22 етажа и РЗП над 44 000 кв.м. в „Младост“ – какво остава за общината… Арх. Росица Николов пред ФАКТИ

4 Май, 2026 09:02

Изключването на комисията по архитектура в Столична община на практика елиминира именно критичния експертен поглед върху устройствените и градоустройствените параметри на проекта, казва тя

Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Темата за презастрояването в София отново предизвика остър обществен и политически сблъсък, след като от „Спаси София“ алармираха за проект за 22-етажна сграда в столичния район „Младост“, който според тях поставя под риск общински интерес за сметка на частен инвеститор. Става дума за терен, от който над 90% е общинска собственост, а предложеното обезщетение за Столична община е едва 26% от бъдещото застрояване. Казусът предизвика сериозни въпроси не само за условията по сделката, но и за начина, по който подобни проекти достигат до Столичния общински съвет, включително защо докладът не е разгледан в комисията по архитектура. Темата отвори и по-широк дебат за устройственото планиране, инвеститорския натиск и управлението на общинската собственост в столицата. Все пак Столичният общински съвет (СОС) одобри спорния доклад, след като решението бе прието с 34 гласа „за“. По темата пред ФАКТИ говори арх. Росица Николова, общински съветник от „Спаси София“.

- Арх. Николова, защо според вас този казус с терена в „Младост“ е пример за „подаряване“ на общинска собственост, а не за нормално публично-частно партньорство?
- Защото в едно нормално публично-частно партньорство има баланс между принос и резултат. Тук този баланс е нарушен. Столична община и Софийски имоти имат над 92% от терена, а в крайна сметка общината ще получи едва 26% от бъдещата сграда. Това означава, че публичният ресурс създава стойността, а по-голямата част от нея отива в частни ръце. Това не е партньорство, това е “подаряване” на общински актив при неизгодни условия.

- Как си обяснявате факта, че почти идентичен доклад е бил оттеглен през 2022 г., а сега отново бе придвижен? Виждате ли политическа приемственост в този модел?
- Фактът, че почти същият доклад се върна след 4 години, без реално подобрение на условията, е силно притеснителен. През 2022 г. той е внесен от кмета на район “Младост” Стефан Стефанов заедно с представители на различни политически сили (ГЕРБ, ВМРО и ДБ), като тогава аргументът е бил обезщетението да се използва за културен дом, но не получава подкрепа и е оттеглен. Сега се входира отново този път от Ивайло Кукурин (кмет на р-н “Младост”) и Драгомир Иванов - с нов аргумент, но със същата същност: ниско обезщетение и неизгодни условия за общината.
Това не е толкова политическа приемственост, колкото приемственост на един проблемен модел, който се опитва да бъде реализиран при различни мнозинства, без да защитава достатъчно обществения интерес. Създава се усещане, че подобни схеми просто „изчакват удобен момент“, вместо да бъдат коригирани в интерес на гражданите.

- Казвате, че обезщетението за общината е 26%. За какво ще ползва то?
- Официалният аргумент е, че обезщетението ще бъде използвано за нуждите от нова администрация на район “Младост”. Но въпросът не е само как ще се използва, а на каква цена се придобива. Ако общината „плаща“ с почти целия си терен, за да получи ограничен брой офиси, това е икономически неизгодна сделка. Общината има други инструменти да осигури административни площи, без да се лишава от стратегически имот.

- Как е възможно подобна схема да стига изобщо до разглеждане в Столичния общински съвет?
- Законодателството допуска процедури за определяне на квоти при съсобственост, както и учредяване право на строеж срещу обезщетение в обекти, но това не означава, че всяко предложение е добро или в защита на обществен интерес. Отговорността на общинските съветници е именно да преценят дали конкретната сделка е изгодна. Фактът, че се гласува в СОС, означава, че механизмът съществува.

- Според вас защо докладът не бе разпределен към архитектурната комисия? Това административен пропуск ли е или съзнателен опит да се избегне професионален дебат?
- Трудно е да се приеме, че става дума за „административен пропуск“, когато говорим за бъдещ проект с такъв мащаб, а именно 22 етажна сграда и РЗП надземно над 44 000 кв.м.

