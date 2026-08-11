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Как в Русия манипулират данните за икономиката
  Тема: Украйна

Как в Русия манипулират данните за икономиката

11 Август, 2026 06:01 1 477 57

  • руска икономика-
  • русия-
  • руска рубла-
  • владимир путин-
  • украйна

Колкото повече се влошава състоянието на руската икономика, толкова по-трудно става за властите да докладват за своите достижения. Но те продължават да го правят, използвайки хитри трикове.

Как в Русия манипулират данните за икономиката - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От началото на войната срещу Украйна руските власти засекретиха или просто спряха да публикуват голяма част от статистическата информация. Става дума както за данни, които противникът би могъл да използва в своя полза (например за добива и преработката на нефт), така и за показатели, ясно свидетелстващи за проблеми (като динамиката на намаляване на населението). Данните, които остават свободно достъпни, се поднасят единствено в положителна светлина. Но с влошаването на икономическата ситуация става все по-трудно да се намират положителни сведения. Чиновниците все пак се справят с тази задача, подхождайки творчески.

Избирателно представяне на статистическите данни

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На Русия ѝ става все по-трудно да балансира бюджета, раздут от колосалните военни разходи. Дефицитът расте независимо от повишението на данъците, а паралелно правителството увеличава държавния дълг.

За неговото обслужване в момента се изразходват около 9 на сто от бюджета. За сравнение: за образование и здравеопазване се изразходва по-малко. И това не е всичко: разходите за обслужване на дълга ще продължат да растат, поради което разходите за образование и здравеопазване ще трябва да бъдат съкратени още повече, а данъците отново да бъдат повишени. Тази тема, естествено, не е удобна за властите, но президентът Владимир Путин намери начин да представи състоянието на бюджета в позитивен план. "Държавните финанси запазват устойчивостта си: през юни в бюджета имаше излишък от 196 милиарда рубли. Важна роля в това отношение изигра увеличението на бюджетните приходи, и то не само от нефт и газ, но и от други сектори", заяви президентът.

След поредицата от сведения за ръст на дефицита това звучи като добра новина. Но е манипулация и Путин няма как да не го разбира. Той е начело на страната повече от четвърт век и знае много добре, че бюджетните разходи се разпределят неравномерно в течение на годината: в началото дефицитът расте, през лятото данъчните постъпления оправят нещата, но в края на годината идва финалният скок.

Даже имайки предвид споменатия от Путин излишък, в края на първото полугодие дупката в бюджета възлиза на 5,7 трилиона рубли - повече, отколкото за цялата минала година. А има и прогнози, че до края на годината ще достигне 7 трилиона.

Волна интерпретация и подмяна на понятията

Логиката на някои икономически процеси може понякога да звучи противоречиво: това, което в представите на обикновения човек изглежда като успех, всъщност се оказва симптом на криза. Нарастването на инфлацията например се възприема като проблем, а нейното намаляване - като нещо положително. Но това важи само до определена степен. Изключително ниската или нулева инфлация не е нещо положително. Ако цените не растат, това говори за липса на търсене. Няма растеж на търсенето - няма развитие. Друг пример е безработицата. Високата безработица е проблем, но и екстремно ниската не е добър знак. През юни безработицата в Русия бе 2,2 процента, през май - 2,1 на сто. Този показател никога не е бил толкова нисък и Путин не пропуска да го спомене, като паралелно прави сравнения с други държави - че в еврозоната безработицата била 5,9 процента, а в САЩ - 4,2 на сто.

От думите на Путин може да се добие впечатлението, че изброените страни се опитват да настигнат Русия, но не успяват. Това едва ли е така, но всъщност рекордно ниската безработица е свидетелство, че в икономиката няма свободна работна ръка. 2,2 процента са едва 1,7 милиона души. При това някои са попаднали в статистиката поради смяна на работата, а други просто не планират да си търсят работа. Ефектът: дефицитът на кадри не позволява на предприятията да увеличават производството.

Шефката на Централната банка Елвира Набиулина редовно нарича свръхниската безработица "основно ограничение за руската икономика". В условията на глад за кадри компаниите са принудени да вдигат заплатите по-бързо, отколкото расте производителността на труда, а това подклажда инфлацията, с която се борят финансовите власти.

Прибягване до алтернативни показатели

Когато нито една хитрина не помага да се извлекат положителни новини от традиционните показатели, се използват алтернативни. Широката аудитория често не разбира смисъла им, но числата правят впечатление. Един от тези показатели е БВП по паритет на покупателната способност, който се използва особено често в последните години.

"По паритет на покупателната способност Русия е на четвърто място в света след Китай, САЩ и Индия. И е на първо място в Европа", заяви наскоро Владимир Путин.

