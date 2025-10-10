Новини
"Волята на Бог" или как Словакия избра Средновековието

10 Октомври, 2025

Половете са два, осиновявания са възможни само от женени двойки, а сурогатното майчинство е забранено - с тези промени Словакия избра Средновековието, казват критици

Приетата в края на септември конституционна поправка в Словакия ще има дългосрочни последици за страната и за нейните отношения с Европейския съюз. "Словашката република признава само два пола, мъжки и женски, които са биологична даденост", се казва в текста на закона. Осиновяването остава гарантирано само за женени двойки, а сурогатното майчинство се забранява. Освен това в конституционните промени пише, че "суверенитетът на Словакия по културни и етични въпроси" трябва да има предимство пред правото на ЕС. Още от 2014 г. в Словакия е регламентирано, че бракът е възможен само между мъж и жена.

Гласуването беше отлагано два пъти - през юни преди лятната ваканция, а след това отново на 25 септември. Трипартийната управляваща коалиция на премиера Роберт Фицо не разполагаше с необходимите за поправка на конституцията 90 гласа - мнозинство от три пети, поради което дълго време начинанието изглеждаше безперспективно. В крайна сметка обаче промените бяха прокарани с подкрепата на част от опозицията.

"Такава е волята на Бог"

Депутати от Християндемократическото движение и консервативната партия Движение Словакия, която всъщност е сред най-яростните противници на премиера Фицо, подкрепиха промените. В навечерието на важното гласуване в парламента няколко влиятелни лица по поръчение на Фицо са разговаряли с депутатите Растислав Кратки и Марек Крайчи, които в крайна сметка се оказаха решаващи за изхода от вота.

В отговор на публичната критика към това обръщане на двамата депутати, което много представители на опозицията възприемат като предателство, Крайчи се позова на "волята на Бог". В медиите тя беше разчетена и като "волята на Фицо", който е смятан за "утвърден комунист", който обаче поддържа отлични отношения с католическите църковни лидери.

Катарина Туке Яремова от представителството на Европейската комисия в Словакия изрази съжаление за това, че приетата конституционна промяна не отчита опасенията на Европейската комисия. Въпреки че уреждането на материални въпроси, свързани със семейното право, остава в правомощията на държавите членки, тяхното прилагане не трябва да застрашава основния принцип на правото на ЕС за недискриминация. Точно такъв е този случай, казват критиците.

Правозащитниците се опасяват от тежка дискриминация

За словашкия актьор, телевизионна звезда и ЛГБТИ-активист Якуб Петраник промяната в конституцията е поредната атака срещу хората с различна ориентация с цел да се трупат политически дивиденти. Той посочва разликата между пол и полова идентичност и се позовава на проучвания, според които много от избирателите на сегашните управляващи партии са по-малко образовани и затова просто не я разбират. В Инстаграм Петраник написа: "Средновековието не е приключило".

Главният лекар на психиатричното отделение в университетската болница в Банска Бистрица Михал Патарак е загрижен, защото заради промените ще може да се отказва медицинска помощ на транссексуалните хора, които също са граждани. Промяната на пола при тях не вреди на консервативните християни, пише той във Фейсбук. По-скоро това е "подкрепа за вкарване по индиректен път на дискриминация в конституцията. Колко изтънчена агресивност", добавя той.

Политолозите Томаш Козиак и Радослав Прохазка предупреждават за последствията от отмяната на предимството на европейското право пред словашкото. Това може да развърже ръцете на правителството да се отклони от досегашните правни норми. Според Амнести Интернешънъл може да доведе и до нарушения на човешките права.

"Днес е черен ден за Словакия", заяви Радо Слобода, директор на Амнести Интернешънъл Словакия. Конституционната промяна влошава положението на групите, които и без това са подложени на дискриминация. "Вместо да атакува населението, държавната власт трябва да се заеме с липсата на правна защита за всички семейства, брака за всички, както и правата на транссексуалните и небинарните хора, включително с достъпа до здравеопазване и правното признаване на пола", заяви Слобода. Гласуването показва, че словашкото правителство е решило да последва примера на страни като Унгария и да отслаби още повече човешките права.

Разделение в обществото

Въпреки това президентът Петер Пелегрини подписа промените, които могат да влязат в сила още на 1 ноември. През 2020 г. Пелегрини основа партията "Глас", която се определя като социалдемократическа. От президентската канцелария дойде лаконично изявление, което при по-внимателно вникване в думите описва удивително точно състоянието на словашкото общество: "Във времена на огромно разделение в обществото това е важен сигнал, че по един конкретен въпрос има единодушие."

