"Волята на Бог" или как Словакия избра Средновековието

Приетата в края на септември конституционна поправка в Словакия ще има дългосрочни последици за страната и за нейните отношения с Европейския съюз. "Словашката република признава само два пола, мъжки и женски, които са биологична даденост", се казва в текста на закона. Осиновяването остава гарантирано само за женени двойки, а сурогатното майчинство се забранява. Освен това в конституционните промени пише, че "суверенитетът на Словакия по културни и етични въпроси" трябва да има предимство пред правото на ЕС. Още от 2014 г. в Словакия е регламентирано, че бракът е възможен само между мъж и жена.
Гласуването беше отлагано два пъти - през юни преди лятната ваканция, а след това отново на 25 септември. Трипартийната управляваща коалиция на премиера Роберт Фицо не разполагаше с необходимите за поправка на конституцията 90 гласа - мнозинство от три пети, поради което дълго време начинанието изглеждаше безперспективно. В крайна сметка обаче промените бяха прокарани с подкрепата на част от опозицията.
"Такава е волята на Бог"
Депутати от Християндемократическото движение и консервативната партия Движение Словакия, която всъщност е сред най-яростните противници на премиера Фицо, подкрепиха промените. В навечерието на важното гласуване в парламента няколко влиятелни лица по поръчение на Фицо са разговаряли с депутатите Растислав Кратки и Марек Крайчи, които в крайна сметка се оказаха решаващи за изхода от вота.
В отговор на публичната критика към това обръщане на двамата депутати, което много представители на опозицията възприемат като предателство, Крайчи се позова на "волята на Бог". В медиите тя беше разчетена и като "волята на Фицо", който е смятан за "утвърден комунист", който обаче поддържа отлични отношения с католическите църковни лидери.
Катарина Туке Яремова от представителството на Европейската комисия в Словакия изрази съжаление за това, че приетата конституционна промяна не отчита опасенията на Европейската комисия. Въпреки че уреждането на материални въпроси, свързани със семейното право, остава в правомощията на държавите членки, тяхното прилагане не трябва да застрашава основния принцип на правото на ЕС за недискриминация. Точно такъв е този случай, казват критиците.
Правозащитниците се опасяват от тежка дискриминация
За словашкия актьор, телевизионна звезда и ЛГБТИ-активист Якуб Петраник промяната в конституцията е поредната атака срещу хората с различна ориентация с цел да се трупат политически дивиденти. Той посочва разликата между пол и полова идентичност и се позовава на проучвания, според които много от избирателите на сегашните управляващи партии са по-малко образовани и затова просто не я разбират. В Инстаграм Петраник написа: "Средновековието не е приключило".
Главният лекар на психиатричното отделение в университетската болница в Банска Бистрица Михал Патарак е загрижен, защото заради промените ще може да се отказва медицинска помощ на транссексуалните хора, които също са граждани. Промяната на пола при тях не вреди на консервативните християни, пише той във Фейсбук. По-скоро това е "подкрепа за вкарване по индиректен път на дискриминация в конституцията. Колко изтънчена агресивност", добавя той.
Политолозите Томаш Козиак и Радослав Прохазка предупреждават за последствията от отмяната на предимството на европейското право пред словашкото. Това може да развърже ръцете на правителството да се отклони от досегашните правни норми. Според Амнести Интернешънъл може да доведе и до нарушения на човешките права.
"Днес е черен ден за Словакия", заяви Радо Слобода, директор на Амнести Интернешънъл Словакия. Конституционната промяна влошава положението на групите, които и без това са подложени на дискриминация. "Вместо да атакува населението, държавната власт трябва да се заеме с липсата на правна защита за всички семейства, брака за всички, както и правата на транссексуалните и небинарните хора, включително с достъпа до здравеопазване и правното признаване на пола", заяви Слобода. Гласуването показва, че словашкото правителство е решило да последва примера на страни като Унгария и да отслаби още повече човешките права.
Разделение в обществото
Въпреки това президентът Петер Пелегрини подписа промените, които могат да влязат в сила още на 1 ноември. През 2020 г. Пелегрини основа партията "Глас", която се определя като социалдемократическа. От президентската канцелария дойде лаконично изявление, което при по-внимателно вникване в думите описва удивително точно състоянието на словашкото общество: "Във времена на огромно разделение в обществото това е важен сигнал, че по един конкретен въпрос има единодушие."
Докато влиятелната Католическа епископална конференция приветства промяната в конституцията, граждански организации стартираха онлайн кампания срещу нея. За една седмица обаче тя събра едва 5 000 подписа.
Опозицията не успява да реагира
Теми като правото на осиновяване за еднополови двойки или сурогатното майчинство не са от първостепенно значение в Словакия и се възприемат като проблем само от потърпевшите. В социалните мрежи се изразява солидарност с тях, но се излива също и много злоба и омраза.
Опозиционните сили са разделени и все още изглеждат зашеметени от провала си в парламента да спрат поправките. От месеци наред в цялата страна се провеждат протестни демонстрации, но те са насочени предимно срещу русофилската външна политика на правителството на Фицо.
Още преди промяната в конституцията отделни партии и граждански инициативи бяха обсъждали възможността за обща стачка на 17 ноември. В момента обаче не е ясно дали това ще се случи предвид липсата на единство помежду им. Иначе тази дата изглежда много подходяща за такава мобилизация - на 17 ноември в Словакия е Ден на борбата за свобода и демокрация. Той напомня за събитията от 1989 година. Тогава студентските демонстрации в Братислава и Прага дадоха началото на "Нежната революция", довела до падането на комунистическото управление в Чехословакия и шест месеца по-късно - до първите свободни избори в страната.
