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По време на парламентарните избори в Армения, които ще се проведат в неделя, 7 юни, арменците ще трябва да изберат не просто нов състав на Народното събрание, но и стратегическия курс на страната за следващите години: продължаване на ускорената интеграция с Европейския съюз или връщане в орбитата на неоимперското влияние на Русия.

Основната разделителна линия между кандидатите е по линия на външната политика. Управляващата партия върви към сближаване с Европейския съюз, като постепенно се дистанцира от Русия и ръководената от нея ОДКС. В тази ситуация Москва не прекратява опитите си да поддържа контрол върху политиката за сигурност на Армения чрез военното си присъствие, информационно влияние и блокиране на сътрудничеството на Ереван със западните държави.

Отличителна черта на настоящата предизборна кампания са и дискусиите относно използването на Русия за влияние върху изборите. С наближаването на деня на гласуването икономическите ограничения на Росселхознадзор падаха една след друга. От края на май са въведени ограничения върху вноса на арменски домати, краставици, чушки и ягоди в Руската федерация. От 2 юни бяха забранени продуктите на три големи производители на вино и коняк, цветя, минерална вода, както и жива риба и пъстърва. Официалната причина е нарушение на фитосанитарните стандарти.

Освен това наскоро Министерството на енергетиката на Руската федерация уведоми Ереван за възможното спиране на споразумението от 2013 г. за преференциални доставки на газ и петролни продукти за Армения.

Въпреки това експертите смятат, че подобни опити на Русия да принуди Армения към подчинение и положително възприемане на „руския свят“ в настоящите геополитически реалности са подобни на опита на човек, който брутално малтретира момиче, да получи любов от нея.

Историческата зависимост на Армения от руските гаранции за сигурност се превърна в инструмент за хибриден контрол от страна на Кремъл, а основният елемент от руското военно присъствие в тази страна остава 102-та руска военна база в Гюмра, която служи като инструмент за контрол и сдържане на политическата независимост на Ереван.

Руското присъствие е дълбоко интегрирано в критични елементи на инфраструктурата за сигурност, включително съвместната система за противовъздушна отбрана и граничния контрол. В продължение на десетилетия това позволи на Москва напълно да контролира отбранителното планиране на Ереван и да блокира всякакви опити за диверсификация на военните връзки. Едва сега Ереван постепенно възстановява контрола си над контролно-пропускателния пункт на границата с Турция и Иран.

Пълната неефективност на руските гаранции за сигурност и бездействието на ОДКС по време на последните две карабахски войни през 2020 г. и 2023 г. окончателно разрушиха мита за Русия като надежден партньор. Кремъл умишлено използва уязвимостта на Армения, за да постигне целите си в отношенията с други регионални играчи, по-специално Азербайджан и Турция.

Неизпълнението на задълженията на Москва накара Ереван да замрази участието си в ОДКС и да търси алтернативни партньори на Запад. Тази стъпка беше естествена реакция на разбирането, че руското военно присъствие е източник на опасност, а не на стабилност.

Отношението на арменското общество към руското военно присъствие претърпя драматични промени към дълбок скептицизъм и разочарование. След пораженията на Армения в последните две карабахски войни, когато Москва не предостави военна помощ на Ереван, социологическите данни регистрират бърз спад на доверието в Русия като партньор в сигурността и увеличаване на исканията за изтегляне на руските войски.

Резултати от проучването на IRI,. 61% от гражданите на Армения смятат, че страната като цяло се движи в правилната посока и подкрепят споменатия по-горе външнополитически завой във външната политика на Н. Пашинян.

Важен фактор за промяната в обществените настроения бяха нашумелите инциденти с участието на руски военни в Гюмра, включително трагичното убийство на семейство Аветисян през 2015 г. Поведението на руското командване и опитите за укриване на престъпниците години наред нарушаваха суверенитета на Армения и предизвикаха масови протести. Резултатът беше забележимо охлаждане на отношенията с Русия.

Откакто премиерът Никол Пашинян ефективно спря участието на Армения във военния съюз в началото на 2024 г., страната задържа финансовите си вноски. Още преди това Ереван започна да бойкотира срещи на ОДКС, военни учения и други събития.

В предизборната програма на партията на Пашинян отношенията с Русия вече не се наричат ​​„съюзнически“ - сега това са „трансформиращи“ връзки, които Ереван се стреми да изгради на базата на нови реалности. Това се обяснява с диверсификацията на външната политика, формулираща нейната същност като преход от „зависимост от един геополитически център към зависимост от много“.

Администрацията на Пашинян превърна диверсификацията на външната политика на Армения и партньорствата в сигурността далеч от Русия в централна стратегическа цел. Преди две години секретарят на Съвета за сигурност Армен Григорян предположи, че делът на Русия в покупките на оръжия от Армения е спаднал от около 96% до по-малко от 10% от 2 януари насам.

