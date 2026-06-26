Евгений Кънев: Нито общината, нито РНСК спират ремонтите по родното Черноморие! Високи цени, но азиатско качество

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През юни посетих нашето и италианско море. Е, нямаше как да не ми се набият контрастите.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Ето три паметни ескиза от нашия морски туризъм.

(1) Сутрин 8 часа - строежите би трябвало да са приключили в средата на май, но бесни чукове нахлуват и арестуват съня ти. За ужас - събота и неделя - канонадата продължава и става диско хит на почивката.

Обаждания до общината и РНСК без ответ. Но явно някой се е обадил да предупреди строителя къде се е настанил “досадникът”. Така на следващата сутрин в 8.00 на вратата се звъни. Брадясал мърляв работник в сини дочени дрехи - рядко сваляни от началото на сезона - прави опит за усмихнато подаване на бутилка вино като великодушен жест на извинение. С идеята - оттук нататък всичко е наред, строежът може да продължи.

(2) Хубаво, лъскаво заведение на плажа - примамливо за едно кафе. Всичко е точно, дори младежите сервитьори са изненадващо любезни. Идва време за плащане и подавам карта. “Приемаме само кеш” - чувам натрапчив тон. На естествения въпрос защо не е имало предупреждение - следва вдигане на рамене. Проблемът - че нямам кеш - си е мой.

(3) Обикаляш града - както и плажа - броят туристи дава усещане за април, не за юни. Очакваш - ами тогава сигурно са се подобрили чувствително качеството на услугите и параметрите на офертите.

Двойна греда: западноевропейски цени със средноазиатско качество. Старание да се спечели клиента - 0.

Италия

Не, не може да се каже, че италианците са много по-добри или различни от нас. Даже напротив.

Но … системата за грижа към туристите веднага прави впечатление. Пак по-малко от обичайния брой туристи - казват местните - за инфлация и несигурност като причини. Но цени - по-ниски от нашите, а качеството си е супер европейско.

Примерно - отиваш на плаж. Всичко е супер чисто и подредено, персоналът гледа да не те изпусне. Кабинка за преобличане като … модерна баня. Тоалетните блестят. Пясък като злато. Морето - е, нашето си е по-хубаво. Но пък ме впечатли как през нагорещения пясък, по който не може да стъпиш - спасителите бяха наводнили една ивица, за да отидат спокойно хората до морето.

Детайли, старание и грижа.

Няма да правя Гранд обобщение - но това е разликата между уредена европейска и неуредената балканска държава - мисълта за хората, а не само за печалбата. Хората, които ни управляват никога не са се грижили за другиго, освен за себе си и за своя кръг.

“Тук съм човек, тук пазарувам” - би казал всеки нашенец - на път за морето в Гърция или Италия.