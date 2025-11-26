Новини
Ще трябва ли България да признава еднополови бракове?

Ще трябва ли България да признава еднополови бракове?

26 Ноември, 2025

Поредицата от съдебни решения означават, че еднополовите бракове трябва да бъдат признавани на цялата територия на ЕС. Но кога ще се случи това?

Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Държавите членки в ЕС трябва да признават еднополовите бракове, когато те са сключени в друга държава от Общността. Това постанови Съдът на Европейския съюз.

"Отказът да се признае брак между двама граждани на Съюза, законно сключен в друга държава членка, където те са упражнили свободата си на движение и пребиваване (…), нарушава тази свобода, както и правото на зачитане на личния и семейния живот", става ясно от решението на съда.

Искът е заведен от двама полски граждани, единият от които има и германско гражданство. Те сключват брак в Берлин през 2018 година. Впоследствие искат бракът им да бъде признат и в Полша, но властите във Варшава отказват.

Съдът на ЕС подчертава, че "държавите членки разполагат със свобода на преценка при избора на начините за признаване на такъв брак", но тъй като в полското законодателство няма еквивалентен съюз при еднополови двойки, "пререгистрацията е единственото средство", което да гарантира, че няма дискриминация.

Какво означава това за България?

Към ноември 2025 година Полша, България, Румъния и Словакия са единствените държави в ЕС, които не признават никаква форма на еднополови съюзи. Означава ли решението на Съда на ЕС, че това ще се промени? Не точно, казва адвокат Деница Любенова от ЛГБТИ организация "Действие". "България е натрупала солиден опит в това да игнорира решенията на Съда на ЕС", допълва тя.

Любенова представляваше Лилия Бабулкова и Дарина Коилова пред Европейския съд по правата на човека, които осъдиха България. Двете жени сключват брак във Великобритания през 2016 година, но българските институции отказват да го регистрират. "България бе осъдена от Европейския съд по правата на човека през 2023 година и има задължението да създаде форма, признаваща връзките между лицa от един и същи пол", припомня Любенова. "Това задължение сега се потвърждава от решението на Съда на ЕС."

Поредицата от съдебни решения означават, че еднополовите бракове трябва да бъдат признавани на цялата територия на ЕС. Но кога ще се случи това? Зависи от държавите членки, обяснява адвокат Любенова. Ако България не създаде такава форма - брак, граждански съюз или друга, тя ще може да е обект на още дела, които да губи, и съответно да изплаща обезщетения, потвърждава тя.

Автор: Александър Детев


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 няма да се очудя

    38 4 Отговор
    с тези управляващи които слогуват безмисловно на есср сигурно да

    Коментиран от #11

    09:06 26.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Всеки има право

    21 10 Отговор
    да си бърка по дупките !

    Коментиран от #8

    09:06 26.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъъъъъъъъъъ

    48 2 Отговор
    Пе....руги ще се мляскат свободно по улиците! Евро това са европейските ценности, дето ще ни ги натресат!🤣

    09:10 26.11.2025

  • 7 Точка Омега Последни Времена

    49 1 Отговор
    Бракът е свещен съюз между мъж и жена.

    09:10 26.11.2025

  • 8 Точно така!

    35 0 Отговор

    До коментар #4 от "Всеки има право":

    Обаче няма нужда да ни го навира в очите!

    09:10 26.11.2025

  • 9 НПО трябва да се отчете

    24 1 Отговор
    Айде и да омъжим Асеня, че часовника цъка, трябва наследници за пачките!😂😂😂🤣

    09:10 26.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Урсзурла

    31 0 Отговор
    И аз мисля, че това са ни в момента най-важнити проблеми за разрешение. Особено за демографията!?

    09:11 26.11.2025

  • 13 Исмаил

    6 13 Отговор
    Може да стане. След като има много такива по душа, нека се вземат. Така по-лесно ще се справим с демографската криза.

    Коментиран от #20

    09:12 26.11.2025

  • 14 Трол

    14 3 Отговор
    България признава правото на ЕС да налага собствени закони и порядки над местното туземно население.

