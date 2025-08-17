Новини
Робърт де Ниро – икона на Холивуд - празнува рожден ден днес

Робърт де Ниро – икона на Холивуд - празнува рожден ден днес

17 Август, 2025 12:16 918 5

Де Ниро още като дете усеща, че сцената е неговото призвание

Робърт де Ниро – икона на Холивуд - празнува рожден ден днес - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Когато стане дума за истински магнетизъм на големия екран, едно име неизменно изплува в съзнанието – Робърт де Ниро. Днес, когато световноизвестният актьор отбелязва своя 82-ри рожден ден, милиони фенове по света си спомнят за неговия неподражаем чар, остроумие и уникална харизма, които го превръщат в мечтания кавалер за всяка дама, пише woman.bg.

От Манхатън до върха на славата

Роден в сърцето на Ню Йорк, в Манхатън, Де Ниро още като дете усеща, че сцената е неговото призвание. Още на десетгодишна възраст той мечтае за актьорска кариера, а като тийнейджър вече уверено крачи към първите си роли.


„Имах късмет, че попаднах на правилните хора в правилния момент“, споделя самият той за началото на своя път.

Легендарни превъплъщения и незабравими филми

С два „Оскара“ в колекцията си – за ролите си във „Кръстникът II“ и „Разяреният бик“ – Де Ниро се нарежда сред най-големите имена в историята на киното. Той вдъхновява поколения актьори, а самият той черпи вдъхновение от титани като Марлон Брандо, Монтгомъри Клифт и Джеймс Дийн. Сред емблематичните му филми се открояват класики като „Шофьор на такси“, „Казино“, „Добри момчета“, „Ловецът на елени“, „Жега“, „Недосегаемите“, „Нос страх“, „Ню Йорк, Ню Йорк“, както и комедийните хитове „Запознай се с нашите“ и „Последният пенсионерски запой“.

Личният живот – мистерия, обвита в слухове

Макар да пази личния си свят далеч от светлините на прожекторите, около Де Ниро винаги витаят слухове и пикантни истории. Говори се за бурни нощи, страстни афери с известни дами като Ума Търман, Уитни Хюстън и Наоми Кембъл, както и за периоди на ексцентричен живот на върха на славата. Въпреки това, той остава загадка – човек, който предпочита да говори чрез ролите си, а не чрез таблоидите.

Мъдростта на един велик артист

Робърт де Ниро не е просто актьор – той е философ на живота. Ето някои от неговите вдъхновяващи мисли:

„Времето не чака никого. Ако имаш планове – действай сега, не отлагай.“

„Срещите с нови хора са ценни, защото понякога откриваш сродна душа.“

„Актьорството ти позволява да живееш чужди съдби, без да плащаш цената.“

„Славата е нож с две остриета – хората винаги са мили, но често неискрени.“

„Животът е пълен с ирония и противоречия.“

„Има три типа хора – такива, които създават проблеми, такива, които ги решават, и такива, които просто наблюдават.“ „Повечето хора крият чувствата си, вместо да ги показват.“


