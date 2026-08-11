"Как в Русия манипулират данните за икономиката"

От началото на войната срещу Украйна руските власти засекретиха или просто спряха да публикуват голяма част от статистическата информация. Става дума както за данни, които противникът би могъл да използва в своя полза (например за добива и преработката на нефт), така и за показатели, ясно свидетелстващи за проблеми (като динамиката на намаляване на населението). Данните, които остават свободно достъпни, се поднасят единствено в положителна светлина. Но с влошаването на икономическата ситуация става все по-трудно да се намират положителни сведения. Чиновниците все пак се справят с тази задача, подхождайки творчески.
Избирателно представяне на статистическите данни
На Русия ѝ става все по-трудно да балансира бюджета, раздут от колосалните военни разходи. Дефицитът расте независимо от повишението на данъците, а паралелно правителството увеличава държавния дълг.
За неговото обслужване в момента се изразходват около 9 на сто от бюджета. За сравнение: за образование и здравеопазване се изразходва по-малко. И това не е всичко: разходите за обслужване на дълга ще продължат да растат, поради което разходите за образование и здравеопазване ще трябва да бъдат съкратени още повече, а данъците отново да бъдат повишени. Тази тема, естествено, не е удобна за властите, но президентът Владимир Путин намери начин да представи състоянието на бюджета в позитивен план. "Държавните финанси запазват устойчивостта си: през юни в бюджета имаше излишък от 196 милиарда рубли. Важна роля в това отношение изигра увеличението на бюджетните приходи, и то не само от нефт и газ, но и от други сектори", заяви президентът.
След поредицата от сведения за ръст на дефицита това звучи като добра новина. Но е манипулация и Путин няма как да не го разбира. Той е начело на страната повече от четвърт век и знае много добре, че бюджетните разходи се разпределят неравномерно в течение на годината: в началото дефицитът расте, през лятото данъчните постъпления оправят нещата, но в края на годината идва финалният скок.
Даже имайки предвид споменатия от Путин излишък, в края на първото полугодие дупката в бюджета възлиза на 5,7 трилиона рубли - повече, отколкото за цялата минала година. А има и прогнози, че до края на годината ще достигне 7 трилиона.
Волна интерпретация и подмяна на понятията
Логиката на някои икономически процеси може понякога да звучи противоречиво: това, което в представите на обикновения човек изглежда като успех, всъщност се оказва симптом на криза. Нарастването на инфлацията например се възприема като проблем, а нейното намаляване - като нещо положително. Но това важи само до определена степен. Изключително ниската или нулева инфлация не е нещо положително. Ако цените не растат, това говори за липса на търсене. Няма растеж на търсенето - няма развитие. Друг пример е безработицата. Високата безработица е проблем, но и екстремно ниската не е добър знак. През юни безработицата в Русия бе 2,2 процента, през май - 2,1 на сто. Този показател никога не е бил толкова нисък и Путин не пропуска да го спомене, като паралелно прави сравнения с други държави - че в еврозоната безработицата била 5,9 процента, а в САЩ - 4,2 на сто.
От думите на Путин може да се добие впечатлението, че изброените страни се опитват да настигнат Русия, но не успяват. Това едва ли е така, но всъщност рекордно ниската безработица е свидетелство, че в икономиката няма свободна работна ръка. 2,2 процента са едва 1,7 милиона души. При това някои са попаднали в статистиката поради смяна на работата, а други просто не планират да си търсят работа. Ефектът: дефицитът на кадри не позволява на предприятията да увеличават производството.
Шефката на Централната банка Елвира Набиулина редовно нарича свръхниската безработица "основно ограничение за руската икономика". В условията на глад за кадри компаниите са принудени да вдигат заплатите по-бързо, отколкото расте производителността на труда, а това подклажда инфлацията, с която се борят финансовите власти.
Прибягване до алтернативни показатели
Когато нито една хитрина не помага да се извлекат положителни новини от традиционните показатели, се използват алтернативни. Широката аудитория често не разбира смисъла им, но числата правят впечатление. Един от тези показатели е БВП по паритет на покупателната способност, който се използва особено често в последните години.
"По паритет на покупателната способност Русия е на четвърто място в света след Китай, САЩ и Индия. И е на първо място в Европа", заяви наскоро Владимир Путин.
И това е истина - Световната банка класира Русия именно на четвърто място. При това преди войната Русия беше на шесто място, но след това изпревари Германия и Япония. Само че какво представлява БВП по паритет на покупателната способност, как се изчислява този показател и за какво служи - това не се уточнява.
Ето обяснението: БВП се изчислява в националната валута и след това се прехвърля в долари, за да могат да се сравнят икономиките на различните страни. БВП по паритет на покупателната способност се базира на условна "кошница" от стоки и услуги, като се проверява колко струва тя в различните страни. Съотношението между стойността на тази кошница в национална валута и нейната стойност в долари дава коефициент, по който БВП на страната се преизчислява в долари за окончателно сравнение. Тъй като в по-бедните страни цените са по-ниски, в тях БВП по паритет на покупателната способност се оказва значително по-висок от номиналния. Именно това им позволява да заемат по-високи места в общата класация. Русия е ярък пример за това.