    09:13 26.11.2025

  • 15 Учуден

    28 2 Отговор
    "Държавите членки в ЕС трябва да признават еднополовите бракове"

    Пък аз се чудех защо нашите козячета и евроатлантици толкова напъват да ни вкарат в ЕС - пък то какво било. Сигурно и по същата причина толкова мразят Русия защото там не ги признават.

    09:13 26.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Евродебил

    17 3 Отговор
    Даже ме е гнус да го коментирам това.Това сатаннистко сборище ЕСССР трябва да се ликвидира

    09:15 26.11.2025

  • 18 Гост

    1 2 Отговор
    Според бе трябва .

    09:15 26.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Учуден

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Исмаил":

    "Така по-лесно ще се справим с демографската криза"

    И как ще стане - те като се ръгат в кафявите дупки деца не стават. С две жени също не става.

    09:16 26.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 фен на сидеров

    3 1 Отговор
    НЕ !!!

    09:17 26.11.2025

  • 23 Решенията

    4 1 Отговор
    на съда на ЕС са задължителни за прилагане. Ще принудят българската държава да ги признава тези бракове. То е ясно.

    09:18 26.11.2025

  • 24 хихи

    5 0 Отговор
    Александър Детев в еднополов брак ли е?

    09:18 26.11.2025

  • 25 Не!

    5 0 Отговор
    Ако ги признаваме, всички тукашни хомосексуални ще идат да се оженят в чужбина, а народът ни масово държи на исконните си традиции. Нали никой не пречи на хомосексуалните да живеят заедно и да правят завещания в полза един на друг?

    09:19 26.11.2025

  • 26 държавност и привилегии

    9 0 Отговор
    България, т.е. всички ние ще плащаме за една античовешка идеология, заклеймена още в Библията! Ето до това ни докараха нашите политици - под%логи на чужди интереси и платени от фондациите на един небезизвестен "филантроп". Разбиване на семейството, родовите връзки и националното самосъзнание - това са само част от целите на тази идеология! Овладяване на структурите на държавата, чрез корумпиране и финансиране на ключови постове - това е политическата цел.

    09:19 26.11.2025

  • 27 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Няма нужда да признава, тя е еднополова демокрарична държава.

    09:20 26.11.2025

  • 28 Алтернатива за Възраждане

    1 5 Отговор
    И трите епохални събития се случиха само за седмица. "Заедно пишем история", твърди Костадинов. Прав е - особено по отношение на защитата на традиционните европейски ценности - председателката на „Алтернатива за Германия“ Алис Зайдел е официално хомосексуална, гледа две деца с дългогодишната си партньорка, чийто произход е от Шри Ланка. Енигма е ще привнася ли "Възраждане" тия европейски ценности, или се ограничава с обмяна на опит на място.

    09:20 26.11.2025

  • 29 водка и насилие-руски ценности

    4 10 Отговор
    Къв е проблема, да се признават? На кой му пречат еднополовите бракове?

    09:20 26.11.2025

  • 30 България да го признае,

    7 1 Отговор
    само когато Тиквата и Шиши се чифтосат и се оженят !! Те трябва да дадат пример пред Урсула .

    09:20 26.11.2025

  • 31 Неверници

    6 2 Отговор
    В Корана и Библията, не пише нищо за признаване на еднополови бракове. В Брюксел са еретици.

    09:21 26.11.2025

  • 32 нннн

    8 0 Отговор
    Айде стига глупости! Друга работа нямаме ли?

    09:22 26.11.2025

  • 33 Фон дер Миндер

    5 1 Отговор
    "извънземните" от паралелната вселена пак раздават заповеди, които нямат нищо общо с реалността. Всяко зло е за добро, с поредния си опит да ни наложат перверзиите си предизвикват единствено отвращение. После да не стане " кой ми ... в гащите"

    09:23 26.11.2025

  • 34 Умен по цялата глава

    2 0 Отговор
    Някакви ако живеят заедно дали някой им го признава или не ,те пак ще живеят заедно ....

