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Проф. Михаил Константинов: Българският принос в сагата „Магнитски“

Проф. Михаил Константинов: Българският принос в сагата „Магнитски“

8 Юли, 2026 16:00 1 412 21

  • проф. михаил константинов-
  • българия-
  • принос-
  • магнитски-
  • корупция-
  • политици-
  • български политици-
  • мнения

Актът няма пряко действие на територията на Европейския съюз

Проф. Михаил Константинов: Българският принос в сагата „Магнитски“ - 1
Снимка: Нова телевизия
Труд Труд медия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Според данни от тестовете ПИЗА над половината от българските ученици са функционално неграмотни, като четивна неграмотност се наблюдава сред 53% от българските младежи. Същото е и с математическата неграмотност. Това не е само лично нещастие за тези деца и техните родители, а тежка присъда за българския народ, както и индикатор за връхлитащата ни национална катастрофа.

Това пише за в. "Труд" проф. Михаил Константинов.

При тези данни не е изненада, че са неграмотни доста от българските политици. Елементарно доказателство са някои действия по актуалната напоследък тема що е то акт „Магнитски“ и има ли той почва у нас? Тези действия са откровено глупави. Така част от българските политици и даже министри или не могат да четат, или могат, но с неразбиране. Такива хора трябва да работят с печатното слово внимателно и да си водят бележки. Благородно е също така да им се обяснява, макар това да е почти безнадеждна задача. Аз лично пиша този материал бавно, та белким ме разберат.

Сега малко факти. Актът „Магнитски“ е извънсъдебен американски документ, налагащ санкции на хора и организации, които според американците нарушават човешките права и/или са свързани с корупционни практики. Такива хора и техните близки не могат да посещават САЩ и не могат да имат сметки в американски банки. Актът „Магнитски“ няма пряко действие на територията на Европейския съюз, а България е член на този съюз. Оттук следва, че в България този акт не е непосредствено в сила. ЕС има собствен санкционен режим, приет с решение 2020/1999 и Регламент 2020/1998. Този режим се налага единствено и само за тежки нарушения на човешките права като геноцид, робство, извънсъдебни екзекуции, произволни арести (!) и т. н.

Досега санкции по този режим на граждани и организации от ЕС не е известно да са налагани и, дай Боже, това да си остане така. Сещам се обаче за едни произволни арести у нас, при това на бивш премиер (Б. Б.) и бивш финансов министър (В. Г.). За това бившият премиер Кирил Петков и вътрешният му министър Бойко Рашков, наредили арестите, можеха (и още могат!) да попаднат под Европейските санкции и да орезилят България за сетен път. Има обаче санкционирани по Европейския регламент външни физически и юридически лица, например от Русия, Беларус, Сирия, Китай, Северна Корея и Иран. Същевременно няма такива от ЕС, както казахме.

България има собствена съдебна практика на тема „Магнитски“. През 2021 г. служебното правителство с премиер Стефан Янев и вътрешен министър комунистическия следовател Бойко Рашков се беше засилило да въвежда незаконни практики тип „Магнитски“. Беше почнало да прави и любимите на този тип следователи санкционни списъци тип „Белене“, та се наложи Върховният административен съд с две решения на петчленни състави категорично да усмири този комсомолски плам. Казано накратко, в България актът „Магнитски“ не действа. Така беше направена ясна разлика между международното влияние на американските санкции и формалното действие на правото в българската правна система. Разбирам, че тази тема е трудна, но апелирам да се положат поне някакви усилия тя да се разбере от някои иначе гласовити, умни и красиви коментатори.

Аналогично и съвсем наскоро, текущият вътрешен министър Иван Демерджиев се развихри пак да въвежда „Магнитски“ у нас. Не знам дали това лице е чело решенията на ВАС по темата от 2022 г., но го съветвам да вземе и да ги прочете колкото пъти там му е нужно, за да включва този процес и някаква степен на разбиране.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишо Константинов-Пуловера!

    28 4 Отговор
    До вчера бях на хранилка при Борисов...!
    Ама след изборите,нещо ме забрави колко много съм дал за него,през годините и ме остави на празна ясла...!
    Е не е честно,нали...🙄😮‍💨😟🫢?!

    16:05 08.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Прав е професора

    7 10 Отговор
    Радев е истински европеец -
    В Анкара закичен с Натовска значка на срещата на НАТО:
    - Предишните Правителства не направиха нищо сериозно по отношение на помощта за Украйна, така че ние ще помагаме в рамките на възможностите си … Ние ще продължим и засилим тази помощ.
    В България:
    - Ние категорично преустановяваме всякаква помощ за Украйна …
    Последно?!

