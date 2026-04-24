От детските заболявания до онкологията – кога хомеопатията има място и кога не? Пред ФАКТИ говори д-р Иван Енев

24 Април, 2026

Една от най-честите заблуди сред колегите е, че хомеопатията е плацебо и не работи, казва медикът

Снимка: Личен архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В съвременната медицина все по-често се търси баланс между класическите лечебни подходи и допълващи методи като хомеопатията. В този контекст ролята на лекаря е ключова – да прецени кога и как различните терапии могат да се комбинират в интерес на пациента. Особено чувствителна е темата при тежки и хронични заболявания, включително онкологични, където очакванията са високи, а границите на възможното – ясно очертани. Как и кога се използва хомеопатията… Пред ФАКТИ говори д-р Иван Енев, общопрактикуващ лекар във Враца, който скоро изнесе лекция на събитие, което е част от международния проект Mon Homeo Mon Choix.

- Д-р Енев, как съчетавате класическата медицина с хомеопатията в ежедневната си практика? От какво се водите?
- Водя се предимно от интересите и медицинските показания за лечение на пациента. Нека да не забравяме, че хомеопатичните лекарства са лекарства като всички останали. Те са регистрирани в Българската агенция по лекарствата и са достъпни за изписване в медицинския софтуер на лекарите, както са достъпни за изписване и всички останали лекарства. Показанията за изписване на едно или друго хомеопатично лекарство се определят от клиничната картина на пациента. Има три условия за изписване на хомеопатични лекарства. Първото е да не са настъпили необратими функционални изменения в тъканите и органите. Тоест, хомеопатичното лекарство не може да замени липсващ щитовиден хормон или липсващ инсулин при диабетици, примерно. Второто е да няма животозастрашаващи състояния – дихателна или сърдечна недостатъчност, тежки състояния, при които се работи по конкретни протоколи. И третото е да се избере лекарство, което може да предизвика клинична картина, подобна на тази на болния. Ако тези условия са налице, тогава е възможно да се приложи хомеопатична терапия.
За да се прибегне към хомеопатично лечение, лекарите преминават обучение, което трае две години. В същото време много пациенти вече са чували за определени хомеопатични лекарства и понякога ги използват самостоятелно – например при сезонни алергии като сенна хрема, с която ще се сблъскаме скоро през пролетта.

- Често подчертавате, че хомеопатията е допълващ метод. Къде е границата между двете терапии?
- Границата е там, където я постави лекарят и където е възможността на пациента да отговори на терапията. Лекарят трябва да е достатъчно квалифициран, за да знае кое заболяване с какви хомеопатични лекарства се повлиява и до каква степен. Пациентът също трябва да е в състояние да реагира на това лечение. Хомеопатията не може да замени хранителен дефицит. Ако на пациента му е необходим витамин В12 или витамин D, хомеопатичното лекарство не може да компенсира този дефицит. Той трябва да бъде коригиран с подходящо лечение или хранителен режим. По същия начин, както лекарят предписва антибиотик според антибиограма или медикамент според състоянието на пациента, така и хомеопатичните лекарства имат конкретни показания, които се изучават систематично.

- Можете ли да дадете пример за приложение на хомеопатично лекарство?
- Например лекарството Бриония може да се използва при различни състояния – при грипни симптоми, при сухота на лигавицата, както и при някои травми на стави и сухожилия. Тоест, едно лекарство може да има множество показания, които лекарят трябва добре да познава, за да го използва правилно.

