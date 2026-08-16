Радослав Бимбалов: Държавна буржоазия

След излезлите вчера имуществени декларации на българските публични фигури всички медии – съвсем логично – се впрегнаха да показват колко заможни са някои от настоящите министри.
Но това не се случва за пръв път. Богати хора влизат във властта и доста често излизат от нея още по-богати. И децата го виждат.
По-любопитното е друго.
Ако отклоним поглед от очевидните богаташи на върха и слезем един-два етажа надолу в сградата на властта, започват да се виждат далеч по-интересни неща.
Един настоящ и бивш заместник-министър на финансите например може да има над 300 хиляди евро в банков влог. Става дума за Людмила Петкова – човек, чиято професионална биография е почти изцяло свързана с държавната администрация: данъчна служба, Министерство на финансите, заместник-министър, министър, АДФИ, отново заместник-министър.
Това, разбира се, не означава, че парите ѝ са придобити незаконно. Нито че непременно са натрупани само от заплати. Означава единствено, че е любопитно да попитаме как човек с почти изцяло публична кариера в една от най-бедните държави в ЕС стига до подобен размер ликвидни спестявания.
Особено когато погледнем навън.
В проверени публични декларации на хора на сравними позиции в по-богати европейски държави като Литва и Словения може да се видят лични спестявания от порядъка на €20–50 хиляди, а при по-заможни случаи – около €100 хиляди. Може да се намери дори словенски държавен секретар, който преди политиката е управлявал голяма частна компания, бил е министър, вицепремиер и председател на парламента – и въпреки това установимите му финансови активи са значително под тези на българския кариерен държавен служител.
Това е само едно невинно сравнение. Не е доказателство за престъпление.
Но ако започнем да правим същото с членове на бордове на държавни дружества, ръководители на агенции, фондове, комисии, заместник-министри и всякакви други обитатели на втория и третия етаж на властта, може да се окаже, че по-интересният въпрос не е колко богати хора влизат във властта, а колко заможни хора произвежда самата власт.
И тогава вече си струва да се запитаме дали България е на дъното на ЕС не защото не сме достатъчно способни да създадем добре работеща икономика, а защото в продължение на десетилетия сме отглеждали не просто висша държавна администрация, а същинска държавна буржоазия – затворен слой, който се възпроизвежда година след година, преминава от министерство в агенция, от агенция в борд, от борд обратно в министерство и често обслужва не толкова обществения интерес, колкото системата, която го е създала.
И докато ние се чудим защо България все не може да настигне Европа, може би част от отговора през цялото време е била пред очите ни.
Но ние сме гледали само първия етаж.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
В БГ то се идва на власт само и единствено да се краде и краде и краде ....!!!
И стават все по нагли и безскруполни ....
Коментиран от #7
16:06 16.08.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #8
16:06 16.08.2026
3 Пич
Всички сме наясно, че в политика са котирани само мръсни, зависими, и корумпирани индивиди!!! И всички декларират пълни измислици!!! Няма тая, няма оная държави!!! Всеки са еднакви!!!
Дори Минчо дойде на власт с вдигнато юмруче като по учебника на ЦРУ за цветни революции!!!
16:09 16.08.2026
4 Лост
16:10 16.08.2026
5 Някой
16:10 16.08.2026
6 Бимбалов, ЧАДО
Не само да хвърляш "бомби" в празно пространство.
16:11 16.08.2026
7 Ами сега?
До коментар #1 от "Сила":Те сами не идват на власт, ние ги поставяме и подкрепяме докато накрая не издържим и се чудим как да ги махнем. Ето вече 37 години се спъваме в един и същ камък, а не ни стига пипето как да не го повтаряме поне в бъдеще.
16:12 16.08.2026
8 Има ли
До коментар #2 от "Красимир Петров":значение от къде е дошъл ? Кажи нещо за написаното , но го прочети !
16:12 16.08.2026
9 Смях
16:15 16.08.2026
10 Ужаст ,
16:19 16.08.2026
11 Бимбо
16:19 16.08.2026
12 Бимбалов, ЧАДО
За сравнение с госпожата.
16:22 16.08.2026
13 Ха сега де...
16:23 16.08.2026
14 Бимбалов, ЧАДО
Че от реклами и книги явно яко си го закъсал.
16:26 16.08.2026
15 Шахед Медведев
Коментиран от #18
16:27 16.08.2026
16 Анонимен
16:27 16.08.2026
17 Никой
16:27 16.08.2026
18 Анонимен
До коментар #15 от "Шахед Медведев":Как откъде лежи 10 години в президенствотовсичко му е на държавнаиздръжка и каквото получава му идва чисто А сега невежите му подариха и още милиони в парламента и на неговите служебници
16:29 16.08.2026
19 Е радев
16:43 16.08.2026
20 дядо дръмпир и днес е жив
16:43 16.08.2026
21 Василеску
16:49 16.08.2026
22 Хмм
16:58 16.08.2026
23 Феникс
17:01 16.08.2026
24 Кирил
17:07 16.08.2026
25 БеГемот
17:08 16.08.2026
26 Край
17:20 16.08.2026
27 хахаха
17:30 16.08.2026
28 Ха така
17:39 16.08.2026
29 Мнение
Коментиран от #31
17:41 16.08.2026
30 Няма нужда да се запитваме
17:43 16.08.2026
31 Няма да се чудим
До коментар #29 от "Мнение":Те вече си ги имат, много отдавна. Това е затворена система на озлобление и човешка ненавист към народа.
17:44 16.08.2026