УЕФА остава непреклонна: Бойкотът на Световното първенство остава на дневен ред

Вълната от напрежение между УЕФА и ФИФА не стихва, а дори се засилва след последните събития на международната футболна сцена. Европейската футболна асоциация потвърди, че заплахата за бойкот на Световното първенство остава в сила, въпреки публичното извинение на ФИФА за спорния план за продажба на дялове от най-престижния футболен турнир.

В официално изявление, разпространено до медиите, УЕФА подчерта, че доверието към президента на ФИФА Джани Инфантино е безвъзвратно разклатено. Европейските футболни лидери настояват, че условията за отмяна на бойкота не са изпълнени. Сред тях са категоричното оттегляне на всички предложения за продажба на акции от големите турнири и гаранции, че подобни опити за комерсиализация на футбола няма да се повторят.

„Нашите асоциации бяха пределно ясни – трябва да има пълно оттегляне на спорните предложения и уверения, че подобни действия няма да се допускат в бъдеще. За съжаление, тези условия не са изпълнени“, гласи част от изявлението на УЕФА.

След кризисна среща на върха в Мароко, ФИФА и Джани Инфантино се опитаха да демонстрират единство и стабилност, като обявиха, че президентът се радва на пълната подкрепа на висшите служители. Световната футболна централа официално се извини за допуснатите грешки и обеща, че подобни спорни проекти няма да се повтарят. Въпреки това, европейските футболни ръководители остават скептични. Те подчертават, че извиненията и вътрешната подкрепа за Инфантино не са достатъчни, за да възстановят изгубеното доверие.

Ситуацията остава напрегната, а възможността за бойкот на Световното първенство от страна на УЕФА е по-реална от всякога. Европейската централа ясно заявява, че позицията ѝ не се е променила, независимо от последните действия на ФИФА.

„Фактът, че служители, зависими от президента на ФИФА, го подкрепят, не променя нищо по същество“, категорични са от УЕФА.