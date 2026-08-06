Илиян Василев: Поредният автогол на международно поле на премиера Румен Радев

Поредният автогол на международно поле на кабинета Радев. Премиерът избра да демонстрира твърдост, като застана в защита на хората с черните фланелки и крайните националисти. Вероятно защото ги възприема като част от своя потенциален електорати се отъждествява с тях. Проблемът е, че за пореден път не мисли с един ход напред.
Не става дума само за това, че не е особено разумно да влизаш в конфликт с еврейската общност по казус, в който са замесени непълнолетни. Много по-големият проблем е, че когато две денонощия институциите мълчат, а след това започнат да търсят оправдания чрез контраобвинения, това вече изглежда като защитна реакция, а не като търсене на истината.
Ако действително е имало противоправни действия от страна на итиалаианските еврейски младежи, те е трябвало да бъдат документирани и по тях да се действа незабавно. Законът важи за всички, независимо дали са български или чужди граждани. Но когато подобни твърдения се появяват едва след общественото възмущение, след официални реакции на италианските власти и след продължително институционално мълчание, ефектът е обратен – изглеждат като опит за оправдание със задна дата. Това е политически автогол.
Добрата новина е, че Андрей Гюров избра ясно да се позиционира по темата и очерта различен подход от този на Румен Радев. А Йотова - алтер его на Радев мълчи ли, мълчи. Това ще прави през целия си нов мандат, ако бъде избрана.
В политиката подобни разделителни линии имат значение.
И още нещо.
Недопустимо е случилото се в Газа да се използва като аргумент за омаловажаване или оправдаване на друг акт на насилие. Една несправедливост не отменя друга. Човек може едновременно да осъжда убийствата на цивилни и деца в Газа, да осъжда терористичното нападение на „Хамас“, което отприщи настоящата война, и също толкова категорично да осъжда проявите на неонацистка символика, агресия и насилие.
Това не са взаимно изключващи се позиции. Напротив – те произтичат от един и същ принцип: че насилието и омразата не могат да бъдат оправдавани според това кой е извършителят и кой е жертвата.
Предстои битката за общественото мнение. Италианските власти разполагат със записи от случилото се и ще представят своята версия на фактите. Въпросът е с какви доказателства ще разполагат онези, които днес толкова настойчиво защитават родните „патриоти“. Тези снимки с потрошени мебели нямат как да се привържат към конкретния казус, да не говорим за щетата от 15 000 евро.
Именно фактите, а не политическите декларации, ще определят коя версия ще издържи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #76
16:02 06.08.2026
2 Василев
16:03 06.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
Коментиран от #27
16:04 06.08.2026
5 Пич
Коментиран от #12
16:04 06.08.2026
6 хехе
16:05 06.08.2026
7 тц, тц, тц
16:05 06.08.2026
8 иван костов
Коментиран от #59
16:06 06.08.2026
9 Перо
16:06 06.08.2026
10 Не харесвам
Коментиран от #66
16:06 06.08.2026
11 Шалом
Коментиран от #14
16:06 06.08.2026
12 Млъкни бе Василев!
До коментар #5 от "Пич":ВСЕ се НАПИНЯШ да се изказваш и НИЩО свястно досега не си казал, а доста намаза от властта. Сега ПАК говориш глупости, безродник такъв! Не си в позиция да обсъждаш и критикеваш РАДЕВ! Когато някой от вас има 40% одобрение на партията и 50% на самия него, да заповяда да си го мери.
Коментиран от #17
16:07 06.08.2026
13 Какъв
Коментиран от #21
16:08 06.08.2026
14 Бай Георги
До коментар #11 от "Шалом":Нали знеш,че те се чифтосват помежду си за да не губят парата,всички са едни такива с безлични физиономии.
16:11 06.08.2026
15 Дервишоглу
16:13 06.08.2026
16 Маринов
16:13 06.08.2026
17 Пич
До коментар #12 от "Млъкни бе Василев!":Съжалявам, че си с толкова ограничени умствени способности и забавено мислене, но за това са виновни твоите родители и учители, и собствения ти мързел, а не аз! Дори и някой посредствен би разбрал, че изказването ми не критикува Радев, а ти дори толкова не успя!!!
Чао, недоучил!!!
16:14 06.08.2026
18 ЕИ С ТАКИВА БОКЛУЦИ
16:14 06.08.2026
19 Някой
Не знам какво точно е казал Радев, но явно е било на място, щом това лице (не мога да кажа човек) е излязъл и е започнал да го кълне.
