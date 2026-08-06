Новини
Мнения »
Илиян Василев: Поредният автогол на международно поле на премиера Румен Радев

Илиян Василев: Поредният автогол на международно поле на премиера Румен Радев

6 Август, 2026 16:00 3 722 94

  • илиян василев-
  • антисемитизъм-
  • еврейски деца-
  • италия-
  • румен радец-
  • нацисти

Не става дума само за това, че не е особено разумно да влизаш в конфликт с еврейската общност по казус, в който са замесени непълнолетни

Илиян Василев: Поредният автогол на международно поле на премиера Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поредният автогол на международно поле на кабинета Радев. Премиерът избра да демонстрира твърдост, като застана в защита на хората с черните фланелки и крайните националисти. Вероятно защото ги възприема като част от своя потенциален електорати се отъждествява с тях. Проблемът е, че за пореден път не мисли с един ход напред.

Не става дума само за това, че не е особено разумно да влизаш в конфликт с еврейската общност по казус, в който са замесени непълнолетни. Много по-големият проблем е, че когато две денонощия институциите мълчат, а след това започнат да търсят оправдания чрез контраобвинения, това вече изглежда като защитна реакция, а не като търсене на истината.

Ако действително е имало противоправни действия от страна на итиалаианските еврейски младежи, те е трябвало да бъдат документирани и по тях да се действа незабавно. Законът важи за всички, независимо дали са български или чужди граждани. Но когато подобни твърдения се появяват едва след общественото възмущение, след официални реакции на италианските власти и след продължително институционално мълчание, ефектът е обратен – изглеждат като опит за оправдание със задна дата. Това е политически автогол.

Добрата новина е, че Андрей Гюров избра ясно да се позиционира по темата и очерта различен подход от този на Румен Радев. А Йотова - алтер его на Радев мълчи ли, мълчи. Това ще прави през целия си нов мандат, ако бъде избрана.

В политиката подобни разделителни линии имат значение.

И още нещо.

Недопустимо е случилото се в Газа да се използва като аргумент за омаловажаване или оправдаване на друг акт на насилие. Една несправедливост не отменя друга. Човек може едновременно да осъжда убийствата на цивилни и деца в Газа, да осъжда терористичното нападение на „Хамас“, което отприщи настоящата война, и също толкова категорично да осъжда проявите на неонацистка символика, агресия и насилие.

Това не са взаимно изключващи се позиции. Напротив – те произтичат от един и същ принцип: че насилието и омразата не могат да бъдат оправдавани според това кой е извършителят и кой е жертвата.

Предстои битката за общественото мнение. Италианските власти разполагат със записи от случилото се и ще представят своята версия на фактите. Въпросът е с какви доказателства ще разполагат онези, които днес толкова настойчиво защитават родните „патриоти“. Тези снимки с потрошени мебели нямат как да се привържат към конкретния казус, да не говорим за щетата от 15 000 евро.

Именно фактите, а не политическите декларации, ще определят коя версия ще издържи.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 90 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    50 20 Отговор
    Строят стотици кибуци в България за 5 млн евреи.А туземците в резервата София, Варна и Бургас.

    Коментиран от #76

    16:02 06.08.2026

  • 2 Василев

    148 14 Отговор
    Защо си вечната опозиция,влезли и трошили в магазина и хотела и ние трябва да мълчим,защото са евреи.

    16:03 06.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    51 15 Отговор
    На позивна Моисей му е простено.

    Коментиран от #27

    16:04 06.08.2026

  • 5 Пич

    129 15 Отговор
    Млъкни бе, Василев!!! От такива наколенкаджии като тебе, цялата ни държава получава презрителни квалификации!!!

    Коментиран от #12

    16:04 06.08.2026

  • 6 хехе

    106 12 Отговор
    Наколенкаджията Илиян Василев се прави на по-голям евреин от евреите.

