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И тогава цъфна Ленин

И тогава цъфна Ленин

16 Юни, 2026 10:00 1 493 17

  • кеворк кеворкян-
  • ленин-
  • асамблея на мира-
  • образование-
  • здравеопазване

Всичко - от здравеопазването до културата - трябваше да се превърне в търговия, в алъш-вериш - безскрупулен и безмилостен. Така се и случи

И тогава цъфна Ленин - 1
Снимка: БГНЕС
Кеворк Кеворкян Кеворк Кеворкян журналист и публицист
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Евтим Милошев гостуваше на Жени Марчева - и по някое време тя отвори дума за състоялия се наскоро "римейк" на Асамблеята "Знаме на мира", като вметна нещо иронично. Отговорът на Евтим беше направо забележителен: той отказа да участва в "политически разказ" за въпросното събитие, интересували го неговите "човешки" черти, още повече, че самият той навремето бил участник в Асамблеята.

Дори само заради тези си думи Милошев заслужава да заема поста министър на културата - особено днес, когато невнятните ни политикани се набъркват буквално във всичко и колкото по-безпомощни са, толкова са по-агресивни. От всичко искат да правят "политика", дори от собствената си трогателна невзрачност.

Когато в началото на 90-те години Костов каза, че в България няма култура, това не беше само нелепа констатация за достиженията на Миналото, както решихме в гнева си - а също и прогноза, доста мрачна, но и до голяма степен вярна, ако се има предвид просяшката роля, която бе отредена на културата.

Всичко - от здравеопазването до културата - трябваше да се превърне в търговия, в алъш-вериш - безскрупулен и безмилостен. Така се и случи.

Милошев спомена и прочутата "класическа" гимназия -Националната гимназия за древни езици и култури - и не пропусна да ни напомни, че мнозина от нейните питомци се ползват със завидна популярност - и това е само едно от рутинните чудеса на онова образование, което самата Маргарет Тачър била похвалила.

Интересно е друго: колцина от въпросните питомци все още помнят, че любимото им училище е създадено от Людмила Живкова и проф. Александър Фол?

А аз се сетих за Ленин.

Ето защо. Директор на гимназията в продължение на повече от три десетилетия беше Гергина Тончева - поканих я да гостува в "Събеседник по желание", беше 349-ия участник в тази рубрика, това се случи на 24 май 1987 година. Разговорът вървеше с необичайна за стила на предаването кротост: защо има отлив от учителската професия, как трябва да се поощрява творческата мисия на учителя - и внезапно цъфна Ленин.

Ето как стана това - фрагмент от интервюто:

К.К.: Да не пропуснем и заплащането...

Г. Т.: Разбира се, и материалното заплащане има много голямо значение. Защото аз ще си позволя в този ден да цитирам една Ленинова оценка, че не е благоприятно, когато полицаят получава повече от учителя, никак не е благоприятно за една държава, за едно общество, което допуска едно такова нарушение на много сериозни ценности". /край на фрагмента.

Говореше се, че Тончева се е ползвала с покровителството на Л. Живкова, но нея я нямаше от 6 години - и, все пак, Тончева се осмели да каже това, което си беше намислила да каже.

А идеологическите пазванти нямаха полезен ход - те са безсилни, когато ги уязвяваш с думи на собствените им идоли. Нищо особено не последва – а и с волностите на „Всяка неделя“ бяха донейде свикнали. В крайна сметка, така, малко по малко, се отвоюваше свободното говорене.

Днес обаче, при целия привиден медиен разгул, веднага ще те сръфат, ако кажеш в предаването си, че сме полицейска държава.

Макар че, какво друго да си мислиш, когато напоследък телевизиите непрекъснато дуднат, че МВР е най-важното министерство.

Истории, като тази с Тончева не бяха малко, имаше и далеч по-недопустими неща - кулминацията беше сензационното интервю с Амосов, но и те не бяха проява на някакъв героизъм - просто се сетиш за нещо, пробваш - ако мине, мине, ако не - пак пробваш.