На всички им стана ясно, че еврейчетата са се държали непристойно, нарушавали са закона многократно, защото са се чувствали безнаказани - все пак за богоизбрания народ няма земни закони. Е, редно е някой да се заеме да им покаже, че не са богоизбрани. И понеже полицията явно е бездействало почти 2 седмици, са се намерили предприемчиви юнаци да го направят вместо тях.
16:14 06.08.2026
20 НАСКО
16:15 06.08.2026
21 Ко речи
До коментар #13 от "Какъв":Ако говориш за илиянчо, той не е нито политик, нито дипломат, нито интелектуалец. А за българския народ има кой да мисли.
16:16 06.08.2026
22 Авторът как не се е задавил
16:18 06.08.2026
23 ПОРЕДНИЯ
16:19 06.08.2026
24 идиоти вън
16:20 06.08.2026
25 Тошо
16:21 06.08.2026
26 пресолена
16:22 06.08.2026
27 уточнение
До коментар #4 от "честен ционист":А той е казал - Отрежи ръката, която ти е ударила шамар, отреши главата която ти е извадила око.
16:22 06.08.2026
28 така
Коментиран от #31
16:23 06.08.2026
29 Интересно как ще накараш чфут
16:23 06.08.2026
30 0407
16:25 06.08.2026
31 Що не идеш да се разхожда спокойно
До коментар #28 от "така":Вечерите в Тел Авив ми се мъчиш тука?
16:25 06.08.2026
32 Само да питам
16:27 06.08.2026
33 Един въпрос
Някой може ли да ми обясни защо този човек никога не е писал нищо срещу Пеевски и Борисов. Никакви факти, абсолютно нищо срещу тях...
Защо е това мълчание според вас?
Коментиран от #48, #89
16:28 06.08.2026
34 Изпързалян
16:30 06.08.2026
35 Хората с
16:31 06.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Васил илиянов
Група самозабравили се италианчета да се държали,като гамени а сега рев и разиграване на еврейската карта.
Те какво уважение са показали към нас,като държава спасила тогава своите евреи. Колко такива е спасил Дупе,нали той е бил начело на тяхната страна!
Стига с тази сервилност!
16:32 06.08.2026
38 Анонимен
Този Василев и Гюров са за затвора заради лъжа, публично поругаване и обвиняване на невинни хора в нещо, което не са извършили!
16:34 06.08.2026
39 Мучо
16:40 06.08.2026
40 Аз съм от ссср
16:40 06.08.2026
41 Гост
16:40 06.08.2026
42 Хе хе
16:41 06.08.2026
43 Сандо
16:44 06.08.2026
44 локали
16:50 06.08.2026
45 коко
16:56 06.08.2026
46 мдааа... тъй рече
16:56 06.08.2026
47 Георги
16:57 06.08.2026
48 Мико
До коментар #33 от "Един въпрос":Те заслужават това.
16:57 06.08.2026
49 НЕОБРАЗОВАНИ И
16:59 06.08.2026
50 еврейската общност в правото си ли е да
17:00 06.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 хъхъ
17:01 06.08.2026
53 този е типичен лизач на дупета
17:02 06.08.2026
54 такива като тоя трябва да
17:03 06.08.2026
55 Георги
Коментиран от #69
17:04 06.08.2026
56 един българин
17:09 06.08.2026
57 такива
17:13 06.08.2026
58 Фют
17:16 06.08.2026
59 Българин
До коментар #8 от "иван костов":ДС е елита на България, за това агентите и трябва да се слушат!
17:19 06.08.2026
60 ?????
Очаквано.
Радев им бръкна в дупетата на платените еврейски лобисти, които паразитират на тва че уж всички ненавиждат богоизбраните малолетните пиклЙовци.
17:27 06.08.2026
61 ?????
А Василев ?
ЮДА...