    16:08 08.07.2026

  • 4 оня с коня

    11 1 Отговор
    Най вероятно има обяснение:
    Защо възрастните хора миришат на пръст.

    Коментиран от #6

    16:10 08.07.2026

  • 5 Математика

    21 3 Отговор
    Е жив,от както Баце падна от власт,рядко се появява.Мише,ние какво да кажем,като си нямаме Баце?

    16:13 08.07.2026

  • 6 МДАА...!

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Най вероятно има обяснение :
    Защо хората,с коне... миришат на конски изпражнения...?!

    16:14 08.07.2026

  • 7 праз голям

    12 1 Отговор
    Във Венецуела също не действа, затова там приложиха други извънредни мерки.

    16:15 08.07.2026

  • 8 безпартиен

    9 0 Отговор
    И как да е друго, след като почти 50/100 от новородените НЯМАТ български език за майчин!!!! Решението е свързано с непопулярни мерки и ако ги напиша,ще премахнат коментара!

    16:17 08.07.2026

  • 9 Коментар

    10 2 Отговор
    Жилището му на площад "Хелзинки" е купено с далавера от Мартин Божанов. Да се разследва!

    16:18 08.07.2026

  • 10 МВР служител

    11 4 Отговор
    Заради този престъпник на всеки избор сто хиляди умрели гласуваха за герб ново начало. Да не си мисли, че ще остане сух от тази свинщина

    16:21 08.07.2026

  • 11 Фиоре

    5 2 Отговор
    Ей , Папардак ,

    хващай Мотиката откъм правилната страна , да поживееш ..

    16:23 08.07.2026

  • 12 Миро

    12 2 Отговор
    Тиквата и Пра се то пак актвираха по ми я ра си.

    16:26 08.07.2026

  • 13 Не е сериозно от професор

    9 1 Отговор
    Голям всезнайко е този човек. Толкова години опорочаваше изборния процес, сега чете лекции по международно право. Всъщност и от избори и от право явно разбира само ако е в негова полза.

    16:31 08.07.2026

  • 14 Рошко

    9 2 Отговор
    В България актът Магнитски не действа, но това не означава, че посочените в списъка са невинни.

    Коментиран от #16

    16:32 08.07.2026

  • 15 Мдаааа дааа

    4 2 Отговор
    Абе не действа в Бг ама си е резил ... и който се е сдобил с тая награда нито може да се разхожда на всякъде по света, нито пък да разполага с пари по банките!!!!

    16:47 08.07.2026

  • 16 И ти

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Рошко":

    как разбра , че са виновни ? Има ли дело срещу тях , някакви доказателства , защото с празни приказки нищо няма да стане .

    16:49 08.07.2026

  • 17 Сивчо

    1 4 Отговор
    Не знам дали е бил човек на ББ или Про100 Киро, но този човек цитира решение на КС от 2022 г. Нисковратният и точен с парите полицай само казва, че законът Магнитски действа и в България, без да дава повече обяснения! Същото и за Деси Атанасова, която се оказа, че не е пътувала с частен самолет от София за Дубай заедно с ДП, а е летяла с Търкиш Еърлаинс! За аферта Петрохан да не говорим!

    16:50 08.07.2026

  • 18 Откога

    4 0 Отговор
    Откога професорите по математика и статистика са вещи по международно право. Да не се чудим защо младежта била функционално неграмотна, когато всеки професор е професор по всичко друго но не и по специалността си.

    Коментиран от #20

    16:51 08.07.2026

  • 19 Чичо Тони

    2 0 Отговор
    Професора малко се излага. Нямало пряко действие, но затова пък има косвено и то бая яко. Разплащателната система между банките - SWIFT е под контрола на янките и всяка банка, която не се съобразява с тези санкции е обект на санкции по отношение на нея. А никоя българска (или чужда банка) не го желае това. Не случайно пътуванията са плащани от адвокатската кантора. Сега стои въпроса дали и адвокатите не са згазили лука. Та така г-н професоре.

    Коментиран от #21

    17:12 08.07.2026

  • 20 Тошо

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Откога":

    Този професор- твърд комунист и гербенофил пак дава лекции по непознати за него науки. Той и по горските въпроси беше спец, по правни казуси и вече 30 години не може да преброи населението на България. Жалко, смешно и нагло човече!

    17:14 08.07.2026

  • 21 Чичо Тони

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чичо Тони":

    P.S. Чети следващата статия.

    17:16 08.07.2026