И това е истина - Световната банка класира Русия именно на четвърто място. При това преди войната Русия беше на шесто място, но след това изпревари Германия и Япония. Само че какво представлява БВП по паритет на покупателната способност, как се изчислява този показател и за какво служи - това не се уточнява.

Ето обяснението: БВП се изчислява в националната валута и след това се прехвърля в долари, за да могат да се сравнят икономиките на различните страни. БВП по паритет на покупателната способност се базира на условна "кошница" от стоки и услуги, като се проверява колко струва тя в различните страни. Съотношението между стойността на тази кошница в национална валута и нейната стойност в долари дава коефициент, по който БВП на страната се преизчислява в долари за окончателно сравнение. Тъй като в по-бедните страни цените са по-ниски, в тях БВП по паритет на покупателната способност се оказва значително по-висок от номиналния. Именно това им позволява да заемат по-високи места в общата класация. Русия е ярък пример за това.

Сравнявайки по-бедната Русия с по-богатата Германия, някой може и да изпита гордост от факта, че руският БВП по паритет на покупателната способност е по-висок. Но какво казва това за икономическата мощ или за жизненото равнище? Почти нищо.

Изобретяване на "нов език"

Когато вече стане невъзможно да се игнорира реалността, а трябва да се съобщават разочароващи новини, властите прибягват до евфемизми. Те позволяват да се смекчи негативният ефект или дори да се създаде впечатлението, че няма никакви проблеми и всичко върви по план.

Най-известният пример в това отношение е "отрицателният ръст". Това понятие бе използвано за първи път за характеризиране на перспективите на руската икономика в условията на пандемията. Терминът е коректен, но извън професионалния контекст изглежда чужд - думата "спад" е много по-подходяща, когато говориш на неспециалисти.

При това "отрицателният ръст" е само един от примерите. Говорейки за съкращаването на инвестициите на руските компании, Путин използва формулировката "инвестиционна сдържаност". И отбелязва: "Инвестиционна пауза няма, инвестиционният процес продължава".

По същата логика ръстът на цените започна да бъде наричан "промяна", а стагнацията в руската икономика стана "контролирано охлаждане", което "закономерно води до очаквано забавяне на темпа на растеж". Думите "контролирано" и "очаквано" очевидно са предназначени да покажат, че ситуацията е под контрол.

Автор: Олег Логинов


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 5 Отговор
    Финансисти които наистина разбират материята отдавна говорят, че БВП е механичен сбор от числа който не дава реална оценка на икономиката и живота в дадена страна❗

    Коментиран от #51

    06:12 11.08.2026

  • 6 Стига лъжи,

    28 12 Отговор
    стига измишльотини. Погледнете на какво прилича еврогей съюза. Вижте докъде го докараха джендърите и урсулите.

    06:15 11.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 11 Отговор
    Как да сравниш заплата от 1 000$ месечно,
    но при такси за образование 50 000$ годишно
    със заплата от 200$ месечно,
    но безплатно образование❗

    Коментиран от #55

    06:16 11.08.2026

  • 8 Kaлпазанин

    21 7 Отговор
    Евредйкото зеле да ни светне ,как Ротшилд печата доларите ???...и кой на кого и как е длъжник в ресурси и злато ,и колко струва и какво един напечатан долар ,йена ,евро

    06:16 11.08.2026

  • 9 3.14К

    28 6 Отговор
    Поредните няколко квадратни метра изписани глупости, лъжи и внушения, как руснаците манипулирали данните за бюджета и външния дълг, при положение че ЕЦБ официално призна и обвини България за същото с цел влизане в еврозоната.

    06:21 11.08.2026

  • 10 Оня

    18 1 Отговор
    Виждаш Дойче нещо си пропаганден и не четеш!

    06:39 11.08.2026

  • 11 Отворили ей такива

    13 0 Отговор
    усти. Да лапнат света.
    "Няма растеж на търсенето - няма развитие"
    Ей тая мантра ще затрие света. Растеж та растеж!
    Къде в природата има само растеж?

    06:45 11.08.2026

  • 12 отчаяният рев

    5 19 Отговор
    На копейки рано сутрин винаги ми оправя настроението.
    Опорките са все по слаби и изсмукани от пръстите. Режима на джуджето крачи към бездната

    Коментиран от #18

    06:54 11.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мишел

    11 2 Отговор
    Блоомберг и CBS Швейцария посочиха, че руската икономика е на второ място в света по темпове на растеж след тази на Ю. Корея

    07:07 11.08.2026

  • 16 1001

    18 0 Отговор
    Напишете нещо за нашата икономика 1,81 евро дизел и т.н..............