    16:05 06.08.2026

  • 7 тц, тц, тц

    109 13 Отговор
    Този май не е разбрал какво точно се е случило. А за това, че нарича българчетата, които еврейчетата са обиждали и са замервали от терасата на хотела крайни националисти, може да носи наказателна и гражданска отговорност. Ако бях на мястото на родителите не бих пропуснал да му потърся отговорност за квалификациите. И не било разумно да влизаш в конфликт с еврейската общност?! Сериозно ли Василев смята, че трябва да позволим да ни обиждат, да ни замерват, да трошат чуждо имущество, да прескачат огради и да нахлуват в чужди дворове, а ние да мълчим само защото дечицата били от еврейски произход? А това, че Гюров взе отношение по случая и то в подкрепа на гаменчетата, ще се отрази на резултата му на изборите.

    16:05 06.08.2026

  • 8 иван костов

    96 11 Отговор
    Агент Сашо ДС, с поредната глупост! Квинтесенцията обаче, е антибългарската позиция на педофилският кандидат Гюро, която агентът на Държавна сигурност защитава! С такива помощници Гюро е аут!

    Коментиран от #59

    16:06 06.08.2026

  • 9 Перо

    87 11 Отговор
    И тоя биологичен, безполезен, депортиран отпадък залага на чифутизма, някой да го забележи и побутне в кариерата! Да, ама НЕ!

    16:06 06.08.2026

  • 10 Не харесвам

    74 9 Отговор
    продажниците и чуждо поклонниците. Никъде в света не ги искат, но им плащат за да ги използват.

    Коментиран от #66

    16:06 06.08.2026

  • 11 Шалом

    70 10 Отговор
    Еврейчетата не са виновни, майките и бащите им ги учат че са нещо повече от останалия свят, и като ги подкараш, пищят като ощипани девойки. В хотела в Банско, еврейчетата са се плющяли едно друго, обратна работа. Всички са били от парада.

    Коментиран от #14

    16:06 06.08.2026

  • 12 Млъкни бе Василев!

    67 16 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    ВСЕ се НАПИНЯШ да се изказваш и НИЩО свястно досега не си казал, а доста намаза от властта. Сега ПАК говориш глупости, безродник такъв! Не си в позиция да обсъждаш и критикеваш РАДЕВ! Когато някой от вас има 40% одобрение на партията и 50% на самия него, да заповяда да си го мери.

    Коментиран от #17

    16:07 06.08.2026

  • 13 Какъв

    45 14 Отговор
    политик , какъв дипломат , какъв интелект , че да не се орезили ? Разбира се всичко се стоварва върху България и българския народ !

    Коментиран от #21

    16:08 06.08.2026

  • 14 Бай Георги

    50 8 Отговор

    До коментар #11 от "Шалом":

    Нали знеш,че те се чифтосват помежду си за да не губят парата,всички са едни такива с безлични физиономии.

    16:11 06.08.2026

  • 15 Дервишоглу

    35 15 Отговор
    Илиян е глупав гой. Радев е този който ще бутне ционистко фашисткия кенеф. И Румелия скоро ще се върне в родината.

    16:13 06.08.2026

  • 16 Маринов

    45 8 Отговор
    Народът прави оценките, а не ти. Като си толкова компетентен, яви се на избори. Добре, че има кой да ти дава трибуна. Иначе с това досие, все ще правиш гущерови усилия да си откъснеш опашката, но при хората не става.

    16:13 06.08.2026

  • 17 Пич

    6 29 Отговор

    До коментар #12 от "Млъкни бе Василев!":

    Съжалявам, че си с толкова ограничени умствени способности и забавено мислене, но за това са виновни твоите родители и учители, и собствения ти мързел, а не аз! Дори и някой посредствен би разбрал, че изказването ми не критикува Радев, а ти дори толкова не успя!!!
    Чао, недоучил!!!

    16:14 06.08.2026

  • 18 ЕИ С ТАКИВА БОКЛУЦИ

    56 7 Отговор
    И ПРЕДАТЕЛИ КАТО ТОЗИ НЯМА КАК ДА СТИГНЕМ ДАЛЕЧ.

