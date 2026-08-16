Новини
Мнения »
Радослав Бимбалов: Държавна буржоазия

Радослав Бимбалов: Държавна буржоазия

16 Август, 2026 16:00 2 332 31

  • людмила петкова-
  • данъчни декларация-
  • влог-
  • корупция-
  • държавна буржоазия

И докато ние се чудим защо България все не може да настигне Европа, може би част от отговора през цялото време е била пред очите ни

Радослав Бимбалов: Държавна буржоазия - 1
Снимка: БГНЕС
Радослав Бимбалов Радослав Бимбалов собственик на рекламна агенция
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След излезлите вчера имуществени декларации на българските публични фигури всички медии – съвсем логично – се впрегнаха да показват колко заможни са някои от настоящите министри.

Но това не се случва за пръв път. Богати хора влизат във властта и доста често излизат от нея още по-богати. И децата го виждат.

По-любопитното е друго.

Ако отклоним поглед от очевидните богаташи на върха и слезем един-два етажа надолу в сградата на властта, започват да се виждат далеч по-интересни неща.

Един настоящ и бивш заместник-министър на финансите например може да има над 300 хиляди евро в банков влог. Става дума за Людмила Петкова – човек, чиято професионална биография е почти изцяло свързана с държавната администрация: данъчна служба, Министерство на финансите, заместник-министър, министър, АДФИ, отново заместник-министър.

Това, разбира се, не означава, че парите ѝ са придобити незаконно. Нито че непременно са натрупани само от заплати. Означава единствено, че е любопитно да попитаме как човек с почти изцяло публична кариера в една от най-бедните държави в ЕС стига до подобен размер ликвидни спестявания.

Особено когато погледнем навън.

В проверени публични декларации на хора на сравними позиции в по-богати европейски държави като Литва и Словения може да се видят лични спестявания от порядъка на €20–50 хиляди, а при по-заможни случаи – около €100 хиляди. Може да се намери дори словенски държавен секретар, който преди политиката е управлявал голяма частна компания, бил е министър, вицепремиер и председател на парламента – и въпреки това установимите му финансови активи са значително под тези на българския кариерен държавен служител.

Това е само едно невинно сравнение. Не е доказателство за престъпление.

Но ако започнем да правим същото с членове на бордове на държавни дружества, ръководители на агенции, фондове, комисии, заместник-министри и всякакви други обитатели на втория и третия етаж на властта, може да се окаже, че по-интересният въпрос не е колко богати хора влизат във властта, а колко заможни хора произвежда самата власт.

И тогава вече си струва да се запитаме дали България е на дъното на ЕС не защото не сме достатъчно способни да създадем добре работеща икономика, а защото в продължение на десетилетия сме отглеждали не просто висша държавна администрация, а същинска държавна буржоазия – затворен слой, който се възпроизвежда година след година, преминава от министерство в агенция, от агенция в борд, от борд обратно в министерство и често обслужва не толкова обществения интерес, колкото системата, която го е създала.

И докато ние се чудим защо България все не може да настигне Европа, може би част от отговора през цялото време е била пред очите ни.

Но ние сме гледали само първия етаж.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 55 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    50 3 Отговор
    Крадат бе , крадат ...и ще продължават да крадат !!!!
    В БГ то се идва на власт само и единствено да се краде и краде и краде ....!!!
    И стават все по нагли и безскруполни ....

    Коментиран от #7

    16:06 16.08.2026

  • 2 Красимир Петров

    20 46 Отговор
    Този анаЛлизатор не беше ли от Петроханската секта

    Коментиран от #8

    16:06 16.08.2026

  • 3 Пич

    32 7 Отговор
    Бимбалов!!! А спри с глупостите, А...!?
    Всички сме наясно, че в политика са котирани само мръсни, зависими, и корумпирани индивиди!!! И всички декларират пълни измислици!!! Няма тая, няма оная държави!!! Всеки са еднакви!!!
    Дори Минчо дойде на власт с вдигнато юмруче като по учебника на ЦРУ за цветни революции!!!