Индия и Франция се превърнаха в ключови доставчици. Оценката на APRI определя покупките от Индия на 1,5 милиарда долара само през 2022-23 г., докато Министерството на отбраната на тази страна е определило покупки от Франция на 278,5 милиона евро през 2023-24 г. Пашинян каза в навечерието на парада, че Армения вече купува оръжия от шест или седем държави. Желанието на Армения да задълбочи сътрудничеството с Франция, САЩ и ЕС предизвика агресивна реакция от страна на руското военно-политическо ръководство. Кремъл възприема суверенните стъпки на Ереван като заплаха за своето господство в Южен Кавказ и се опитва да блокира контактите с НАТО, неговите членове и съюзниците на Алианса.

Успоредно с това Ереван подписа поредица от меморандуми за сигурност, насочени към закрепване в разширяващата се мрежа от европейски и трансатлантически отбранителни партньорства и далеч от Русия.

Армения използва двудневната среща на европейските лидери в своята столица, за да популяризира своя основен приоритет - сигурността, ускорявайки отдалечаването от Русия към западните партньори. По време на Срещата на върха за европейската политика в Ереван арменският премиер Никол Пашинян също използва времето си под светлините на европейските прожектори, за да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, тихо настоявайки за по-дълбоко сътрудничество с трансатлантическия алианс. Двустранните разговори бяха съсредоточени върху регионалната стабилност в Южен Кавказ, текущите реформи и перспективите за разширяване на капацитета и взаимодействието. Дискусията се проведе след предварителен ангажимент с НАТО: На 20-21 април 2026 г. посланик Кевин Хамилтън, специален представител на генералния секретар на НАТО за Кавказ и Централна Азия, посети Армения и се срещна с президента Ваагн Хачатурян, Пашинян и официални лица.

Руски официални лица, държавни медии и прокремълски военни започнаха мащабна информационна кампания за дискредитиране на западната помощ. Руската пропаганда обръща специално внимание на дискредитирането на западните оръжия, опитвайки се да докаже тяхната неефективност в регионални условия, което всъщност изглежда абсурдно както за арменците, така и за експертите от цял ​​свят, които имат възможност да получават независима алтернативна информация. Подобни пропагандни изявления се приемат на сериозно само от руския обикновен човек и от „адептите“ на руския свят, за които изявленията на руските пропагандни канали не подлежат на логично разсъждение. Москва се стреми да запази монопол върху доставките на оборудване, за да запази технологичната зависимост на арменската армия от съветските и руските стандарти.

Въпреки шантажа на Кремъл, през 2024–2026 г. Армения постигна значителен напредък в модернизирането на своя отбранителен сектор благодарение на сътрудничеството с Франция. Договорите за доставка на модерни радари GM200, системи за ПВО "Мистрал" и бронирани машини "Бастион" поставиха началото на създаването на качествено нова система за ПВО и мобилни единици. Френска самоходна гаубица CAESAR на булевард Тигран Мец след парада. 28 май 2026 г.

Институционалната подкрепа от Европейския съюз, по-специално чрез Европейския фонд за мир, осигурява на Ереван достъп до финансиране за несмъртоносна военна помощ и логистика. По-специално през юли 2024 г. Армения получи 10 милиона евро от Европейския фонд за мир. Такава финансова помощ укрепва устойчивостта на арменските държавни институции и демонстрира дългосрочното участие на Европа в процесите на стабилизиране на региона на Южен Кавказ.

Напоследък Ереван задълбочава диалога си с Вашингтон. На 26 май арменският външен министър Арарат Мирзоян и държавният секретар на САЩ Марко Рубио подписаха харта за всеобхватно стратегическо партньорство и меморандум за редкоземните метали. Беше парафирано и споразумение за логистичния проект TRIPP („Пътят на Тръмп“), който Ереван се надява в крайна сметка да превърне Армения в транзитен и инфраструктурен кръстопът за региона.

Важна стъпка в диверсификацията на политиката за сигурност на Армения беше разширяването на сътрудничеството със САЩ чрез съвместни военни учения като EaglePartner, проведени през август 2025 г. Такова обучение позволява да се повиши съвместимостта на арменските части със силите на НАТО и да се въведат напреднали стандарти за командване и контрол.

На 26 май тази година държавният секретар на САЩ Марко Рубио спря в Армения, за да подпише три документа, които приключиха години на преговори и, от гледна точка на Вашингтон, отбелязаха консолидирането на западния завой на Армения. От гледна точка на Ереван, подписването на трите документа засилва парадигматична промяна в сферата на сигурността, тъй като задълбочаването на връзките със САЩ се превърна в един от основните стълбове на нарастващата архитектура на сигурността на страната.

Армения е в повратна точка. Тя се опитва да премине от стратегия на „бавно движение“ към балансирана политика в сектора на сигурността, като предприема конкретни стъпки към диверсификация, включително ученията Eagle Partner през 2023, 2024 и 2025 г. със САЩ.