    16:14 06.08.2026

  • 19 Някой

    52 10 Отговор
    Аман от такива като този, за които българина е най-простото и най-гнусното същество. За който евреите, макар и да правят гадости, са много над българите.
    Не знам какво точно е казал Радев, но явно е било на място, щом това лице (не мога да кажа човек) е излязъл и е започнал да го кълне.
    На всички им стана ясно, че еврейчетата са се държали непристойно, нарушавали са закона многократно, защото са се чувствали безнаказани - все пак за богоизбрания народ няма земни закони. Е, редно е някой да се заеме да им покаже, че не са богоизбрани. И понеже полицията явно е бездействало почти 2 седмици, са се намерили предприемчиви юнаци да го направят вместо тях.

    16:14 06.08.2026

  • 20 НАСКО

    51 8 Отговор
    Илиянчо! Ама ти наистина си голям безродник!

    16:15 06.08.2026

  • 21 Ко речи

    36 8 Отговор

    До коментар #13 от "Какъв":

    Ако говориш за илиянчо, той не е нито политик, нито дипломат, нито интелектуалец. А за българския народ има кой да мисли.

    16:16 06.08.2026

  • 22 Авторът как не се е задавил

    42 4 Отговор
    С шекели

    16:18 06.08.2026

  • 23 ПОРЕДНИЯ

    46 4 Отговор
    МЕЙН СТРИМ ПЛУЖЕК!!!

    16:19 06.08.2026

  • 24 идиоти вън

    53 9 Отговор
    Когато някой застане на истината и страната си винаги се появяват илиановци, които винаги са готови да предадат и род и родина, те са готови да търпят обиди но да получат сребърниците си!!!! Илиановци, знайте че сте омразни!!! А ти Илияне отиди в Банско, предполагам там ще те посрешнат със сол и ......!!!

    16:20 06.08.2026

  • 25 Тошо

    48 5 Отговор
    Илияне, пак защитаваш неправилната страна.Че папкаш от грантове е ясно, ама имай поне малко срам и не манипулирай фактите.За лъжесвидетелстване се лежи и в затвора, така че си опичай пилешкия мозък и просто млъкни.

    16:21 06.08.2026

  • 26 пресолена

    14 12 Отговор
    напротив. със своето бездействие дни наред, полицията допринася за ескалация на проблема. министърът е страхлив.

    16:22 06.08.2026

  • 27 уточнение

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    А той е казал - Отрежи ръката, която ти е ударила шамар, отреши главата която ти е извадила око.

    16:22 06.08.2026

  • 28 така

    7 42 Отговор
    Това са същите, които направиха проблема във Банско. Деца на комунисти, дс ченгета, политици и т.н. Наричат ги още локали и как ли не. Да излезеш привечер е вече опасно. Убийства, побоища, мародерства. Който е живял в Москва и Петербург знае какво е. Вечер е опасно да се разхождаш из града. Можеш да бъдеш убит, ограбен а може би и двете. В България е същото, като в Русия.

    Коментиран от #31

    16:23 06.08.2026

  • 29 Интересно как ще накараш чфут

    39 2 Отговор
    Да спазва законите. Тези наглеци дори забележка да им направиш когато нарушат някоя норма и веднага се оплакват от антисемитизъм. Та коя институция ще рискува да им състави някакъв акт за нарушение като веднага след това ще бъде обвинена в антисемитизъм. Интересно защо номерата им не вървят в държави в които не им цепят басма. Да сте чули чфути да вилнеят в Турция или Русия безнаказано. ..

    16:23 06.08.2026

  • 30 0407

    23 1 Отговор
    ИЛИЯН......не е ли пенсионер да си гледа живота ,та само се впуска с разни коментари,явно има недостиг и "требе" да се "чеше" егото......

    16:25 06.08.2026

  • 31 Що не идеш да се разхожда спокойно

    24 2 Отговор

    До коментар #28 от "така":

    Вечерите в Тел Авив ми се мъчиш тука?

    16:25 06.08.2026

  • 32 Само да питам

    24 2 Отговор
    Тоя скелет от кой гардероб го изкараха?

    16:27 06.08.2026

  • 33 Един въпрос

    32 5 Отговор
    Проверих статиите на господина и открих, че пише главно срещу Путин и Радев.
    Някой може ли да ми обясни защо този човек никога не е писал нищо срещу Пеевски и Борисов. Никакви факти, абсолютно нищо срещу тях...
    Защо е това мълчание според вас?

