Демокрация на войната

В Съединени американски щати демокрацията отдавна се представя като златен стандарт за баланс на властите. Само че когато става дума за война, този „баланс“ изглежда като удобна илюзия. Законът War Powers Resolution уж трябва да ограничава президента. В действителност му дава лиценз за бърза война – стига да се вмести в 60 дни.

Доналд Тръмп отлично разбира това. Затова бърза. Не защото времето го притиска военно, а защото го притиска политически. Докато часовникът тече, той може да действа еднолично – в рамките на 60 дни без реален контрол от Конгреса на САЩ. След това обаче идва моментът, в който същият този Конгрес може да спре финансирането, да поиска отчет и да превърне военната операция в политически проблем.

И тук е същината - първо се започва война, после се търси одобрение.



Това не е контрол – това е узаконен постфактум. В рамките на тези 60 дни могат да бъдат разрушени градове, да се преначертаят конфликти и да се вкарат цели региони в хаос. След това Конгресът е поставен пред свършен факт – или подкрепя, или поема риска да бъде обвинен, че „предава“ войниците.

Случаят с Иран е показателен. Това не е просто геополитически ход, а игра с институциите. Бързината не е стратегия на бойното поле, а стратегия срещу собствената система за контрол.

И най-големият парадокс: демокрацията, която трябва да ограничава властта, е създала механизъм, чрез който тя може да бъде заобиколена – напълно законно, напълно в рамките на правилата. Войната има прозорец. И който го използва навреме, печели – поне политически.



Действията

Действията на Тръмп в Иран се основават на американския закон „Резолюция за военните правомощия“ (War Powers Resolution) от 1973 г.. Според този закон, президентът на САЩ има право да ангажира въоръжените сили в бойни действия без предварително одобрение от Конгреса, но с определени ограничения.

Ето основните факти:

60-дневен срок: Президентът на САЩ може да води военни действия до 60 дни, след като уведоми Конгреса за началото им.

Допълнителни 30 дни: След изтичането на 60-те дни, президентът има право на още 30 дни за безопасно изтегляне на войските.

Зависимост от Сената: Ако след тези 60-90 дни Конгресът не одобри официално военните действия (чрез разрешение за използване на военна сила - AUMF), президентът е длъжен да прекрати действията и да изтегли силите.

Към април 2026 г. ситуацията е следната:

На 5 март 2026 г. Сенатът на САЩ отхвърли резолюция, която имаше за цел да ограничи военните правомощия на Доналд Тръмп при ескалация на конфликт в Близкия изток.

Въпреки че Сенатът не успя да ограничи Тръмп, много републиканци и демократи следят внимателно 60-дневния срок (доближаващ се до края на април 2026 г.) и са готови да настояват за гласуване в Конгреса, ако военните действия продължат.

Самият Тръмп и администрацията му често твърдят, че „Резолюцията за военните правомощия“ е противоконституционна, което създава постоянна правна и политическа борба между Белия дом и Конгреса.

Законът дава на Тръмп право на едностранни действия за около 2 месеца, след което Конгресът има законово право да спре финансирането и одобрението за войната.

А през тези 60 дни могат да се направят такива „пакости“, че целият свят да плаща скъпо гориво, примерно.



САЩ - демокрация на таймер или как 60 дни дават право на война, с което могат да побъркат света.