- От дълги години работите с пациенти с онкологични заболявания. Кога е подходящо да се използва хомеопатия в тези случаи?
- Трябва ясно да се каже, че хомеопатичните лекарства не лекуват самото онкологично заболяване. Те се използват като допълваща терапия, за да помогнат на пациента да премине по-леко през лечението – хирургия, химиотерапия, лъчетерапия. Всички тези методи имат странични ефекти, а хомеопатията може да помогне за облекчаването им. Освен това още при поставяне на диагнозата пациентът често преживява силен психологически шок. В този период хомеопатията също може да бъде полезна, защото подпомага адаптацията към лечението. При пациенти с онкологично заболяване, които приключат живота си вследствие на това заболяване, дори и в този последен стадий, когато говорим за палиативната медицина, има показания за изписване на хомеопатични лекарства. Тоест, хомеопатичните лекарства могат да се изписват в целия етап – от поставянето на диагнозата, през различните фази на лечение, до терминалното състояние на болния. На всеки от тези етапи може да бъде изписано и заслужава да бъде изписано хомеопатично лекарство. Има проучвания, които доказват, че при онкологични пациенти, при които се използват такива лекарства, използват по-малко количество имуностимуланти, по-малко количество кортикостероиди, които потискат имунната реактивност, както и по-малко антиалергични лекарства. Хомеопатията е полезна във всеки един от тези етапи, защото има едно много важно предимство – няма странични токсични ефекти, тъй като лекарствата са приготвени в значително ниски дози и не водят до натоварване на организма.

- Имате дългогодишен опит като преподавател по клинична хомеопатия. Как се променя интересът сега на младите лекари, интересуват ли се от хомеопатия?
- В началото, когато започнахме обученията – говоря за началото на 90-те години, когато аз самият учих – имаше изключителен интерес. Аудиториите бяха пълни с по 400–500 колеги. За тези близо 30 години голяма част от лекарите в България получиха някаква форма на знания и опит. Някои от тях се запалиха и започнаха сериозно да практикуват хомеопатия, като мен, други опитаха и се разочароваха, трети продължават, но в по-малка степен са интегрирали метода в практиката си. Младите лекари сега също имат възможност да преминават такива курсове – обучаваме студенти по медицина във Варненския университет, както и сме обучавали в Софийския университет. Дали един лекар ще започне да практикува хомеопатия до голяма степен зависи и от практиката му. Най-често това се случва при работа с деца, защото те са основните потребители на хомеопатични лекарства.

- В кои медицински специалности хомеопатията намира най-широко приложение?
- Наблюденията ми са, че най-широко приложение има при общопрактикуващите лекари и педиатрите, защото те работят с детския контингент. Колкото по-високо специализирана е практиката, толкова по-ограничени са възможностите на хомеопатията. Например, в офталмологията има ограничен брой лекарства, които могат да се използват. При ортопедията също – използват се медикаменти за травми като Арника или Бриония, понякога дори без да се осъзнава, че това са хомеопатични средства.

- Кои са най-честите заблуди за хомеопатията сред лекари и пациенти?
- Една от най-честите заблуди сред колегите е, че хомеопатията е плацебо и не работи. Това е невярно и е оспорено от редица международни проучвания. Обикновено това мнение имат хора, които са повърхностно запознати с принципите ѝ и смятат, че щом лекарствата са силно разредени, няма как да действат. От страна на пациентите заблудата е обратната – твърде големи очаквания. Има заболявания, които не могат да се лекуват с хомеопатия и изискват конвенционална медицина. Например множествената склероза или тежките напреднали артрозни заболявания, при които се налага смяна на става. В такива случаи хомеопатията не може да замени основното лечение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опорка

    12 4 Отговор
    Съвет - никога не стъпвай при "лекар" който ти говори за хомеопатични "лекарства"

    12:36 24.04.2026

  • 2 нищо

    8 0 Отговор
    вярно в написаното. Ако беше истина още преди 200 години със създаването и традиционното лекарство щеше залезе на небосклона.Почти поезия.

    12:43 24.04.2026

  • 3 Като говорим за заблуди

    12 2 Отговор
    Една от най-честите заблуди е, че хомеопатията е нещо различно от плацебо и работи.

    12:48 24.04.2026

  • 4 Хахахах

    12 1 Отговор
    Хомеопатията може да лекува хипохондрия. За други болести е спорно

    12:50 24.04.2026

  • 5 Проф.Юлиян Кирилов

    4 1 Отговор
    Аз,имам разработен Метод и Логическо устройство,което преподавах в Ню Йорк.
    Основоположник,съм на някои методи в България.
    Въведох електропуктурата в България.

    Това,е субективен метод на преценка,за което говори този доктор,един лекар може да прецени,но друг не.Това може да коства живота на пациента или да хронифицира заболяването.
    Субективните методи отстъпва и не се практикуват в Света сега.В САЩ хомеопатията,е забранена и някои други държави.