    Коментиран от #48, #89

    16:28 06.08.2026

  • 34 Изпързалян

    0 12 Отговор
    Хептем за празноглави ни имат театъра който разиграваха преди да падне маската на Радев ни го пробутват пак.И двамата са на една страна американска марионетка!Ако Радев вземе по различна позиция от тоя ще е само на думи и театрално.

    16:30 06.08.2026

  • 35 Хората с

    20 2 Отговор
    черните фланелки ги създадохте вие. Един ден те ще се справят и с вас. Ние не можахме. В България действат български закони. На когото не му харесват-не тук! Само, че ти боклук такъв, къде ще отидеш?

    16:31 06.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Васил илиянов

    28 1 Отговор
    Дори този 70 годишен не помни Холокост!
    Група самозабравили се италианчета да се държали,като гамени а сега рев и разиграване на еврейската карта.
    Те какво уважение са показали към нас,като държава спасила тогава своите евреи. Колко такива е спасил Дупе,нали той е бил начело на тяхната страна!
    Стига с тази сервилност!

    16:32 06.08.2026

  • 38 Анонимен

    30 1 Отговор
    Доказана лъжа е, че е имало каквато и да е антисемитска акция! Егати безбожния продажник! Въпросните "туристи" са нападали хората, хвърляли са камъни и псували, прескачали са огради, за да влизат в домовете на хората.
    Този Василев и Гюров са за затвора заради лъжа, публично поругаване и обвиняване на невинни хора в нещо, което не са извършили!

    16:34 06.08.2026

  • 39 Мучо

    13 1 Отговор
    Готов си за посланик в Москва!

    16:40 06.08.2026

  • 40 Аз съм от ссср

    27 4 Отговор
    Браво на Радев че защити българите а не лъжливите чужденци.Затова тласувахме за него че първо гледа за България и българите и после за чужденци и чужди интереси,не искаме ръководител като предишните със слугинската политика.

    16:40 06.08.2026

  • 41 Гост

    6 16 Отговор
    Няма премиер Румен Радев! Тази персона е един обикновен изпълнител...

    16:40 06.08.2026

  • 42 Хе хе

    18 1 Отговор
    За незнаещите искам да вметна, че това на снимката е агент Сашо от ДС, вербуван на 09.02.1988 г. хе хе хе

    16:41 06.08.2026

  • 43 Сандо

    14 2 Отговор
    Как добре ми звучи народна песен с думите:"Три синджира предатели стигнали на остров Белене по пресъхналия Дунав.И придошла водата ...".

    16:44 06.08.2026

  • 44 локали

    3 20 Отговор
    Локали, дс деца, руски башибозук. Тея вилает из цялата държава. И после защо хотелите са празни. Локали сър, башибозук сър, болшевики сър, комунисти сър, нацисти сър. НАЦИСТИ.

    16:50 06.08.2026

  • 45 коко

    15 0 Отговор
    В случая Радев бе трябвало да се замисли защо подчинените му ОРГАНИ на властта са гледали мили- засмяни безчинствата на тези евреи в града? Кога полицията ще започне да реагира адекватно на такива прояви и на войните между римските племена? Защо е обичайно само да се констатира нещо което е можело да бъде предотвратено като убийството в Пловдив извършено от банда която напада хора не за първи път,защо няма полицейски пеши патрули както във всички страни в ЕС,Турция, Русия?

    16:56 06.08.2026

  • 46 мдааа... тъй рече

    13 0 Отговор
    Агент доносник на ДС "Сашо 11"

    16:56 06.08.2026

  • 47 Георги

    12 0 Отговор
    а защо случилото е през ВСВ да оправдава случващото се в Г а з а? Защо да се оправдават със задна дата, като полицията си е свършила работата и сигнали са подавани. Просто не са тръбяли нищо преди италианците да надигнат вой в защита на гаменчетата. Защо държите да разграничите действията на италианските гаменчета от предните дни и случилото се с българските гаменчета? Очевидно вносните са попаднали на други като тях, но местни. Дори не е имало насилие, само са се карали.

    16:57 06.08.2026

  • 48 Мико

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Един въпрос":

    Те заслужават това.