    16:09 16.08.2026

  • 4 Лост

    40 2 Отговор
    Това добре.Ама как се прави сграда с водопад и всичко вътре луксозно ,за 4 милиона лева , колкото столична община дава за една детска градина, която прокапва след година.Хайде сега Желязков да построи и една детска градина с такъв лукс като сградата с водопада за 4.5 милиона евро и да я подари на общината .

    16:10 16.08.2026

  • 5 Някой

    14 26 Отговор
    Още един фен на тия с отпаднала необходимост ръси премъдрости

    16:10 16.08.2026

  • 6 Бимбалов, ЧАДО

    15 23 Отговор
    Ами провери от къде са спестяванията на госпожа Людмила Петкова.....и ни уведоми.
    Не само да хвърляш "бомби" в празно пространство.

    16:11 16.08.2026

  • 7 Ами сега?

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Те сами не идват на власт, ние ги поставяме и подкрепяме докато накрая не издържим и се чудим как да ги махнем. Ето вече 37 години се спъваме в един и същ камък, а не ни стига пипето как да не го повтаряме поне в бъдеще.

    16:12 16.08.2026

  • 8 Има ли

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    значение от къде е дошъл ? Кажи нещо за написаното , но го прочети !

    16:12 16.08.2026

  • 9 Смях

    5 7 Отговор
    Жена му е паралийиата... Малко се осведоми

    16:15 16.08.2026

  • 10 Ужаст ,

    9 0 Отговор
    Толкова ли са бедни ?!

    16:19 16.08.2026

  • 11 Бимбо

    10 1 Отговор
    Кой ли създаде държавната буржоазия?

    16:19 16.08.2026

  • 12 Бимбалов, ЧАДО

    9 13 Отговор
    Ти кво бачкаш и колко евраци си натрупал през тия години.
    За сравнение с госпожата.

    16:22 16.08.2026

  • 13 Ха сега де...

    17 2 Отговор
    Кой да ни избави от нас самите? Вече доста над 3 десетилетияизбираме за политици не според собствена преценка (накоято явно сме неспособни), а които ни препоръчат социологическите агенции, медиите и социалните мрежи. Докато не запонем да мислим самостоятелно за бъдещето си, а не да следваме едно или друго чуждо мнение нямаме шансове. Всеки препоръчва това, което на него му е най изгодно, а кандидатите даже започнаха и да не се хвалят сами, а да чакат на обвързаните с тях да го измислят..

    16:23 16.08.2026

  • 14 Бимбалов, ЧАДО

    7 11 Отговор
    Ами стани ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ, милионерче да станеш.
    Че от реклами и книги явно яко си го закъсал.

    16:26 16.08.2026

  • 15 Шахед Медведев

    11 9 Отговор
    В този ред на мисли е добре, данъчните да се разровят в имотното състояние на простият фатмак-зеленият чорап. Как един тиквеник, копие на Бай Тошо, със заплата на военен и после на президент, успя да натрупа милиони.

    Коментиран от #18

    16:27 16.08.2026

  • 16 Анонимен

    10 3 Отговор
    Я прочетете какви пари имат какви имоти купуват вашите любимци невежите ОТ каква работа заплати ли хахахаха милион и половина тикви сте правите тези богати а вие си оставяте тикви

    16:27 16.08.2026

  • 17 Никой

    9 1 Отговор
    ДАНС знае ли какво правят националистическата НПО " Шипка " и " Васил Левски "?

    16:27 16.08.2026

  • 18 Анонимен

    12 5 Отговор

    До коментар #15 от "Шахед Медведев":

    Как откъде лежи 10 години в президенствотовсичко му е на държавнаиздръжка и каквото получава му идва чисто А сега невежите му подариха и още милиони в парламента и на неговите служебници

    16:29 16.08.2026

  • 19 Е радев

    12 3 Отговор
    нали обеща разграждане на модела! След стотина години.🤣🤣🤣🤣

    16:43 16.08.2026

  • 20 дядо дръмпир и днес е жив

    12 1 Отговор
    Добра статия.Слезте и по надолу в овластените администрации по градове и села....ще видите учудващи неща....как се присвояват земи и жилища и как функционира Държавната жибищна мафия...ще видите как общински съветници и кметове си имат групи разбойници ,които разкостват къщи на хора ,които не живеят в тях и как мееелиционерите казват на същите хора,...А,защо не продаваш като не живееш в къщата...ще видите и как журналисти казват ,каква изоставена къща ,а тя оглозгана от бандюгите и вещите отишли при кмета или родата му...това е бг!