    07:07 11.08.2026

  • 17 Тъмен субект

    16 1 Отговор
    Манипулират данните точто както нашите урсули подучиха жълтопаветниците да смъцафръцат нашите данни за енрото, както джакат данните за миграцията и т.н. Даже може да се каже, че ЕС са зтачителто по-добри вманипулациите.

    07:07 11.08.2026

  • 18 Гого

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "отчаяният рев":

    Да и ние го следваме вървим яко напред ...........

    07:08 11.08.2026

  • 19 дцапол

    20 2 Отговор
    Лъжци. Западните лъжци викат Русия лъже??? Ами от вас по големи лъжци има ли бре, западни пръдльовци??? Тука в България инфлацията е над 100% а излиза и вика 2,5 % инфлация??? Всеки българин по джоба си го вижда. Всичките сте такива нескопосани лукави лъжци. Слава на Господ Иисус Христос, лукавия и лъжата са обречени на гибел ако не се покаят. Затънали в дългове, до над ушите, тръгнали на Русия да търсят кусур??? Ами то за смях е работата, да ви се присмиват на анализите.

    07:11 11.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лъжците

    19 1 Отговор
    От Дойче веле защо не кажат, руснаците се учат от нас. Защото по големи манипулатори от нас няма.

    07:12 11.08.2026

  • 22 Еврозона

    9 0 Отговор
    Каквито и данни да манипулират, като НСИ не могат да лъжат.

    07:24 11.08.2026

  • 23 Ъъъ

    14 2 Отговор
    "Как в Русия манипулират данните за икономиката"

    Също като в Германия.... 17% спад в потреблението на газ, но никой не казва, че този спад идва от фалиралите предприятия, но пък за сметка на това, ДВ се закахърили за Еусия... 🤣

    07:25 11.08.2026

  • 24 Еврото

    6 0 Отговор
    Поправка в заглавието - да се чете България

    07:33 11.08.2026

  • 25 Абсурдистан

    4 1 Отговор
    Всичката информация в тази държава се редактира, фалшифицира, подменя и крие.

    07:35 11.08.2026

  • 26 В БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    Всички сектори са -30% те се загрижили за Русия. Тъпунгери.

    07:44 11.08.2026

  • 27 ежко

    6 0 Отговор
    Паритета на покупателната способност е 100 пъти по важен показател от БВП например.Русия има значително по-малки проблеми от Германия например.

    07:45 11.08.2026

  • 28 Ха ха ха

    8 1 Отговор
    А къде бяхте вие , блюстители на честността и пазители на морала, когато групата престъпници на власт у нас преди една година манипулираха икономически, финансови и статистически данни, тоест лъгаха като разпрани за да нахлуят на простия в буквален и преносен смисъл заспал народ от потурковци, за да им нахлулите на вратовете Ярема на еврото и огромната инфлация на спестяванията която едва сега започва. За този овчи народ, дето едвам 300000 подписа събра за референдум, за да го питат изобщо за нещо, вече не ми е жал.Ни най-малко нямам жал, но непрестанните лъжи на тази така наречена медия Немска вълна ми идват повече.

    07:51 11.08.2026

  • 29 ужас

    6 1 Отговор
    DW не чета, но съм съгласен с него , че та"шаците на коча скоро ще паднат.

    08:07 11.08.2026

  • 30 Аз вярвам

    5 0 Отговор
    Само на тpoла деса димитрова-стоян георгиев. Още 2014 година е казал че Русия ще фалира до няколко месеца!

    08:09 11.08.2026

  • 31 хихи

    7 1 Отговор
    Гледам заглавието и си викам!? Не може ДойчеЗеле да не е манипулирало "манипулираните" данни за Руската икономика!? и преминавам направо към коментарите...

    08:11 11.08.2026

  • 32 Русия и икономика?

    3 3 Отговор
    Вие чувате ли се изобщо?

    08:19 11.08.2026

  • 33 А ЛЕВА?

    3 3 Отговор
    ВЪРНАХА ЛИ ЛЕВА?А?

    Коментиран от #48

    08:20 11.08.2026

  • 34 Сократ

    7 0 Отговор
    DW да си гледа икономиката на Германия, а не да гледа в канчето на Русия. Тя Русия отдавна е фалирала и на бойното поле само загуби. DW вЕрвайте си.

    08:26 11.08.2026

  • 35 Ами

    3 1 Отговор
    в Русия се учат от корифеи като леля нушка и Асена , примерно, за манипулацията ...