    16:57 06.08.2026

  • 49 НЕОБРАЗОВАНИ И

    10 0 Отговор
    Търсещи само конфликти. Всички по случая които чух бяха в против евреите. Те са биле арогантни буйствали са чупели заплашвали хора минувачи. РАДЕВ Е ТОЧЕН. Разбрал е що е станало. Докладвано му е и полицията кмета са на същото мнение. САМО ТИ НЕ СИ РАЗБРАЛ. ЖАЛКО ДЕМОНЧЕТА. ОНИЯ КОЙ И ТУУУП ВИЕ СКУТАДЖИИТЕ ДОКАРАХТЕ БГ ДО ТУК. МЛАДЕЖИТЕ СТАНАХА И ТЕ КАТО ВАС ПРАВОСЪДИЕ ПОРОЧНО РАЗДАВАТ.

    16:59 06.08.2026

  • 50 еврейската общност в правото си ли е да

    16 1 Отговор
    чупи троши и обижда навсякъде където стъпи , изобщо не става въпрос че тези са били евреи това се изключва ,и не са в правото си да тормозят хотела и квартала

    17:00 06.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 хъхъ

    16 3 Отговор
    Агент Сашо и сектантите от ППДБ са болни от омраза към България и българите.

    17:01 06.08.2026

  • 53 този е типичен лизач на дупета

    12 1 Отговор
    и колкото повече го бият толкова повече ще лиже

    17:02 06.08.2026

  • 54 такива като тоя трябва да

    16 2 Отговор
    се екстрадират от България

    17:03 06.08.2026

  • 55 Георги

    13 2 Отговор
    защо не се намира какво се е изказал петроханеца? Да не го покривате заради евентуална кандидатпрезидентска кампания? Дайте да я видим тази позиция за пример.

    Коментиран от #69

    17:04 06.08.2026

  • 56 един българин

    12 1 Отговор
    Най-учтиво моля евреите, които посещават България, да оставят своята изключителност в домовете си и да не я внасят на територията на родината ми. Могат да донесат със себе си интелигентността и чувството си за хумор, което ние ще оценим подобавъчно. Всяка агресия и българофобия на нашата територия ще срещнат напълно адекватен отговор по смисъла на третия закон на Нютон.

    17:09 06.08.2026

  • 57 такива

    2 10 Отговор
    Такива нацисчета има във всеки град във България. Не работят, не учат, живеят с парите, които родителите им са ограбили от българския народ, продават наркотици, крадат, убиват.

    17:13 06.08.2026

  • 58 Фют

    7 0 Отговор
    Абе пропускате супер новината, че Пеевски пътувал с редовен полет като простосмъртен до Турция само с един охранител.

    17:16 06.08.2026

  • 59 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "иван костов":

    ДС е елита на България, за това агентите и трябва да се слушат!

    17:19 06.08.2026

  • 60 ?????

    10 2 Отговор
    Уф.
    Очаквано.
    Радев им бръкна в дупетата на платените еврейски лобисти, които паразитират на тва че уж всички ненавиждат богоизбраните малолетните пиклЙовци.

    17:27 06.08.2026

  • 61 ?????

    11 1 Отговор
    За колко сребърника се ПРОДАДЕ ???
    А Василев ?
    ЮДА...

    Коментиран от #72

    17:31 06.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Хаген Дас

    14 2 Отговор
    Нали бяха с качулки бе, оказа се че били само с черни фанелки! Да не се окаже че е нямало и нацистки жестове, и че всичко има предистория! А поведението на Радев е много достойно! Защо тези след като се прибрали не са споменали че срещу тях е имало и други сигнали, май нарушавали системно реда! Пък може да са закачили някоя чужда жена, дете не са били мирни! Така че не опитвайте да си правите пиар за чужда сметка!