След тази история, добавих към "Законите на К.К. още един:

"Не подритвай Миналото, защото винаги могат да ти го на*укат с някой Ленин!".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор
    България с най- много полицаи на 100 000 жители🤔🤔❗❗

    Коментиран от #11

    10:07 16.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    Близо 20% от полицаите с ТЕЛК или пенсия ❗

    10:08 16.06.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    17 3 Отговор
    По принцип сме бандитска държава, не полицейска. Щом осъждани айдуци са били премиери. И то 3 пъти. Толкова, колкото папи са ги галили по тиквата. От друга страна, полицаите са д(у)пе и гащи с престъпниците, дори последните са в редовете на полицията. Та, всъщност, да, може да се каже "полицейска". 😎

    10:10 16.06.2026

  • 4 малък тошко беше алкохолик и безработник

    12 3 Отговор
    щерка му беше бацил без пари - ученица . такива слагаха в вип брадър . вземат пари от спонсори и реклами . дават глас на подобни във формати фермата, биг брадър, вип брадър , сървайвър , ергенът . делят спечеленото . 4 месеца по 7 часа наден . нещо кат дупката славчо . малко чалга , драма, за мутрите и за клюките . та петрохан втълпява как мафията ги е затрила . на фатик щерката харчи милиони . местните мутреси живот си живеят .

    Коментиран от #12

    10:11 16.06.2026

  • 5 И тако и вако

    19 2 Отговор
    Казаното от Кеворкян важи за редовите учители - при Тошо не бяха платени , но имаха авторитет. Людмила,както и баща и обаче създаваха и дундуркаха елитарни културтрегери, които бяха високо платени и потрошиха много средства. Точно тия трегери след 1989г. скочиха и първи заръфаха ръката на Тошо, която щедро ги хранеше.

    Коментиран от #10, #16

    10:18 16.06.2026

  • 6 Сила

    10 10 Отговор
    Агент Димитър не пропуска да се самоизтъкне и похвали при абсолютно всеки свой пасквил ...
    Не пропуска , просто няма празно про него !!!

    10:19 16.06.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор
    Бях в края в компания на едно момиче, учило в същата гимназия. Евгения Живкова била в класа ѝ. Каза, че се е държала много скромно. Веднъж Евгения трябвало да отсъства по семейни причини. Дошли хора с костюми да искат разрешение от класната им. Уважавали са редът и правилата.

    Коментиран от #15

    10:27 16.06.2026

  • 8 На тоя още му дрънчат петолъчки

    6 7 Отговор
    в кратуната!

    10:30 16.06.2026

  • 9 По времето на комунизма

    5 8 Отговор
    имаше една приказка: " Като гледам какви енджинери излизат от МЕИ -то, ме е страх да ида на дофтор"
    Миф е, че тогава образованието ни беше на високо ниво!

    10:32 16.06.2026

  • 10 хъхъ

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "И тако и вако":

    Първи се писаха демократи, даже репресирани. А бяха любимци на режима. Май само Йорданка Христова е постъпила достойно, не отишла на онзи митинг на СДС да се снима - другите певци и културни дейци се изтъпаниха там, включително Лилито.

    10:40 16.06.2026

  • 11 реалистъ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    България е с най-много милиция и "дейци на културата". Затуй сме толкова добре...

    10:41 16.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Без име

    2 0 Отговор
    Каквото са ни полицаите, такива са ни и учителите сега. Защо да работят, като следващата заплата идва и като си клатят краката.

    10:48 16.06.2026

  • 14 Артилерист

    1 0 Отговор
    Пак много умно и поучително. Тази гимназия беше за богоизбраните наследници на номенклатурчиците. Кеворкян в случая ми напомня за една среща с проф. Фол. Атестационният съвет по военните науки беше демократически закрит и се уреди да защитаваме "изоставени" колеги пред съвета по философия!,чийто председател беше Фол. Докладвам аз притеснено пред тези светила на философията за приносите на колега в борбата на противотанковите средства с танковете и професора ме прекъсва, какво толкова ново имало в тази борба, то не било ли едно и също от Първата световна. "Ами новото са танковете и артилерийските ПТ средства, г-н професоре", му казвам аз и той прекрати дискусията с "Ами верно, бе". Умен философ, от малко разбира и АРТИЛЕРИЯТА...

    10:54 16.06.2026

  • 15 имитация

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    на ред и правила, пародия.....

    10:57 16.06.2026

  • 16 Цък

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "И тако и вако":

    Винаги съм се чудел защо културните дейци се отнасят благосклонно към Борисов. В едно предаване един наш анализатор ни клин ни в ръкав се изпусна и каза: Борисов създаде високо платена аристокрация от дейци на културата- цитата не е дословен но смисъла е този.

    11:05 16.06.2026

  • 17 Една 80 годишна държава

    0 0 Отговор
    В България има НРБ култура

    11:11 16.06.2026