Разпределението на докладите по комисии е в правомощията на председателя на СОС (Цветомир Петров от ПП) и в този смисъл решението докладът да не бъде изпратен в комисията по архитектура изглежда напълно съзнателно.

Още по-притеснително е защо? В комисията по финанси и икономика има ясно формирано икономическо мнозинство, докато в комисията по архитектура такова липсва, там преди всичко има професионален дебат и експертна оценка. Изключването на тази комисия на практика елиминира именно критичния експертен поглед върху устройствените и градоустройствените параметри на проекта.

- „Спаси София“ от години говори за презастрояването като системен проблем. Как този конкретен проект би се отразил на инфраструктурата, трафика и качеството на живот в „Младост“?
- Това е още един пример за концентриране на голям обем застрояване във вече натоварена градска среда. Район “Младост” има сериозни проблеми с трафика, недостига на паркоместа и липсата на социална и образователна инфраструктура. Подобен проект ще засили тези проблеми, ако не е съпроводен с адекватни инвестиции в транспорт, озеленяване и обществени услуги, а подобно намерение в доклада не се предвижда.

- Виждате ли връзка между подобни казуси и по-широкия проблем с устройственото планиране в София, за който от „Спаси София“ настоявате да има законодателни промени?
- Да, това е пряк резултат от липсата на стратегическо планиране и ясни правила. Когато устройствените решения се вземат на парче, чрез конкретни сделки, се стига до дисбаланси - те са както в застрояването, така и в управлението на общинската собственост. Затова настояваме за по-строги правила, прозрачност и по-добра координация между устройствени планове и реални инвестиции.

- Какво показва този случай за отношенията между районните администрации, Столичния общински съвет и инвеститорския натиск в София?
- Показва, че в много случаи районните администрации са поставени под силен инвеститорски натиск и търсят бързи решения, понякога за сметка на дългосрочния интерес. Ролята на СОС е да бъде коректив. Когато този баланс не работи добре, се стига до подобни спорни предложения. За мен е необичайно, вместо районът да защитава обществения интерес, виждаме подкрепа за сделка при очевидно неизгодни условия за общината. Основният мотив е преместване на администрацията на район “Младост” не е подкрепен с никакви обективни аргументи. Няма представени становища, че съществуващата сграда е опасна, нито доказана спешна необходимост от нова. В крайна сметка това създава усещане, че решенията не се водят от реалните нужди на гражданите, а от външен натиск и интереси, които не са достатъчно прозрачни.

- Този доклад бе приет, но какъв сигнал изпрати към софиянци относно начина, по който се управлява общинската собственост в столицата?
- Изпрати много лош сигнал, а именно, че общинската собственост може да бъде разменяна или направо “подарявана” при неизгодни условия, без достатъчно защита на обществения интерес и с огромни съмнения за тежка корупционна схема в полза на частен интерес. Това подкопава доверието в институциите. София има нужда от точно обратното като прозрачност, предвидимост и ясна защита на публичния ресурс.


  • 1 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    Остава на кмета трибуквието.
    Малко ли е за общината ???

    09:06 04.05.2026

  • 2 Тази архитетка

    10 3 Отговор
    Хмм...

    Коментиран от #31

    09:08 04.05.2026

  • 3 като застаряваща и селска предимно нация

    7 2 Отговор
    е необходимо нови и модерни жилища за по заможните . гаранцията за тях е за по 40 години . вземат едно и си живеят 30-40 години . после го продават на двойна цена . и пак вземат друго . по селата модерна къща е двойно . затова градско жилище и селска резиденция взимат тайно по големите милионери .

    09:10 04.05.2026

  • 4 Директора👨‍✈️

    20 0 Отговор
    Прогнила държава.
    Всеки се чувства безнаказан. Това е модела ББ, който беше изграден за 20 години. Всичко се рашава с пари или с МНОГО пари. Това е.

    09:10 04.05.2026

  • 5 Фейк - либераст

    15 0 Отговор
    Парите, парите, ах ангели са те и могат да те вдигнат ако си кмет на седмото небе!

