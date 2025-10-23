Иран, където без проблем човек може да си смени пола

Хомосексуалността се наказва със смърт в Иран, но духовниците в Ислямската република приемат, че човек може да е “заключен” в чуждо тяло. Още през 1980-те аятолах Рухолах Хомейни издава фатва, според която човек може да смени пола си, но трябва да премине през съответните операции.

В последните 40 години много хора в страната са били принудени да сменят пола си, а редица представители на ЛГБТИ общността са избягали, за да избегнат това. Защото хората, които не отговарят на традиционните норми за мъжество и женственост, но отказват да се оперират, подлежат на насилие и репресии.

Днес, когато Иран е изправен пред тежки икономически проблеми, управляващите в страната искат да използват познанията, които иранските лекари имат в тези процедури, за да печелят. Иран предлага туризъм за смяна на пола и се опитва да привлече хора от чужбина, като им предлага евтини операции, заедно с престой в луксозни хотели и екскурзии в страната, разказва „Ню Йорк Таймс“.

Милиарди от вагинопластика и конструиране на пениси

Теократичното правителство в Техеран си е поставило за цел да печели 7 милиарда долара от медицински туризъм годишно, като освен ринопластика и трансплантация на коса, то предлага още вагинопластики, мастектомии и конструиране на пениси.

Изгодните цени в страната привличат транссексуални дори от държави като Австралия, САЩ и Великобритания, както става ясно от редица ирански компании, които предлагат подобен туризъм. Иран се превръща в магнит и за транс хора от съседните държави като Ирак, където подобни процедури са напълно забранени. „В САЩ цената за операция е около 45 000 долара, в Тайланд - близо 30 000 долара“, пише в сайта на една от тези комапнии - IranMedTour, цитиран от „Ню Йорк Таймс“. „Разходите за операцията за смяна на пола в Иран са по-малки, като цените са под 12 000 долара.“

Туристическите компании също привличат пациенти, като подчертават „относително прогресивната позиция на Иран по отношение на правата на транссексуалните“. Реалността според активисти и представители на ЛГБТИ общността е съвсем различна.

Репресии, тормоз и принудителни операции

„Целта на тези медицински екскурзии е да обрисуват Иран като рай за транс хората, какъвто той не е“, подчертава Саман Арасту, транссексуален актьор от Иран. „Положението на транссексуалните хора е трагично“, казва той.

Раха Аджудани, 20-годишна трансжена от Иран, е принудена да избяга от страната през 2024 година, защото отказва да се подложи на операция, след като два пъти е задържана. „Никога не съм искала да се подлагам на операция за промяна на пола“, казва тя. „Аз се определям извън тази бинарна система. Не исках да живея според правителствената дефиниция на културните очаквания към жените и мъжете, нито да се подчиня на фатвата на Хомейни.“

Доклад на британското вътрешно министерство от 2022 година отбелязва, че около 4000 души преминават през операции за смяна на пола в Иран всяка година - брой, който е по-голям от този във Франция и Великобритания, взети заедно. В същото време мнозина предупреждават, че част от операциите се провеждат в много съмнителни условия. Доклад на ООН за операциите по промяна на пола в Иран от 2015 г. описва неуспешни процедури, довели до усложнения като „тежко кървене, тежка инфекция, белези, хронична болка и анормално оформени или разположени полови органи“.