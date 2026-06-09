Георги Даскалов: "В затвора хляб има за всички"

Отворените писма на Стефан Танев от Централния софийски затвор препрочитам.
Стефан Танев е създател и неизменен главен редактор на първия български сутрешен вестник „Утро“ – от февруари 1911 до 8 септември 1944. Брат на художника Никола Танев.
На 13 септември 1944 е арестуван и въдворен в Централния затвор, както и брат му. Осъден е на доживотен затвор и умира през 1952 на 63, зад решетките. Към брат му съдбата е по-милостива – няколко години по затвори, лагери и комунистически строежи, но е освободен и умира 10 години по-късно от Стефан, осакатен.
Та в затвора Стефан Танев прави равносметка на живота си в писмата до съпругата си Екатерина и освен – удивително – запазените гордост и достойнство, споделя и много горчивина.
Брат ми излезе от затвора и се отрече, а сестра ми дойде едва веднъж да ме види, пише. За хората, на които е дал път в живота и хляб в ръцете – не си струва.
Всички са го изоставили.
Както и професор Михаил Арнаудов, един от най-светлите български умове, за когото Стефан Танев свидетелства.
Професорът също е вкаран в комунистическия затвор. Вината му – министър на просвещението в кабинета на Багрянов. Пред т.нар. Народен съд казва – за мен беше дълг.
Михаил Арнаудов – академик във времена, в което не е било подигравателно и презрително - научава по свои пътища, че е издадена заповед за ареста му и на 15 септември сам се предава.
Освободен е по настояване на съветския академик Николай Державин, прочел фундаменталния му труд „Психология на литературното творчество”.
Съветските другари в някои случаи са имали и положителна роля. Също със съветско ходатайство е освободен Иван Иванов, най-дълго управлявалия София кмет. Осъден на смърт от комунистите. Впоследствие – амнистиран, та да построи язовир „Искър“, от който софиянци днес пият вода.
Но за професор Арнаудов. Стефан Танев разказва, че един ден в затвора идва колегата му професор Тома Томов – съвпадение на имена, не е оня с двата вагона…книги.
Носи му един – бял – хляб и го пита за архива на професор Иван Шишманов, също министър на просвещението. По поръчение на академичния съвет.
Професорът с горчивина отказва хляба с думите – тук в затвора хляб има за всички. А вие, дето си гледате кариерата, кога се сетихте за мене? Защитихте ли ме по някакъв начин?
Комунизмът в България стана възможен и защото мълчахме.
Разбира се, това мълчание беше наложено с жесток терор.
Съсипване на всичко читаво и после няколко десетилетия, докато революционерите – по-скоро техните чеда – се окултуриха.
Но са повредени в мисленето, ментално, както биха се изразили самите те. По рождение.
И понеже са по върховете, става каквото става.
И накрая – още един епизод от „Писмата“ на Стефан Танев. Рекордът на затвора за най-много убити мухи в един ден е на Атанас Буров - 243. Представяте ли си, пише Танев – Буров трепе мухи. По цял ден.
Представям си.
Зловеща гротеска.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #14
08:20 09.06.2026
2 кой му дреме
08:22 09.06.2026
3 Браво
13:02 09.06.2026
4 мдда
13:04 09.06.2026
5 Керка
Пак първо, второ, трето и... хляб!
Пенсионерите... само на хляб и първо, близо милион са в България са с 323 евро!
13:08 09.06.2026
6 Подържат форма
13:09 09.06.2026
7 СЗО
13:17 09.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АНТИ-КОМУНИ$Т
ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
13:18 09.06.2026
10 ЕвроАтлантически Комунист
През светлата либерална демокрация от 9 000 000, станахме 6 000 000. Това е 30% намаление на населението. П6рез всичките войни от Освобождението до днес ,не сме губили толкова много хора.
Искам пак тоя комунистически " жесток терор " иначе изчезваме като народ.
13:21 09.06.2026
11 Комунисти стават бедните селяндури
И затова и до ден днешен ни управляват селяндури!
Коментиран от #15
13:26 09.06.2026
12 Еводебил
13:29 09.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "провинциалист":„Ако видиш гол комунист – облечи го! Ако видиш бос комунист – обуй го! Ако видиш гладен комунист – нахрани го! Но никога..." (всеки юзър може да продължи)...
13:50 09.06.2026
15 0407
До коментар #11 от "Комунисти стават бедните селяндури":тези без съд и присъда почват още по рано.....знаеш ли нещо за брата на Никола Петков.... Петко Д.Петков за Христо Ясенов,за Йосиф Хербс,Ламби Кандев и много други......за едни деца убити заедно с родителите,най малкия е бил само на 7 години......за награди за партизански глави.....и тебе да те питам Германия ползва ли от територията ба България да нападне Сърбия и Гърция
13:51 09.06.2026
16 Тома
13:51 09.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.