    09:10 04.05.2026

  • 6 Чичовото

    9 3 Отговор
    Гол терен срещу 26% от застроеното не го намирам за неизгодна сделка. Последните години точно такова договаряне набира сериозно присъствие в сделките. Мога да дам реален пример от миналата година на терен от 800 м2, който собственика, физическо лице дълги години не продаваше, но се договори за 25 % от застроеното и така ще получи 14 апартамента и още толкова гаража от общо около 65.

    Коментиран от #12, #17, #25

    09:15 04.05.2026

  • 7 Тошев

    7 0 Отговор
    Подставеното лице за частник винаги обещава по няколко апартамента или площи от бъдещата сграда на който и да е кмет , а той по един на тези от неговите от които трябва да положат подпис под разрешението . След това се появяват измислените герои купувачи ,но всъщност собственика е друг след като утихнат нещата или вече не е на обществения пост. За частника няма значение кой и от коя партия е на власт в момента. Схемата е от когато съществува понятието частник и общинско . Прикрито облагодетелстване на едни уж работещи за общността , а всъщност унищожаващи нейната собственост поне от 40 години.

    09:16 04.05.2026

  • 8 Трактор

    10 0 Отговор
    Айде да кажат и дали са правили транспортен анализ!?
    Такъв е задължителен за мащаб от 22 етажа и 44К РЗП!!!
    Ейййй не се спряха с тези измами!!!

    09:19 04.05.2026

  • 9 бушприт

    3 2 Отговор
    ...арх. Росица Николова- общинска съветничка от пп „Спаси София!“.

    Коментиран от #29

    09:19 04.05.2026

  • 10 Нали скачахте

    6 1 Отговор
    и искахте частна собственост. Защо ревете сега???? Интереса клати феса. Всичко е точно.

    09:21 04.05.2026

  • 11 Пич

    12 1 Отговор
    Да не мислите, че тази реве срещу презастрояването ?! Тази реве срещу изключването им от корупцията при презастрояването !!!

    09:22 04.05.2026

  • 12 Камион

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Чичовото":

    Частното ли е може да се договори и за 5%
    Тук става въпрос за общински терен.
    В презастроен квартал.
    Не са 800 м2, а декари.
    А и общината има сграда.
    Но паркове - не!!!
    Айде помисли пак!

    Коментиран от #18

    09:22 04.05.2026

  • 13 хххх

    5 4 Отговор
    Арх. Росица Николова е измекярка, обслужваща политически интереси. Отворете който и да е сайт за обяви и вижте при подобно партньрство колко взема собственика на земята и колко взема инвеститорът. А в случая инвеститорът има И собственост върху земята. Колкото и да презирам прерожденеца Терзиев, подобни измекярси саботажи за всеки инвестиционен проект на общината са недопустими.

    09:22 04.05.2026

  • 14 бушприт

    2 1 Отговор
    Какво остава за общината? Арх. Росица Николова пред вестник"Факти".

    Коментиран от #21

    09:23 04.05.2026

  • 15 Въй

    5 0 Отговор
    За общината остава мигането с очи.

    09:24 04.05.2026

  • 16 хххх

    4 1 Отговор
    ... И като ми говори тая архитектКА за презастрояване на София, може ли да ни представи досегашните си проекти за София? Нейните проекти за София да не би да се строят в Перник, или Каспичан, че да не се презастроява столицата? Пълни измекяри са от Спаси София, ама пълни. Първо ни натресоха някакъв прерожденец, сега му саботират всеки опит за нещо да се строи и гради. Абсолютно байганьовски пеерастки номера на Бонев. Кой знае с какво я държи да излезе и да се излага така.

    09:29 04.05.2026

  • 17 Ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Чичовото":

    Това частно лице биха ли го за да "договори" на толкова нисък процент? 🙄
    Частните имоти са едно, всеки си решава, но когато става въпрос за общински, държавни нещата стоят по друг начин! Общината в Сифия е доволно богата и ако има нужда и сама да построи на въпросния терен такава квадратура с която уж им предлагат "обезщетение" и да остане доволно голям празен терен за паркове, паркинги или други нужди без да се задръства за безумни сгради за да се облагодетелстват "инвеститори" и корумпирани чиновници!

    09:30 04.05.2026

  • 18 Чичовото

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Камион":

    Да разбирам, че вие имате доста по изгодно предложение и готов инвеститор или си плямпате щото ей тъй да ви мине работното време.

