Байер Леверкузен привлича Факундо Медина: Аржентинският бранител поема към Бундеслигата

Байер Леверкузен направи сериозен трансферен удар, като си осигури подписа на Факундо Медина – един от най-стабилните защитници на Олимпик Марсилия.

Според авторитетния трансферен гуру Фабрицио Романо, двете страни са постигнали окончателно споразумение, а сумата по сделката възлиза на впечатляващите 23 милиона евро, с възможност за допълнителни 2 милиона евро под формата на бонуси.

27-годишният Медина, който се отличи с изключителна игра във френската Лига 1 през сезон 2025/26, ще облече екипа на "аспирините" след като изигра 17 мача за Марсилия и записа една асистенция. Със своята борбеност и тактическа зрялост, аржентинецът се превърна в ключова фигура за отбора си, а сега ще има възможност да демонстрира класата си и на немска земя.

Медина не е непознат на голямата сцена – през тозш година той бе част от националния отбор на Аржентина, който достигна до финала на Световното първенство и завоюва сребърните медали.