вако":Винаги съм се чудел защо културните дейци се отнасят благосклонно към Борисов. В едно предаване един наш анализатор ни клин ни в ръкав се изпусна и каза: Борисов създаде високо платена аристокрация от дейци на културата- цитата не е дословен но смисъла е този.
11:05 16.06.2026
17 Една 80 годишна държава
11:11 16.06.2026