Коментиран от #72
17:31 06.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Хаген Дас
Коментиран от #64, #88
17:38 06.08.2026
64 Хмм
До коментар #63 от "Хаген Дас":има снимки, 5 момчета в черни фланелки викат на улицата, а вътре треперят по думите на Лорер 200 "изплашени" деца, опитаха се да изкарат че погромът на хотела се дължи на тези момчета които влезли в хотела, но се оказва, че не са влезли в хотела, има описи и полицейски протоколи, та според този пребоядисания на снимката Радев трябваше да обвини българите в антисемитизъм, а той каза - битов скандал, единственият който подкрепи България, останалите се надпреварват в слугинажа си, истината е, че хотелиерът е предявил иск за 15 хиляди евро, затова е този скандал, да не се плати, друго притеснително, на срещата си с главния секретар еврейската общност говорят за форуми и мероприятия, та какъв е бил форумът или мероприятието на тези италиански евреи, 200 души
Коментиран от #65, #67
17:51 06.08.2026
65 Анонимен
До коментар #64 от "Хмм":Слугинаж на руските интереси руските олигарси а ррзащо защитава тези агресори отишли в хотел да заплашват това как се нарича
18:00 06.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Форумът е бил
До коментар #64 от "Хмм":Как да пият кръвчицата на гоите, а случилото се след това е била нагледна демонстрация. Първо теория, а след това и на практика са им показали как се стрижат гоите
18:06 06.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Зеления
До коментар #55 от "Георги":Начало на поста на Гюров във фейсбук /не намерих целия текст/ , друго /Георг Георгиев също е коментирал в духа на Гюров случая в Банско/:
Гюров: ""В европейска България група с нeонaцистки убеждения се събира пред хотел, в който са настанени деца от еврейски произход на посещение от Италия.
Опитват да влязат, блокират входа на хотела, буйстват и крещят нацистки лозунги на 15-годишни деца, които УЖАСЕНИ ПЛАЧАТ. Те са инструктирани да стоят далеч от прозорците и да не напускат стаите си. Това се случва в страната, спасила своите евреи.
Г-н Радев, как е възможно полицията да дойде и да разпръсне нападателите, които после да се върнат по-многобройни и да продължат своя опит за ПОГРОМ?"
нито дума от Гюров за погрома от еврейчетата над хотела, в хранителен магазин събарят всички стоки от рафтовете, влизат в частни дворове, хвърлят предмети по персонала, правят неприлични жестове на случайни минувачи, изхвърлят предмети от прозорците на хотела.
18:12 06.08.2026
70 Край
18:12 06.08.2026
71 Майстора
18:17 06.08.2026
72 ?????
До коментар #61 от "?????":Бих ви помолила все пак да промените ника си.
Не е толкова сложно, а и някак си не е добре да ползвате чужди никове.
Не съм го купувал, но от доста време използвам този ник и ви моля да не обърквате аудиторията.
Коментиран от #73, #92
18:17 06.08.2026
73 ?????
До коментар #72 от "?????":Уф.
Написах помолил, но се е появило помолилА.
Нямам нищо против женския пол, но все пак съм от другия.
18:20 06.08.2026
74 5 - и "пич""
Коментиран от #86
18:23 06.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 990099
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кой си ти и какви интереси имаш да пускаш огромни лъжи по обществено опасни теми?
Бълваш някакви измишльотина без доказателства. Къде са кибуците - дай адрес, строителна компания, снимки, съде са???
Откаааччалник ненннормален!!!
18:37 06.08.2026
77 Име
18:41 06.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Че МВР е гола вода
18:46 06.08.2026
81 7 - и "прогресивен" Радевски комсомолец
Коментиран от #83, #87
18:47 06.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Нещо против черните фланелки ли имаш
До коментар #81 от "7 - и "прогресивен" Радевски комсомолец":А срещу звездата на Давид пришита на ръкава имаш ли възражения...
18:52 06.08.2026
84 22- и червен наглец
18:52 06.08.2026
85 22- и червен наглец
18:53 06.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Ддд
До коментар #81 от "7 - и "прогресивен" Радевски комсомолец":Между другото, бълваш змии и гущери срещу Радев, Путин, копейки и русофили ,а използваш руски думи /рубашка/. Български не знаеш ли.
19:41 06.08.2026
88 Анонимен
До коментар #63 от "Хаген Дас":Радев освен да създава напрежение нищо друго не върши Рр сее огромно невиждано разделение сред българите от години Рр защо защитава агресията не разбрах изобщо рр дали знае че е бълг мин председател Оставка рр
20:30 06.08.2026
89 Анонимен
До коментар #33 от "Един въпрос":Тук предимно се пишат агресивни коментари сеещи разделение негативизъм лъжи тук от няколко лица А Рр защо не го вижда това Оставка на модел рр
20:32 06.08.2026
90 брей какъв гьонсурат
20:35 06.08.2026
91 седесарко
21:13 06.08.2026
92 ?????
До коментар #72 от "?????":Я си помисли ОТ КОГА го ползваш и от къде го ПРИСВОИ ,а след това имай претенции !!!
Приятна вечер !
22:00 06.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Иванчо
08:41 07.08.2026