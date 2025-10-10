"Волята на Бог" или как Словакия избра Средновековието

Приетата в края на септември конституционна поправка в Словакия ще има дългосрочни последици за страната и за нейните отношения с Европейския съюз. "Словашката република признава само два пола, мъжки и женски, които са биологична даденост", се казва в текста на закона. Осиновяването остава гарантирано само за женени двойки, а сурогатното майчинство се забранява. Освен това в конституционните промени пише, че "суверенитетът на Словакия по културни и етични въпроси" трябва да има предимство пред правото на ЕС. Още от 2014 г. в Словакия е регламентирано, че бракът е възможен само между мъж и жена.

Гласуването беше отлагано два пъти - през юни преди лятната ваканция, а след това отново на 25 септември. Трипартийната управляваща коалиция на премиера Роберт Фицо не разполагаше с необходимите за поправка на конституцията 90 гласа - мнозинство от три пети, поради което дълго време начинанието изглеждаше безперспективно. В крайна сметка обаче промените бяха прокарани с подкрепата на част от опозицията.

"Такава е волята на Бог"

Депутати от Християндемократическото движение и консервативната партия Движение Словакия, която всъщност е сред най-яростните противници на премиера Фицо, подкрепиха промените. В навечерието на важното гласуване в парламента няколко влиятелни лица по поръчение на Фицо са разговаряли с депутатите Растислав Кратки и Марек Крайчи, които в крайна сметка се оказаха решаващи за изхода от вота.

В отговор на публичната критика към това обръщане на двамата депутати, което много представители на опозицията възприемат като предателство, Крайчи се позова на "волята на Бог". В медиите тя беше разчетена и като "волята на Фицо", който е смятан за "утвърден комунист", който обаче поддържа отлични отношения с католическите църковни лидери.

Катарина Туке Яремова от представителството на Европейската комисия в Словакия изрази съжаление за това, че приетата конституционна промяна не отчита опасенията на Европейската комисия. Въпреки че уреждането на материални въпроси, свързани със семейното право, остава в правомощията на държавите членки, тяхното прилагане не трябва да застрашава основния принцип на правото на ЕС за недискриминация. Точно такъв е този случай, казват критиците.

Правозащитниците се опасяват от тежка дискриминация

За словашкия актьор, телевизионна звезда и ЛГБТИ-активист Якуб Петраник промяната в конституцията е поредната атака срещу хората с различна ориентация с цел да се трупат политически дивиденти. Той посочва разликата между пол и полова идентичност и се позовава на проучвания, според които много от избирателите на сегашните управляващи партии са по-малко образовани и затова просто не я разбират. В Инстаграм Петраник написа: "Средновековието не е приключило".

Главният лекар на психиатричното отделение в университетската болница в Банска Бистрица Михал Патарак е загрижен, защото заради промените ще може да се отказва медицинска помощ на транссексуалните хора, които също са граждани. Промяната на пола при тях не вреди на консервативните християни, пише той във Фейсбук. По-скоро това е "подкрепа за вкарване по индиректен път на дискриминация в конституцията. Колко изтънчена агресивност", добавя той.

Политолозите Томаш Козиак и Радослав Прохазка предупреждават за последствията от отмяната на предимството на европейското право пред словашкото. Това може да развърже ръцете на правителството да се отклони от досегашните правни норми. Според Амнести Интернешънъл може да доведе и до нарушения на човешките права.

"Днес е черен ден за Словакия", заяви Радо Слобода, директор на Амнести Интернешънъл Словакия. Конституционната промяна влошава положението на групите, които и без това са подложени на дискриминация. "Вместо да атакува населението, държавната власт трябва да се заеме с липсата на правна защита за всички семейства, брака за всички, както и правата на транссексуалните и небинарните хора, включително с достъпа до здравеопазване и правното признаване на пола", заяви Слобода. Гласуването показва, че словашкото правителство е решило да последва примера на страни като Унгария и да отслаби още повече човешките права.

Разделение в обществото

Въпреки това президентът Петер Пелегрини подписа промените, които могат да влязат в сила още на 1 ноември. През 2020 г. Пелегрини основа партията "Глас", която се определя като социалдемократическа. От президентската канцелария дойде лаконично изявление, което при по-внимателно вникване в думите описва удивително точно състоянието на словашкото общество: "Във времена на огромно разделение в обществото това е важен сигнал, че по един конкретен въпрос има единодушие."

Докато влиятелната Католическа епископална конференция приветства промяната в конституцията, граждански организации стартираха онлайн кампания срещу нея. За една седмица обаче тя събра едва 5 000 подписа.

Опозицията не успява да реагира

Теми като правото на осиновяване за еднополови двойки или сурогатното майчинство не са от първостепенно значение в Словакия и се възприемат като проблем само от потърпевшите. В социалните мрежи се изразява солидарност с тях, но се излива също и много злоба и омраза.

Опозиционните сили са разделени и все още изглеждат зашеметени от провала си в парламента да спрат поправките. От месеци наред в цялата страна се провеждат протестни демонстрации, но те са насочени предимно срещу русофилската външна политика на правителството на Фицо.

Още преди промяната в конституцията отделни партии и граждански инициативи бяха обсъждали възможността за обща стачка на 17 ноември. В момента обаче не е ясно дали това ще се случи предвид липсата на единство помежду им. Иначе тази дата изглежда много подходяща за такава мобилизация - на 17 ноември в Словакия е Ден на борбата за свобода и демокрация. Той напомня за събитията от 1989 година. Тогава студентските демонстрации в Братислава и Прага дадоха началото на "Нежната революция", довела до падането на комунистическото управление в Чехословакия и шест месеца по-късно - до първите свободни избори в страната.

