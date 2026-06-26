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Евгений Кънев: Нито общината, нито РНСК спират ремонтите по родното Черноморие! Високи цени, но азиатско качество

Евгений Кънев: Нито общината, нито РНСК спират ремонтите по родното Черноморие! Високи цени, но азиатско качество

26 Юни, 2026 10:00 817 16

  • евгений кънев-
  • италия-
  • българия-
  • черноморие-
  • летен туризъм-
  • морски туризъм-
  • туристи

В Италия цените са по-ниски от тези от България, а качеството си е супер европейско. Това е разликата между уредена европейска и неуредената балканска държава - мисълта за хората, а не само за печалбата

Евгений Кънев: Нито общината, нито РНСК спират ремонтите по родното Черноморие! Високи цени, но азиатско качество - 1
Снимка: Фейсбук/Евгений Кънев
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През юни посетих нашето и италианско море. Е, нямаше как да не ми се набият контрастите.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Ето три паметни ескиза от нашия морски туризъм.

(1) Сутрин 8 часа - строежите би трябвало да са приключили в средата на май, но бесни чукове нахлуват и арестуват съня ти. За ужас - събота и неделя - канонадата продължава и става диско хит на почивката.

Обаждания до общината и РНСК без ответ. Но явно някой се е обадил да предупреди строителя къде се е настанил “досадникът”. Така на следващата сутрин в 8.00 на вратата се звъни. Брадясал мърляв работник в сини дочени дрехи - рядко сваляни от началото на сезона - прави опит за усмихнато подаване на бутилка вино като великодушен жест на извинение. С идеята - оттук нататък всичко е наред, строежът може да продължи.

(2) Хубаво, лъскаво заведение на плажа - примамливо за едно кафе. Всичко е точно, дори младежите сервитьори са изненадващо любезни. Идва време за плащане и подавам карта. “Приемаме само кеш” - чувам натрапчив тон. На естествения въпрос защо не е имало предупреждение - следва вдигане на рамене. Проблемът - че нямам кеш - си е мой.

(3) Обикаляш града - както и плажа - броят туристи дава усещане за април, не за юни. Очакваш - ами тогава сигурно са се подобрили чувствително качеството на услугите и параметрите на офертите.

Двойна греда: западноевропейски цени със средноазиатско качество. Старание да се спечели клиента - 0.

Италия

Не, не може да се каже, че италианците са много по-добри или различни от нас. Даже напротив.

Но … системата за грижа към туристите веднага прави впечатление. Пак по-малко от обичайния брой туристи - казват местните - за инфлация и несигурност като причини. Но цени - по-ниски от нашите, а качеството си е супер европейско.

Примерно - отиваш на плаж. Всичко е супер чисто и подредено, персоналът гледа да не те изпусне. Кабинка за преобличане като … модерна баня. Тоалетните блестят. Пясък като злато. Морето - е, нашето си е по-хубаво. Но пък ме впечатли как през нагорещения пясък, по който не може да стъпиш - спасителите бяха наводнили една ивица, за да отидат спокойно хората до морето.

Детайли, старание и грижа.

Няма да правя Гранд обобщение - но това е разликата между уредена европейска и неуредената балканска държава - мисълта за хората, а не само за печалбата. Хората, които ни управляват никога не са се грижили за другиго, освен за себе си и за своя кръг.

“Тук съм човек, тук пазарувам” - би казал всеки нашенец - на път за морето в Гърция или Италия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 5 Отговор
    у лайноморието - мазут и мини,
    а по плажовете - бетон и мутри

    ни да влезеш,
    ни да излезеш

    решението е на село под маркучо

    10:02 26.06.2026

  • 2 Когато

    1 4 Отговор
    Обичаш със сърцето, дали море, дали жена, някакви недостатъци дори и видими, не могат да победят лесно тази любов!

    Коментиран от #4

    10:04 26.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    В Черна гора чадър с шезлонг е 240 евро.

    10:05 26.06.2026

  • 4 Хаха

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Когато":

    Като ти олекне джоба ще се разлюбиш или теглиш бързи кредити без да мислиш за бъдещето.

    Коментиран от #7

    10:07 26.06.2026

  • 5 Супер!

    8 7 Отговор
    Аз ходя на нашето и ми е много добре!
    Добре, че такива като Кънев са на другото място, че ако влезе в морето водата ще стане кисела.

    10:11 26.06.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 7 Отговор
    На ГНУСНОТО ЧОВЕЧЕ пак са му платили да плюе по България...

    10:12 26.06.2026

  • 7 Нищо

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Не ти разбирам! Защо да тегля кредити заради жена, която не ме обича? И защо да не направя всичко за жена, която ме обича?

    Коментиран от #8

    10:14 26.06.2026

  • 8 Бангаранга

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Нищо":

    Ти пък много знаеш дали ти обича.

    Коментиран от #15

    10:15 26.06.2026

  • 9 провинциалист

    6 5 Отговор
    "но азиатско качество" - и докога с тези расистки изказвания?

    Коментиран от #13

    10:21 26.06.2026

  • 10 КОЙ ДА ЗНАЙ

    2 5 Отговор
    Слънчака са пълни ударно
    Вервай ми

    10:21 26.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мда

    6 5 Отговор
    Този евгений май не е ходил на морето, а са му дали готов текст. За едни пари става дума. Защо ФАКТИ му следи фейса? Време е да го делнете.

    10:29 26.06.2026

  • 13 Ломи

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "провинциалист":

    Върви в Италия и ще разбереш!

    10:30 26.06.2026

  • 14 Бялджип

    4 1 Отговор
    Не знам кой плаж в Италия е посетил автора? Аз имам лични впечатления от плажовете в Сардиния и Сицилия. Бил съм една седмица на плаж в Римини, познавам плажа на Сан Ремо. Последният е пълен с камъни, ще си изпочупиш краката. В Римини там където бях, пясъкът беше малко и плитък, морето беше заградено с огромни блокове, които го правеха съвсем плитко, невъзможно за плуване. На островите беше по-добре, но в Сардиния посетих и един плаж, където се разхождаха диви прасета и трябваше да си пазиш зорко багажа, защото разказваха че доста туристи там са оставали без документи и пари. Прекрасни плажове има навсякъде, включително у нас. Хубав е например плажът в Хургада(Египет). Въобще нека не сме черногледи, нашето Черноморие не отстъпва, в доста отношения е по-безопасно и очарователно.

    10:32 26.06.2026

  • 15 Знам

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бангаранга":

    Аз я обичам, тя мене - не!

    10:32 26.06.2026

  • 16 Качеството

    2 0 Отговор
    на туризма и обслужването в Азия е в пъти по-добро отколкото в Европа и САЩ. Явно авторът не е стъпвал в 5-звездвн хотел в Дубай, Малдивите, Пукет, Краби, Боракай, Бали, Тайван... Който е бил знае за какво говоря

    10:55 26.06.2026