    Коментиран от #64, #88

    17:38 06.08.2026

  • 64 Хмм

    9 2 Отговор

    До коментар #63 от "Хаген Дас":

    има снимки, 5 момчета в черни фланелки викат на улицата, а вътре треперят по думите на Лорер 200 "изплашени" деца, опитаха се да изкарат че погромът на хотела се дължи на тези момчета които влезли в хотела, но се оказва, че не са влезли в хотела, има описи и полицейски протоколи, та според този пребоядисания на снимката Радев трябваше да обвини българите в антисемитизъм, а той каза - битов скандал, единственият който подкрепи България, останалите се надпреварват в слугинажа си, истината е, че хотелиерът е предявил иск за 15 хиляди евро, затова е този скандал, да не се плати, друго притеснително, на срещата си с главния секретар еврейската общност говорят за форуми и мероприятия, та какъв е бил форумът или мероприятието на тези италиански евреи, 200 души

    Коментиран от #65, #67

    17:51 06.08.2026

  • 65 Анонимен

    1 6 Отговор

    До коментар #64 от "Хмм":

    Слугинаж на руските интереси руските олигарси а ррзащо защитава тези агресори отишли в хотел да заплашват това как се нарича

    18:00 06.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Форумът е бил

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Хмм":

    Как да пият кръвчицата на гоите, а случилото се след това е била нагледна демонстрация. Първо теория, а след това и на практика са им показали как се стрижат гоите

    18:06 06.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Зеления

    8 1 Отговор

    До коментар #55 от "Георги":

    Начало на поста на Гюров във фейсбук /не намерих целия текст/ , друго /Георг Георгиев също е коментирал в духа на Гюров случая в Банско/:

    Гюров: ""В европейска България група с нeонaцистки убеждения се събира пред хотел, в който са настанени деца от еврейски произход на посещение от Италия.
    Опитват да влязат, блокират входа на хотела, буйстват и крещят нацистки лозунги на 15-годишни деца, които УЖАСЕНИ ПЛАЧАТ. Те са инструктирани да стоят далеч от прозорците и да не напускат стаите си. Това се случва в страната, спасила своите евреи.
    Г-н Радев, как е възможно полицията да дойде и да разпръсне нападателите, които после да се върнат по-многобройни и да продължат своя опит за ПОГРОМ?"

    нито дума от Гюров за погрома от еврейчетата над хотела, в хранителен магазин събарят всички стоки от рафтовете, влизат в частни дворове, хвърлят предмети по персонала, правят неприлични жестове на случайни минувачи, изхвърлят предмети от прозорците на хотела.

    18:12 06.08.2026

  • 70 Край

    7 3 Отговор
    Това жълтопаветните евроатлантици не са българи

    18:12 06.08.2026

  • 71 Майстора

    7 0 Отговор
    Много подлоги се навъдиха у нас.

    18:17 06.08.2026

  • 72 ?????

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "?????":

    Бих ви помолила все пак да промените ника си.
    Не е толкова сложно, а и някак си не е добре да ползвате чужди никове.
    Не съм го купувал, но от доста време използвам този ник и ви моля да не обърквате аудиторията.

    Коментиран от #73, #92

    18:17 06.08.2026

  • 73 ?????

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "?????":

    Уф.
    Написах помолил, но се е появило помолилА.
    Нямам нищо против женския пол, но все пак съм от другия.

    18:20 06.08.2026

  • 74 5 - и "пич""

    4 9 Отговор
    Ти пък каква се слагаш за "пич" с тези меки китки бе, "прогресивно" нищожество, дето квичиш от щастие на всеки позор, който фатмакът от село Славяново нанася на великата ни някога държава с фанатичната си преданост към кремълския злодей и към всеки диктатор! Еврейските деца биил навредили на имуществото на хотела и се държали " непристойно"! Така ли?! Ами, къде бяха собстевинкът на хотели и онези, които гостите са обиждали, но които са били облечени в черни рубашки? Защо мълчаха досега? Сливи ли имаха в устата си? Хайде, холам бе , наглеци долни и ваксаджии на фатмашки ботуши! Ами, то остана само фатмакът - комунист да създаде нов Комсомол, който ще се нарича Радевски Комунистически Младежки съюз"! Може да го нарече и "Радев Югенд"! Така де, то между комунизма и нацизма няма никаква разлика, нали?! Само рубашките им са в различен цвят! Така че, да живее "Радевюгенд"! Честито на "прогресивните" черноризци, вече са "организирани"!