    Коментиран от #23

    09:33 04.05.2026

  • 19 Трап

    1 2 Отговор
    Грозновата е, но ако съм почерпен няма да я върна.

    09:33 04.05.2026

  • 20 Сталин

    5 1 Отговор
    Всички архитекти в България са болни от шизофрения ,всички нови сгради проектирани от тези "архитекти" са грозни и криви с никаква функционалност ,затова със закон трябва да бъде забранено на български архитекти да работят в България и да проектират каквото и да е , трябва със закон да се ползват ,немски френски руски или английски архитекти в България

    Коментиран от #24

    09:35 04.05.2026

  • 21 Госта.

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "бушприт":

    11440 м2 - Общината никога няма да построи толкова.А тази архитектка да построи сграда при по голямо обещание да видим дали ще има печалба.

    09:35 04.05.2026

  • 22 Сталин

    5 1 Отговор
    Тая кvrва на снимката със сигурност не е построила и един курник

    09:37 04.05.2026

  • 23 Не разбирам

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Чичовото":

    защо всеки празен терен трабва задължително да се застрои? Градът не е само бетон!

    09:41 04.05.2026

  • 24 хахахахха

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Да, най-вече руски!!!! хахахахахаха копейкоооо

    09:42 04.05.2026

  • 25 Грозд-ан

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чичовото":

    Точно така е, но повечето пишещи тук не искат и да знаят, просто си плюят на общо основание. Не съм в строителния бизнес но мои клиенти са - обезщетението е 25-28-30%. За повече от 15 години знам само за един случай на 32%.

    Коментиран от #33

    09:44 04.05.2026

  • 26 хех

    2 0 Отговор
    Тези същите, дето отцепиха движението в центъра на София, за да тровят всички останали квартали ли се правят на много загрижени за Младост хе хе? Като ви е толкова грижа за Младост, направете него еко зона и там ограничете достъпа на стари автомобили, а не където са ви наследствените имоти. С какво центъра е по-важен от другите квартали, че там да ги тровите а на вас да ви е чистичко? Хора от Младост, Люлин, Обеля... дето гласуват за "Спаси София" са пълни мазохисти.

    09:44 04.05.2026

  • 27 Пико

    7 0 Отговор
    Защо не направят детска градина, общински басейн, парк или паркинг, а поредната кула?
    Апартаменти и бизнес сгради изобилстват в Младост. Другото го няма.

    09:46 04.05.2026

  • 28 Затвор за архитекта

    5 0 Отговор
    Архитекта и кмета на Младост, са за съд и затвор. Разпродадоха общинската земя на квартал Младост, на безценица и взимат пари под масата.

    Коментиран от #30

    09:57 04.05.2026

  • 29 башприт

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "бушприт":

    Не е арх. Росица НиколовА...!
    А е арх. Росица Николов...!
    Четете,бре хора,преди да раздавате акъл...

    10:00 04.05.2026

  • 30 Нали именно затова...

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Затвор за архитекта":

    ...спретнаха компромат на Иванчева и я пратиха в затвора,защото тя бе против незаконното и безконтролно застрояване в ,,Младост"...!
    Поболяха жената и и разбиха живота!
    Строителната мафия на Борисов-не прощава...!

    10:03 04.05.2026

  • 31 Рая Назарян

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тази архитетка":

    Тихо ве,чик...жия такъв!

    10:05 04.05.2026

  • 32 Гост

    0 0 Отговор
    В Младост е лесно, щото кмета изглежда като ученик! Отива мутрата при ученика и му казва Тоя терен ми го прехвърли, че искам да строИм, щото ако не го направиш, ще стане страшно и младият момък какво да направи друго...

    10:16 04.05.2026

  • 33 В частния сектор

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Грозд-ан":

    вероятно е така.
    Не го бъркайте обаче с общинския/обществен интерес. Неизгодното тук е, че вместо паркинг на няколко етажа, басейн и тн., парк дори.... което е в пъти по-добре да се реализира, тук пак говорим за офиси?! Ами нали заради тях направиха БП в Мл4?!

    10:19 04.05.2026