Докато влиятелната Католическа епископална конференция приветства промяната в конституцията, граждански организации стартираха онлайн кампания срещу нея. За една седмица обаче тя събра едва 5 000 подписа.

Опозицията не успява да реагира

Теми като правото на осиновяване за еднополови двойки или сурогатното майчинство не са от първостепенно значение в Словакия и се възприемат като проблем само от потърпевшите. В социалните мрежи се изразява солидарност с тях, но се излива също и много злоба и омраза.

Опозиционните сили са разделени и все още изглеждат зашеметени от провала си в парламента да спрат поправките. От месеци наред в цялата страна се провеждат протестни демонстрации, но те са насочени предимно срещу русофилската външна политика на правителството на Фицо.

Още преди промяната в конституцията отделни партии и граждански инициативи бяха обсъждали възможността за обща стачка на 17 ноември. В момента обаче не е ясно дали това ще се случи предвид липсата на единство помежду им. Иначе тази дата изглежда много подходяща за такава мобилизация - на 17 ноември в Словакия е Ден на борбата за свобода и демокрация. Той напомня за събитията от 1989 година. Тогава студентските демонстрации в Братислава и Прага дадоха началото на "Нежната революция", довела до падането на комунистическото управление в Чехословакия и шест месеца по-късно - до първите свободни избори в страната.

Автор: Кай Цайсберг


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Избрали са

    121 4 Отговор
    Нормалното. Мръсни боклуци. Седнали да ги анатемосват.

    Коментиран от #5, #16, #57

    17:13 10.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Модерен европеец талюудист

    16 32 Отговор
    Половете са 72.

    17:17 10.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И кое му е нормалното?

    3 66 Отговор

    До коментар #1 от "Избрали са":

    Мъж и жена?
    Ти не си добре!

    Коментиран от #18, #20, #21, #23, #67

    17:18 10.10.2025

  • 6 Правилно

    63 5 Отговор
    Са постъпили. В Турция от много години пробват забременяване при еднополов секс, но няма резултат.

    Коментиран от #7, #33

    17:18 10.10.2025

  • 7 Не бързай

    33 5 Отговор

    До коментар #6 от "Правилно":

    Опитите продължават.

    17:19 10.10.2025

  • 8 Иван

    62 2 Отговор
    Избрали са нормалното съгласно църквата.

    Коментиран от #35

    17:19 10.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Талмудист демократ либерал

    9 6 Отговор
    В Талюуда има 6 пола.

    17:21 10.10.2025

  • 14 читател

    82 0 Отговор
    Населението на Словакия си е избрало парламент и решенията на парламента следват желанието на населението на Словакия. За съжаление DW пропагандира ЛГБТИ и друга лява пропаганда и не е обективна медия. Щом така им харесва на словаците така ще направят.

    17:21 10.10.2025

  • 15 Механик

    64 2 Отговор
    Дойчевелееееее...
    Ех ако можеше да зависи от менеееее! Ех, как бих ви разтурил и какъв спа-комплекс бих осигурил на служителите ви!!!
    Гиди юди такива еврейски!!!!

    17:22 10.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Файърфлай

    66 2 Отговор
    И една алинея от мен-"Хирургически операции за смяна на пола са строго забранени и се наказват с доживотен затвор."И,дай боже,скоро такъв закон и у нас ! Фицо бил "комунист"!?!?

    Коментиран от #61

    17:22 10.10.2025

  • 18 За теб ко е

    33 1 Отговор

    До коментар #5 от "И кое му е нормалното?":

    мъж с мъж ли? 😀

    17:22 10.10.2025

  • 19 хахаааа

    10 10 Отговор
    Цензурата на факти ру бързо пипа.

    17:23 10.10.2025

  • 20 00014

    41 0 Отговор

    До коментар #5 от "И кое му е нормалното?":

    Кое му е нормалното, ако сам не си го оближеш, нали? Или ако не опънеш овцата или козата. Аман от болни подобия на мозъци.

    17:23 10.10.2025

  • 21 Хохо Бохо

    58 1 Отговор

    До коментар #5 от "И кое му е нормалното?":

    Точно така. 2 пола мъж и жена!!!! Всичко друго е ментално отклонение и трябва да се лекува. Тези извратении трябва да приключат.

    17:24 10.10.2025

  • 22 Д.ба

    31 1 Отговор
    тез пееее∆али да .ба.
    Гнус.

    17:25 10.10.2025

  • 23 Кажи честно

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "И кое му е нормалното?":

    Ти небинарен ли си?

    17:26 10.10.2025

  • 24 Жоро

    32 5 Отговор
    Браво!Дай боже във всички европейски държави.