    Коментиран от #86

    18:23 06.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 990099

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кой си ти и какви интереси имаш да пускаш огромни лъжи по обществено опасни теми?
    Бълваш някакви измишльотина без доказателства. Къде са кибуците - дай адрес, строителна компания, снимки, съде са???
    Откаааччалник ненннормален!!!

    18:37 06.08.2026

  • 77 Име

    6 2 Отговор
    Илиянчо, Василев, "Шалом" ли ти платиха?

    18:41 06.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Че МВР е гола вода

    5 0 Отговор
    всички знаем. Ама и Вие господине, сте си наврели главата дълбоко в ционисткият задник.

    18:46 06.08.2026

  • 81 7 - и "прогресивен" Радевски комсомолец

    4 8 Отговор
    Добре бе, червеон "прогресивно" нищожество, добре! Че пък много станахте "Матросовците" дето барните отявления лакей, агент и подлога на кремълския масов убиец, червения нацист Путин, много станахте бе и как се така бързо се развъдихте? Направо като мишки! Ами, ако родителите на обижадните и бити еврейски деца потърсят възмездие и правосъдие, но европейско, не "българско" ,защото българското е в услуга само на Тиквата, На Прасето, а сега и на Фатмака! Я да ни обадиш бе,"прогресивнно" нищожество номер 7! Защо "бъгарските деца" са биил облечени в черни рубашки" и са крещели нацистки лозунги! Да, нацистки! Ами, гледай си такова червено комсомолче вкъщи бе, нищожество "прогресивно", а в "Радев Югенд" ще го научат да убива! Едни такива черноризци в Пловдив вече много добре ги научиха и те извършиха потресаващо с жестокоста си убийство! Така че, "прогресивно" нищожество номер 7, викай "Слава на Радев Югенд" и си свиркай!

    Коментиран от #83, #87

    18:47 06.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Нещо против черните фланелки ли имаш

    5 2 Отговор

    До коментар #81 от "7 - и "прогресивен" Радевски комсомолец":

    А срещу звездата на Давид пришита на ръкава имаш ли възражения...

    18:52 06.08.2026

  • 84 22- и червен наглец

    2 3 Отговор
    А ти как не си се задавил с червените петолъчки бе, ваксаджия на фатмашки ботуши?! И сигурно си оглушал от дрънченето на ръждясалите сърпове и чусове в кратуната ти?

    18:52 06.08.2026

  • 85 22- и червен наглец

    2 3 Отговор
    А ти как не си се задавил с червените петолъчки бе, ваксаджия на фатмашки ботуши?! И сигурно си оглушал от дрънченето на ръждясалите сърпове и чусове в кратуната ти?

    18:53 06.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Ддд

    2 3 Отговор

    До коментар #81 от "7 - и "прогресивен" Радевски комсомолец":

    Между другото, бълваш змии и гущери срещу Радев, Путин, копейки и русофили ,а използваш руски думи /рубашка/. Български не знаеш ли.

    19:41 06.08.2026

  • 88 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #63 от "Хаген Дас":

    Радев освен да създава напрежение нищо друго не върши Рр сее огромно невиждано разделение сред българите от години Рр защо защитава агресията не разбрах изобщо рр дали знае че е бълг мин председател Оставка рр

    20:30 06.08.2026

  • 89 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Един въпрос":

    Тук предимно се пишат агресивни коментари сеещи разделение негативизъм лъжи тук от няколко лица А Рр защо не го вижда това Оставка на модел рр

    20:32 06.08.2026

  • 90 брей какъв гьонсурат

    3 1 Отговор
    Сашо, голям предник си бил и си оставаш такъв! Въпрос на естествен интелект!

    20:35 06.08.2026

  • 91 седесарко

    4 2 Отговор
    абе тоя СДС - пи.деас нема ли да се скрие веке....

    21:13 06.08.2026

  • 92 ?????

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "?????":

    Я си помисли ОТ КОГА го ползваш и от къде го ПРИСВОИ ,а след това имай претенции !!!
    Приятна вечер !

    22:00 06.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Иванчо

    3 1 Отговор
    Значи потрошените мебели ги забравяме, хвърляме цялата вина върху България. Типично за автора

    08:41 07.08.2026