    Коментиран от #8

    12:58 24.04.2026

  • 6 Заблуждават и размотават болните

    3 1 Отговор
    Губят времето на тежко болни хора, метастазите в това време хвръкват по всички органи! След това НЗОК плаща скъпо за истинското лечение - закъсняло, понякога и невъзможно вече!
    Здравеопазването трябва да изхвърли шарлатаните с хран добавки и хомеопатия - и да ги преследва със закон! За влошаване на здравето на пациенти и за източване на Касата - в крайна сметка!

    13:23 24.04.2026

  • 7 гост

    4 1 Отговор
    Хомеопатията доколко съм чел работи с изключително ниски концентрации на лечебното вещество. Въпроси: защо тогава хомеопатичните лекарства не струват стотинки а са по-скъпи от ацетизал (който има милони пъти повече активно вещество)? Дали случайно в чаша чешмяна вода няма дори повече от лечебното вещество (което и да е то). Дали не се злоупетрябва с грижовните майки които биха дали най-доброто лекарство на децата си и затова масово купуват хомеопатия с оправданието че поне няма да навреди.

    13:35 24.04.2026

  • 8 А какво ще кажете за

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Проф.Юлиян Кирилов":

    акупунктурата? Във Вашия случай дори за електроакупунктурата? Китайската медицина също е извън сферата на доказателствената медицина. Науката НЕ е дала още обяснение за това, как работи акупунктурата. Науката няма обяснение и за това, как действа например жабуренето с олио, с което в Индия, по каноните на Аюрведа, се лекува дори рак. Има статии по въпроса. Науката няма обяснение и за лечебните методи на африканските шамани. Но всички тези култури произвеждат и лекуват огромно по численост население. Що се отнася до хомеопатията, лечението не с монопрепарати, за което се изисква огромен талант, а с препаратите на фирма Хийл, дава доста добри резултати. А монопрепарат като Арника Монтана във Франция се намира в джобчето на всяко дете и то знае, че ако се удари, ако получи физическа травма, трябва да вземе няколко гранулки Арника. Големи отоци след операция или подуване след ухапване от насекомо се смъкват с Апис Мелифика. Доста успешно. Според мен хомеопатията все още е една загадка. И няма такъв специалист, който да борави с нея гениално и всеобхватно. Но в никакъв случай тя не бива да се отрича. Както и вашата електроакупунктура.

    13:50 24.04.2026

  • 9 Хасковски каунь

    4 2 Отговор
    Шмекери!

    13:50 24.04.2026

  • 10 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    Една ракия е 193720483 пъти по-полезна от хомеопатично хапче

    13:52 24.04.2026

  • 11 УСА боклук

    0 1 Отговор
    Хомеопатичното хапче помага ли да дигна самолета, или ще трябва и балон с хелии.

    13:59 24.04.2026

  • 12 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    До коментар 8
    Разработените от Мен методи и апаратура,не са акупунктура.

    Прочетете монографията на проф.Ф.Г..Портнов,при кого съм специялизирал или проф.Й.Омура в Ню Йорк ,при когото съм специал и преподавал в неговия колеж.
    Моя Метод и апаратура,са удобрени от ROSCOSMOS и NASA за Програмата полет до планетата Марс.а механизма на лечебно въздействие проф.Портнов ги е описал в неговите монографии имагинерна и в монографията на други автори.

    14:07 24.04.2026

  • 13 Реалист

    0 0 Отговор
    Лекар-хомеопат. Оксиморон, като дървено-желязо. Не е признато изобщо, но понеже има голяма далавера и на запад, не могат да ги отстранят. В Бългърия хомеопатията не трябва да я има изобщо в медицинските университети и на мнаго голяма дистанция от тях. Лекар-хомеопат е синоним на далавераджия и мошеник. Бягайте далеч и не вярвайте на тяхните глупости. Хомеопатичното "лекарство" помага най-много на този който го предписво. Между другото хомеопатичния продукт не се признава никъде по света като лекарство. Само по рекламите, на ръба на закона го наричат така заобиколно.

    15:08 24.04.2026