    08:36 11.08.2026

  • 36 Колективен руски крепостен

    2 0 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    08:44 11.08.2026

  • 37 Лиз ач евроатлантик

    4 0 Отговор
    По добре кажете,как нашите ьора изманипулираха данните,за да ни набутат с еврото

    08:52 11.08.2026

  • 38 ру БЛАТА

    2 0 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    08:56 11.08.2026

  • 39 Специалист

    3 0 Отговор
    Само от заглавието е ясно.Европа САЩ България заради еврото не манипулират.Стига писахте глупости.Напишете обективен анализ

    08:56 11.08.2026

  • 40 НЕМОЖАЧи.ру

    2 1 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация

    08:56 11.08.2026

  • 41 Василеску

    1 1 Отговор
    Без съмнение манипулират. Но имат икономика, а Москва бил може би най- добрият град за живеене извън няколкото безспорни швейцарски и няколко други европейски иавстралийдски градове. А нашата икономика? С панипулираната тотално статистика. фалшифицирана, както се изпусна дори и Радев.

    Коментиран от #49

    08:57 11.08.2026

  • 42 Крепостен на Хартиената мечка

    1 0 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    08:57 11.08.2026

  • 43 Путлеристан 🤮🤮

    1 1 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    08:57 11.08.2026

  • 44 Перо

    3 2 Отговор
    Понеже тук не се манипулира информацията за цените и ценообразуването, инфлацията и дефицита, в двуцифрено число и сме в клуба на “богатите”! Даже РСМ и Сърбия имат по-висока минимална заплата! Присмял се хърбел на щърбел!

    Коментиран от #57

    08:57 11.08.2026

  • 45 Януари 2022

    1 0 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    08:57 11.08.2026

  • 46 Сесесере2?

    2 0 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    08:58 11.08.2026

  • 47 ОБЕКТИВНИЯ

    2 1 Отговор
    Рушняците сами не си дават сметка ,че са много зле !Цар глад настъпва с
    бързи темпове !Сами си докараха
    това положение и не могат да "върнат" ситуацията назад !

    08:58 11.08.2026

  • 48 Надъхан капейчо 🤩🤡

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "А ЛЕВА?":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    08:59 11.08.2026

  • 49 Путлеристан 🤮🤮

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Василеску":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    09:00 11.08.2026

  • 50 Цвете

    3 0 Отговор
    КАКВА ИКОНОМИКА ? ОПАШКИТЕ ВЕЧЕ СА 50 КМ.ЗА БЕНЗИН И МОЖЕ ДА ЗАРЕДИШ 10 ЛИТРА САМО. ИНТЕРНЕТ НЯМАТ ОТ ЯНУАРИ 2026 ГОДИНА? МАГАЗИНИТЕ ОПОСКАНИ ( ПРАЗНИ )? И ТОВА НОРМАЛЕН ЖИВОТ ЛИ Е НА ФОНА НА МИЗЕРИЯТА ,КОЯТО Е ФАКТ. БЪЛВАТ ЗАВОДИ ЗА ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ,А ХОРАТА ГЛАДНИ??????? ЕГАТИ " ДЕМОКРАЦИЯТА " .

    09:02 11.08.2026

  • 51 Горките руснаци

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Повече от 90 хиляди студента от са преминали практика в столичните компании.
    Под ръководството на опитни наставници младежите са усвоявали современно оборудоване, и са се запознали с технологичните процеси, и са участвали в решаването на реални производствени задачи.
    Коя е държавата?

    09:10 11.08.2026

  • 52 Долу ЕС

    2 0 Отговор
    за Русия не знам, но знам как ние под вещото ръководство на ЕК и ЕЦБ, да не забравяме разговора за манипулаците между Кирчо и Урсула, влязохме в ЕЗ с фалшиви данни, приети от тези които ни накараха да ги фалшифицираме!

    09:31 11.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    ДРЪН ДРЪН -ЯРИНА.. АМЕРИКА И ЕВРОПА СПАСИХА РУСИЯ ОТ ГЛАД ПРЕЗ 1991 ГОДИНА, АМА ТОЗИ ПЪТ НЯМА ДА ИМА САМОЛЕТИ С ПОМОЩИ. ПЪК ДА ВИДИМ ПОСЛЕ..

    10:07 11.08.2026

  • 57 да ти кажа ...🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Перо":

    ИМАТ ТЕ, ГРЪНЦИ И КРАТУНИ.. ИДИ ДА ВИДИШ КОЛКО СТРУВА БЕНЗИНА И ДИЗЕЛА ТАМ, ПА ПОСЛЕ МИ РАЗПРАВЯЙ ШМЕНТИ- КАПЕЛИ И ПРИКАЗКИ ОТ ШИПКОВИЯ ХРАСТ.

    10:10 11.08.2026