    17:30 10.10.2025

  • 25 ррррррррррр

    36 2 Отговор
    Искате да кажете , че в Словакия е имало референдум ? А защо в България не пускат референдум за еврото? Ние сме по зле и от най забутаната африканска държава

    17:31 10.10.2025

  • 26 Врачанин

    40 1 Отговор
    Видехте ли,бе?!Който твърди, че има само два пола е в средновековието! Друго си е да си напреднал евроатлантически небинарен извратенвк,живееш в бъдещето.

    17:31 10.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Един

    44 1 Отговор
    Значи който избере нормалното! Който избере природното! Ще има проблеми с ЕС?!!!

    Тая европейска свинщина трябва да се закрива!!!! Това е ненормална фекална яма в която се давиш залят от нечистотия и зарази!!!

    И НЕ ВЪН ОТ ЕС - А ВЪН ЕС!!!
    след като не ни дадоха референдум за приемане на еврото - задължителен референдум за напускане на тая прокажена организация!

    17:33 10.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 само като прочета заглавието

    24 0 Отговор
    без да гледам повече разбирам,че само Дойче зеле /заместителя на "Свободна Европа и "Гласът на Хамерика" може да скърца със ъзъби и да п люе жлъч. Перчема се размина с Нобеловия медал и
    едва ли ще се справи с пипалата на Соросоидалните октоподи. Що не го зараните това ДЗ в България ?

    17:35 10.10.2025

  • 32 Сатана Z

    17 1 Отговор
    Както казва д-р Зигмунд Фройд :
    - "Няма нормални.Има нелекувани"

    17:35 10.10.2025

  • 33 ТОЯ НОМЕР

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Правилно":

    И ВАТИКАНА И ЦЪРКВАТА ГО ОПИТВАТ ОТ ГОДИНИ

    17:36 10.10.2025

  • 34 Мдаа

    31 0 Отговор
    Словакия каза НЕ на сатанизма!!!

    17:36 10.10.2025

  • 35 Избрали са

    28 0 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    нормалното според волята на Създателя на живота.

    17:37 10.10.2025

  • 36 ИВАН

    29 0 Отговор
    Браво на словаците, не цепят басма на европейските, урсулански директиви.

    17:39 10.10.2025

  • 37 хайде бе

    30 0 Отговор
    Чак пък Средновековието - има няма 10 години назад това беше нормалното в продължение на хилядолетия, тая мода е от последните 5-10 години натрапена на всички и е изключително пагубна

    17:42 10.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ха-ха-ха

    20 0 Отговор
    Избрали са нормалното, природните закони не са подвластни на времето

    17:44 10.10.2025

  • 40 665

    20 0 Отговор
    Повсеместно нашите медии и телевизии цитират и излъчват предимно пропагандата на Дойче веле, което е дойче, колкото аз съм китаец.

    17:44 10.10.2025

  • 41 демократ

    3 13 Отговор
    Хомосексуализма си го има имало го е и ще го има а какво крякат крайнодесният лумпенариат няма никакво значение за въртрнето на Земята.

    17:45 10.10.2025

  • 42 12345

    21 0 Отговор
    Браво на Словакия! Дойче Веле могат да си пишат пропаганда, на мнозинството не му дреме. Не е нормално мацинството да казва на мнозинството какво е нормално и какво не, в демокрацията мнозинството определя правилата, няма нищо средновековно. Има страни в ЕС, в които ЛГБТИ са мнозинство, Словашките братя да се изнасят там като не им изнася, дори имат избор.

    17:45 10.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 az СВО Победа 80

    17 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Оле мале, оле мале, джендъризма изтича в канала!

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #51

    17:50 10.10.2025

  • 46 Небинарен модерен ляв

    5 0 Отговор
    Що бе ,в средновековието също яко са се млатили ,а ние продължаваме традицията и сега .

    17:57 10.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 тиго

    13 0 Отговор
    Нито има 22 пола нито има смяна на пола ,има само педеRazi!

    17:59 10.10.2025

  • 49 маке

    6 0 Отговор
    Гърците са открили и развили се. Х .ааа, а римляните са включили и жената в него .

    18:00 10.10.2025

  • 50 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 1 Отговор
    Тал.мудис..тите от "дойче" велен недоволстват .

    18:06 10.10.2025

  • 51 надявай се

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "az СВО Победа 80":

    В Кремъл е на мода.

    18:07 10.10.2025

  • 52 Дойче Веле

    6 0 Отговор
    се оказаха далеч от нормалноста. Сигурно там има много обратни, .

