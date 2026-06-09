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Георги Даскалов: "В затвора хляб има за всички"

Георги Даскалов: "В затвора хляб има за всички"

9 Юни, 2026 13:01 975 17

  • георги даскалов-
  • стефан танев-
  • затвор-
  • комунизъм-
  • хляб-
  • българия-
  • мнения

Комунизмът в България стана възможен и защото мълчахме. Разбира се, това мълчание беше наложено с жесток терор

Георги Даскалов: "В затвора хляб има за всички" - 1
Снимка: Фейсбук
Георги Даскалов Георги Даскалов журналист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Отворените писма на Стефан Танев от Централния софийски затвор препрочитам.
Стефан Танев е създател и неизменен главен редактор на първия български сутрешен вестник „Утро“ – от февруари 1911 до 8 септември 1944. Брат на художника Никола Танев.

На 13 септември 1944 е арестуван и въдворен в Централния затвор, както и брат му. Осъден е на доживотен затвор и умира през 1952 на 63, зад решетките. Към брат му съдбата е по-милостива – няколко години по затвори, лагери и комунистически строежи, но е освободен и умира 10 години по-късно от Стефан, осакатен.

Та в затвора Стефан Танев прави равносметка на живота си в писмата до съпругата си Екатерина и освен – удивително – запазените гордост и достойнство, споделя и много горчивина.
Брат ми излезе от затвора и се отрече, а сестра ми дойде едва веднъж да ме види, пише. За хората, на които е дал път в живота и хляб в ръцете – не си струва.

Всички са го изоставили.

Както и професор Михаил Арнаудов, един от най-светлите български умове, за когото Стефан Танев свидетелства.
Професорът също е вкаран в комунистическия затвор. Вината му – министър на просвещението в кабинета на Багрянов. Пред т.нар. Народен съд казва – за мен беше дълг.

Михаил Арнаудов – академик във времена, в което не е било подигравателно и презрително - научава по свои пътища, че е издадена заповед за ареста му и на 15 септември сам се предава.

Освободен е по настояване на съветския академик Николай Державин, прочел фундаменталния му труд „Психология на литературното творчество”.

Съветските другари в някои случаи са имали и положителна роля. Също със съветско ходатайство е освободен Иван Иванов, най-дълго управлявалия София кмет. Осъден на смърт от комунистите. Впоследствие – амнистиран, та да построи язовир „Искър“, от който софиянци днес пият вода.

Но за професор Арнаудов. Стефан Танев разказва, че един ден в затвора идва колегата му професор Тома Томов – съвпадение на имена, не е оня с двата вагона…книги.
Носи му един – бял – хляб и го пита за архива на професор Иван Шишманов, също министър на просвещението. По поръчение на академичния съвет.

Професорът с горчивина отказва хляба с думите – тук в затвора хляб има за всички. А вие, дето си гледате кариерата, кога се сетихте за мене? Защитихте ли ме по някакъв начин?
Комунизмът в България стана възможен и защото мълчахме.

Разбира се, това мълчание беше наложено с жесток терор.
Съсипване на всичко читаво и после няколко десетилетия, докато революционерите – по-скоро техните чеда – се окултуриха.

Но са повредени в мисленето, ментално, както биха се изразили самите те. По рождение.
И понеже са по върховете, става каквото става.

И накрая – още един епизод от „Писмата“ на Стефан Танев. Рекордът на затвора за най-много убити мухи в един ден е на Атанас Буров - 243. Представяте ли си, пише Танев – Буров трепе мухи. По цял ден.

Представям си.
Зловеща гротеска.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    6 1 Отговор
    " Комунарите (хората, които желаели да живеят в комуни) винаги са били кротки и миролюбиви. Те се стараели да поддържат добри отношения със съседите си и с властта. Управляващите обаче почти винаги се отнасяли враждебно към комуните." - Уикипедия. Сега някой разпенен атлантут може и да обясни по каква причина на държавното мафиотстване в предишния режим му казват комунизъм.

    Коментиран от #14

    08:20 09.06.2026

  • 2 кой му дреме

    3 9 Отговор
    под юмручето на бо(га)таша румен, ще се молите за затвора щото поне там ще ви хранят безплатно

    08:22 09.06.2026

  • 3 Браво

    10 7 Отговор
    на комунистите, но малко са трепали

    13:02 09.06.2026

  • 4 мдда

    10 1 Отговор
    Сега хората да не би да говорят?

    13:04 09.06.2026

  • 5 Керка

    5 2 Отговор
    Нищо не се е променило за затвора!
    Пак първо, второ, трето и... хляб!
    Пенсионерите... само на хляб и първо, близо милион са в България са с 323 евро!

    13:08 09.06.2026

  • 6 Подържат форма

    8 3 Отговор
    Ами преди 09.09.1944г. управниците трепеха като мухи комунисти и земеделци , а после подържаха форма с трЕпане на мухи... в затвора.

    13:09 09.06.2026

  • 7 СЗО

    8 0 Отговор
    Боко все още има шанс да подобри рекорда на Буров.

    13:17 09.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 3 Отговор
    Ч€РВ€НИТ€ рожби ДН€$ ТВЪРДЯТ , Ч€ В НРБ Н€ € ИМАЛО КОМУНИЗЪМ....!!!!
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    13:18 09.06.2026

  • 10 ЕвроАтлантически Комунист

    7 4 Отговор
    През жестикия комунистически терор от 7 000 000 , станахме 9 000 000 население!

    През светлата либерална демокрация от 9 000 000, станахме 6 000 000. Това е 30% намаление на населението. П6рез всичките войни от Освобождението до днес ,не сме губили толкова много хора.

    Искам пак тоя комунистически " жесток терор " иначе изчезваме като народ.

    13:21 09.06.2026

  • 11 Комунисти стават бедните селяндури

    4 3 Отговор
    С помощта на руските крепостници, пак селяндури, спретнаха комунистическа революция 1917г., след което дойдоха в България да изтребят елита на нацията, 30 000 изтребени без съд и присъда!
    И затова и до ден днешен ни управляват селяндури!

    Коментиран от #15

    13:26 09.06.2026

  • 12 Еводебил

    2 0 Отговор
    Този т.н. вестник "утро" е правен по шаблона на Алеко Константинов и прословутия му герой Бай Ганьо.В днешните смутни времена вестника "утро" може да се оприличи на соросовите,прокопиевите и пеевските издания...В САЩ или Русия щяха да регистрират въпросния парцал издателската колегия като чуждестранни агенти.Заради подобни утра,на вестниците и весникарите се е гледало с погнуса.Нека си спомним сатирата на дядо Вазов "вестникар ли"?

    13:29 09.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    „Ако видиш гол комунист – облечи го! Ако видиш бос комунист – обуй го! Ако видиш гладен комунист – нахрани го! Но никога..." (всеки юзър може да продължи)...

    13:50 09.06.2026

  • 15 0407

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Комунисти стават бедните селяндури":

    тези без съд и присъда почват още по рано.....знаеш ли нещо за брата на Никола Петков.... Петко Д.Петков за Христо Ясенов,за Йосиф Хербс,Ламби Кандев и много други......за едни деца убити заедно с родителите,най малкия е бил само на 7 години......за награди за партизански глави.....и тебе да те питам Германия ползва ли от територията ба България да нападне Сърбия и Гърция

    13:51 09.06.2026

  • 16 Тома

    1 0 Отговор
    И на бати Бойко тиквата дедо му го утепаха комунистите а той още пази партийния билет

    13:51 09.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.