    09:23 26.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 В В.П.

    2 2 Отговор
    В шоплука ще бъдат признати..От Бургас излизаме от ЕССР ставаме град Държава..Офшорна зона .Такава е волята на народа .

    09:25 26.11.2025

  • 38 Пич

    4 0 Отговор
    Врели некипели !!! Ето ви реверсивен иск - Щом правото на еднополови бракове не е законоустановено с нарочен закон на територията на ЕС със съгласието на всички държави , значи правото на еднополови бракове в отделните страни е незаконно , и няма никаква правна сила на територията на ЕС и България !!!

    09:27 26.11.2025

  • 39 Дон Дони

    4 0 Отговор
    Няма да е никак приятно децата да ги гледат ка се мляскат по паркове, молове и други обществени места! Изкривяваме им представите за нормално семейство, това поведение и при животните го няма!

    Коментиран от #50

    09:27 26.11.2025

  • 40 Селянин

    2 0 Отговор
    Хайде сега малко по спокойно. Бракът е договор който по същество урежда делбата на имуществото след разбода. След като е вид договор, кое го спира да не се признава в европейският съюз? Аз проблем нямам с това.

    09:28 26.11.2025

  • 41 Ъъъъъъъъъъъ

    3 1 Отговор
    И след 100-200 години, ако ги изровят от гробовете им, ще открият, че са били погребани мъже или жени. Никой няма да знае, че са били пен-де-ли, небинарни, трето/триполови и каквито още го има в наши дни.🤣

    Коментиран от #46

    09:28 26.11.2025

  • 42 Дудов

    3 0 Отговор
    Дайте ми списъка после.Амуниции имам достатъчно

    09:28 26.11.2025

  • 43 ЕСССР

    3 2 Отговор
    "Еднополовата двойка основа на ЕСССР" посланието на Другарката Урсула и "Да градим либерастията, другари"!

    09:29 26.11.2025

  • 44 еУропееца

    3 0 Отговор
    сигурно и харемите ще разрешат.... ние сме напред с материала... Шиши си взе за булки Тиквоча, Флинстоун и Славуцка

    09:30 26.11.2025

  • 45 хихи

    1 0 Отговор
    -Защо си така разстроен? -Снощи бяхме в парка с приятелката ми и ни нападна маниак... -Сексуален? -Бисексуален!

    09:30 26.11.2025

  • 46 Точка Омега Последни Времена

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ъъъъъъъъъъъ":

    Джендърите са сатанисти. Тях ги кремират.

    09:31 26.11.2025

  • 47 1488

    0 1 Отговор
    сачма ли съм, гьоле ли съм

    09:31 26.11.2025

  • 48 баща без вежди

    2 0 Отговор
    в турция сички мьже сме такива

    09:32 26.11.2025

  • 49 Някой

    5 2 Отговор
    Референдум за излизане от ЕС и НАТО!
    За забрана на чужди бази и войски в България, освен за преминаване и при помощ при война тук.
    И за забрана на чуждото финансиране на НПО-та, партии и вероизповедания.
    За забрана лица без средно образование да имат деца и принудителна кастрация при провинения.
    За обвързване на средна държавна заплата с човека по средата в частният сектор.
    И така нататък.

    09:33 26.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 гост

    4 0 Отговор
    Тиква е престъпникът на България!Омъжен е за Д.

    09:34 26.11.2025

  • 52 Били

    1 1 Отговор
    Разбира се че ще ги признаем. Ще ни принудят по всички възможни начини. Щеш или не, няма избор. Никой не е спирал хората с други наклонности да живеят заедно, да имат всякакви отношения, не виждам дискриминация никаква. Но те ще го направят така че да го навират в очите ни постоянно. Ще гледаме навсякъде жени и жени/мъже и мъже, които ще се натискат, ще се женят... Това ще гледат и децата и ще им бъде вменявано, че е абсолютно нормално...особено от училища и градини, които са тотално либерални в това отношение. Прогноза - много повече случаи на насилие над такива двойки, защото няма да издържат хората да гледат това нещо. После ще ни съдят и заради това. Въобще прекрасни евро ценности ще имаме.