Сравнявайки по-бедната Русия с по-богатата Германия, някой може и да изпита гордост от факта, че руският БВП по паритет на покупателната способност е по-висок. Но какво казва това за икономическата мощ или за жизненото равнище? Почти нищо.
Изобретяване на "нов език"
Когато вече стане невъзможно да се игнорира реалността, а трябва да се съобщават разочароващи новини, властите прибягват до евфемизми. Те позволяват да се смекчи негативният ефект или дори да се създаде впечатлението, че няма никакви проблеми и всичко върви по план.
Най-известният пример в това отношение е "отрицателният ръст". Това понятие бе използвано за първи път за характеризиране на перспективите на руската икономика в условията на пандемията. Терминът е коректен, но извън професионалния контекст изглежда чужд - думата "спад" е много по-подходяща, когато говориш на неспециалисти.
При това "отрицателният ръст" е само един от примерите. Говорейки за съкращаването на инвестициите на руските компании, Путин използва формулировката "инвестиционна сдържаност". И отбелязва: "Инвестиционна пауза няма, инвестиционният процес продължава".
По същата логика ръстът на цените започна да бъде наричан "промяна", а стагнацията в руската икономика стана "контролирано охлаждане", което "закономерно води до очаквано забавяне на темпа на растеж". Думите "контролирано" и "очаквано" очевидно са предназначени да покажат, че ситуацията е под контрол.
Автор: Олег Логинов
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #51
06:12 11.08.2026
6 Стига лъжи,
06:15 11.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
но при такси за образование 50 000$ годишно
със заплата от 200$ месечно,
но безплатно образование❗
Коментиран от #55
06:16 11.08.2026
8 Kaлпазанин
06:16 11.08.2026
9 3.14К
06:21 11.08.2026
10 Оня
06:39 11.08.2026
11 Отворили ей такива
"Няма растеж на търсенето - няма развитие"
Ей тая мантра ще затрие света. Растеж та растеж!
Къде в природата има само растеж?
06:45 11.08.2026
12 отчаяният рев
Опорките са все по слаби и изсмукани от пръстите. Режима на джуджето крачи към бездната
Коментиран от #18
06:54 11.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мишел
07:07 11.08.2026
16 1001
07:07 11.08.2026
17 Тъмен субект
07:07 11.08.2026
18 Гого
До коментар #12 от "отчаяният рев":Да и ние го следваме вървим яко напред ...........
07:08 11.08.2026
19 дцапол
07:11 11.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Лъжците
07:12 11.08.2026
22 Еврозона
07:24 11.08.2026
23 Ъъъ
Също като в Германия.... 17% спад в потреблението на газ, но никой не казва, че този спад идва от фалиралите предприятия, но пък за сметка на това, ДВ се закахърили за Еусия... 🤣
07:25 11.08.2026
24 Еврото
07:33 11.08.2026
25 Абсурдистан
07:35 11.08.2026
26 В БЪЛГАРИЯ
07:44 11.08.2026
27 ежко
07:45 11.08.2026
28 Ха ха ха
07:51 11.08.2026
29 ужас
08:07 11.08.2026
30 Аз вярвам
08:09 11.08.2026
31 хихи
08:11 11.08.2026
32 Русия и икономика?
08:19 11.08.2026
33 А ЛЕВА?
Коментиран от #48
08:20 11.08.2026
34 Сократ
08:26 11.08.2026
35 Ами
08:36 11.08.2026
36 Колективен руски крепостен
08:44 11.08.2026
37 Лиз ач евроатлантик
08:52 11.08.2026
38 ру БЛАТА
08:56 11.08.2026
39 Специалист
08:56 11.08.2026
40 НЕМОЖАЧи.ру
08:56 11.08.2026
41 Василеску
Коментиран от #49
08:57 11.08.2026
42 Крепостен на Хартиената мечка
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄
08:57 11.08.2026
43 Путлеристан 🤮🤮
ну паГади
08:57 11.08.2026
44 Перо
Коментиран от #57
08:57 11.08.2026
45 Януари 2022
08:57 11.08.2026
46 Сесесере2?
08:58 11.08.2026
47 ОБЕКТИВНИЯ
бързи темпове !Сами си докараха
това положение и не могат да "върнат" ситуацията назад !
08:58 11.08.2026
48 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #33 от "А ЛЕВА?":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
ну паГади
08:59 11.08.2026
49 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #41 от "Василеску":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
09:00 11.08.2026
50 Цвете
09:02 11.08.2026
51 Горките руснаци
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Повече от 90 хиляди студента от са преминали практика в столичните компании.
Под ръководството на опитни наставници младежите са усвоявали современно оборудоване, и са се запознали с технологичните процеси, и са участвали в решаването на реални производствени задачи.
Коя е държавата?
09:10 11.08.2026
52 Долу ЕС
09:31 11.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
10:07 11.08.2026
57 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #44 от "Перо":ИМАТ ТЕ, ГРЪНЦИ И КРАТУНИ.. ИДИ ДА ВИДИШ КОЛКО СТРУВА БЕНЗИНА И ДИЗЕЛА ТАМ, ПА ПОСЛЕ МИ РАЗПРАВЯЙ ШМЕНТИ- КАПЕЛИ И ПРИКАЗКИ ОТ ШИПКОВИЯ ХРАСТ.
10:10 11.08.2026