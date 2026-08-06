Славчо Велков: Поскъпването на дизела е удар по националната сигурност, измерим с такъв от ракети

Съществува риск за България във връзка с военните действия около Иран и на този етап те са свързани с икономическата сигурност, защото последиците от поскъпването на дизела са измерими с тези от ракетен удар. Това заяви експертът по национална сигурност и близкоизточни въпроси полковник Славчо Велков в предаването "Денят ON AIR".

"Би трябвало да отдаваме сериозно внимание, на това, което се случва. Ормузкият проток се превърна във втората червена линия на Иран наред с ядрената му програма. Независимо от гръмките изявления на американския президент Доналд Тръмп, Иран - поне до този момент, показва, че може да контролира протока - да го затваря, да го отваря, да го разминира. И при това да води преговори с Оман за установяване на режим на контрол на корабоплаването", обясни гостът.

"Икономическите последствия, т.е. като заплахите за икономическата сигурност на редица държави, са свързани с намаляване на световните запаси на суров петрол. Те са толкова намалели, че ако сега се възстанови корабоплаването ще бъдат необходими 18 месеца за попълването им и за нормализиране на ситуацията", допълни Велков.

По отношение на националната сигурност на България и нейните икономически измерения – цената на дизела на колонка се повиши с 18% за месец.

"Това са удари по националната сигурност, които са измерими с тези от ракети", категоричен бе експертът.

Коментирайки разполагането на американски самолети в авиобазата Безмер, полк. Велков отбеляза, че сме се "наслушали" на обяснения, че има риск, но не и заплаха от тях за националната ни сигурност.

"Някои казват това, защото им е казано да го правят. Редица хора нямат достатъчно понятие за определенията риск, заплаха, опасност. Така се представят нещата, че политиците използват докладите на службите, за да кажат онова, което им се иска", подчерта гостът в ефира на телевизия Bulgaria ON AIR. По думите му използването на тези самолети и формирането на заплаха за националната сигурност до голяма степен ще зависи от това дали конфликтът в Персийския залив ще продължи или ще се върви към постигането на споразумение.

"Ако слушаме г-н Тръмп, той казва: "Ще ви обезглавя, ако не приемете споразумение, ще ви затрия, ще ви върнем векове назад". Но в същото време виждаме, че и другият важен проток - Баб ел Мандеб на Червено море, вече е затворен за саудитски кораби. Те го избягват. Така че тези самолети ще бъдат използвани, ако конфликтът продължи с военно решение", подчерта гостът.

Полковник Велков отказа да се ангажира с лична прогноза за това как ще продължи конфликтът. Той обаче припомни мнението на водещите експерти и специалисти по въпроса, според които шансовете за прекратяване или започването на нов военен конфликт са 50 на 50. "По-скоро смятам, че ако г-н Тръмп не се съгласи с вижданията на Иран по въпроса за контрола на протока може да се стигне отново до военна операция и военни действия. Истината е, че ние сме свидетели на много динамична обстановка", изрази увереност гостът на предаването.

Велков предупреди, че ситуацията създава и за нас условия, тъй като в България са разположени самолети на ВВС на САЩ. Ако има военни операции, те ще бъдат включени в бойни действия и - по думите му - вероятно ще бъдат изпратени още. А ако няма през октомври, когато изтича срокът на споразумението за разполагането им в авиобазата, те ще бъдат върнати обратно в САЩ.

"Разбира се, надеждата на света, на всички нас, е да няма конфликт, защото сме свидетели на безпрецедентна стагнация в глобално измерение", подчерта полковникът. Експертът изключи възможността Иран да използва т.нар. "спящи клетки" за дестабилизиране на ситуацията и подчерта, че Техеран разполага с достатъчно военна мощ и други лостове, за да прибягва до подобни прийоми.

Велков коментира и случая с италианските туристи в Банско, като подчерта, че МВнР е трябвало да привика дипломатическия представител на Рим в София за обяснения.

"Това е рутинна практика", заключи гостът.