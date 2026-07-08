Проф. Михаил Константинов: Българският принос в сагата „Магнитски“

Според данни от тестовете ПИЗА над половината от българските ученици са функционално неграмотни, като четивна неграмотност се наблюдава сред 53% от българските младежи. Същото е и с математическата неграмотност. Това не е само лично нещастие за тези деца и техните родители, а тежка присъда за българския народ, както и индикатор за връхлитащата ни национална катастрофа.
Това пише за в. "Труд" проф. Михаил Константинов.
При тези данни не е изненада, че са неграмотни доста от българските политици. Елементарно доказателство са някои действия по актуалната напоследък тема що е то акт „Магнитски“ и има ли той почва у нас? Тези действия са откровено глупави. Така част от българските политици и даже министри или не могат да четат, или могат, но с неразбиране. Такива хора трябва да работят с печатното слово внимателно и да си водят бележки. Благородно е също така да им се обяснява, макар това да е почти безнадеждна задача. Аз лично пиша този материал бавно, та белким ме разберат.
Сега малко факти. Актът „Магнитски“ е извънсъдебен американски документ, налагащ санкции на хора и организации, които според американците нарушават човешките права и/или са свързани с корупционни практики. Такива хора и техните близки не могат да посещават САЩ и не могат да имат сметки в американски банки. Актът „Магнитски“ няма пряко действие на територията на Европейския съюз, а България е член на този съюз. Оттук следва, че в България този акт не е непосредствено в сила. ЕС има собствен санкционен режим, приет с решение 2020/1999 и Регламент 2020/1998. Този режим се налага единствено и само за тежки нарушения на човешките права като геноцид, робство, извънсъдебни екзекуции, произволни арести (!) и т. н.
Досега санкции по този режим на граждани и организации от ЕС не е известно да са налагани и, дай Боже, това да си остане така. Сещам се обаче за едни произволни арести у нас, при това на бивш премиер (Б. Б.) и бивш финансов министър (В. Г.). За това бившият премиер Кирил Петков и вътрешният му министър Бойко Рашков, наредили арестите, можеха (и още могат!) да попаднат под Европейските санкции и да орезилят България за сетен път. Има обаче санкционирани по Европейския регламент външни физически и юридически лица, например от Русия, Беларус, Сирия, Китай, Северна Корея и Иран. Същевременно няма такива от ЕС, както казахме.
България има собствена съдебна практика на тема „Магнитски“. През 2021 г. служебното правителство с премиер Стефан Янев и вътрешен министър комунистическия следовател Бойко Рашков се беше засилило да въвежда незаконни практики тип „Магнитски“. Беше почнало да прави и любимите на този тип следователи санкционни списъци тип „Белене“, та се наложи Върховният административен съд с две решения на петчленни състави категорично да усмири този комсомолски плам. Казано накратко, в България актът „Магнитски“ не действа. Така беше направена ясна разлика между международното влияние на американските санкции и формалното действие на правото в българската правна система. Разбирам, че тази тема е трудна, но апелирам да се положат поне някакви усилия тя да се разбере от някои иначе гласовити, умни и красиви коментатори.
Аналогично и съвсем наскоро, текущият вътрешен министър Иван Демерджиев се развихри пак да въвежда „Магнитски“ у нас. Не знам дали това лице е чело решенията на ВАС по темата от 2022 г., но го съветвам да вземе и да ги прочете колкото пъти там му е нужно, за да включва този процес и някаква степен на разбиране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишо Константинов-Пуловера!
Ама след изборите,нещо ме забрави колко много съм дал за него,през годините и ме остави на празна ясла...!
Е не е честно,нали...🙄😮💨😟🫢?!
16:05 08.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Прав е професора
В Анкара закичен с Натовска значка на срещата на НАТО:
- Предишните Правителства не направиха нищо сериозно по отношение на помощта за Украйна, така че ние ще помагаме в рамките на възможностите си … Ние ще продължим и засилим тази помощ.
В България:
- Ние категорично преустановяваме всякаква помощ за Украйна …
Последно?!
16:08 08.07.2026
4 оня с коня
Защо възрастните хора миришат на пръст.
Коментиран от #6
16:10 08.07.2026
5 Математика
16:13 08.07.2026
6 МДАА...!
До коментар #4 от "оня с коня":Най вероятно има обяснение :
Защо хората,с коне... миришат на конски изпражнения...?!
16:14 08.07.2026
7 праз голям
16:15 08.07.2026
8 безпартиен
16:17 08.07.2026
9 Коментар
16:18 08.07.2026
10 МВР служител
16:21 08.07.2026
11 Фиоре
хващай Мотиката откъм правилната страна , да поживееш ..
16:23 08.07.2026
12 Миро
16:26 08.07.2026
13 Не е сериозно от професор
16:31 08.07.2026
14 Рошко
Коментиран от #16
16:32 08.07.2026
15 Мдаааа дааа
16:47 08.07.2026
16 И ти
До коментар #14 от "Рошко":как разбра , че са виновни ? Има ли дело срещу тях , някакви доказателства , защото с празни приказки нищо няма да стане .
16:49 08.07.2026
17 Сивчо
16:50 08.07.2026
18 Откога
Коментиран от #20
16:51 08.07.2026
19 Чичо Тони
Коментиран от #21
17:12 08.07.2026
20 Тошо
До коментар #18 от "Откога":Този професор- твърд комунист и гербенофил пак дава лекции по непознати за него науки. Той и по горските въпроси беше спец, по правни казуси и вече 30 години не може да преброи населението на България. Жалко, смешно и нагло човече!
17:14 08.07.2026
21 Чичо Тони
До коментар #19 от "Чичо Тони":P.S. Чети следващата статия.
17:16 08.07.2026