    Коментиран от #58

    09:34 26.11.2025

  • 53 Ъъъуъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    Забравих да попитам:

    Тези ще могат ли да сключват църковен брак?Урсула ще натисне ли поповете да ги венчават?🤣

    Коментиран от #59

    09:37 26.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ъъъъъъъъ

    2 0 Отговор
    Забравих да попитам:

    Тези ще могат ли да сключват църковен брак?🤔

    09:38 26.11.2025

  • 56 Гробар

    1 0 Отговор
    Не само че ще трябва, а скоро само еднополовите бракове ще бъдат разрешени. Изключение ще има само за имигрантите от Азия.

    09:38 26.11.2025

  • 57 Васил

    3 1 Отговор
    По добре да се плащат обещетения отколкото да се напълни държавата със извратеняци.

    09:38 26.11.2025

  • 58 здрасти

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Били":

    Тебе това кво те грее? Под юргана ли са ти?

    Коментиран от #65

    09:41 26.11.2025

  • 59 Добре е

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ъъъуъъъъъъъ":

    Ма разбира се! Всички права ще имат хората. Нали заради това натискат- и мъжете булки искат да са. 😃
    Ако нашите отчета не щат, ще ни докарат такива отвънка, дето са взели дипломи по нета за две седмици.

    09:41 26.11.2025

  • 60 Сандо

    2 2 Отговор
    Как бързо трият!И какво толкова написах,че веднага ме забърсаха?Може би ги е възмутило твърдението ми,че ако искаш нормален народ с нормална държава и нормални ценности трябва да се събереш с други нормални държави?

    Коментиран от #62

    09:41 26.11.2025

  • 61 Алтернатива за Възраждане

    1 0 Отговор
    Председателката на „Алтернатива за Германия“ Алис Зайдел е официално хомосексуална, гледа две деца с дългогодишната си партньорка, чийто произход е от Шри Ланка.

    09:41 26.11.2025

  • 62 кое са нормани ценности

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Сандо":

    според теб? И къде ги пише?

    09:42 26.11.2025

  • 63 Роден в НРБ

    0 3 Отговор
    Време е хомосексуализма да стане задължителен предмет в училище. Това ще е последната крачка към пълната ни евро интеграция. Истинския европеец се дупчи в изходното отверстие. Всеки поет член е пирон в ковчега на Путин.

    09:44 26.11.2025

  • 64 Абсурдистан

    2 2 Отговор
    Винаги съм се питал защо гейовете държат на думата "брак"? Никой (или поне аз) не им пречи да си живеят заедно, да го узаконят с договор, но не, те искат "брак". Отговорът е вероятно заради децата, то това вече е доста извратено. Прекалено е!

    09:44 26.11.2025

  • 65 Били

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "здрасти":

    Абе въобще не ми дреме. Да правят квото искат тия по гори и други паланки, тяхна си работа. Ама от тая простотия на децата психиката стана на нищо. Облъчват ги с какво ли не от всички страни. То къде ли няма раждаемост вече, сега пък и това да е "нормално"...

    Коментиран от #68

    09:46 26.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Софето

    1 0 Отговор
    Това няма да направи хетеросексуалните гей, нито ЛГБТ хетеро. Правото на свободно движение и признаване в ЕС е безусловно. Така свободно постъпват и пари от ЕС в касичките на някои, но никой не реве срещу това! Признаването на съжителство, граждански съюз няма да навреди на никой, нито това ще бъде "навряно в носа на някой". Това поне ще означава повече останали хора в България, които работят и плащат данъци (предстои им увеличение с няколко стотин лева на година) все пак. Искате да решавате демографката криза, а тласкате още и още предимно моади хора навън!

    09:49 26.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.