    18:12 10.10.2025

  • 53 Владо

    3 0 Отговор
    Евала на словаците! Така се прави, а не шепа п. деруги да обърнат света с краката нагоре, малко прекалиха ми се чини. И още, що зелето не пишат колко хора са доволни от направените промени, а изтипосали некви безумци които заклеймяват промените разбираш ли? И не, не в средновековието, а към бъдещето гледат словаците.

    18:14 10.10.2025

  • 54 Стършели

    2 0 Отговор
    Друг да ражда за да си запази талията някой богат. Сурогатното раждане е робска експлотация,!!

    18:16 10.10.2025

  • 55 ааа

    2 0 Отговор
    Тези ЛГБТ от Deutche welle, няма кой да ги опъне освен AI, безполовият изкуствен инелект :)

    18:16 10.10.2025

  • 56 Мария

    4 0 Отговор
    Има само мъже и жени, останалите индивиди имат психични или физични проблеми, т.е. са болни, а болни индивиди с нестабилна психика не трябва да осиновяват / осъкатяват / деца. Какво не е ясно? Само розовата гмеж и уж десните необиберали се разправят, че не е така. Е, така е...

    18:17 10.10.2025

  • 57 психиатърче

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Избрали са":

    А ако майката Природа / разбирай Господ / те беше "бъгнала", щеше ли да си виновен ? А и практиката ми показва, тези, които са най-върли противници на ЛБГТ обикновенн имат същия проблем. Така, че кротко. Нито Фицо, нито Орбан, камо ли Пухлер ще са вечно живи. А ЛБГТ без да се сегрегират, защото всичко създадено от боговете се е считало за нормално, е имало от както съществуват хората. Едва монотеистичните религии започват да се опитват да учат хората как да живеят. Но явно всичко е въпрос на тълкуване. В много мюсюлмански стани режат клиторите на момичетата, за да не изпитват удоволствие от секса, защото така тълкуват пет сури от Корана. Нека всеки си живее живота както му харесва, без да се натрапва, но и без да бъде ограничаван, иначе всичките вкупом ще ми станат клиенти.

    18:23 10.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 червени фашисти ленинци

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Файърфлай":

    Кой си ти бе ? Ти ли ще казваш какво да правят хората със себе си ? Кой комунист те е възпитавал та в ХХI век казваш кой какво да прави и да не прави ? Да и Фицо е парекселанс комунист и то типичен изпълзял от вонящата си дупка.

    18:28 10.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Калоян

    3 0 Отговор
    Хомо винаги е имало. Преди 10.11.89 г. имах за приятели две лесбо и един би. Бяха прекрасни, никога не са демонстрирали предпочитанията си, считаха това за нещо много лично... Обаче, последните 10-15 години не се траа: прайдове, крясъци, претенции и нагло поведение. Къде си го слагате не е наша работа, обаче не ни тормозете, не закачайте малолетни, не подлъгвайте деца да сменят пола си, невъзмажно е. А, и престанете да претендирайте за повече права. Да знаете, розовите, претатегнахте пружината, сега ще ви бие през ръцете,

    18:29 10.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Морски

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "И кое му е нормалното?":

    А ти като какво се определяш тъпанар?

    18:33 10.10.2025

  • 68 Хмм

    3 0 Отговор
    през Средновековието е имало Инквизиция и клади

    18:34 10.10.2025

  • 69 Тома

    1 0 Отговор
    Как словаците ще развалят европейските ценности баща и майка да ти са мъж с мъж и жена с жена.

    18:38 10.10.2025

  • 70 Смахнати

    1 0 Отговор
    Половете по природа са наистина два! Това е не само според Бог. Слушайте внимателно, това е според науката биология! Това е и според природата! Както и да се гаврите извратеняците хромозомите ясно показват и доказват, кой мушъжко ли е, женско ли е. Джендарските извратеняци са като съветските извратеняци, като корумпираните извратеняци, и други подобни на тях идеологически зарази.

    18:42 10.10.2025

  • 71 Джордан Питърсън

    2 0 Отговор
    Джендърската мода в Европа всъщност е политически инструмент, дошъл от Демократическата партия в САЩ, която умишлено и провокативно я промотира като символ на висши демократични ценности и маркер за свободно общество. Европейците, като американски протекторат с авторитарни тенденции, я приеха с охота и започнаха да я налагат почти насилствено - подобно на начина, по който някога насилствено са покръствали езичниците. Всичко това ясно разкрива и подчертава фашизоидния характер на "демократизма", налаган от Брюксел.
    Истината е, че тази политика просто е неестествена, но след ковид пандемията, почти всичко може да мине за "новото нормално".

    18:46 10.10.2025

