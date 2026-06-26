Евгений Кънев: Нито общината, нито РНСК спират ремонтите по родното Черноморие! Високи цени, но азиатско качество

През юни посетих нашето и италианско море. Е, нямаше как да не ми се набият контрастите.
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Ето три паметни ескиза от нашия морски туризъм.
(1) Сутрин 8 часа - строежите би трябвало да са приключили в средата на май, но бесни чукове нахлуват и арестуват съня ти. За ужас - събота и неделя - канонадата продължава и става диско хит на почивката.
Обаждания до общината и РНСК без ответ. Но явно някой се е обадил да предупреди строителя къде се е настанил “досадникът”. Така на следващата сутрин в 8.00 на вратата се звъни. Брадясал мърляв работник в сини дочени дрехи - рядко сваляни от началото на сезона - прави опит за усмихнато подаване на бутилка вино като великодушен жест на извинение. С идеята - оттук нататък всичко е наред, строежът може да продължи.
(2) Хубаво, лъскаво заведение на плажа - примамливо за едно кафе. Всичко е точно, дори младежите сервитьори са изненадващо любезни. Идва време за плащане и подавам карта. “Приемаме само кеш” - чувам натрапчив тон. На естествения въпрос защо не е имало предупреждение - следва вдигане на рамене. Проблемът - че нямам кеш - си е мой.
(3) Обикаляш града - както и плажа - броят туристи дава усещане за април, не за юни. Очакваш - ами тогава сигурно са се подобрили чувствително качеството на услугите и параметрите на офертите.
Двойна греда: западноевропейски цени със средноазиатско качество. Старание да се спечели клиента - 0.
Италия
Не, не може да се каже, че италианците са много по-добри или различни от нас. Даже напротив.
Но … системата за грижа към туристите веднага прави впечатление. Пак по-малко от обичайния брой туристи - казват местните - за инфлация и несигурност като причини. Но цени - по-ниски от нашите, а качеството си е супер европейско.
Примерно - отиваш на плаж. Всичко е супер чисто и подредено, персоналът гледа да не те изпусне. Кабинка за преобличане като … модерна баня. Тоалетните блестят. Пясък като злато. Морето - е, нашето си е по-хубаво. Но пък ме впечатли как през нагорещения пясък, по който не може да стъпиш - спасителите бяха наводнили една ивица, за да отидат спокойно хората до морето.
Детайли, старание и грижа.
Няма да правя Гранд обобщение - но това е разликата между уредена европейска и неуредената балканска държава - мисълта за хората, а не само за печалбата. Хората, които ни управляват никога не са се грижили за другиго, освен за себе си и за своя кръг.
“Тук съм човек, тук пазарувам” - би казал всеки нашенец - на път за морето в Гърция или Италия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
а по плажовете - бетон и мутри
ни да влезеш,
ни да излезеш
решението е на село под маркучо
10:02 26.06.2026
2 Когато
Коментиран от #4
10:04 26.06.2026
3 Последния Софиянец
10:05 26.06.2026
4 Хаха
До коментар #2 от "Когато":Като ти олекне джоба ще се разлюбиш или теглиш бързи кредити без да мислиш за бъдещето.
Коментиран от #7
10:07 26.06.2026
5 Супер!
Добре, че такива като Кънев са на другото място, че ако влезе в морето водата ще стане кисела.
10:11 26.06.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:12 26.06.2026
7 Нищо
До коментар #4 от "Хаха":Не ти разбирам! Защо да тегля кредити заради жена, която не ме обича? И защо да не направя всичко за жена, която ме обича?
Коментиран от #8
10:14 26.06.2026
8 Бангаранга
До коментар #7 от "Нищо":Ти пък много знаеш дали ти обича.
Коментиран от #15
10:15 26.06.2026
9 провинциалист
Коментиран от #13
10:21 26.06.2026
10 КОЙ ДА ЗНАЙ
Вервай ми
10:21 26.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мда
10:29 26.06.2026
13 Ломи
До коментар #9 от "провинциалист":Върви в Италия и ще разбереш!
10:30 26.06.2026
14 Бялджип
10:32 26.06.2026
15 Знам
До коментар #8 от "Бангаранга":Аз я обичам, тя мене - не!
10:32 26.06.2026
16 Качеството
10:55 26.06.2026