Ще трябва ли България да признава еднополови бракове?

Държавите членки в ЕС трябва да признават еднополовите бракове, когато те са сключени в друга държава от Общността. Това постанови Съдът на Европейския съюз.

"Отказът да се признае брак между двама граждани на Съюза, законно сключен в друга държава членка, където те са упражнили свободата си на движение и пребиваване (…), нарушава тази свобода, както и правото на зачитане на личния и семейния живот", става ясно от решението на съда.

Искът е заведен от двама полски граждани, единият от които има и германско гражданство. Те сключват брак в Берлин през 2018 година. Впоследствие искат бракът им да бъде признат и в Полша, но властите във Варшава отказват.

Съдът на ЕС подчертава, че "държавите членки разполагат със свобода на преценка при избора на начините за признаване на такъв брак", но тъй като в полското законодателство няма еквивалентен съюз при еднополови двойки, "пререгистрацията е единственото средство", което да гарантира, че няма дискриминация.

Какво означава това за България?

Към ноември 2025 година Полша, България, Румъния и Словакия са единствените държави в ЕС, които не признават никаква форма на еднополови съюзи. Означава ли решението на Съда на ЕС, че това ще се промени? Не точно, казва адвокат Деница Любенова от ЛГБТИ организация "Действие". "България е натрупала солиден опит в това да игнорира решенията на Съда на ЕС", допълва тя.

Любенова представляваше Лилия Бабулкова и Дарина Коилова пред Европейския съд по правата на човека, които осъдиха България. Двете жени сключват брак във Великобритания през 2016 година, но българските институции отказват да го регистрират. "България бе осъдена от Европейския съд по правата на човека през 2023 година и има задължението да създаде форма, признаваща връзките между лицa от един и същи пол", припомня Любенова. "Това задължение сега се потвърждава от решението на Съда на ЕС."

Поредицата от съдебни решения означават, че еднополовите бракове трябва да бъдат признавани на цялата територия на ЕС. Но кога ще се случи това? Зависи от държавите членки, обяснява адвокат Любенова. Ако България не създаде такава форма - брак, граждански съюз или друга, тя ще може да е обект на още дела, които да губи, и съответно да изплаща обезщетения, потвърждава тя.

Автор: Александър Детев