    16:43 16.08.2026

  • 21 Василеску

    11 2 Отговор
    Абе съвсем ясно е, че е мошеническа работа нашето "ухравление" Напривмер видния комсомолец председател на агенция, която трябва да следи за цените, картеилте, монополите, да глобява и въвежда справедливост само от "договор за процесуално представяне" (на чужда фирма) е спечелил миналата година над 800 000 евра. Отделно от всичко друго. Може да се предполага но кого е представител - на някоя от голеимте фирми, индиректно контролиращи българския пазар и срешу които трябва на практика да работи в полза на държавата и хората. Всуе. Гласувайте непрекъснато за тях, както правите.

    16:49 16.08.2026

  • 22 Хмм

    10 0 Отговор
    Петкова е герберка

    16:58 16.08.2026

  • 23 Феникс

    10 5 Отговор
    Откакто въведоха евро боклука изобщо не ми дрме на онази работа за тази пропаднала територия! Да се угояват колкото си искат, дано пък всичко да свърши по бързо та да я захващаме отначало! Възраждане си трябва , но първо да излезнем от колониалното владичество!

    17:01 16.08.2026

  • 24 Кирил

    7 0 Отговор
    Няма по крадлив ген от българския

    17:07 16.08.2026

  • 25 БеГемот

    4 0 Отговор
    Ми така е!И това е затворен кръг ....влизането вътре става с препоръка като в английски клуб за джентълменни....

    17:08 16.08.2026

  • 26 Край

    5 1 Отговор
    Държаванта боржуазия се самовъзпроизвежда и се поддържа независимо от кои уж партии е. ИваМитева от ИТН сега е зам министър на транспорта. Камелия Нейкова /шефка на ЦИК от БСП и ИТН/ сега е главен секретар на Министерски съвет. Зам министър при герб на Околната среда - Ренета Колева сега пак си е зам министър.

    17:20 16.08.2026

  • 27 хахаха

    3 0 Отговор
    бимбалюгата сега се събуди...и установи, че в тая държава всички във властта крадат като за последно

    17:30 16.08.2026

  • 28 Ха така

    1 0 Отговор
    Като започнат да ми говорят за партенки, аз питам въпросите в кой са парите и кой децата му къде са. И тази прослойка аз я наричам паразитна, нищо че е богата. То е ясно, че за да бъде богат и здрав един паразит, той трябва да смуче отнякъде, от здрав организъм който превръщат в болен. И даже и от него продължават да смучат и да смучат. И тази система се възпроизвежда от глупавите, които отново ги запазват на власт. Я тях ги лъжат с истанбулски корекции, джендарски сладоледи, войни и още не знам си какво, за да може всеки да си знае мястото.

    17:39 16.08.2026

  • 29 Мнение

    2 0 Отговор
    Следващите, за които ще пишем и ще се чудим от къде са им парите, апартаментите, колите, вилите са полиция, военни, съд, прокуратура. Дадоха им такива заплати (наши пари) , че и да искат не могат да ги похарчат. А и ние си ги обгрижваме доста добре, след като от нашия продънен джоб им плащаме и осигуровките на тези мързеливци. Е, народът ли е виновен или властта, която прави бедните още по-бедни, а богатите, т. е. техните хора още по-богати. Пусто дърво неокастрено, но и този ден ще дойде. На там отиват нещата, щом и тези управляващи тръгнаха с голямата резачка, но само за работещите, тези които им изкарват парите, за да имат по 20 имота. Ненаяли се тунеядци, пиещи човешка кръв.

    Коментиран от #31

    17:41 16.08.2026

  • 30 Няма нужда да се запитваме

    0 0 Отговор
    Ти вече отговори във въпроса си.

    17:43 16.08.2026

  • 31 Няма да се чудим

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мнение":

    Те вече си ги имат, много отдавна. Това е затворена система на озлобление и човешка ненавист към народа.

    17:44 16.08.2026