Автор: Кай Цайсберг
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Избрали са
Коментиран от #5, #16, #57
17:13 10.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Модерен европеец талюудист
17:17 10.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И кое му е нормалното?
До коментар #1 от "Избрали са":Мъж и жена?
Ти не си добре!
Коментиран от #18, #20, #21, #23, #67
17:18 10.10.2025
6 Правилно
Коментиран от #7, #33
17:18 10.10.2025
7 Не бързай
До коментар #6 от "Правилно":Опитите продължават.
17:19 10.10.2025
8 Иван
Коментиран от #35
17:19 10.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Талмудист демократ либерал
17:21 10.10.2025
14 читател
17:21 10.10.2025
15 Механик
Ех ако можеше да зависи от менеееее! Ех, как бих ви разтурил и какъв спа-комплекс бих осигурил на служителите ви!!!
Гиди юди такива еврейски!!!!
17:22 10.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Файърфлай
Коментиран от #61
17:22 10.10.2025
18 За теб ко е
До коментар #5 от "И кое му е нормалното?":мъж с мъж ли? 😀
17:22 10.10.2025
19 хахаааа
17:23 10.10.2025
20 00014
До коментар #5 от "И кое му е нормалното?":Кое му е нормалното, ако сам не си го оближеш, нали? Или ако не опънеш овцата или козата. Аман от болни подобия на мозъци.
17:23 10.10.2025
21 Хохо Бохо
До коментар #5 от "И кое му е нормалното?":Точно така. 2 пола мъж и жена!!!! Всичко друго е ментално отклонение и трябва да се лекува. Тези извратении трябва да приключат.
17:24 10.10.2025
22 Д.ба
Гнус.
17:25 10.10.2025
23 Кажи честно
До коментар #5 от "И кое му е нормалното?":Ти небинарен ли си?
17:26 10.10.2025
24 Жоро
17:30 10.10.2025
25 ррррррррррр
17:31 10.10.2025
26 Врачанин
17:31 10.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Един
Тая европейска свинщина трябва да се закрива!!!! Това е ненормална фекална яма в която се давиш залят от нечистотия и зарази!!!
И НЕ ВЪН ОТ ЕС - А ВЪН ЕС!!!
след като не ни дадоха референдум за приемане на еврото - задължителен референдум за напускане на тая прокажена организация!
17:33 10.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 само като прочета заглавието
едва ли ще се справи с пипалата на Соросоидалните октоподи. Що не го зараните това ДЗ в България ?
17:35 10.10.2025
32 Сатана Z
- "Няма нормални.Има нелекувани"
17:35 10.10.2025
33 ТОЯ НОМЕР
До коментар #6 от "Правилно":И ВАТИКАНА И ЦЪРКВАТА ГО ОПИТВАТ ОТ ГОДИНИ
17:36 10.10.2025
34 Мдаа
17:36 10.10.2025
35 Избрали са
До коментар #8 от "Иван":нормалното според волята на Създателя на живота.
17:37 10.10.2025
36 ИВАН
17:39 10.10.2025
37 хайде бе
17:42 10.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ха-ха-ха
17:44 10.10.2025
40 665
17:44 10.10.2025
41 демократ
17:45 10.10.2025
42 12345
17:45 10.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 az СВО Победа 80
Оле мале, оле мале, джендъризма изтича в канала!
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #51
17:50 10.10.2025
46 Небинарен модерен ляв
17:57 10.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 тиго
17:59 10.10.2025
49 маке
18:00 10.10.2025
50 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:06 10.10.2025
51 надявай се
До коментар #45 от "az СВО Победа 80":В Кремъл е на мода.
18:07 10.10.2025
52 Дойче Веле
18:12 10.10.2025
53 Владо
18:14 10.10.2025
54 Стършели
18:16 10.10.2025
55 ааа
18:16 10.10.2025
56 Мария
18:17 10.10.2025
57 психиатърче
До коментар #1 от "Избрали са":А ако майката Природа / разбирай Господ / те беше "бъгнала", щеше ли да си виновен ? А и практиката ми показва, тези, които са най-върли противници на ЛБГТ обикновенн имат същия проблем. Така, че кротко. Нито Фицо, нито Орбан, камо ли Пухлер ще са вечно живи. А ЛБГТ без да се сегрегират, защото всичко създадено от боговете се е считало за нормално, е имало от както съществуват хората. Едва монотеистичните религии започват да се опитват да учат хората как да живеят. Но явно всичко е въпрос на тълкуване. В много мюсюлмански стани режат клиторите на момичетата, за да не изпитват удоволствие от секса, защото така тълкуват пет сури от Корана. Нека всеки си живее живота както му харесва, без да се натрапва, но и без да бъде ограничаван, иначе всичките вкупом ще ми станат клиенти.
18:23 10.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 червени фашисти ленинци
До коментар #17 от "Файърфлай":Кой си ти бе ? Ти ли ще казваш какво да правят хората със себе си ? Кой комунист те е възпитавал та в ХХI век казваш кой какво да прави и да не прави ? Да и Фицо е парекселанс комунист и то типичен изпълзял от вонящата си дупка.
18:28 10.10.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Калоян
18:29 10.10.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Морски
До коментар #5 от "И кое му е нормалното?":А ти като какво се определяш тъпанар?
18:33 10.10.2025
68 Хмм
18:34 10.10.2025
69 Тома
18:38 10.10.2025
70 Смахнати
18:42 10.10.2025
71 Джордан Питърсън
Истината е, че тази политика просто е неестествена, но след ковид пандемията, почти всичко може да мине за "новото нормално".
18:46 10.10.2025