Проф. Михаил Константинов: Българският принос в сагата „Магнитски“

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Според данни от тестовете ПИЗА над половината от българските ученици са функционално неграмотни, като четивна неграмотност се наблюдава сред 53% от българските младежи. Същото е и с математическата неграмотност. Това не е само лично нещастие за тези деца и техните родители, а тежка присъда за българския народ, както и индикатор за връхлитащата ни национална катастрофа.

Това пише за в. "Труд" проф. Михаил Константинов.

При тези данни не е изненада, че са неграмотни доста от българските политици. Елементарно доказателство са някои действия по актуалната напоследък тема що е то акт „Магнитски“ и има ли той почва у нас? Тези действия са откровено глупави. Така част от българските политици и даже министри или не могат да четат, или могат, но с неразбиране. Такива хора трябва да работят с печатното слово внимателно и да си водят бележки. Благородно е също така да им се обяснява, макар това да е почти безнадеждна задача. Аз лично пиша този материал бавно, та белким ме разберат.

Сега малко факти. Актът „Магнитски“ е извънсъдебен американски документ, налагащ санкции на хора и организации, които според американците нарушават човешките права и/или са свързани с корупционни практики. Такива хора и техните близки не могат да посещават САЩ и не могат да имат сметки в американски банки. Актът „Магнитски“ няма пряко действие на територията на Европейския съюз, а България е член на този съюз. Оттук следва, че в България този акт не е непосредствено в сила. ЕС има собствен санкционен режим, приет с решение 2020/1999 и Регламент 2020/1998. Този режим се налага единствено и само за тежки нарушения на човешките права като геноцид, робство, извънсъдебни екзекуции, произволни арести (!) и т. н.

Досега санкции по този режим на граждани и организации от ЕС не е известно да са налагани и, дай Боже, това да си остане така. Сещам се обаче за едни произволни арести у нас, при това на бивш премиер (Б. Б.) и бивш финансов министър (В. Г.). За това бившият премиер Кирил Петков и вътрешният му министър Бойко Рашков, наредили арестите, можеха (и още могат!) да попаднат под Европейските санкции и да орезилят България за сетен път. Има обаче санкционирани по Европейския регламент външни физически и юридически лица, например от Русия, Беларус, Сирия, Китай, Северна Корея и Иран. Същевременно няма такива от ЕС, както казахме.

България има собствена съдебна практика на тема „Магнитски“. През 2021 г. служебното правителство с премиер Стефан Янев и вътрешен министър комунистическия следовател Бойко Рашков се беше засилило да въвежда незаконни практики тип „Магнитски“. Беше почнало да прави и любимите на този тип следователи санкционни списъци тип „Белене“, та се наложи Върховният административен съд с две решения на петчленни състави категорично да усмири този комсомолски плам. Казано накратко, в България актът „Магнитски“ не действа. Така беше направена ясна разлика между международното влияние на американските санкции и формалното действие на правото в българската правна система. Разбирам, че тази тема е трудна, но апелирам да се положат поне някакви усилия тя да се разбере от някои иначе гласовити, умни и красиви коментатори.

Аналогично и съвсем наскоро, текущият вътрешен министър Иван Демерджиев се развихри пак да въвежда „Магнитски“ у нас. Не знам дали това лице е чело решенията на ВАС по темата от 2022 г., но го съветвам да вземе и да ги прочете колкото пъти там му е нужно, за да включва този процес и някаква степен на разбиране.